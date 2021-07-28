Суд покарав закарпатця за лайку та погрози колишній дружині

Свалявським районним судом 45-річного місцевого жителя засуджено до 150 годин громадських робіт за вчинення домашнього насильства (ст. 126-1 КК України). До цього особу тричі притягали до адміністративної відповідальності за ч.ч. 1, 2 ст. 173-2 КУпАП.

У засіданні прокурор Свалявського районного відділу Мукачівської окружної прокуратури довів, що обвинувачений протягом кількох місяців 2020 року умисно вчиняв психологічне насильство стосовної колишньої дружини.

Він ображав її нецензурною лайкою, не реагуючи на зауваження, погрожував побити та підпалити квартиру жінки.

Очікується набрання вироком законної сили, інформує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн