На кого работает Красный Крест в Беларуси — Киберпартизаны раскрывают правду

5 сентября 2020 года основатель Киберпартизан взломал сайт Торгово-промышленной палаты Беларуси. Так впервые на государственном ресурсе РБ появилась правда о диктатуре в стране и борьбе против нее. В честь этого события сегодня мы публикуем информацию о деятельности очередной пролукашенковской структуры.

На сайте белорусского Красного Креста разместили список их преступлений против народов Беларуси и Украины (сайт уже удалили сылка на архив ).

Киберпартизаны получили внутренние документы белорусского Красного Креста, в которых приводится информация о ввозе в Беларусь детей из оккупированного Лисичанска. Причем в разных отчетах количество украинских детей и затраченных на них ресурсов различается.

Скрин из документа “Отчет о деятельности Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста» за 2022 год”