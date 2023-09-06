На кого работает Красный Крест в Беларуси — Киберпартизаны раскрывают правду
5 сентября 2020 года основатель Киберпартизан взломал сайт Торгово-промышленной палаты Беларуси. Так впервые на государственном ресурсе РБ появилась правда о диктатуре в стране и борьбе против нее. В честь этого события сегодня мы публикуем информацию о деятельности очередной пролукашенковской структуры.
На сайте белорусского Красного Креста разместили список их преступлений против народов Беларуси и Украины (сайт уже удалили сылка на архив ).
Киберпартизаны получили внутренние документы белорусского Красного Креста, в которых приводится информация о ввозе в Беларусь детей из оккупированного Лисичанска. Причем в разных отчетах количество украинских детей и затраченных на них ресурсов различается.
Скрин из документа “Отчет о деятельности Витебской областной организации Республиканского общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста» за 2022 год”
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Скрин из отчета БОКК перед Совмином за 06.03.2023 г.
- В своих внутренних отчетах сотрудники БОКК подробно описывают помощь вынужденным мигрантам из Украины. Так в отчете Минской областной организации БОКК за 2022 г. написано про помощь украинским детям с социализацией и интеграцией в белорусское сообщество. Дело хорошее, но какой именно может быть социализация от людей, называющих войну, из-за которой эти дети были вынуждены оставить свои дома, СВО (специальной военной операцией)? 🤔
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Скрин из документа “Отчет о деятельности Минской областной организации Республиканского общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста» за 2022 год”
- В июле 2023 года стало известно, что глава белорусского Красного Креста, Дмитрий Шевцов, посетил оккупированные территории Украины, где был замечен в камуфляже и с буквой «Z» на рукаве, что противоречит уставу Красного Креста, требующему от членов организации оставаться нейтральными.
- По этому скандальному случаю руководство Международного Красного Креста потребовало у Дмитрия Шевцова объяснений. Придумывали их долго и трудно. 😅 В распоряжении Киберпартизан оказалось сразу несколько вариантов документов, в которых сотрудники БОКК пытаются придумать хоть сколько-нибудь правдоподобные объяснения такому поведению. Публикуем 2 варианта.
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Документ “Проект письма Джагану и Мардини.docx”
- Интересно, что в документе выше генеральный секретарь БОКК утверждает, якобы организация независима и автономна от режима Лукашенко. При этом по всем своим действиям БОКК регулярно отчитывается перед Совмином РБ (см. пример выше), а также координирует свою деятельность с МВД.
- А в качестве оправдания, почему именно украинские дети с оккупированных территорий оказались без родителей в Беларуси, сотрудники БОКК спешно готовят документы с гербами и печатью из “Донецкой народной республики”. Якобы это официальные бумаги, на основании которых детей можно законно ввозить на территорию РБ (см. ниже).
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- Считаем, что выше приведенные действия, отчеты и оправдания сотрудников БОКК должны быть преданы народной огласке, чтобы люди имели представление о деятельности Красного Креста в Беларуси и о том, к кому именно они обращаются за помощью.
- Все полученные документы по ввозу украинских детей без родителей на территорию РБ будут переданы официальным органам Украины для дальнейших разбирательств.
- Источник: Киберпартизаны