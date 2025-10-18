Найбільша концентрація бізнесів в Україні з “масовими керівниками” у розшуку

Станом на жовтень 2025 року в Україні нараховується 40 фізособ, прізвище, імʼя та по батькові яких співпадає з особами, які перебувають або перебували в розшуку та очолюють понад 10 компаній. Сукупно ці особи керували або керують 851 компанією.

Майже половина ймовірних “масових керівників”, які перебували чи перебувають у розшуку очолюють підприємства у Києві, решта найбільших за кількістю юросіб припадає на Дніпропетровську, Чернігівську, Київську та Донецьку області. Третина компаній під управлінням таких ймовірних “масових керівників”, працюють у сфері оптової торгівлі. Детальніше — у новому дослідженні YouControl.

Для формування вибірки компаній, аналітики YouControl проаналізували дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) та набору даних “Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів”. Фахівці виокремили фізичних осіб за збігом ПІБ з унікальністю імені в межах 99%, що перебувають або перебували в розшуку, є діючими керівниками, а також ймовірно є “масовими керівниками” — очолюють понад 10 компаній. В розділі “Перевірка МВС” в YouControl зберігаються історичні записи навіть у разі їх зникнення з першоджерела.

Найбільша концентрація бізнесів з “масовими керівниками” у розшуку: географія, сфери діяльності та корпоративні групи

Майже половина ймовірних “масових керівників”, які перебували чи перебувають у розшуку, керують компаніями у Києві — 370 бізнесів або 43% від загальної кількості. Затребуваними серед таких серійних підприємців також є Дніпропетровщина (7%), Чернігівщина (6,5%), а також Київська, Донецька та Харківська області з часткою по 5% кожна.

Практично третина, а саме 35% юросіб, які очолюють ймовірні “масові керівники” у розшуку, працює у сфері оптової торгівлі (306 підприємств). На сектор “Інші послуги” припадає 9% (77 компаній). А на забудовників — 8,6% (73 компанії). Сільське господарство разом з транспортом і логістикою розділили по 7% із 58 та 57 компаніями відповідно. Харчова промисловість — 4% (36), операції з нерухомістю — 3% (25) та роздрібна торгівля — 3% (22).

Рекордною кількістю компаній керувала особа (або особи – тут і надалі) з ПІБ Марікуца Дмитро Станіславович — півсотні бізнесів. Найбільше підприємств зареєстровані у 2018 році, а це 21 компанія з різними видами діяльності — від роздрібної та оптової торгівлі, до сільського господарства. Особа з ПІБ Марікуца Дмитро Станіславович має історичний запис у 2020 році в наборі даних “Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів”. Проти особи з зазначеним ПІБ були відкриті провадження за крадіжку, а також за незаконне зберігання наркотичних засобів та підробку документів.

На другому місці особа з ПІБ Передеряєв Дмитро Валерійович із 45 бізнесами. Особа з ПІБ Передеряєв Дмитро Валерійович у 2018 та 2019 роках очолювала по 12 компаній у секторі оптової торгівлі, забудовників, сільському господарстві та ін. Особа з зазначеним ПІБ звинувачувалась у шахрайстві та потрапила 07.04.2023 року до набору даних “Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів”. Щодо особи з зазначеним ПІБ були відкриті провадження про аліменти, водіння у нетверезому стані, шахрайство та борги.

І на третій сходинці опинилась особа з ПІБ Счастливенко Павло Олександрович із 40 компаніями. Найбільша кількість очолюваних ним бізнесів — 9 компаній, що працюють у сфері транспорту і логістики, оптової торгівлі та сільського господарства, зареєстровані у 2016 році. Особа з зазначеним ПІБ звинувачувалась у крадіжці та 22.12.2021 року має записи в наборі даних “Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів”.

Крім того, 12 компаній трьох ймовірних “масових керівників”, що перебували чи перебувають у розшуку, пов’язані з корпоративними групами в системі YouControl.

Примітка: Корпоративна група — у загальному сенсі це сукупність компаній із фінансової та/або промислової сфер, які належать до одного чи групи кінцевих бенефіціарних власників та здійснюють взаємодію між собою для досягнення спільних цілей, таких як отримання фінансової вигоди чи оптимізація виробничих процесів (надалі вживатимемо “корпоративна група” або “група”). Є аналітичною інформацією YouControl.

Олексій Олексійович Лущин є керівником компанії, що займається оптовою торгівлею цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, входить у групу “ДБК-ЖИТЛОБУД”. Підприємство зареєстровано в Києві 11.02.2010 року та має статутний капітал у розмірі 1 тис. грн. Компанія окрім українського бенефіціара Петра Степановича Шилюка має кіпрського засновника. А от особа з ПІБ Лущин Олексій Олексійович має «історичний» запис в 2022 році в наборі даних “Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів”. Чоловіка підозрювали у шахрайстві.

Мають відношення до “Групи Олександра Онищенка” 9 компаній з транспорту і логістики, охоронної та розслідувальної діяльності, харчової та газової промисловості, фінансових та інших послуг, керівником яких є особа з ПІБ Канцелярук Олександр Борисович. Особа з зазначеним ПІБ має історичний запис в 2019 році в наборі даних “Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів” Його підозрювали у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом). В матеріалі інтернет-видання Bihus.info “Фейкові донори” партії Тимошенко пов’язані з “газовою справою” Онищенка” від 19.03.2019 року журналісти згадують Олександра Канцелярука як особу, який за даними слідства, виступає одним з реалізаторів так званої “газової справи” Олександра Онищенка — екс-нардепа, якого звинувачують у розкраданні газу, видобутого за договорами про спільну діяльність із ПАТ “Укргазвидобування”.

Керівником низки компаній є особа з ПІБ Безсонов Роман Миколайович, що входять у “Групу Олега Шарпана”, а одна компанія має відношення до згаданої корпоративної групи.

“Масові керівники” та “токсичні зв’язки”

Під час перевірки 19 рекордсменів-бізнесменів у розшуку для 43 компаній спрацювали фактори обачності в аналітичній системі YouControl, що вказують на ймовірну пов’язаність з країною-агресором у минулому.

Раніше громадянка росії Наталія Каменська була кінцевим бенефіціарним власником компанії, що займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, керівником якої є особа з ПІБ Передеряєв Дмитро Валерійович.

Підприємство, що працює за іншою допоміжною діяльністю у сфері транспорту, керівником якого є особа з ПІБ Счастливенко Павло Олександрович, раніше мало кінцевого бенефіціарного власника з Краснодарського краю російської федерації. У компанії зі сфери оптової торгівлі парфумними та косметичними товарами, керівником якого є особа із зазначеним ПІБ, раніше кінцевим бенефіціарним власником були громадяни Білорусі Юрій В’ячеславович Береговий та Наталія Володимирівна Богданова.

Найбільше бізнесів, за якими спрацювали фактори обачності, у особи з ПІБ Майстров Денис Анатолійович. Таких 17 компаній, більшість з яких зареєстрована в період 20217-2019 рр. та займаються неспеціалізованою оптовою торгівлею, наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, іншими видами роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах та організування конгресів і торговельних виставок.

Також ймовірний “масовий керівник” — особа з ПІБ Безсонов Роман Миколайович, що має історичний запис у 2022 році в наборі даних “Інформація про осіб, які переховуються від правоохоронних органів”, керує двома бізнесами, пов’язаними з Білоруссю в минулому. Так, одна компанія займається оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, раніше мала кінцевого бенефіціарного власника з Республіки Білорусь — Андрія Леонідовича Куделька. А кінцевим бенефіціаром підприємства, що працює в роздрібній торгівлі пальним, раніше була особа з ПІБ Куделько Андрій Леонідович.

“Масовий керівник” — це фізична особа, яка є керівником великої кількості юридичних осіб (здебільшого вважається 10 або більше), які не перебувають у стані припинення. Інформація про те, що фізична особа одночасно очолює велику кількість юридичних осіб, ставить під сумнів можливість повноцінного виконання нею своїх обов’язків, як керівника на всіх підприємствах. Тобто ця особа вірогідно є підставною, а діяльність керованих нею компаній вірогідно є фіктивною, що може призвести до перекладання податкових зобов’язань. Партнерство з таким контрагентом, може мати негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю), отже потребує надзвичайної обачності. Пошук здійснюється лише за ПІБ. Через специфіку роботи джерел інформації, результати пошуку можуть відображати дані щодо різних фізичних осіб з однаковими ПІБ.

Джерело: YouControl