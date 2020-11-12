Обзор кремлевской дезинформации: «Вбросили за Байдена!». 6 главных фейков о «подтасованных» выборах в США

Несмотря на то, что даже прореспубликанский телеканал Fox News признал победу Байдена, кремлевские СМИ вместе с Дональдом Трампом продолжают попытки убедить окружающих в том, что результаты выборов сфальсифицированы. Некоторые фейки, оправдывающие эту теорию, Кремль позаимствовал у американских сторонников Трампа, а некоторые придумал сам.

В издании The Insider собрали главные из них.

1. «Динамика голосования неестественная»

Дмитрий Киселев в «Вестях недели»:

И Трамп, и Байден говорят о своей победе. Окончательных цифр еще нет, но динамика счета голосов, отправленных по почте, — в пользу Байдена. Демократы изначально раскручивали эту технологию. И для Трампа она может оказаться фатальной. Он скептически высказывался о голосовании по почте и просил своих избирателей голосовать именно на участках и предпочтительно 3 ноября. Так и получилось. Подавляющее большинство из 64 миллионов голосов, отправленных почтой, чудесным образом оказалось „за” Байдена.

Здесь Киселев опровергает сам себя. Он рассказывает, что Трамп призвал своих избирателей не пользоваться при голосовании почтой, и тут же удивляется тому, что по почте голосовали в основном сторонники Байдена. На самом же деле все крупные американские СМИ предупреждали: такая стратегия Трампа рассчитана на то, чтобы получить на первом этапе голосования большое преимущество («красный мираж») — ведь в большинстве штатов почтовые голоса считаются в конце, — и досрочно объявить себя победителем. Обеспокоенные журналисты даже спрашивали Трампа до выборов: будет ли он дожидаться подсчета почтовых голосов, не объявит ли себя победителем досрочно — и Трамп обещал этого не делать. Журналисты обещанию не поверили — и правильно, он объявил себя победителем еще в первую же ночь голосования.

Стоит отметить, в течение ночи после выборов картина менялась не в одном направлении. Так, в штате Огайо, который привлекает всеобщее внимание, потому что победитель в этом штате почти всегда становится президентом (ни одному республиканцу не удалось победить, если он не выиграл в Огайо, а из демократов до Байдена это удалось только Джону Кеннеди в 1960 году), поначалу впереди был Байден, а потом лидерство перехватил Трамп и в результате победил в этом штате.

Дело в том, что в разных штатах разный порядок подсчета бюллетеней. В Огайо бюллетени, досрочно приходящие по почте, подсчитывают сразу же, а после закрытия избирательных участков оглашают результаты. Так как по почте голосуют в основном сторонники демократов, сначала возник некоторый перекос в сторону Байдена. В большинстве же штатов начинать подсчет голосов до закрытия участков запрещено. В некоторых из них, как в Массачусетсе, можно заранее вскрыть конверты с бюллетенями и подготовить их к подсчету, в других же их нельзя раньше времени и открывать, причем голоса с избирательных участков обрабатывают первыми.

2. «Трамп крупно лидировал везде, кроме Нью-Йорка и Калифорнии»

Киселев продолжает:

Трамп в какой-то момент побеждал в 48 штатах. По крайней мере, об этом заявляла телекомпания Fox. И с очень приличным отрывом. То есть везде, кроме Нью-Йорка и Калифорнии. Тогда казалось, что тележка докатится, что дало Трампу основание заявить: „Нас не догонят”. Сейчас же картина такова, что в решающих штатах, пусть с минимальным преимуществом, но к концу подсчета лидирует Байден. А Трампу критически не хватает каких-то тысяч голосов.

Трамп никогда не лидировал и не мог лидировать в 48 штатах. Это можно проверить, например, посредством хроники подсчета голосов, которую постоянно вел сайт fivethirtyeight.com.

3. «Проголосовало больше 100% зарегистрированных избирателей»

Снова Киселев:

Голосование же по почте допускает мухлеж. Например, „мертвые души” в числе сторонников Байдена, что понятно, всегда голосуют по почте. Всего же число мертвецов, обнаруженных в ходе голосования, оценивается под 2 миллиона. 1,8, уточняет американская консервативная общественная организация Judicial Watch и приводит примеры округов, где в списках избирателей имен больше, чем живых граждан с правом голоса. А вот лишь вопиющие примеры:

— Округ Лаундес (штат Алабама) — превышение в 130%;

— в среднем по Аляске списки распухли на 111%;

— округ Браян в штате Джорджия — 118%;

— по округу Даллас (штат Айова) — 115%.

От вопроса о том, кто же устроил такой «мухлеж», Киселев благоразумно уходит. Во всех четырех упомянутых им штатах у власти республиканцы, они же контролируют и избиркомы, фальсификациями в пользу Байдена там заниматься просто некому. Впрочем, и в пользу Трампа там ничего не фальсифицировали. Откуда Киселев вообще взял эти цифры? Очень похожий фейк распространялся в интернете и посредством этой картинки.

Во всех случаях для графы «число зарегистрированных избирателей» брались данные 2018 года. В США гражданин для того, чтобы получить бюллетень, должен зарегистрироваться как избиратель в каком-то штате. Поскольку выборы 2020 года привлекли огромный интерес, в период между 2018 и 2020 годом во всех штатах зарегистрировалось огромное число новых избирателей. Сколько их было на самом деле в 2020 году можно посмотреть здесь. Если сравнить с реальными цифрами зарегистрированных, то ни в одном штате превышения 100% не было. 4. «На графиках видны массовые вбросы» Из репортажа Киселева: Так или иначе, о массовых вбросах в пользу демократов говорит сам президент США Трамп. По его словам, у него мошенническими методами пытаются украсть выборы, победу на которых он одержал за счет „честных” голосов. Странности действительно есть. Вот, например, графики хода подсчетов голосов в Висконсине и Мичигане. Все обратили внимание на резкие ночные скачки сторонников Байдена, после которых их кандидат вошел в лидеры в ключевых штатах. Думаю, график станет политической классикой в истории США. По крайней мере, карикатуры с этим узнаваемым скачком уже появились. На графиках действительно есть участки почти вертикального роста количества голосов за Байдена; особенно эффектно это выглядит в Висконсине, где именно этот скачок привел к смене лидера голосования. Но никаких странностей в этом нет. Как объяснила местная газета Milwaukee Journal Sentinel, скачок приходится на момент, когда в базу внесли результаты подсчета бюллетеней, полученных по почте в крупнейшем городе штата Милуоки. Точно так же в Мичигане получилось с почтовым голосованием в Детройте. Как отмечал выше сам Киселев, Трамп советовал своим сторонникам голосовать очно 3 ноября, поэтому странно было бы ожидать, что в почтовых бюллетенях найдется много голосов за него. Кроме того, Демократическая партия в крупных городах значительно более популярна, чем в сельской местности.

5. «За демократов голосовали мертвецы»

В сюжете Дениса Давыдова, показанном вслед за монологом Киселева, говорится о конкретных примерах «фальсификаций» в пользу Байдена: Списки избирателей в штатах обновляются так редко, что бюллетени для голосования выданы тем, кто давно умер. И ведь „мертвые души” голосовали. Вот Донна Бриджес 1901 года рождения — ее нет в живых, но система показывает, что 119-летний избиратель сделал выбор. В Пенсильвании 20 тысяч бюллетеней выписаны на покойников. По Сети расходится коллаж — Байден на кладбище говорит: „Спасибо, что проголосовали”. После того как по соцсетям разошлась информация о «119-летней избирательнице» из городка Лудингтон в шатае Мичиган, корреспондент Associated Press дозвонился Донне Бриджес, которая подтвердила, что она голосовала. Правда, ей оказалось всего 75 лет — в базе данных был ошибочно указан год рождения. Примерно так же объясняется история со «118-летним детройтским избирателем» Уильямом Брэдли, умершим в 1984 году, которого упоминает RT: на самом деле голосовал его сын, которого тоже зовут Уильям Брэдли, но в базу ошибочно вписали данные Брэдли-старшего. Сотрудники избиркома заверили журналистов американского онлайн-издания Politifact, что в Мичигане действует система верификации подписей, которая не позволяет голосовать от имени умерших. Тем не менее RT на основании лишь ему известных данных утверждает, что на выборах проголосовали целые «армии зомби», которых в одном только Мичигане оказалось около 10 тысяч. 6. «Республиканских наблюдателей выгоняли с участков» Также из сюжета Дениса Давыдова: Пока люди Трампа бьются по всей стране в закрытые двери избирательных комиссий. Там, где не пускают, они через суд добиваются права наблюдать за подсчетом. Но их все равно не впускают. В Филадельфии, Детройте… Там, где Байден резко вышел вперед. Скандальные видео снимаются на телефоны, и найти их можно только в соцсетях. Американские каналы транслируют другие кадры, как члены избиркомов присягают перед работой. Ни один случай недопуска наблюдателей не зафиксирован официально, хотя было немало обращений представителей кампании Трампа в суды. В основном жалуются на то, что наблюдателей от партий держат слишком далеко от столов, где происходит подсчет голосов. Один из таких исков в Пенсильвании удовлетворили, суд обязал избирком подпустить наблюдателей ближе. Результаты Байдена от этого хуже не стали, уже после этого он обошел Трампа и до своей окончательной победы постоянно наращивал преимущество. Некоторые российские СМИ, такие как интернет-издание «Взгляд», сообщили о появившемся в Twitter видеоролике, показывающем, как сотрудник избиркома в округе Делавэр штата Пенсильвания заполняет бюллетени. Как установили фактчекеры Associated Press, волонтеры избиркома переносят на чистый бланк данные с испорченных бланков, которые отказывается читать машина для обработки бюллетеней. Сторонник Трампа, распространивший этот ролик в Twitter, обрезал кадр так, что не видно, кто сидит рядом с волонтером. А сидят там наблюдатели от обеих партий. Один из самых курьезных фейков поклонников Трампа распространило российское сетевое издание «Красная весна». Адвокат из команды Трампа Келли Суррел опубликовала снятое ночью, через 8 часов после закрытия избирательных участков, видео, на котором к центру обработки бюллетеней подъезжает грузовой минивэн, явно не принадлежащий почтовой службе, из него достают ящик, похожий на те, в которые упаковывают бюллетени, перегружают на тележку и везут в здание центра. При этом вечером в штате лидировал Трамп, а к утру уже Байден. Фактчекеры Associated Press выяснили, что это были не бюллетени: оператор местной телекомпании привез оборудование для съемок.

Автор: Юрий Бершидский; The Insider