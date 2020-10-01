Обзор кремлёвской дезинформации: подделывая подделку

Когда прокремлевские СМИ не могут найти грязь на свои мишени, они ее подделывают. Этот феномен мы наблюдали и ранее: в 2012 году НТВ показал видео высокого качества, снятое с близкого расстояния, на котором видно, как человек раздает банкноты участникам оппозиционного митинга под лозунгом «За честные выборы».

Видеосюжет, очевидно, был постановочным и вошел в документальный фильм под названием «Анатомия протеста». Телеканал НТВ не озаботился объяснить, почему протестующие прилюдно берут деньги, особенно учитывая, что камера, которой их снимали, не была скрытой. Профессионалы телеиндустрии высмеяли видео, а аббревиатуру НТВ иронично расшифровали как «Наглое тупое вренье».

В начале июля 2020 года россияне голосовали за поправки к Конституции, которые, среди прочего, обнулили счет президентских сроков Владимира Путина, если он решит снова баллотироваться на пост президента. Дезинформация, которая сопровождала эти события, показала, что урок 2012 года был усвоен: пропагандисты обучились тонкому мастерству располагать якобы скрытые камеры у всех на виду. Все главные российские телеканалы — НТВ, «Россия 24», «Первый канал», «Life.Ru» — выпустили в эфир результаты этого технического волшебства.

Фейковая подделка

Снимавшая видео камера лежит на земле на боку. Некто представляется как «Алексей Иванов, “Голос”, “За честные выборы”» и снимает выступление перед шатром со столом и урной для бюллетеней где-то в парке. «Весь смысл происходящего здесь — это сугубо попытка фальсификации выборов», — говорит «Алексей Иванов». «И я полностью согласен с мнением, что, имея такие избирательные участки, властям не потребуются никакие вбросы на этих выборах. Алексей Иванов, “Голос”, “За честные выборы”. Все сняли, да? У нас будет картинка для карты [нарушений]? Да? Давай я сфотографирую». Шатер буквально падает на землю, а поддельный участок разбирают.

«Карта нарушений» — это долгосрочный проект движения «Голос», посвященный сбору всей доступной информации касательно нарушений избирательного процесса.

Комментируя это видео, телеведущая Ольга Скабеева сказала, что движение «Голос» создало «немыслимый фейк», и продолжила:

«Пришли, поставили шатер, стол, поддельную урну для голосования, отдельный стенд, актеры сыграли роли членов территориальной избирательной комиссии. Сняв видео, ушли, разобрали шатер, все убрали, и через полчаса уже ничего не осталось от попытки организовать там голосование… Мельконьянц [участник движения «Голос»] продолжает там что-то где-то комментировать, будто бы в самом деле уполномочен проводить наблюдение, но после всего, что мы видели в интернете, после вот этих всех абсолютно ужасающих и отвратительных подделок, просто неловко все это».

Движение «Голос» оперативно отметило, что в находящемся в свободном доступе списке их экспертов «Алексей Иванов» не значится. 14 июля движение «Голос» обратилось в Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о распространении лжи федеральными СМИ, сообщает телеканал «Дождь». «Голос» потребовал, чтобы российские федеральные СМИ прекратили распространять ложные сведения. «Коммерсант» сообщил, что в соответствии со ст. 43, 44 закона РФ «О средствах массовой информации» движение «Голос» призывает опровергнуть не соответствующую действительности информацию.

Дело о клевете находится на рассмотрении. Тем временем российские СМИ ложно заявили, что «Международные эксперты высоко оценили уровень проведения общероссийского голосования», а «Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам».

Между тем показ третьей серии «Анатомии протеста», содержащей явные фейки, отменили. Показ был запланирован на 1 марта 2015 года, но одну из главных мишеней фильма, Бориса Немцова, убили 27 февраля.

Подделка фейка

Другая мишень того фильма — Алексей Навальный. Его безжалостно отравили «Новичком» пять лет спустя. Пользуясь случаем, российские блоги распространили подделанные скриншоты чатов с врачом Анастасией Васильевой, являющейся также председателем независимого профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей». Васильева прибыла в Омск, где изначально госпитализировали Навального, и не согласилась с диагнозом «нарушение обмена веществ», поставленным местными врачами. Васильева вместе с семьей Навального боролась за его транспортировку из России.

Доктора Васильеву обвиняли в том, что именно она отравила Навального. Поддельные скриншоты, из которых можно сделать вывод, что она ввела отравляющее вещество, были распространены в попытке запутать ситуацию с покушением на убийство.

Европейский суд по правам человека принял обеспечительные меры в соответствии с Правилом 39 Регламента суда, указав, что Россия должна предоставить доступ к Алексею Навальному, чтобы определить, возможна ли его транспортировка в Германию. Наконец Навального разрешили перевезти в клинику «Шарите» в Берлине, где врачи подтвердили факт его отравления «Новичком».

Источник: EUvsDisinfo