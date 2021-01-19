Основа «экономики» оккупантов на Донбассе — металлолом. Как мародеры сплавляют его в Турцию

Война превратила неподконтрольную официальным украинским властям территорию Донецкой и Луганской областей в настоящий «клондайк» для нелегальной заготовки металлолома.

После остановки немногочисленных еще «дышавших» промышленных предприятий в ОРДЛО (кажется, теперь уже окончательно) во второй половине 2020 г. роль ломозаготовки и табачной контрабанды в «экономике» «республик» возросла, пишет издание «ОстроВ«. Они превратились в главные отрасли выкачки денег из региона: в одной только Макеевке вполне официально работают десятки пунктов приема лома. И это не считая полностью подпольных «точек».

Поэтому «власти» ОРДЛО постарались максимально «отжать» этот бизнес у криминалитета, вопреки заключенным ранее неформальным договоренностям.

Но большая часть ломозаготовки по-прежнему остается в «тени» и контролируется всевозможными «авторитетами». Одним из них называют, в частности, «министра» внутренних дел «ДНР» Алексея Дикого. По крайней мере именно с ним связывают в Донецке недавний инцидент с сотрудниками ФСБ РФ, приехавшими разобраться с фактом исчезновения в Донецке вагонов РЖД (ООО «Российские железные дороги»).

Последняя попытка оживить металлоплавление в Донецке была предпринята во второй половине минувшего года. Для этого на территорию ДМЗ завезли то ли металлолом, то ли шихту (смесь материалов для выплавки металла – ред.). Но назад вагоны не вернулись. В конце года из России приехала комиссия спецслужбистов, с целью разобраться в их исчезновении. И вот когда проверяющие подобрались к самому интересному, весь состав комиссии, темным вечером, вдруг, на дороге, блокируется машинами с молчаливыми вооруженными людьми. Российским спецслужбистам надевают на головы мешки, пересаживают в другие машины и отвозят за город. Там им предлагают выбрать: или завтра они тихо покидают Донецк, или уже сейчас могут выкопать себе могилки, прямо под звездным донецким небом. При этом у них экспроприируются все документы, которые им удалось «нарыть» на ДМЗ.

Естественно, на следующий день россияне уже пересекли границу своей необъятной Родины. Без вагонов РЖД, и доказательств существования «черной дыры» в Донецке.

Учитывая наглость и «безбашенность» этой операции, ее приписывают ставленнику Арсена Авакова, «министру МВД ДНР» Алексею Дикому, который напрямую подчиняется силовикам в Москве. Будет ли продолжение у этой истории, — пока непонятно, но она красноречиво иллюстрирует «цивилизованность» «государственного» рынка метлома в «республиках».

Турецким курсом

Одно время главным ресурсом для ломосбора была подбитая военная техника. Этот «бизнес» еще в 2014 г. «освоили» различные полевые командиры «ЛНР»-«ДНР».

К примеру, на Снежнянском заводе химического машиностроения не подлежащие восстановлению танки, БТРы, орудия и т. д. резали с сентября 2014 г.

За прошедшие 5 лет после завершения активной фазы боевых действий этот источник лома фактически исчерпан. Остались более традиционные и долгоиграющие: бытовой и промышленный лом.

Первый — это украденные канализационные люки, срезанные кладбищенские оградки, ворота, чугунные батареи, ванны из брошенных квартир и домов.

Один из таких «заготовителей» в середине декабря 2020 г. попал в кадр стримера в Макеевке:

Второй источник лома – конструкции неработающих предприятий и шахт, включая подъездные железнодорожные пути.

Здесь поле деятельности еще более широкое: учитывая, что Донбасс был одним из самых индустриальных регионов СССР. И даже спустя 23 года после его развала в независимой Украине Донецкая обл. лидировала по объемам промышленного производства.

По данным местных жителей, полученный лом вывозится в Россию. Очевидно, после «легализации» он частично идет на ближайшие электрометаллургические предприятия. Это «Тагмет» (г.Таганрог, Ростовская обл.), Ростовский электрометаллургический завод (ЭМЗ) и Абинский ЭМЗ (Краснодарский край, оба предприятия принадлежат одному владельцу), Фроловский ЭМЗ (Волгоградская обл).

Остальной лом вывозится в Турцию, которая является крупным потребителем официального украинского и российского стального лома. А заодно и контрабандного угля из «ДНР»-«ЛНР».

Прибыль владельцев ломозаготовки, а так же их «крыш» в криминалитете и силовых органах, базируется на колоссальной разнице в цене лома внутри ОРДЛО, в России и в Турции.

Например, компания «Юг-Пластик» покупает его по $207-210/т. в зависимости от объема партии, сложности погрузки и расходов на перевозку.

Наиболее дорогая покупка среди попавших в мониторинг трейдеров у ООО «Югмет» — $236/т, тогда как у «Донецквторресурсы» – всего $122/т. Указанные цифры актуальны для Донецка. На периферии попроще.

Так, в Макеевке лом готовы брать по $107/т. Примерно столько же в приемке стоит лом в Луганске ($109/т), попадаются такие предложения и по Донецку.

В России цены уже другого порядка.

В расположенном неподалеку г.Шахты (Ростовская обл.) вышеупомянутый «Югмет» платит за стальной лом $248/т. ООО «Ростов-лом» в Ростове — $259/т. В Новороссийске операторы принимают лом по $259-267/т.

Российские ломозаготовители не стесняются указывать ОРДЛО как сферу своей деятельности

А уже в Турции местные ЭМЗ покупают его вдвое дороже. В декабре стоимость черного металлолома на условиях поставки в турецкие порты была в пределах $430-470/т.

Итак, скупив лом в ОРДЛО по $100/т, в Турции его можно продавать не менее чем по $400/т., то есть, вчетверо(!) дороже. Неудивительно, что популярность этого бизнеса на неподконтрольных территориях сравнима разве что с табачной контрабандой.

Но для нее основной рынок сбыта – ЕС, поэтому поставки идут главным образом через Украину. А лом на Турцию отправляют в основном через российские порты Ростов, Новороссийск, Таганрог.

Хотя случаи завоза на украинскую территорию тоже время от времени фиксируются. Так, минувшей зимой силовики задержали груженый КАМАЗ, которые направлялся в Мариуполь.

Задержанный КамАЗ с ломом на блок-посту возле Мариуполя

Его водитель по заданию хозяина собрал 15 т. лома по сельским «точкам» возле Курахово.

Возможно, конечным пунктом его маршрута были металлургические комбинаты Ильича и «Азовсталь». Но скорее этот лом пытались нелегально вывезти в Турцию через мариупольский порт.

Геркулес включается в игру

В ноябре 2016 г. в «ДНР» насчитывалось 10 лицензированных заготовителей лома. В «ЛНР» с этим было попроще: в октябре 2017 г. там официально работали 132 ломозаготовщика.

Но уже летом 2019 г. ситуация поменялась. В обеих «республиках» официальную ломозаготовку сделали централизованной.

В «ЛНР» право принимать лом оставили только для ООО «Лугамаш» и «государственного» предприятия «Торговый дом «Восточный энерго-альянс».

Год спустя, в апреле 2020 г., вместо «Восточного энерго-альянса» главным ломозаготовщиком стало некое совместное предприятие «Потенциал».

«Лугамаш», созданный в 2016 г. на базе одного из ремонтных цехов «убитого» россиянами объединения «Лугансктепловоз» – сохранил право самостоятельно собирать лом.

Из этого следует, что луганскую правящую верхушку кремлевские кураторы заставили «подвинуться» на легальном металлоломном рынке.

Иначе зачем им вместо собственной «республиканской» структуры отдавать столь жирный кусок пирога какому-то совместному предприятию (что подразумевает долевое участие неких внешних российских партнеров).

При этом «Лугамашу» собранный лом разрешено продавать исключительно внутри «ЛНР», а «Потенциал» может его экспортировать.

«Восточный энерго-альянс» такого права не имел: ему также разрешалось продавать собранный лом только для внутреннего использования.

Основным потребителем был Алчевский меткомбинат (АМК), в очередной раз остановившийся в начале ноября 2020 г.

В «ДНР» официальный рынок лома значительно больше в объемах, поэтому очень жестко зарегулирован. С февраля 2019 г. частные заготовители обязаны весь лом сдавать «государственной» структуре «Республиканский центр «Торговый дом «Втормет».

Причем сдавать по фиксированной цене, установленной самопровозглашенным «правительством» «республики». В свою очередь, «Втормет» должен продавать лом «госпредприятиям» тоже по фиксированной цене.

Экспорт лома из «ДНР» фактически запретили в июле 2020 г., разрешив его вывоз в пределах символической годовой квоты в 2 тыс. т.

Весь остальной официально собранный лом должен продаваться местным металлургическим предприятиям, либо в «ЛНР» для нужд АМК. К местным относятся енакиевский и донецкий метзаводы (ЕМЗ, ДМЗ), а также донецкий электрометзавод (ДЭМЗ).

При этом ЕМЗ и ДМЗ по большей части простаивают из-за многомесячных долгов по зарплате и отсутствия железной руды — также вызванного неплатежами за предыдущие поставки со стороны теперь уже бывшего управляющего в лице фирмы «Внешторгсервис» (ВТС).

В 2017-2020 гг. эти предприятия, «отжатые» в 2017 г. у украинских олигархов, при содействии кремлевских кураторов были переданы в управление ВТС беглого харьковского зиц-олигарха Сергея Курченко. Который на вверенных активах не платил ни за газ, ни за электричество – накопив при этом многомесячные долги по зарплате. Также ВТС остался должен крупную сумму российским поставщикам железной руды.

При этом на предприятиях за все время «хозяйствования» ВТС ни разу не проводилось профилактических ремонтов – что чревато серьезными авариями, как утверждают сами работники заводов.

По данным сепаратистских СМИ, сейчас перечисленные заводы возвращены в «республиканское» управление, но ситуация плачевная. Поэтому лом реально нужен только ДЭМЗ.

Донецкий электрометзавод годами простаивал задолго до войны и на момент захвата власти в ОРДЛО сепаратистами тоже не работал. Это и спасло его от передачи ВТС.

В 2016 г. предприятие, переименованное в Юзовский метзавод, безуспешно пытался запустить тогдашний лидер «ДНР» Александр Захарченко.

По данным донецких источников, близких к сепаратистскому руководству, при А.Захарченко удалось «наскрести» лома (ДЭМЗ в качестве сырья использует не железную руду, а стальной лом) в долг объемом на одну плавку.

Оборудование удалось с большой помпой запустить в присутствии А.Захарченко. Вот только с поставщиками лома его подчиненные подельники «забыли» рассчитаться – поэтому уже на вторую плавку сырья не оказалось и завод снова замер.

И только в октябре 2020 г. началась новая попытка вернуть ДЭМЗ к жизни. За его реанимацию, по данным сепаратистских СМИ, взялся донецкий бизнесмен Игорь Андреев, известный в Украине как владелец торговой марки «Геркулес».

Так же ему принадлежат кураховский завод «Электросталь» и Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ). «Электросталь» так же работает на ломе, поэтому его сбор у И.Андреева был налажен еще с довоенных времен.

И теперь в «ДНР» с ним связывают надежды на устойчивое возобновление работы ДЭМЗ. Полученная там сталь может далее отправляться для прокатки на ДМПЗ – поскольку поставки с «Электростали», расположенной по другую сторону линии разграничения, сейчас невозможны.

Что правда, объемы работы ДЭМЗ незначительны: например, в октябре 2020 г. там выплавили всего 10 т. стали. Если с такой загрузкой работать в течение года, получится 120 тыс. т. – или 9% от проектной мощности ДЭМЗ.

А больше легального лома в условиях «ДНР» структурам И.Андреева вряд ли удастся собрать: основная заготовка продолжает оставаться под плотной криминальной «крышей». Для которой вывоз лома из Донбасса в Турцию конечно же более интересен, чем «благотворительная» продажа по фиксированной цене для ДЭМЗ.

Автор: Виталий Крымов, «ОстроВ«