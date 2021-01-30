Роскошно жить не запретишь. Что насудили себе николаевские судьи и прокуроры

Николаевские судьи, прокуроры, чиновники много лет живут в недостроенных домах. Но недостроем такое жилье является лишь на бумаге, на практике это вполне обустроенные роскошные особняки, в которых можно жить припеваючи.

Для чего состоятельные николаевцы, заработавшие свои “активы” весьма сомнительным образом, обходят законодательство и годами выдают свои имения за недострои — разбирались репортеры Центра журналистских расследований.

На окраине Балабановки, что в Корабельном районе Николаева, расположен внушительный по размерам особняк площадью 400 кв. м, принадлежащий бывшему главному врачу областной психиатрической больницы № 1, а ныне судебному эксперту государственного Центра психического здоровья Виктору Очколясу. Несколько лет назад трудовой коллектив медучреждения, который он возглавлял, публично обвинил Очколяса в служебных злоупотреблениях. Скандал закончился увольнением руководителя с должности.

Дом, в котором живет Виктор Очколяс

В декларации г-н Очколяс указал дом в разделе «объекты незавершенного строительства». Но при ближайшем рассмотрении жилище отнюдь не похоже на недострой: к нему подведены коммуникации, в стену вмонтирована телевизионная антенна и несколько кондиционеров, а во дворе под навесом стоит автомобиль. Соседи, с которыми пообщался корреспондент Центра, не смогли точно сказать, сколько Очколяс здесь живет, но заверили, что больше десяти лет.

Гугл-карта показывает, что в 2008 году дом уже был.

Выходит, что Виктор Очколяс вместе с семьей давно обитает в роскошном особняке, который до сих пор не введен в эксплуатацию.

Почему так произошло, мы попытались выяснить у хозяина дома. Но разговора не вышло. Виктор Очколяс отказался что-либо пояснять, пообещав, что на все интересующие нас вопросы ответит его адвокат. Но звонка юриста мы так и не дождались.

Проживать в не введенном в эксплуатацию жилье законодательство запрещает. Но состоятельные николаевцы, у которых есть средства на особняк, об этом, судя по всему, не знают. Или делают вид, что не знают.

Как пояснил юрист, член общественного совета при НАПК и исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб» Сергей Миткалик, в Законе Украины «О регулировании градостроительной деятельности» (часть 8 статьи 39) существует норма, запрещающая эксплуатацию построенных, но не принятых в эксплуатацию объектов.

— За нарушение этой нормы Админкодекс Украины предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере от 350 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (часть 9 статьи 96), — пояснил Миткалик.

БЕНЕФИЦИАРЫ СХЕМ

Как много состоятельных николаевцев обходят законодательство и проживают в “недостроях”? Чтобы найти эту информацию, мы проанализировали имущественные декларации так называемых публичных персон. Взяв период времени с 2017-го по 2019-й годы, мы обнаружили приблизительно 85 человек, которые указали, что имеют в собственности какое-либо недостроенное жилье площадью более 120 кв. м.

Оказалось, что в этом длинном списке доминируют в основном судьи и прокурорские работники.

Вооружившись данными из реестра деклараций, журналисты Центра обошли несколько «недостроенных» объектов, которые вовсю эксплуатируют их владельцы.

В Варваровке в собственном особняке проживает судейская чета Галины Подзигун и Вадима Гаврасиенко. Первая является главой Центрального районного суда Николаева, второй – судьей Заводского.

Дом семьи Подзигун-Гаврасиенко

В декларации супругов указано, что Подзигун пользуется коммунальной квартирой площадью 118 квадратных метров, которая принадлежит городу. Ее муж владеет недостроем площадью 180 квадратных метров. Но на самом деле в квартире судьи не проживают, а живут в частном доме, что в Варваровке.

Официально дом в эксплуатацию не введен, хотя, по свидетельству соседей, семья обосновалась здесь уже около десяти лет назад. Очевидно, что дом в эксплуатацию семье вводить не выгодно, пока квартира не будет приватизирована, поскольку ее могут вернуть в жилой фонд города.

Как пояснил Вадим Гаврасиенко журналистам Центра, на оформление документов у него «просто не хватает времени и постоянно мешают какие-то дела». Уже 10 лет.

Двухэтажный дом на берегу Южного Буга в Матвеевке задекларировала судья Николаевского апелляционного суда Виолетта Коломиец. Согласно ее декларации, собственником дома площадью 350 кв. м является ее муж. Дом не введен в эксплуатацию. В реестре недвижимости указано, что степень готовности дома составляет 33%.

Дом судьи Коломиец расположен в живописном месте — на берегу Южного Буга

По свидетельству соседей, семья обитает там более десяти лет. На окнах висят занавески, к дому подключены газ и электричество.

На вопрос, почему дом официально не введен в эксплуатацию, госпожа Коломиец ответила, что существует некоторая проблема с документами.

— Муж говорил, что все из-за документов. Дело в том, что когда-то потерялись некоторые бумаги и сейчас он занимается их восстановлением. Очень надеемся, что в ближайшее время это будет сделано, — пообещала Виолетта Коломиец.

Целый квартал прокурорских недостроев Центр обнаружил в Корабельном районе, в так называемом Царском селе (микрорайон, находящийся на перегоне между парком «Дружба» и улицей Гагарина).

Бывший следователь по особо важным делам Главной военной прокуратуры Валерий Гармашов, который в минувшем году вышел на пенсию с должности прокурора отдела прокуратуры Запорожской области, имеет тут недостроенный дом площадью 230 кв. м. Официально особняк принадлежит его жене Ольге Гармашовой.

Дом семьи Валерия Гармашова

Судя по внешнему виду, жилище уже достроено и длительное время эксплуатируется. Соседи сообщили, что семья прокурора проживает тут уже давно. Дом в эксплуатацию не введен. Кроме этого, у Валерия Гармашова есть еще один недострой площадью 130 кв. м.

Не вызывает сомнений, что уже несколько лет используется по прямому назначению и жилище площадью 296 кв. м, задекларированное как недострой, бывшего прокурора Ингульского отдела Николаевской местной прокуратуры № 2 Ирины Савченко. Официально домом владеет ее муж.

Дом Ирины Савченко

ДОМ ПОСТРОИЛ, В БЮДЖЕТ НЕ ЗАПЛАТИЛ

Проживание в не введенном в эксплуатацию жилье является не только нарушением административного законодательства, но и налогового.

В 2015 году украинские законодатели ввели налог на недвижимость, которая превышает установленные лимиты. Так, для квартиры необлагаемую налогом площадь установили в размере 60 кв. м, для дома — 120 кв. м. Все это означает, что за «лишние» квадратные метры недвижимости, которая превышает данные показатели, придется заплатить.

В Николаеве ставка данного налога составляет 1% от минимальной заработной платы, что на данный момент равняется 50 грн за «лишний» квадратный метр.

Но для лиц, имеющих очень большое жилье, законодатели увеличили налог, прописав дополнительную норму. Так, если площадь квартиры составляет больше 300 кв. м, а площадь дома свыше 500 кв. м, то раз в год придется заплатить 25 тысяч гривен налога.

Для оформления и администрирования данного налога фискалы используют информацию из единого реестра недвижимости Украины. Не введенное в эксплуатацию жилье в реестре, как правило, отсутствует.

По словам юриста Миткалика, эксплуатируя не оформленное официально жилье, имеющее сверхнормативные метры, граждане уходят от налогообложения, нарушая статью 266 Налогового кодекса Украины.

По информации, которую Центру предоставили в госналогслужбе в Николаевской области, сумма налогов за недвижимость, уплаченных в Николаеве за 11 месяцев 2020 года, составила 41 млн. При этом львиную долю – 35 млн из этой суммы — уплатили юридические лица, а 6 млн – граждане. Однако последняя сумма могла бы быть больше, если бы владельцы элитной недвижимости не уклонялись от налога.

Центр сделал подсчет, сколько недополучает бюджет города и области из-за недостроев. Для этого по каждому из 85 лиц, указавших у себя в декларации наличие “недостроя”, вычли “лишние” квадратные метры и умножили на 50 грн (1% от минимальной заработной платы, которая в 2020 г. составляла 5000 грн). Вышла довольно приличная сумма — около миллиона гривен, которую ежегодно недополучает бюджет города и области.

В управлении государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета знают о проблеме, но ничего поделать не могут.

— По законодательству наши полномочия заканчиваются сразу после окончания строительства объекта. То есть если гражданин построил дом, не уведомив нас, как того требует закон, о начале строительства, то после завершения работ мы уже ничего сделать не можем, — пояснила Алена Туова, руководитель николаевского ГАСКа.

В судебных спорах ГАСКов с гражданами, проживающими в не введенном в эксплуатацию жилье, суды практически всегда становятся на сторону нарушителей.

А как же коммунальные услуги, которые необходимы для проживания? Ведь электричество, газ и воду можно подключать к жилищу, которое уже введено в эксплуатацию. Оказывается, что и тут, по словам Туовой, в законодательстве есть лазейки.

— На этапе строительства можно временно подключать и газ, и электричество, и воду. Этим и пользуются нарушители, — подчеркнула начальник николаевского управления ГАСКа.

Выходит так: в Николаеве можно незаконно построить жилье; без проблем подключить его ко всем коммуникациям и жить в нем, годами не вводя в эксплуатацию, тем самым не уплачивая налог на недвижимость. К ответственности за это все-равно никто не привлечет.

Видимо, николаевские судьи и прокуроры знают этот “секрет”, поэтому и не спешат вводить в эксплуатацию жилье, в котором могут прекрасно обитать десятилетиями, не уплачивая никаких налогов.

И ожидать, что в ближайшее время что-то изменится, похоже, никаких оснований нет.

Автор: Ярослав Чепурной, Центр журналистских расследований