Сборище негодяев. Кто покупает «золотые паспорта» Доминики

Среди новоявленных граждан крошечной карибской страны афганский чиновник, обвиняемый в нарушениях прав человека, ливийский полковник, служивший при Каддафи, и ведущий ядерщик Саддама Хусейна.

Главное из расследования

Журналисты узнали имена 7700 участников программы «гражданство за инвестиции» в Доминике, в рамках которой паспорт страны можно приобрести всего за 100 тысяч долларов.

Гражданство островного государства разрешает безвизовый въезд или оформление визы по прибытии более чем в 130 стран и территорий, включая ЕС.

Среди покупателей паспорта Доминики олигархи, представители репрессивных режимов и политики, например, премьер-министр Иордании.

Журналисты узнали, что некоторые новоявленные «доминиканцы» позже оказались под следствием, получили обвинения или тюремные сроки в других странах.

Бюджет Доминики зависит от прибыли инвестиционной программы, которую также вкладывают в строительство недвижимости на острове.

К моменту, когда в 2012 году Асадуллу Халида назначили главой ведущего разведуправления Афганистана, в его адрес уже неоднократно звучали обвинения в нарушении прав человека.

В 2009 году работавший с ним канадский дипломат сообщил парламентской комиссии, что Халид, будучи губернатором, предположительно, держал подвал, в котором «лично пытал людей».

Халид назвал обвинения «пропагандой», однако позже журналисты и правозащитники неоднократно сообщали о его возможной причастности к произвольным задержаниям, изнасилованиям и пыткам.

Это не помешало ему приобрести гражданство Доминики — крошечной островной страны в Карибском бассейне, паспорт которой предоставляет безвизовый въезд или оформление визы по прибытии более чем в 130 стран и территорий, включая ЕС. Он купил второй паспорт в 2017 году — к тому времени уже давно было известно об обвинениях в его адрес.

Фото: Резерв армии США. Джеффри Дж. Харрис / Публикация Министр обороны Афганистана Асадулла Халид (в синем справа) встретился со стажерами Национальной армии в Кабуле, Афганистан. 5 марта 2020 года

Халид, позже ставший министром обороны Афганистана, — не единственный новоиспеченный «доминиканец» с темным прошлым. В 2014 году паспорт островного государства купил ведущий ядерщик Саддама Хусейна, которого называют отцом ядерной программы Ирака. Годом позже гражданином Доминики стал ливийский полковник, служивший при Муамаре Каддафи.

Помимо них тысячи людей воспользовались действующей в Доминике программой «гражданство за инвестиции», в рамках которой базовая стоимость паспорта составляет 100 тысяч долларов.

Получить информацию о них было непросто, однако OCCRP и вашингтонская НКО “Government Accountability Project” («Проект за подотчетность власти») при поддержке партнеров узнали имена порядка 7700 человек, которые за последние годы стали гражданами Доминики.

Наиболее многочисленные группы покупателей составляют россияне, китайцы и иранцы, в том числе весьма состоятельные лица. Так, паспорта карибской страны получили два российских миллиардера азербайджанского происхождения, которые попали под санкции после начала полномасштабной войны в Украине.

Среди новоявленных граждан Доминики также есть правительственные чиновники, в том числе экс-министр Иордании и будущий глава Центробанка Ирака. Их не обвиняли в правонарушениях, но они имеют статус «политически значимых лиц», который предполагает повышенный контроль при открытии компаний или банковских счетов.

Судя по данным из корпоративных реестров, десятки покупателей паспортов островного государства регистрировали по своим новым документам компании в разных странах.

Журналисты обнаружили как минимум 30 человек, которые после получения гражданства Доминики оказались под следствием, получили обвинения или тюремный срок. Они выявили еще почти десяток эпизодов, когда держатели паспорта карибской страны впоследствии бежали из родных юрисдикций, скрываясь от закона.

В этих случаях Доминику нельзя обвинить в умышленной продаже паспортов преступникам. Тем не менее власти страны не ответили, отозвали ли они гражданство у кого-то из этих лиц.

В 2016 году тогдашний представитель Доминики в ООН рассказал в интервью, что власти очень тщательно проверяют кандидатов на получение паспорта.

«Те, кому есть что скрывать, не участвуют в программе», — отметил он. В том же интервью глава программы «гражданство за инвестиции» рассказал, что они отклонили всего два процента заявок.

«“Золотые паспорта” и “золотые визы” созданы для преступников», — – Софи ин’т Велд

«“Золотые паспорта” и “золотые визы” созданы для преступников, — говорит член Европарламента Софи ин’т Велд, одна из критиков подобных программ. — Они дают прямой доступ в ЕС».

Эксперты считают, что доминикская программа по торговле паспортами — результат долгих лет под гнетом. Более ста лет рабства, французская и британская колонизация и глобализация оставили стране мало шансов на развитие. Доминика продает паспорта, чтобы финансировать государственные службы.

Она не нарушает международные законы. «Государства могут устанавливать собственные правила натурализации», — отметила Мадлен Сампшн, директор миграционного департамента Оксфордского университета.

Эксперт по «золотым паспортам» Кристин Сурак считает, что выдача гражданства сомнительным лицам влечет репутационные риски, которые могут привести к серьезным последствиям.

«Крупные игроки, такие как ЕС, могут отменить безвизовый въезд — так было с Вануату», — сказала Сурак (ограничения против страны ввели в 2022 году из-за программы «золотых паспортов»).

Действительно, недавно Великобритания из-за «очевидных нарушений» в рамках программы по продаже паспортов ввела визы для граждан Доминики; раньше жители бывшей британской колонии имели безвизовый въезд в страну. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что карибское государство выдает гражданство «лицам, представляющим угрозу Великобритании».

Фото: Аманда Роуз / Alamy Live News Суэлла Браверман на еженедельном заседании Кабмина на Даунинг-стрит, 10. 5 сентября 2023 года

Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит назвал решение Великобритании «неприятным» и отметил, что его правительство принимает «дополнительные меры по совершенствованию программы». Он сказал, что власти придерживаются «многоуровневой» системы сдержек и противовесов, за которую «отвечают ведущие агентства-контролеры».

Однако участник программы, который имел причины беспокоиться о проверках, рассказал журналистам, что в его случае процедуры контроля не вызвали особых проблем.

Правительство Доминики и премьер-министр Скеррит также проигнорировали наши вопросы. На недавней пресс-конференции премьер прокомментировал наше расследование: «Есть люди в этой стране, которые по-прежнему пытаются уничтожить [программу «гражданство за инвестиции»] и вступают в сговор с международными и местными журналистами для распространения злоумышленной пропаганды и дезинформации о нашей программе. Некоторые участвуют в этом только потому, что хотят лишить власти Лейбористскую партию».

По словам Скеррита, программа «гражданство за инвестиции» «в значительной мере определяет экономическое и социальное развитие [Доминики], а также полный объем национальной программы трудоустройства, на которую ежемесячно уходит почти пять миллионов долларов. [Программа] позволяет строить тысячи домов, совершенствовать системы здравоохранения и национальной безопасности».

«Мы придерживаемся надежной, многоуровневой системы контроля, — добавил Скеррит. — Если сегодня кто-то стал гражданином Доминики, а завтра нарушил закон, то программу в этом винить нельзя».

Сборище негодяев

Когда власти Великобритании ввели ограничения для граждан Доминики, они не уточнили, кому именно хотят запретить въезд в страну. Получив список примерно из 7700 новых держателей паспортов Доминики (вероятно, он неполный), журналисты выявили множество подозрительных лиц.

В ряде случаев сомнительные личности регистрировали по паспортам Доминики компании после того, как в других странах их обвиняли в правонарушениях.

Иорданский бизнесмен Мутасем Фаури и его отец Файез получили гражданство островного государства в 2010 году. Два года спустя их арестовали, обвинили в хищении десятков миллионов долларов у инвесторов и приговорили к тюремным срокам. Они подали апелляцию.

Фаури-старший сидит в тюрьме, а Мутасем, которого также приговорили к заключению, избежал наказания. Он открыл в Великобритании компании, указав, что имеет гражданство Доминики, а живет в ОАЭ. Мутасем и Файез не ответили на запросы о комментариях.

Паспорт Доминики в 2015 году также купил испанец Педро Форт Бербель — два года спустя Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила его в организации финансовой пирамиды и многоуровневой мошеннической схемы в сфере маркетинга на десятки миллионов долларов.

В 2019 году SEC отсудила у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и выяснила, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal Bank of Canada.

В SEC отказались комментировать дело или сообщить, получили ли они какие-то деньги. Бербель и его адвокаты не ответили на вопросы OCCRP.

Хасан Насер Джафар аль-Лами — иракский бизнесмен, купивший паспорт Доминики в 2017 году. В 2022-м он открыл по нему компанию в Великобритании.

Тем временем ряд арабских и международных СМИ обвинили аль-Лами и Noor Islamic Bank в Ираке, акционером которого он был, в причастности к переводу выручки с аукционов, которые проводил Центробанк Ирака, подсанкционным лицам или военизированным группировкам.

Расследование показало, что гражданин Ирана использовал паспорт Доминики, чтобы открыть компанию, на которую США в прошлом году наложили санкции за продажу десятков миллионов долларов иранским нефтехимическим предприятиям.

Фото: Design Pics Inc / Alamy Stock Photo За естественную красоту и «живой» рельеф Доминику прозвали «природным островом» — там даже снимали вторую и третью части «Пиратов Карибского моря»

Банановый кризис

Возникновение в Доминике программы по продаже паспортов как минимум частично обусловлено экономической необходимостью.

К 2000-м годам Всемирная торговая организация лишила всех преференций жизненно необходимую для острова банановую индустрию. Эти события, а также пара разрушительных ураганов ввергли страну в кризис.

Поддержка Международного валютного фонда (МВФ) «шла с определенными условиями», — сказал Питер Клегг, профессор международных отношений в Университете Западной Англии. «Доминика должна была обрубить социальные программы».

В поисках альтернативного источника дохода страна организовала программу «золотых паспортов». По словам Клегга, решение было обусловлено необходимостью «выживания». «Моральная сторона вопроса не имела значения.

У Доминики не было нормальной стратегии развития вне бананового сектора». Доминика легализовала программу «гражданство за инвестиции» в 1993 году, однако она обрела популярность среди мировых богатеев, лишь когда к власти пришел Скеррит.

Новый премьер получил не только банановый, но и политический кризис. В 2004 году он занял место скончавшегося предшественника в преддверии скорых выборов — ему требовалось привлечь в страну средства и показать гражданам, на что он способен.

Одним из источников финансирования стал Китай. В начале 90-х годов основными покупателями гражданства Доминики были тайваньцы. Придя к власти, Скеррит стал продвигать программу в Китае — в рамках более масштабного разворота политики страны в сторону Поднебесной.

Планы Скеррита выходили за пределы Азии: его администрация стала продвигать паспорта Доминики по всему миру и искать инвесторов в таких местах, как Россия и Ближний Восток.

Фото: Зак Копплин Штаб Лейбористской партии Доминики

Торговцы паспортами и недвижимостью

Скеррит — по-прежнему во главе страны — стал самым «долгослужащим» премьером Доминики. IMF сообщает, что государству удалось как минимум частично финансово восстановиться.

Судя по правительственным данным, при Скеррите программа «гражданство за инвестиции» обрела невероятный успех.

С 2009 по 2021 год, согласно госбюджету Доминики, схема принесла государству порядка 775 миллионов долларов, тем самым помогая финансировать правительственные программы и держать у власти партию Скеррита.

Фото: PA Images / Alamy Stock Photo Принц Гарри и премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит в Букенгемском дворце на совещании глав правительств стран Содружества

В результате развития этого направления появилось более 70 компаний, аккредитованных на продвижение программы «золотых паспортов» Доминики. Некоторые из них также расширились в сферу строительства.

Среди наиболее заметных зарегистрированная в ОАЭ Montreal Management Consultants Est (MMCE) под руководством Энтони Хайдена.

MMCE не только торгует паспортами, но также имеет в Доминике строительное подразделение — MMC Development. На ее сайте указано, что это «ведущая строительная компания» страны. Среди прочего она занимается возведением нового международного аэропорта; как сообщается, его стоимость оценивается в 370 миллионов долларов.

В рамках проекта по строительству социального жилья в Доминике MMCE удалось объединить два направления деятельности.

После того как в 2015 году тропический шторм «Эрика» накрыл Доминику, MMCE подписала с правительством страны несколько соглашений о возведении устойчивых к ураганам домов. Механизм финансирования проекта оказался крайне выгоден Хайдену и его компании. В 2018 году Хайден дал интервью изданию, специализирующемуся на получении гражданства за инвестиции. Он рассказал, что правительство возмещало MMCE затраты на строительство из средств, которые MMCE на продаже паспортов, беря при этом комиссию. Средства проводили через эскроу-счет, на который вносили паспортные сборы. Часть денег шла правительству, часть — на возмещение затрат компании Хайдена.

«MMCE получает как сервисную комиссию с клиентов, так и плату за строительство», — сказал тогда Хайден.

На вопросы журналистов Хайден ответил письмом, в котором сказано, что схема действительно представляет риски, но также и выгоду.

«Темпы торговли паспортами не влияют на ход реализации проекта, поскольку MMCE заранее выделяет средства, чтобы обеспечить своевременное завершение строительства и сдачу объектов в эксплуатацию, — гласит письмо. — Подобные схемы имеют определенную цену — как финансовую, так и моральную. Большинство инвесторов отказываются от таких проектов, поскольку они считаются высокорисковыми. Мы гордимся тем, что не боимся рисковать и успешно реализуем масштабные проекты».

В письме указано, что проверкой кандидатов на получение гражданства за инвестиции занималась правительственная организация. «MMCE как уполномоченный представитель использует собственную строгую систему отбора потенциальных кандидатов на получение гражданства».

В письме также говорится, что компания «не помогает и никогда не будет помогать физическим или юридическим лицам с преступным прошлым в получении статуса иммигранта или второго гражданства».

Хайден к тому же напрямую сотрудничал с премьером Скерритом.

Попавшие к журналистам документы показали, что в 2018 году его компания купила у Скеррита недвижимость в Доминике на сумму свыше 270 тысяч долларов. На 2020 год власти Доминики платили той же фирме порядка 140 тысяч долларов в год за аренду для премьера особняка с видом на Розо (когда Скеррита раскритиковали за это, он пообещал не продлевать двухгодичный договор).

Фото: Зак Копплин Арендный особняк Рузвельта Скеррита с видом на Розо

Джессика Тиллипман, заместительница руководителя научной программы юридического обеспечения госзакупок в Университете Джорджа Вашингтона, говорит, что связь между Хайденом и Скерритом может представлять конфликт интересов.

Представитель Хайдена сказал журналистам, что с премьером Скерритом, которого бизнесмен глубоко уважает, у него «сугубо профессиональные» отношения.

Купить гражданство Доминики также можно, вложив 200 тысяч долларов в одобренную правительством строящуюся недвижимость — такие проекты должны создавать рабочие места для местных жителей.

Фото: Тревор Джонсон Документ, подтверждающий передачу недвижимости между премьер-министром Скерритом и Mercury Properties Энтони Хайдена

Среди компаний, которые также специализируются на торговле паспортами и строительстве недвижимости в Доминике, — Range Developments в ОАЭ. В числе проектов, которые она профинансировала через программу продажи гражданства, — отель возле национального парка Кабритс на севере острова.

Судя по попавшим к OCCRP документам, среди клиентов Range был Асадулла Халид — бывший глава разведки Афганистана, которого неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека.

На запрос о комментарии в Range ответили, что «заинтересованные заявители могли инвестировать в проект только после того, как их одобрило правительство. А значит, они прошли проверки государства и были признаны подходящими кандидатами на получение гражданства».

«Подавляющим большинством заявок занимались сторонние промоутеры и местные агенты, а не Range Developments. Поэтому мы не располагаем данными, о которых вы говорите», — сообщили в компании.

Необъяснимое богатство

Пока фирмы вроде MMCE и Range открыто зарабатывали на программе «гражданство за инвестиции», премьер Скеррит также улучшил материальное положение.

«Считаю, что у меня должна быть самая высокая зарплата в стране, — говорит премьер на опубликованном в 2021 году видео. — Большинство получает больше меня».

Оппозиционные политики и другие наблюдатели, в том числе американские дипломаты, заинтересовались состоянием Скеррита и заподозрили, что его внезапному обогащению посодействовали «золотые паспорта».

«В декларациях Скеррита были указаны минимальные активы, когда он вошел в правительство в 2000 году, — говорится в депеше Госдепартамента США от 2009 года, которую опубликовали в WikiLeaks. — Скеррит не имел другой официальной работы и не делал инвестиций, которые приносят прибыль помимо его ежемесячной государственной зарплаты в размере менее 2000 долларов. Тем не менее Скеррит приобрел в Доминике земельные участки, которые на бумаге стоят свыше 400 тысяч долларов (рыночная стоимость выше), а также строит дворцовую резиденцию в родной деревне Вьей-Кас».

Фото: Доминика Зажицка / NurPhoto Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и генеральный секретарь Содружества Патрисия Скотланд приветствуют Рузвельта Скеррита в Лондоне. 19 апреля 2018 года

В следующем году Антикоррупционная комиссия Доминики рассмотрела жалобу, которую подал против премьера оппозиционный лидер Леннокс Линтон. Линтон предположил, что Скеррит купил восемь прибрежных вилл за несколько миллионов долларов, хотя его официальный доход не обосновывает такие суммы.

Согласно жалобе, «чтобы профинансировать покупку этих вилл, премьер-министр пользовался подарками, льготами и преференциями» в нарушение Кодекса поведения государственных служащих.

По требованию Комиссии Линтон представил доказательства, в том числе утекшие письма и тайно записанный телефонный разговор, указывающие на то, что Скеррит владеет этими активами.

Комиссия пригласила Линтона на слушание и изучила его жалобу, но в итоге решила, что доказательств получения Скерритом ненадлежащих подарков недостаточно, а возможные нарушения по факту владения недвижимостью должна проверять прокуратура. Комиссия постановила, что необходимо дальнейшее расследование, чтобы установить, злоупотреблял ли премьер полномочиями. Неизвестно, провели ли разбирательство.

Судя по странице Скеррита в LinkedIn, его сын учился в дорогой нью-йоркской школе. СМИ связывают жену премьера Мелиссу и нескольких его родственников с квартирой в Нью-Йорке стоимостью 2,2 миллиона долларов.

Скеррит подтвердил журналистам Al Jazeera, что его семья жила в квартире, но сказал, что это был «добрый жест» подруги его супруги, отвергнув обвинения.

Премьер-министр и его жена не ответили на запросы о комментариях.

Почитать остальные расследования и просмотреть полную базу данных на английском можна на странице проекта.

Авторы: Зак Копплин, Антуан Харари, Лара Дихмис, Шарад Вьяс и Джесс Пуркисс

Источник: OCCRP