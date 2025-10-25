Собор шпигунської Богоматері. Як кримінальний авторитет побудував російським генералам з розвідки церкву з «чудо-іконою»

За радянських часів Петров був членом збірної країни з боксу, але потім опинився в колонії за хуліганство. У Балашисі колишнього боксера називають ставлеником лідера Подільського ОЗУ Сергія Лалакіна (Лучок) і приписують йому участь у замовних убивствах. Наприклад, містом ходили наполегливі чутки, що банда Веренєва, куди в молодості начебто входив Петруха, у 1996 році організувала вбивство Володимира Москальця, глави Салтиківки (раніше – дачне селище під Балашихою, зараз входить до складу міста), а також причетна до загибелі 17-річної офіціантки з кафе “Лагуна” Дарини Тюріної.

За однією з версій, Москалець нібито зажадав у бандитів занадто великого хабара за земельні ділянки, за що його і застрелили. А господар кафе, де працювала загибла дівчина, відмовився платити данину, і найняті бандити підпалили приміщення. Під час розтину з’ясувалося, що загибла була на п’ятому місяці вагітності й чекала на двійню.

Крім інших кримінальних історій, пов’язаних із Петровим, в інтернеті викладено відео, на якому його рідний дядько Олександр Іванов і тепер уже колишній глава Балашихи Євген Жирков із набитою грошима сумкою на столі заздалегідь вирішують, хто буде переможцем аукціону на будівництво доріг. Незабаром після публікації скандального відео дядька Петрухи знайшли мертвим, а Жиркова 2019 року засудили на 9 років за хабарі.

Як повідомило джерело The Insider у Балашисі, від початку двотисячних років Петров посилено “відпирав” свій кримінальний імідж: одягнув погони генерала козачих військ, заснував фонд допомоги боксерам, багато виступав по телебаченню, завів дружбу з впливовими ієрархами РПЦ і високопоставленими силовиками.