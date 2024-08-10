Структура палких прихильників Путіна могла отримати доступ до персональних даних українців

Держпідприємство «Документ», яке виготовляє документи для українців і має доступ до персональної інформації чи не кожного громадянина, уклало угоду з компанією, яка пов’язана з державою-агресоркою

Чим загрожує та чи взагалі є законною така співпраця? Про це – у розслідуванні проєкту «Ти як?» (Радіо Свобода).



Один – палкий прихильник Володимира Путіна та «міжнародний друг» окупованого Криму. Інший – юрист, який активно працює з Росією. Ідеться про Карла Екштайна та Франка Шмідера – засновників німецької юридичної компанії Schmider & Eckstein.

Упродовж 20 років Schmider & Еckstein надають послуги клієнтам із «Росії, Центральної та Східної Європи». Вони допомагають відкривати бізнес у Німеччині, а також – у питаннях міграції, супроводжуючи весь процес. Про це вони розповідають у себе на сайті – німецькою та російською мовами.

Обидва співзасновники компанії впродовж довгого часу працювали у Росії та рекламували перспективи ведення бізнесу із країною, очолюваною Володимиром Путіним. Один із них – називає РФ своєю «другою батьківщиною» та підтримує її у війні з Україною.

Попри це, у 2022 році компанія Schmider & Eckstein підписала договір із новими клієнтами. Ними стало українське державне підприємство «Документ», яке виготовляє документи для українців і має доступ до персональної інформації чи не кожного громадянина.

Паспорти для українців за кордоном

Влітку 2022 року, через пів року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, державне підприємство «Документ» вперше відкрило офіс за кордоном – у Варшаві, в Польщі. Це дало можливість мільйонам українців, які покинули свої домівки через напад Росії, отримувати свої документи без приїзду додому.

За кордоном працює 12 офісів держпідприємства «Документ» у шести країнах

На той момент лише українських біженців у Європі проживало майже 7 мільйонів. Щоб давати раду потоку українців, до кінця року в Польщі відкрили ще три підрозділи «Документа». А вже зараз за кордоном працює 12 офісів держпідприємства у шести країнах.

Клієнти ДП «Документ» за кордоном можуть отримати паспорти, водійські посвідчення, проставити апостилі і таке інше. Зареєструватися на отримання більшості документів можна онлайн, а отримати їх – безпосередньо в офісах. Після відкриття філій за кордоном чисті прибутки держпідприємства зросли у майже 190 разів. Як показує аналітика «Опендатаботу», торік «Документ» заробив майже 700 мільйонів гривень, тоді як у 2021-му – лише 3,7 мільйона.

Після відкриття офісів за кордоном чисті прибутки ДП «Документ» виросли у майже 190 разів

Водночас на початку цього року Держаудитслужба виявила фінансових порушень у «Документа» на 84 мільйони гривень. Частина з них стосувалася саме закордонних філій. Зараз, як повідомили журналістам у Держаудитслужбі, окремі факти з фінансової діяльності підприємства розслідують правоохоронці.

У Німеччині, де нині проживає найбільше українських біженців, підприємство «Документ» відкрило три офіси – у Берліні, Мюнхені та Кельні. Юридичний супровід на території країни ДП «Документ» віддало вже згаданій компанії – Schmider & Eckstein.

Про це стало відомо навесні 2024 року, коли через нове мобілізаційне законодавство філії ДП «Документ» за кордоном тимчасово «заморозили» свої послуги для українських чоловіків призовного віку. Тож дехто з них почав звертатися із адвокатськими запитами до держпідприємства. Відповідь на ці запити надавали вже не офіси «Документа», а Schmider & Eckstein.

Редакція «Ти як?» ознайомилася з кількома листами, які отримували українські чоловіки за кордоном у відповідь на звернення до ДП «Документ». Так, у листах прикріпили довіреність, за якою з лютого 2023 року адвокат компанії Schmider & Eckstein представляє інтереси «Документа» у Німеччині.

Згодом журналісти дізналися, що співпрацю з фірмою розпочали ще раніше – восени 2022-го.

Крім цього, збігаються навіть юридичні адреси компанії Schmider & Eckstein і німецького «Документа».

У довіреності, яка є у розпорядженні журналістів «Ти як?» видно, що юридичні адреси компанії Schmider & Eckstein і німецького «Документа» збігаються

«Друг» окупованого Криму

Співзасновник фірми Schmider & Eckstein – професор Карл Екштайн – швейцарський юрист, який навіть зараз, під час великої війни, називає Росію своєю «другою батьківщиною».

У біографії на своєму сайті Карл Екштайн вказує, що співпрацює з Москвою впродовж 40 років. Спочатку він представляв інтереси швейцарських компаній на теренах тодішнього СРСР, згодом – відкрив власну юридичну фірму в Росії. Там же Екштайн отримав професорське наукове звання. З 1995 року він викладає право в Московському держінституті міжнародних відносин, деяких випускників якого пов’язували з російською розвідкою.

Швейцарський юрист Карл Екштайн

Професор Борис Бабін досліджує діяльність «асоціації» з початку її створення – тоді український науковець обіймав посаду представника президента України в Криму. За його словами, основна мета діяльності «Міжнародної асоціації друзів Криму» – з допомогою так званих агентів впливу легалізовувати анексію українського півострова та адвокатувати зняття санкцій проти РФ.

«У Крим привозили дуже багато різних політиків. Люди приїжджали в Крим, а потім розповідали: «а мені було цікаво», «а я хотів дізнатися усі думки». Але є ще інший рівень – абсолютно точно координованих російською системою маріонеток, які не просто поїхали в Крим, там походили, пофотографувалися, а які конкретно озвучують наративи Кремля, що Крим – це Росія начебто. У них була поставлено завдання зробити цей клуб максимально широким», – розповідає український науковець.

Колишній постійний представник президента України в АРК Крим Борис Бабін

Кримський «Центр журналістських розслідувань» досліджував членів «асоціації» з різних європейських країн. До прикладу, «другом Криму» став французький політик Жан-П’єр Тома, засуджений за участь у вимаганні «відкатів» від місцевого бізнесу у Франції. Або – болгарський комуніст та член об’єднання «русофілів» Іван Русєв Маразов. А, приміром, сербський осередок «друзів Криму» представляв Александр Шешель, син Воїслава Шешеля, засудженого за етнічні чистки воєнного злочинця.

У «Друзях Криму» Карл Екштайн очолює швейцарський осередок. Цей діяч неодноразово відвідував анексований півострів, пропонував створити там туристичний маршрут «народів Росії» та блокчейн-майданчик – для інвестицій з-за кордону в обхід міжнародних санкцій.

На сайті «Міжнародної асоціації друзів Криму» зазначено, що Карл Екштайн очолює швейцарський осередок організації

З допомогою колег проєкту «Схеми» нам стало відомо, що Карл Екштайн ще з 2002 року має російське громадянство. Ці дані містяться у численних російських базах даних та офіційних реєстрах. Екштайн активно користувався своїм роспаспортом – зокрема, для перельотів по Росії та отримання медичних послуг. У 2019-му Екштайн отримав свіжий паспорт громадянина РФ.

Швейцарський юрист Карл Екштайн має паспорт громадянина РФ

Початок російського повномасштабного вторгнення в Україну Карл Екштайн вважає виправданим. Навіть каже, що Путін «повернув росіянам відчуття гордості».

Борис Бабін вважає, що Карл Екштайн може співпрацювати з російськими спецслужбами.

«Уявіть собі, людині в 1986 році довірили відкрити юридичну фірму у Москві. Ну це ж, я не знаю, ким треба бути, щоб не розуміти, що він працював і працює, відповідно, на російські і радянські спецслужби», – переконаний український науковець.

Незалежного підтвердження цього немає, водночас, сам Екштайн, зрештою, визнає, що з представниками російських спецслужб він приятелював.

«У мене до сьогодні хороші стосунки з КДБ, – зазначав Карл Екштайн в інтерв’ю у 2023 році. – Зараз уже не так, зараз усе суворіше. Але ці люди ніколи нічого поганого не просили в мене».

Персональні дані українців

У своєму дослідженні «Міжнародних друзів Криму» Борис Бабін встановив, що після складання мандата консула у Швейцарії Карл Екштайн став юридичним директором швейцарської компанії Terra Quantum.

«У цих фірмах, які займаються питаннями криптографічного захисту, відповідно, була залучена купа російських професорів. А якщо ми кажемо про ДП «Документ», діяльність паспортної служби, вона ж заснована на криптографії. Це ж і є предметом їхнього інтересу», – вважає український науковець.

Довіреність від українського держпідприємства, яка опинилася в розпорядженні проєкту «Ти як?», не дає чіткого розуміння – до якої саме інформації може мати доступ компанія Schmider & Eckstein. Лише загальні формулювання, пов’язані з представництвом держпідприємства.

У коментарі для нашої редакції в ДП «Документ» запевнили, що доступ був обмежений «даними, які необхідні для представлення інтересів підприємства» чи ведення справ у судах. І що, мовляв, ніхто «не мав доступу до Єдиного державного демографічного реєстру чи персональних даних громадян».

Утім, юристи Transparency International Ukraine, ознайомившись із довіреністю, прийшли до іншого висновку.

юридична радниця Transparency International Ukraine Наталія Січевлюк

«Виглядає, що повноваження доволі широкі, вони не є якимось вичерпними. І, швидше, виглядає так, що інформація, яку може отримати представник, нічим фактично не обмежена. Я особисто не побачила в документі якісь винятки чи якісь дуже детально прописані положення, які б могли трактуватися як обмеження на отримання інформації», – зазначила юридична радниця Transparency International Ukraine Наталія Січевлюк.

Також, за її словами, з огляду на діяльність Карла Екштайна, компанія Schmider & Еckstein мала би опинитися під санкціями України.

«Мене здивувало, що в Україні ця компанія не під санкціями, оскільки вони дійсно доволі відкрито підтримували Росію і навіть збройну агресію Росії, один із партнерів. Тому мені виглядає це трошки дивно, оскільки в нас санкційні списки постійно розширюються і туди потрапляють люди за менші якісь вислови чи співпрацю», – пояснила юридична радниця TI Ukraine.

Хто представляє ДП «Документ»?

Журналісти проєкту «Ти як?» звернулися до держпідприємства «Документ» із запитом щодо деталей співпраці із Schmider & Eckstein.

Показати сам договір редакції «Документ» відмовився – натомість у ДП запевнили, що представляти інтереси уповноважена не вся фірма, а лише Франк Шмідер – партнер Екштайна та співзасновник компанії.

«Зазвичай воно не так працює – якщо в кінці договору чи довіреності, чи будь-якої іншої документації йде посилання на компанію, то це означає, що все-таки співпраця ведеться з цією компанією, – розповідає Наталія Січевлюк. – Те, що українське підприємство приховує цей контракт, теж не виглядає так, начебто там немає що їм приховувати. Хоча навіть до цього одного партнера, про якого вони говорять, все рівно запитань не менше в його діяльності з Російською Федерацією».

Юрист компанії Schmider & Еckstein Франк Шмідер

На своїй сторінці у LinkedIn Франк Шмідер зазначає, що проживає та надає свої послуги у Берліні. Однак вся його біографія також пов’язана з Росією та партнером по бізнесу, власником роспаспорта Карлом Екштайном.

Зокрема, на сайті Шмідера у його біографії вказано, що ще у 1996 році він працював у Санкт-Петербурзі. А на початку 2000-х – у Москві в компанії Екштайна. Колеги з проєкту «Схеми» за допомогою російських реєстрів та баз даних встановили, щонайменше з 2001 року Шмідер має індивідуальний податковий номер РФ.

З того часу Шмідер продовжував працювати з Росією та заохочувати до економічної співпраці з країною, очолюваної Путіним. У 2005-му він разом із Екштайном видав книжку про «правила ведення бізнесу в Росії». Також Шмідер вказує у біографії, що є офіційним партнером Торгово-промислової палати РФ та членом правління Німецько-російського союзу юристів. Останні – варто відзначити – засудили на своєму сайті повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Попри це – у своєму профілі в LinkedIn Франк Шмідер все ще вказує, що надає послуги в Росії. А на сайті «Русскоговорящий адвокат Берлин», який рекламує послуги Шмідера, зазначено, що юрист може надати необхідну допомогу, залучивши партнерів у Росії.

Скриншот із сайту «Русскоговорящий адвокат Берлин», який рекламує послуги Франка Шмідера

Проєкт «Ти як?» неодноразово намагався зв’язатися із Франком Шмідером, щоб більше дізнатися про його співпрацю з українським держпідприємством та історію відносин із Росією. Втім, протягом місяця журналістам так ніхто й не відповів.

Натомість у ДП «Документ» дали таку оцінку співпраці із юристом: «Франк Шмідер зарекомендував себе як добросовісний професіонал з високими моральними якостями, який засуджує російську агресію та підтримує територіальну цілісність України». Але водночас повідомили: «наразі дія угоди припинена».

У держпідприємстві пояснили, що угоду припинили, бо Шмідер виконав «усі покладені на нього завдання». Цікаво, що потреба в його послугах відпала саме після того, як журналісти запитали держпідприємство про співпрацю з сумнівною компанією із російським слідом.

Відповідь ДП «Документ» журналістам проєкту «Ти як?» (Радіо Свобода)

Відповідальність за співпрацю із громадянами РФ

Тим часом у Transparency International Ukraine ставлять питання, чи взагалі була законною угода з компанією Schmider & Eckstein. Також юристи говорять про потенційну кримінальну відповідальність підписантів.

«Після повномасштабного вторгнення в нас діє відповідне законодавство, яке забороняє співпрацювати з громадянами Росії, компаніями, які зареєстровані за правом Росії, або в яких кінцевим бенефіціарним власником є росіяни. Були відповідні постанови Кабінету міністрів, які накладали мораторій на співпрацю. У нас були прийняті нові статті до Кримінального кодексу України.

Особи, які ведуть господарську діяльність з державою Росія або її резидентами і тому подібне, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності – 10-15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це може бути керівник, який ухвалив відповідне рішення, підписував договір. Але так само може бути і ліквідовано компанію, яка вступила в ці відносини і продовжувала їх до останнього, поки, власне, ваша редакція не звернулася», – пояснює Наталія Січевлюк.

Виконувач обов’язків директора ДП «Документ» Сергій Прокопченко

Хто ж є підписантом угоди? Журналісти «Ти як?» запитали про це нинішнього очільника «Документа» Сергія Прокопченка. Він особисто не став коментувати цю історію, однак у письмовій відповіді підприємство зазначило, що ті, хто укладали угоду зі Schmider & Eckstein – більше не працюють у ДП.

У відомстві лише зазначили, що, відповідно до статуту держпідприємства, ухвалювати таке рішення – компетенція генерального директора. Ним до кінця 2023 року був Володимир Швачко, який із перервами очолював «Документ» упродовж майже 20 років. Наприкінці минулого року чоловіка відсторонили від посади – на час проведення службового розслідування.

Володимир Швачко неохоче спілкувався з журналістами – лише зазначив: «Ну, напевно, була така компанія». Щодо деталей угоди – то чоловік сказав, що «не пам’ятає».

Колишній генеральний директор ДП «Документ» Володимир Швачко

«Основний момент, який мене турбує в цій справі, це те, наскільки українське ДП розуміло, з ким воно підписує контракт. Чи перевіряли вони, що ця компанія і її два партнери, які є засновниками, співпрацюють з Росією давно, один із них навіть має російське громадянство? Те, що два роки, по-факту, вони надавали доступ до інформації про документи громадян України компанії з такою репутацією, це виглядає, м’яко кажучи, не дуже. Інформація є чутливою з точки зору навіть інтересів національної безпеки», – пояснила юридична радниця TI Ukraine.

Держпідприємство стверджує, що зараз всіх своїх контрагентів вони ретельно перевіряють. Зокрема, власників та основних працівників компаній, їхню діяльність та потенційні зв’язки з Росією. Однак, як повідомило ДП у відповіді на запитання журналістів «Ти як?», інформації про те, чи проходила таку перевірку компанія Schmider & Eckstein – у них немає.

Офіс державного підприємства «Документ»

Тим не менш, лише з відкритих джерел відомо, що засновники юридичної компанії пов’язані з Російською Федерацією. А один із них, як випливає з розслідування журналістів – громадянин РФ, який активно підтримує агресію проти України.

Аналіз проєкту «Ти як?» показав загрозу того, що Schmider & Eckstein могла отримати доступ до персональних даних українців.

І поставив питання: чому вона досі не опинилася під санкціями України?

Деталі договору із Schmider & Eckstein держпідприємство не надає журналістам – як і інформацію, скільки коштувала ця дворічна співпраця.

Німецька компанія та двоє її партнерів на запит журналістів теж не відповіли.

Автор: Марія Горбань

Джерело: Радіо Свобода