Утечка документов: как российских олигарх Абрамович водил за нос УЕФА и британские власти

Связанные с футболом платежи не отражались в отчетности «Челси». Возможно, их проводили вопреки правилам финансового фейр-плей УЕФА, ограничивающим расходы клубов. Эксперты считают, что это могло дать «Челси» несправедливое преимущество перед соперниками. Расследование OCCRP основано на новых утечках более чем 3,6 миллиона документов кипрских поставщиков услуг по созданию офшоров, которые раскрывают беспрецедентные подробности того, как фирмы на Кипре годами помогали российским олигархам и миллиардерам распределять и прятать свое богатство.

Обо всем этом стало известно в июле 2017 года, когда «Челси», завоевав чемпионский титул в Премьер-лиге, отправился в предсезонный тур по Китаю и Сингапуру. Менеджер клуба Антонио Конте подписал новый двухлетний контракт, покончив со слухами по поводу своего будущего.

Фанаты ликовали. «Лучший менеджер в мире и за его пределами», — написал один из них, когда «Челси» сообщил новость в соцсетях.

Тренерский контракт считался самым дорогим в истории «Челси». Итальянец Конте, который так эксцентрично радовался удачам, стоя у кромки поля, зарабатывал порядка 9,6 миллиона фунтов стерлингов в год. Он входил в число самых высокооплачиваемых менеджеров мира.

Но Роман Абрамович, российский миллиардер и владелец «Челси», в тот вторник заключил сделку не только с Конте.

В тот же день летом 2017 года компания Абрамовича, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО), согласилась заплатить 10 миллионов фунтов стерлингов итальянскому футбольному агенту Федерико Пасторелло, который рассказал британской газете The Telegraph, что «во многом принимал участие, когда [Конте] был тренером “Челси”».

В отличие от контракта с Конте эту сделку заключили под покровом офшорной тайны и никогда не афишировали.

Абрамович заплатил Пасторелло за контрольный пакет акций малоизвестной компании Excellence Investment Fund — EIF, LLC, которой тот владел в американском штате Делавэр. Компания не имела признаков реальной деловой деятельности. Неясно, какими активами она владела и почему стоила так дорого.

Формально компания Абрамовича Conibair Holdings Limited, купившая акции, не имела отношения к «Челси». Известно было лишь, что на нее оформлен частный самолет Абрамовича.

На вопрос, связан ли платеж с тем, что Конте подписал новый контракт, Пасторелло отказался отвечать, но сказал: «Конте не наш клиент». В 2021 году Пасторелло сказал The Telegraph, что не был агентом Конте, но в 2017 году помогал ему с трансфером перспективного игрока, который в итоге не состоялся. Сам Конте не ответил на запросы о комментариях. Но никаких предположений о нарушениях со стороны Конте нет.

Фото: Kines Milano / Alamy Федерико Пасторелло стоит между Франческо Ачерби (слева) и Стефаном Де Вреем. Кубок Италии в Риме, 24 мая 2023 года

OCCRP изучил еще более десятка сделок, связанных с футболом, в рамках которых платежи проводили офшорные фирмы Абрамовича.

Информация о них попала в утечку данных кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus. Изначально документы получила группа хактивистов Distributed Denial of Secrets, затем она передала их OCCRP и The Guardian. Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.

Многомиллионные сделки связывают экс-владельца «Челси» с Джоном Бико (бывший агент легенды «Челси» и национальной сборной Бельгии Эдена Азара) и российским миллиардером Сулейманом Керимовым (в 2016 году он владел российским клубом «Анжи» из Махачкалы, который перевел в «Челси» звездных игроков Самюэля Это’о и Виллиана).

Результаты расследования заставляют задуматься о том, как Абрамович финансировал успех «Челси» на поле. Эксперты считают, что платежи могли нарушить правила финансового фейр-плей (FFP), которые Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел в 2011 году, чтобы ограничить расходы клубов и защитить этические стандарты и финансовую устойчивость европейского футбола.

Проводя платежи через собственные компании, Абрамович, возможно, искусственно сокращал суммы, которые должны были учитываться в лимите расходов «Челси» по правилам FFP. То есть фактически его клуб тратил больше, чем положено, что давало ему несправедливое преимущество перед соперниками.

«Если клуб скрывал такие расходы, как зарплата или амортизация трансферов, выплачивая эти суммы через другие организации, вполне возможно, что он нарушал правила FFP, — сказал OCCRP Сэмюэл Катберт, адвокат по спортивному праву из лондонской Outer Temple Chambers, изучив данные из утечки. — По сути, вы обходите нормативные требования, которые ограничивают ваши расходы, и просто тратите деньги через офшорную компанию».

Два человека, получавшие платежи от офшорных фирм Абрамовича, подтвердили, что деньги предназначались для деятельности, связанной с «Челси».

По условиям соглашения с компанией Абрамовича Ovington Worldwide Limited Франк Арнесен, бывший спортивный директор «Челси», получил 250 тысяч фунтов стерлингов. Это соглашение журналисты нашли в утечке. На вопросы о сделке Арнесен ответил репортерам: «Я думал, что платеж придет со счета “Челси”, но получил его через другое юрлицо. Как я понял, у “Челси” было соглашение с третьей стороной».

Кроме того, юрист, который вел дело против правил FFP, заявил, что часть гонораров от имени «Челси» ему перечислила фирма Абрамовича, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах .

Правила FFP направлены на то, чтобы футбольные клубы не могли тратить больше, чем зарабатывают. Они регулируют, в какой степени такой сверхбогатый покровитель, как Абрамович, может финансировать команду. Но у Абрамовича были грандиозные планы на «Челси», а правила мешали их реализации. Олигарх-миллиардер приобрел клуб в 2000-е годы и потратил сотни миллионов фунтов стерлингов на игроков, что принесло «Челси» долгожданный успех. Даже когда ввели правила FFP, «Челси» продолжал заключать грандиозные контракты. Под руководством Абрамовича команда завоевала пять чемпионских титулов Премьер-лиги и дважды победила в Лиге чемпионов УЕФА.

За нарушение правил FFP клубу могут грозить штрафы, снятие очков, исключение из соревнований, ограничение зарплат игроков и отзыв наград.

Киран Магуайр, автор книги The Price of Football («Цена футбола»), говорит, что платежи через компании Абрамовича были на руку «Челси», ведь огромные расходы клуба означали, что он был близок к превышению лимита убытков.

«Если есть доказательства того, что клуб использовал транзакции через третьих лиц, чтобы обойти правила прибыльности и устойчивого развития, то его ждут либо финансовые санкции, либо он лишится очков». – Киран Магуайр, автор книги The Price of Football

«Если есть доказательства того, что клуб использовал транзакции через третьих лиц, чтобы обойти правила прибыльности и устойчивого развития, то его ждут либо финансовые санкции, либо он лишится очков», — сказал он Guardian, партнеру OCCRP.

Катберт, адвокат по спортивному праву, считает, что обход правил FFP мог дать клубу несправедливое преимущество перед соперниками. «Правила FFP призваны поддерживать устойчивое развитие и предотвращать то, что в этих кругах часто называют «финансовым допингом». Несоблюдение лимита расходов может сделать клуб более конкурентоспособным при трансферах».

Судя по данным из утечки, фирмы Абрамовича ссудили десятки миллионов долларов компании, конечным владельцем которой является сын президента российского клуба ЦСКА (Москва). Эта компания предоставила миллионы долларов российской команде, которая в то время соревновалась с «Челси» в Лиге чемпионов.

Абрамович не ответил на направленные по электронной почте вопросы о документах из утечки.

«Челси», сменивший владельца в 2022 году, заявил: «Эти обвинения появились еще до смены владельца… и не касаются какого-либо лица, в настоящее время состоящего в клубе».

В том же заявлении сказано: «В ходе комплексной проверки перед завершением покупки группа владельцев узнала о потенциально неполной финансовой отчетности касательно давних платежей при предыдущем владельце клуба… Клуб самостоятельно сообщил об этом всем соответствующим футбольным инстанциям».

В июле УЕФА оштрафовал «Челси» на 10 миллионов евро за нарушение правил FFP под руководством Абрамовича, но заявил, что не может комментировать конкретные сделки. Английская Премьер-лига также ведет расследование в отношении клуба на предмет возможных нарушений правил FFP. В Футбольной ассоциации, которая осуществляет контроль и управление футболом в Англии, сказали: «Мы проводим расследование». К каким сделкам относятся штраф и расследования, неясно.

Йенс Сейер Андерсен, международный директор Play the Game (инициатива Датского института спортивных исследований, направленная на повышение этических стандартов и продвижение надлежащего управления в спорте), сказал, что эффективность правил FFP не доказана.

«Каким-то влиянием они обладают, но их слишком легко обойти. Это вредит футболу, поскольку нарушает конкурентный баланс и подрывает доверие к авторитету руководящих органов».

🔗О проекте Cyprus Confidential Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании. В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus. Файлы MeritServus и MeritKapital передала OCCRP, ICIJ и другим медиа группа Distributed Denial of Secrets (DDoS), которая выступает за открытость общественно значимых данных. Эти компании уже попадали в расследования OCCRP, однако новый проект помогает составить более полную картину их деятельности. В распоряжении ICIJ также оказались документы Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus и Kallias and Associates, которые получила Paper Trail Media. Файлы Kallias and Associates нашим коллегам из Paper Trail Media и ICIJ также передала DDoS. OCCRP поделился с медиапартнерами утечкой из DJC Accountants, которую получил от DDoS.

Тайная борьба с правилами фейр-плей

В 2003 году, когда Роман Абрамович купил «Челси», казалось, что деньги не имеют значения. Олигарх потратил десятки миллионов фунтов стерлингов, покупая лучших игроков по всему миру. Инвестиции окупились: через два года команда завоевала свой первый трофей Премьер-лиги.

Беспрецедентные расходы положили начало новой эре больших денег в европейском футболе.

Еще один английский клуб, «Манчестер Сити», у которого с 1976 года не было крупных достижений, получил семь титулов Премьер-лиги после того, как в 2008 году его приобрела Abu Dhabi United Group эмиратского шейха Мансура ибн Заида Аль Нахайяна и купила несколько лучших игроков мира. Во Франции компания Qatar Sports Investment, принадлежащая Фонду благосостояния Катара, купила «Пари Сен-Жермен», который вскоре завоевал девять из следующих одиннадцати титулов французской Лиги 1 благодаря таким игрокам, как Неймар и Килиан Мбаппе.

Но критикам не нравилось, что богатство владельцев клубов играло такую роль в успехе команд на поле. Они считали, что это подрывает здоровую конкуренцию. Арсен Венгер, бывший менеджер футбольного клуба «Арсенал», главного соперника «Челси», назвал это «финансовым допингом». Призывы урегулировать этот вопрос привели к тому, что УЕФА принял правила FFP, которые ограничивали расходы клубов определенным процентом от их доходов.

Фото: PA Images / Alamy Stock Photo Когда Абрамович приобрел «Челси», клуб смог потратить десятки миллионов фунтов стерлингов на таких топовых игроков, как Дидье Дрогба. На фото он выступает за «Челси» в 2010 году

Правила подорвали бизнес-модель Абрамовича в «Челси», и миллиардер был вынужден искать выход.

Судя по утечке из MeritServus, 17 февраля 2014 года зарегистрированная на БВО компания Абрамовича Leiston Holdings Limited согласилась возместить судебные издержки на сумму 100 тысяч фунтов стерлингов JLD Activity Sarl — люксембургской фирме спортивного адвоката Жан-Луи Дюпона. Дюпон известен тем, что в 1995 году выиграл в Европейском суде дело Босмана, и в итоге игроки из ЕС получили большую свободу при трансфере в другие клубы и заключении новых контрактов.

На этот раз Дюпон вел дело о неправомерности правил FFP в Европейской комиссии и суде Бельгии. Изначально жалобу подал футбольный агент Даниэль Стриани. Дюпон сказал, что и он, и его клиенты считают правила FFP «неправильными» и антиконкурентными. Пр имеющимся данным, в то время работа Дюпона была связана с фан-группами таких клубов, как «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» (оба клуба подвергались критике за непомерные расходы), но не с «Челси».

Однако соглашение, попавшее в утечку, говорит о том, что у компании Абрамовича Leiston Holdings был «деловой интерес» к исходу разбирательства. По условиям соглашения Дюпон должен был ежемесячно предоставлять актуальную информацию о ходе дела и консультироваться с Leiston Holdings по поводу «любого важного стратегического решения касательно разбирательства».

Но Дюпону не удалось добиться отмены правил: в следующем году Европейский суд отклонил просьбу суда первой инстанции Брюсселя о вынесении решения.

Стриани, клиент Дюпона, который подал иск, сказал журналистам, что ничего не знал о соглашении между фирмой Дюпона и Leiston Holdings Абрамовича. «Я сам платил Дюпону и не позволил бы клубу или кому-то еще платить от моего имени».

Дюпон подтвердил, что ФК «Челси» поддержал иск. По его словам, клуб хотел бороться «с тем, что считал серьезным нарушением закона Европейского союза». Однако в клубе не желали, чтобы его публично связывали с иском, и опасались ответных мер со стороны УЕФА, если станет известно о его позиции.

«Я полагаю, что из-за излишней осторожности (по отношению к УЕФА, у которого есть доступ к клубным счетам…) “Челси” счел целесообразным не проводить платеж напрямую», — подчеркнул Дюпон в письменном ответе на вопросы журналистов.

Он добавил, что оказание «тайной» поддержки иску считается законным в европейских судах, и он не знал, что Leiston Holdings принадлежит Абрамовичу.

Выплаты руководству

При Абрамовиче одним из самых влиятельных лиц в «Челси» была Марина Грановская, футбольный функционер российско-канадского происхождения, входившая в совет директоров. Будучи директором клуба, Грановская имела непосредственное отношение к успехам «Челси» на поле и за его пределами. В том числе она вела переговоры по поводу трансферов и контрактов. По имеющимся данным, Грановская взяла на себя дополнительные функции после того, как Рон Гурли оставил пост в октябре 2014 года.

Фото: Энди Роуленд / Alamy Марина Грановская на матче между «Челси» и «Ливерпулем». Лондон, март 2020 года

Через две недели после его отставки зарегистрированная на БВО компания Ovington Worldwide согласилась предоставить Грановской три кредита на общую сумму 12,5 миллиона фунтов стерлингов. Об этом свидетельствуют документы, попавшие в утечку. Согласно кредитным соглашениям, деньги предназначались для покупки недвижимости, а в одном соглашении было указано: «на любые цели».

Как минимум 7,5 миллиона фунтов стерлингов из этого долга могли быть прощены в соответствии с последующими актами о списании задолженности. Попавшие в утечку копии были подписаны со стороны компании Абрамовича, но подписи Грановской на них не было. Если бы соглашения подписали обе стороны, это значило бы, что Грановская просто так получила миллионы фунтов стерлингов.

Кроме того, в период с 2010 по 2019 год Ovington Worldwide согласилась выплатить ей как минимум 1,63 миллиона фунтов стерлингов на основании соглашения об оказании консалтинговых услуг для «финансовой, налоговой и юридической комплексной проверки».

В общедоступных источниках информации о Грановской мало. Журналистам не удалось получить ее контактные данные или данные ее представителя. Они направили вопросы о соглашениях в британскую компанию, которой владеет и руководит Грановская, но ответа не получили. Также журналисты попросили «Челси» передать вопросы Грановской. Они спросили, были ли эти соглашения формой вознаграждения за ее работу в «Челси», но в клубе отказались давать комментарии.

Нил Вуд, приглашенный научный сотрудник Университета Лафборо, который изучает финансирование в сфере спорта и футбола, считает, что любые скрытые платежи за услуги, связанные с «Челси», включая зарплату руководителей, нарушают правила FFP.

«Если он или она занимали должность директора футбольного клуба, не имели другой работы и получали выплаты, которые фактически нигде не регистрировались… это считается нарушением».

Агенты, скауты и академии

В 2010-е годы фирмы Абрамовича подписали несколько сделок с агентами игроков или скаутами, которые на протяжении многих лет участвовали в трансферах известных игроков в «Челси». Журналисты не нашли доказательств того, что выплаты были связаны с трансферами конкретных игроков.

В число бенефициаров вошел французский агент Джон Бико-Пенак. Он представлял нападающего сборной Бельгии Эдена Азара, когда тот перешел в «Челси» в июне 2012 года. Азар стал одной из суперзвезд эпохи Абрамовича, выиграв два чемпионата английской Премьер-лиги и забив гол, который принес команде Кубок Англии.

Фото: Ребекка Наден / Alamy Владелец «Челси» Роман Абрамович (третий справа) со своими игроками во время парада трофеев Кубка Англии и Лиги чемпионов УЕФА. Лондон, 2012 год

Позже Бико стал генеральным менеджером бельгийского клуба «Ройял Уайт Стар Брюссель», который в 2015 году заключил с «Челси» «соглашение о партнерстве». В 2017 году «Ройял Уайт Стар» распустили из-за финансовых сложностей.

В марте 2013 года компания Leiston Holdings Абрамовича согласилась выплатить семь миллионов евро фирме Gulf Value FZE за «услуги, связанные со спортивными исследованиями и консалтингом». Gulf Value FZE зарегистрирована в ОАЭ, и ею управляет Бико. Соглашение должно было действовать пять лет, но в июле 2016 года его досрочно расторгли. Запросы о комментариях, отправленные на телефонные номера, которые, по имеющимся данным, использовал Бико, остались без ответа.

Еще одним бенефициаром, судя по всему, был влиятельный сербский агент Владица Владо Лемич, которого в прессе в конце 2000-х и начале 2010-х называли другом Абрамовича. Сообщается, что Лемич участвовал в трансферах Бранислава Ивановича и Неманьи Матича — двух сербских звезд, которые присоединились к «Челси» в 2008 и 2009 годах соответственно.

В период с 2013 по 2016 год компании Абрамовича подписали ряд консалтинговых соглашений с ныне ликвидированной люксембургской компанией Top Pro Sport Investments S.A., которой руководил Лемич (неизвестно, кто был ее конечным владельцем), и с боснийской фирмой Top Sports Consulting LLC, которую представлял брат Лемича. В общей сложности соглашения о поиске талантливых молодых футболистов стоили 7,25 миллиона евро и 1 миллион фунтов стерлингов.

В соглашениях нет никаких указаний на то, что консалтинг был связан с «Челси». Запрос о комментариях, отправленный в Top Sports Consulting, остался без ответа.

Leiston Holdings Абрамовича также подписала договоры на сумму 144 тысячи евро с Питером де Виссером, известным нидерландским скаутом. Ему иногда приписывают то, что он привлек внимание Абрамовича к легендам «Челси» Арьену Роббену и Петру Чеху.

В договорах «Челси» не упоминается. Де Виссер сказал: «Я правда ничего не знаю о платежах за скаутские услуги, [поступивших] на мой личный банковский счет».

В ноябре 2013 года Leiston Holdings заключила сделку на сумму миллион фунтов стерлингов, которая на ближайшие десять лет давала компании преимущественное право на приобретение любого игрока из Association des Jeunes Espoirs de Bobo — футбольной академии в западноафриканской стране Буркина-Фасо.

Соглашение подписал Давид Траоре, который тогда был генеральным секретарем академии. За три недели до этого его 18-летний брат, восходящая звезда Бертран Траоре, подписал с «Челси» контракт на 4,5 года и официально присоединился к клубу три месяца спустя, когда в январе 2014-го открылось трансферное окно Премьер-лиги.

Позже «Челси» заявил, что до перехода в клуб Траоре был стороной в опционном договоре, «который позволил клубу зарегистрировать его в январе 2014 года». Неясно, совпадает ли опционный договор, на который «Челси» ссылается в заявлении, с договором, который изучили эксперты OCCRP.

Запросы на комментарии от Бертрана и Давида Траоре, отправленные через нынешний клуб Бертрана Траоре «Астон Вилла», остались без ответа.

Офшорные сделки и контракты с суперзвездами

Летом 2013 года «Челси» подписал два важных контракта, заполучив игрока сборной Бразилии Виллиана и легендарного камерунского нападающего Самюэля Это’о. Оба перешли в клуб из российского «Анжи» (Махачкала). Виллиан стал движущей силой успеха «Челси»: он выступал за клуб до 2020 года и за первые три сезона дважды победил в Премьер-лиге.

За два месяца до подписания их контрактов компания Абрамовича Leiston Holdings заключила договоры о «скаутинге и других консалтинговых услугах, связанных с футболом» на общую сумму 24 миллиона евро с двумя малоизвестными фирмами, зарегистрированными на БВО. Их учредила швейцарская компания, за которой, судя по всему, стоял владелец ФК «Анжи», российский бизнесмен Сулейман Керимов и его родные.

🔗Как отследили сделки с Керимовым Владельцев двух фирм на БВО, подписавших сделки с компанией Абрамовича, скрывает офшорная секретность. Но данные из утечки и санкции Министерства финансов США помогли журналистам связать их с Керимовым и его семьей. Утечка переписки показывает, что «главным клиентом» двух офшорных фирм была швейцарская компания Swiru Holding AG (с тех пор переименованная в Alstone Investment AG). А ее финдиректором был Нариман Гаджиев, племянник российского бизнесмена Сулеймана Керимова. Согласно утечке данных из офшорной юридической фирмы Appleby, Гаджиев, представлявший Swiru Holding, был указан в качестве контактного лица бермудской фирмы, частично принадлежащей Керимову. В прошлом году Министерство финансов США включило Керимова и Гаджиева в санкционные списки, назвав последнего «основным финансовым посредником Керимова». Под санкции попала и Swiru Holding, поскольку ее контролировала или владела ею гражданка Швейцарии Лорин Кац, также включенная в санкционные списки за то, что она представляла интересы дочери Керимова. В 2022 году BBC опубликовала протоколы французского расследования об уклонении от уплаты налогов в отношении Керимова. В материалах дела Керимова и его семью называют «действующими и единственными бенефициарами» роскошной французской недвижимости, которая когда-то принадлежала Swiru Holding. Ни Керимов, ни Гаджиев публично не комментировали сообщения СМИ и санкции США.

В октябре 2023 года лондонская газета The Times сообщила, что текущее расследование Премьер-лиги касательно платежей офшорным компаниям в то время, когда Абрамович владел «Челси», будет включать «проверку транзакций, связанных с подписанием Виллиана и Самюэля Это’о». Ссылаясь на неназванные источники, в издании сообщили, что платежи, возможно, перечислили отдельно от официальных трансферных сборов за двух игроков. Премьер-лига отказалась дать комментарии.

Неясно, расследует ли Премьер-лига выплаты фирмам, связанным с Керимовым.

В соглашениях, подписанных в следующем году, говорится, что обе фирмы оказывали услуги компании Абрамовича, но никаких подробностей не приводится.

Расходы Абрамовича на «Челси» имели важное значение для клуба, но в 2010-х казалось, что Керимов намерен превзойти его. Купив «Анжи» в 2011 году, он вложил в клуб огромные деньги.

Керимов, уроженец Дагестана, убедил Это’о променять элитный европейский футбол в Милане на жизнь в Махачкале — рассаднике насилия, преступности, этнических конфликтов и волнений на религиозной почве. По условиям контракта футболист получал 423 тысячи евро в неделю, что на тот момент было мировым рекордом. Правда, Это’о мало времени проводил в Махачкале — он и его коллеги по футболу базировались в Москве и летали в Дагестан только на матчи.

Фото: Рольф Фенненбернд / dpa / Alamy Самюэль Это’о во время матча между его родным Камеруном и Германией в Мёнхенгладбахе. Германия, июнь 2014 года

За подписанием Это’о последовало подписание легендарного бразильского защитника Роберто Карлоса, которому Керимов, как сообщается, подарил Bugatti Veyron стоимостью несколько миллионов долларов. Кроме того, Керимов оплатил строительство нового клубного стадиона.

Однако «Анжи» не имел такого успеха, как «Челси» в Англии. Заметных улучшений в игре не было, и всего через два сезона Керимов сократил бюджет клуба на целых 70 миллионов долларов, как сообщил СМИ тогдашний председатель совета директоров клуба Константин Ремчуков.

Адвокаты Керимова не ответили на вопросы о сделках с Абрамовичем. В 2022 году «Анжи» лишился лицензии на профессиональные соревнования в России из-за финансовых сложностей.

Конфликт интересов

В 2004 году октябрьским вечером в Лондоне игроки «Челси» построились перед первым в истории клуба матчем Лиги чемпионов УЕФА против московского ЦСКА. Той осенью «Челси» одержал две победы над московской командой; счет открыл капитан Джон Терри.

У наблюдавшего за игрой на стадионе «Стэмфорд Бридж» довольного Романа Абрамовича был еще один повод для радости.

В прошлом месяце УЕФА по итогам расследования пришел к выводу, что миллиардер не держал «контрольного пакета акций» в московском ЦСКА. Когда нефтяная компания «Сибнефть», которой он тогда владел, заключила с клубом трехлетнюю спонсорскую сделку на сумму 54 миллиона долларов, олигарха обвинили в неправомерных связях с российскими чемпионами.

Согласно правилам УЕФА, «ни одно физическое или юридическое лицо не может владеть или оказывать влияние более чем на один клуб, участвующий в турнире УЕФА», что позволяет избежать конфликта интересов и обеспечить честную конкуренцию. Поскольку мажоритарным владельцем «Сибнефти» был Абрамович, спонсорство московского ЦСКА вызвало у УЕФА неприятные вопросы.

На кадрах с матча «Челси» с московским ЦСКА Абрамович, улыбаясь, стоит рядом с президентом российского клуба Евгением Гинером. С тех пор в прессе их называли «близкими друзьями». Но данные в утечке указывают на тайные финансовые договоренности, выходящие за рамки сделки с «Сибнефтью» и непосредственно связывающие Абрамовича с президентом московского ЦСКА.

Фото: dailymotion.com Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович стоит рядом с президентом московского ЦСКА Евгением Гинером во время матча между командами. Кадр телетрансляции 2004 года

В период с 2010 по 2016 год три компании Абрамовича, зарегистрированные на БВО, согласились предоставить кредит на общую сумму 82,7 миллиона долларов плюс 9,5 миллиона евро базирующейся на БВО компании Spencerdale Limited , акциями которой владела еще одна компания на БВО, принадлежащая сыну Гинера Вадиму.

Согласно документам, с которыми ознакомился OCCRP, кредиты предназначались для «общих корпоративных целей» и «инвестиций в коммерческую недвижимость». В ряде случаев гарантом в сделках выступал лично Евгений Гинер.

Один кредит на сумму 50 миллионов долларов был предоставлен в феврале 2012 года. Тогда «Челси» и ЦСКА соревновались в Лиге чемпионов и могли бы сыграть друг против друга, если бы ЦСКА вышел в финал турнира. В финале «Челси» победил.

Получив кредиты от компаний Абрамовича, Spencerdale Limited ссудила ЦСКА несколько миллионов долларов, о чем свидетельствует финансовая отчетность ее управляющей компании в Великобритании. Один кредит на сумму 12,5 миллиона долларов предназначался для приобретения бразильского нападающего Виктора Винисиуса Коэльо дос Сантоса, известного как Витиньо. Spencerdale также предоставила кредит в размере 6,5 миллиона долларов ОАО «Учебно-спортивно-оздоровительный комплекс “Октябрь”», дочерней компании московского ЦСКА в России. Согласно сводной финансовой отчетности управляющей компании ЦСКА, к 2015 году Spencerdale ссудила группе порядка 23,3 миллиона долларов.

Неизвестно, были ли средства, использованные для покупки Витиньо, или те, что ссудили «Октябрю», выделены за счет кредитов компаний Абрамовича. Но в рамках как минимум одного соглашения деньги, связанные с футболом, перешли от фирмы Абрамовича к Spencerdale.

В 2010 году компания Абрамовича Ovington Worldwide подписала со Spencerdale договор консалтинга на сумму 2,5 миллиона евро. По его условиям Spencerdale должна была «найти новые футбольные таланты» для Ovington Worldwide «и связанных с ней организаций».

Эти сделки напоминают крупные кредиты Абрамовича нидерландскому клубу «Витесс» из Арнема, о которых в этом году писали медиапартнеры OCCRP — The Guardian и The Bureau of Investigative Journalism. Футбольная ассоциация Нидерландов провела два расследования на предмет финансовых связей Абрамовича с «Витессом», но оба расследования показали, что Абрамович не оказывал влияния на клуб. Однако в мае началось новое расследование: выяснилось, что Абрамович предоставил «Витессу» кредиты на сумму свыше ста миллионов евро. Королевский футбольный союз Нидерландов сообщил, что расследование еще продолжается, но от дальнейших комментариев отказался.

Были и другие кредиты, связывающие Абрамовича и Гинера. В 2008 году Гинер лично гарантировал кредиты на сумму 210 миллионов долларов, которые фирма Абрамовича Leiston Holdings выдала трем кипрским финансовым предприятиям .

В ЦСКА не ответили на запросы о комментариях, адресованные Евгению и Вадиму Гинерам. Вадим Гинер не ответил на письмо, направленное ему по электронной почте.

Превратности судьбы

Абрамович владел «Челси» 19 лет и в прошлом году продал клуб, поскольку после вторжения России в Украину попал под санкции правительства Великобритании. Он принес клубу беспрецедентный успех: «Челси» выиграл 21 британский и международный трофей, в том числе одержал победу в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» в 2021 году.

Но потом удача отвернулась от «Челси».

В прошлом сезоне клуб занял 12-е место в Премьер-лиге — это худший результат с 1994 года — и не смог пройти квалификацию ни в один из главных турниров УЕФА — в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Да и за пределами поля у клуба немало проблем. Помимо многомиллионного штрафа, полученного от УЕФА в июле, «Челси» могут грозить дополнительные штрафы, если расследование Премьер-лиги выявит нарушения правил FFP при Абрамовиче. Об этом OCCRP сказал адвокат по спортивному праву Сэмюэл Катберт.

Однако штрафы задним числом не отменят результатов прошлых соревнований. Если выяснится, что «Челси» получил несправедливое преимущество, это может нанести серьезный ущерб репутации спорта, как считает Катберт.

«Любая возможность получить несправедливое преимущество искажает конкуренцию в пользу конкретного клуба и подрывает целостность футбола, как и пренебрежение правилами, — сказал он. —

Клубы должны играть честно, и все должны знать, что они играют честно. Иначе доверие к игре снижается».

Авторы: Том Стокс (OCCRP) и Пит Джонс (OCCRP)

Источник: OCCRP