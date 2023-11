Утечка документов: как российских олигарх Абрамович водил за нос УЕФА и британские власти

В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus.

Файлы MeritServus и MeritKapital передала OCCRP, ICIJ и другим медиа группа Distributed Denial of Secrets (DDoS), которая выступает за открытость общественно значимых данных. Эти компании уже попадали в расследования OCCRP, однако новый проект помогает составить более полную картину их деятельности. В распоряжении ICIJ также оказались документы Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus и Kallias and Associates, которые получила Paper Trail Media. Файлы Kallias and Associates нашим коллегам из Paper Trail Media и ICIJ также передала DDoS. OCCRP поделился с медиапартнерами утечкой из DJC Accountants, которую получил от DDoS.