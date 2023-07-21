В Україні понад 52 тис осіб у розшуку: де, хто, та чому переховуються

На сьогодні в Україні з різних причин понад 52 тисячі людей знаходяться у розшуку. Чоловіків розшукують вп’ятеро частіше, ніж жінок, а 12% тих, хто переховується, – дезертири. Аналітики YouControl дослідили дані реєстру розшуку МВС щодо осіб, які переховуються від органів влади. Тенденції розшуку в Україні та за її межами – в новому дослідженні.

Пікові періоди та правопорушники

Станом на 06.07.2023 українські органи влади (підрозділи МВС та Нацполіції, СБУ тощо) не могли знайти близько 52,8 тис осіб. Кількість тих, кого оголосили в розшук, відзначається значним коливанням в різні роки. Деяких осіб, з часом, вдається знайти. Та їхні імена зникають з реєстру розшуку МВС, тоді як інші можуть перебувати в ньому протягом років або навіть десятиліть.

Наприклад, 2014–2015 стали піковими за рівнем поповнення іменами людей, яких досі не можуть розшукати. Саме в цей час в Україні почалися воєнні дії. За ці два роки кількість розшукуваних збільшилася майже на 22 тис осіб. Другий піковий період припадає на початок повномасштабного вторгнення. Так, у 2022 розшукували 5,5 тис людей.

Динаміка кількості осіб у розшуку за останні 13 років, котрих і досі розшукують

Тих же, кого оголошували в розшук до 2010-го, нині в реєстрі всього 4,3 тис. А от лише за першу половину 2023-го до переліку осіб, які переховуються від органів влади, додалося майже 3,5 тис імен.

Хто переховується від влади: гендер та вік

За віком є кілька осіб з некоректною датою народження, тому їх не враховували до загальної кількості. Здебільшого в розшук подають людей середнього віку (таких майже дві третини). А щодо статі, то чоловіки в п’ять разів частіше потрапляють до реєстру розшуку МВС, ніж жінки.

Стать та вік осіб, котрі знаходяться в розшуку

Є й деякі цікаві особливості тих, кого розшукують. У переліку є 77 осіб, яких подавали в розшук, коли їм було більше 80 років, а найстаршій людині – 98 років (стільки було чоловіку 1921 року народження, коли його дані розмістили в реєстрі). Серед розшукуваних є хлопчик, якого не можуть знайти ще з 2016 р. Йому наразі уже 8 років, але він привернув до себе увагу органів влади, коли йому було лише півтора. Найчастіше таких неповнолітніх розшукують в контексті справ щодо позбавлення батьківських прав.

Загалом виділяють 16 причин розшуку. Найбільше осіб переховуються від органів досудового розслідування ‒ їх 31% від загальної кількості. Від прокуратури переховуються 19% людей, а від суду – 15%.

Найбільш поширені причини розшуку людей

Після анексії Криму та початку війни в рази збільшилася кількість дезертирів, яких досі не знайдено. З 2014 р. їх залишилося 3,5 тис, а з 2015-го – 2,3 тис. Цифри приголомшують, адже наразі за всі роки налічується ціла бригада дезертирів – 6,1 тис. осіб. До речі, 96% осіб потрапили у цей список саме у 2014-2015 рр. та досі розшукуються.

Від Криму до Харкова: географія розшуку

Українські органи влади найбільше розшукують людей в Автономній Республіці Крим (23%) – 11,8 тис людей від загальної кількості (тобто від 52,8 тис). На другому місці – розшук людей в Донецькій області (16%) – 8 тис осіб. Київ з 11% опинився на третьому. Так, у столиці розшукують 5,7 тис людей. Луганщина потрапила на четверту сходинку (7%), там шукають 3,7 тис осіб. А от п’яте місце за кількістю розшукуваних розділили між собою одразу чотири області: Вінницька, Запорізька, Одеська та Харківська. У цих регіонах розшукують по 2 тис людей на кожен, що складає 4% від загальної кількості.

Можемо припустити, що активні бойові дії на згаданих територіях з початку повномасштабного вторгнення могли стати причиною збільшення кількості правопорушень. Наявність серед “лідерів” м. Київ, окрім цього також можна пояснити великою кількістю населення і відповідно правопорушень.

Окрім загальної інформації щодо розшуку в регіонах є також 1,7 тис осіб, які подавались в розшук міжрегіональними або всеукраїнськими (не регіональними) органами. Зокрема, Управлінням МВС України на Південно-Західній залізниці, Службою безпеки України, Національною поліцією України, Лінійним відділом на станції Київ-Пасажирський УМВСУ на Південно-Західній залізниці, Луцьким прикордонним загоном ДПСУ та ін.

За межами України органи влади подали в розшук найбільше людей в містах росії, Молдови та Польщі. Є окремі особи, яких шукають у Білорусі, Німеччині, Туреччині, Франції, Італії, Іспанії, Грузії, ОАЕ та інших країнах.

Кількість осіб, котрі знаходяться в розшуку, в розрізі областей України

Як перевірити чи людина в розшуку

В модулі “Фізичні особи” в YouControl є можливість перевірити будь-яку особу за допомогою публічних даних з офіційних державних реєстрів. Після введення ПІБ аналітична система покаже інформацію, зібрану з офіційних джерел. Зокрема, про розшук у розділі “Перевірка МВС”. Серед іншого, тут буде вказана причина розшуку: категорія, стаття звинувачення та дата зникнення людини.

Показово, що розшукують людей не лише на території України, а й в інших країнах і навіть континентах. Один із “найекзотичніших” випадків – особа, яку з 2011 р. шукають в аргентинському місті Буенос-Айрес. Злочини чоловіка пов’язані із контрабандою наркотиків.

При перевірці фізичних осіб рекомендуємо звертати увагу на всі вкладки. Нагадаємо, в YouControl додано новий список підозрюваних магістральної справи “24 лютого”, а також “Російські воєнні злочинці” від журналістів Слідство.Інфо та активістів Антикорупційного штабу, “ДержзZадники” від Руху ЧЕСНО та “Миротворець”. Таким чином, в аналітичній системі, враховано понад 95% всіх джерел, визначених типологічним дослідженням “Фінансування тероризму та отримання кримінальних доходів від вчинення інших злочинів в умовах військової агресії російської федерації”.

Керівниця юридичного департаменту YouControl Надія Чаленко зазначає: “Перед співпрацею з потенційним співробітником, партнером або клієнтом варто ретельно вивчати його на предмет можливих ризиків, зокрема, чи не перебуває особа у базі розшуку МВС України. Це допоможе вам убезпечити себе від цілої низки ймовірних негативних наслідків, – що можуть виникнути як для юридичних, так і для фізичних осіб.

Наприклад, ви не здійснили належну перевірку підрядника і, без відома для себе, найняли для ремонту квартири людину, оголошену в розшук по справі, пов’язаній із крадіжкою. В такому разі, будьте готові, що потенційно можете стати наступною жертвою. Подібні ситуації можуть статись будь з ким, тому надзвичайно важливо звертати увагу, зокрема, на інформацію із бази розшуку МВС України”.

Джерело: YouControl