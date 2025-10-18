Обстановка на фронті: Лиман. Рашисти наступають

Лиманський напрямок — третій за напруженістю бойових дій, адже тут мета противника — сформувати плацдарм на північ від Слов’янська, щоб згодом штурмувати всю агломерацію, зазначає видання LB.ua.

1 вересня противник вів бойові дії на рубежі Зелена Долина, Колодязі, Ямполівка, Торське, Ямпіль. Ворог наполегливо проривався в напрямку Шандриголового, Новоселівки та Дробишевого, тобто до водойм поблизу р. Нетриус у Новоселівці. Весь цей час 3-тя армія противника на Сіверському напрямку активно атакувала біля Дронівки, сприяючи в такий спосіб діям лівого флангу 25-ї армії.

18 вересня агресору вдалося прорватися до Нетриусу, а в районі Середнього навіть переправитися на західний берег.

24 вересня окупанти активізувалися в районі Колодязів і дещо просунулися.

26 вересня ворог атакував Ямпіль. Зосереджуючись саме тут, ворог згаяв майже тиждень, усвідомив марність дій і перегрупував сюди 164-ту і 169-ту бригади 25-ї армії.

9 жовтня ГШ ЗС України анонсує утворення Слов’янського оперативного напрямку, оптимізуючи управління військами й логістику в прийдешній оборонній операції.

Упродовж минулого тижня 144-та дивізія 20-ї армії та частина сил 2-ї дивізії 1-ї танкової армії намагаються прорватися до району Новоселівка — Дробишеве — Пришиб — Ярова та заблокувати район оборони Третього армійського корпусу Сил оборони з півночі та північного заходу.

67-ма дивізія, 164-та, 169-та мотострілецькі й 11-та танкова бригади 25-ї армії енергійними атаками в напрямку Зарічне — Лиман сковують наш Третій корпус, одночасно витискаючи українські війська з району Ямпіль — Дронівка — Платонівка — Закітне. 67-ма дивізія намагається покращити своє тактичне становище біля Зарічного, де захопила кілька кварталів між вулицями Клеверною та Поштовою. Її малі штурмові групи вперто лізуть у північні райони села.

Для ворога це все не виглядає прогулянкою, адже українські війська контратакують на південь від Карпівки, блокуючи рух ворога на ділянці Середнє — Шандриголове та руйнуючи ворожі спроби закріпитися на рубежі Новоселівка — Дерилове.

Ямпіль також є ареною жорстких контактних боїв. Агресору вдалося прорватися до поселення, але зачепитися не вийшло — після декількох успішних контратак підрозділів Третього корпусу рештки окупантів обороняються біля залізничної станції та в парі кварталів у північно-східній частині населеного пункту. Штурмові групи ворога, що прорвалися до центру Ямполя, зачищені або відкинуті.

Дронівка є стиком бойових порядків угруповань противника «Запад» і «Юг» (25-та і 3-тя армії відповідно). Сили оборони в Дронівці заважають обом, адже стійко утримують свої позиції вздовж р. Чорний Жеребець, що має стабілізаційний вплив не лише на ситуацію в Ямполі, але й на всю ділянку Дронівка — Серебрянка вздовж південного берега Сіверського Дінця.

Ворог докладає зусиль просунутися вздовж Нетриусу до села Пришиб, що дозволить обійти Лиман з півночі й водночас почати формувати вихідне положення для подальшого наступу на Слов’янськ і Краматорськ.

План командування УВ «Запад» на Лиманському напрямку приблизно такий: зосередитися на наступі на флангах Лиманського району оборони Третього корпусу. Оперативними завданнями противника на напрямку можуть бути обмеження маневру військ Третього корпусу між тактичними напрямками під вогневим контролем, насамперед мостів і переправ, і блокування більшої частини логістичних маршрутів Третього корпусу, для чого ворогу треба прорватися до району Новоселівка — Дробишеве — Пришиб — Ярова та району на південний схід від Ямполя, тобто туди, де в Сіверський Донець впадають Нетриус і Чорний Жеребець.

Якщо пам’ятати, що весь Лиманський двіж має на меті створити умови для наступу на Слов’янськ, то агресору потрібно за будь-яку ціну захопити Лиман і весь район до Сіверського Дінця. Лише такий розклад дозволить у наступі мати достатню кількість варіантів дій.

Складною проблемою для ворога стане Сіверський Донець на рубежі Пришиб — Сидорове — Маяки — Щурове — Старий Караван — Брусівка — Стародубівка — Пискунівка — Крива Лука — Закітне. Між Сидоровим і Кривою Лукою є каскад водойм, котрі суттєво ускладнять просування противника в осінньо-весняний період. Узимку також буде непросто. Пора року, що вже настала, помножена на несприятливий рельєф, не сприяє просуванню.

Сподіваємося, на західному березі Сіверського Дінця Сили оборони вже обладнали захисний рубіж.