Задержанная в Швеции пара россиян оказалась частью схемы Кремля по обходу санкций

22 ноября 2022 года в Швеции задержали семейную пару россиян. На первый взгляд, они жили обычной жизнью. На второй — помогали российской военной промышленности обходить санкции. Многочисленные связи супругов с российской военной разведкой позволяют предположить, что они были глубоко законспирированными «нелегалами» ГРУ. Судя по всему, они оказались лишь частью куда большей сети.

Центр «Досье» совместно со шведской газетой Exspressen и эстонским изданием Delfi нашли новые доказательства связей россиян с военной разведкой и узнали, как именно запрещенные компоненты могли попадать в Россию.

25 ноября одетый в зеленую тюремную робу россиянин предстал перед судом Стокгольма. Его лицо было закрыто черным шарфом. Его сообщницу в тот же день отпустили — но все еще подозревают в пособничестве шпионажу.

Их задержание было похоже на эпизод из американских боевиков: ранним утром в небе над виллой почти шестидесятилетней пары закружили вертолеты. За следующую минуту бойцы спецназа успели спуститься по веревкам прямо на балкон здания и заковать россиян в наручники. По словам главы оперативного департамента шведской полиции, действовать надо было быстро, чтобы они не успели «спустить документы в унитаз или уничтожить компьютеры».

Обыски на вилле Скворцова Источник: Expressen

Вилла Скворцова. Источник: Expressen

Обыски на вилле Скворцова Источник: Expressen

Как ранее сообщали Центр «Досье» и шведское издание Expressen, задержанными оказалась семейная пара из России — Сергей Скворцов (1963) и Елена Кулькова (1964). Они живут в Швеции с 1999 года и, помимо российского, имеют шведское гражданство. У обоих — образование в сфере электроники. Сергей Скворцов, после окончания Московского энергетического института, работал в НИИ «Восход» — «стратегическом партнере государства в области информационных технологий» — и Советско-американском предприятии «Диалог». Сергей Скворцов и Елена Кулькова. Источник: Одноклассники Шведская прокуратура подозревает Скворцова в шпионаже, связях с ГРУ и покупке запрещенной техники для российской военной промышленности. По информации правоохранителей, с 2013 Скворцов и его жена занимались разведкой против США, а с 2014 года — еще и против Швеции. Деятельность Скворцова вызывала подозрения у американской стороны еще несколько лет назад. В Швеции расследование, судя по номеру прокурорского дела, ведется как минимум с 2021 года . До ареста супруги жили, казалось бы, обычной жизнью в тихом пригороде Стокгольма. Туда они переехали в 2015 году, накопив на участок земли и виллу у озера. До этого супруги жили в квартире в не самом благополучном районе столицы. По словам знакомого семьи, с которым поговорила Expressen, Скворцов часто ездил в Москву на работу. До 2011 года он получал пенсионные выплаты от российской компании, следует из выписки пенсионного фонда. Он также владел несколькими компаниями и квартирой в Москве. По данным изданий The Insider и Bellingcat, по одному из адресов регистрации Скворцова, Кульковой и ее дочери Анны — ул. Зорге, д. 36 в Москве — с ними соседствовали несколько сотрудников ГРУ, в том числе генерал-майор Денис Сергеев, принимавший участие в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В Швеции Анна Рун-Кулькова, по данным расследователей, жила с бывшим главой одного из отделов шведской военной разведки. В одной из соцсетей Скворцов указан в качестве директора компании BDT Stockholm AB, которая специализируется на производстве, тестировании, экспорте и импорте электронных компонентов. Помимо прочего, компания занималась экспортом в Россию. Эта шведская компания — лишь одно звено крупной российской сети, которая закупает подсанкционные технологии и комплектующие для российской военной промышленности. К такому выводу Центр «Досье» пришел, изучив владельцев и связи компаний Скворцова. Страница Скворцова в LinkedIn Помимо фирмы BDT Stockholm AB со Скворцовым аффилированы как минимум две шведские компании. При ближайшем рассмотрении, каждая оказалась задействована в запутанной паутине одноименных структур и аффилированных лиц, ниточки от которых ведут к российской военной промышленности. В компании InstrumentElectronics i Stockholm AB в Стокгольме Сергей Скворцов, Елена Кулькова и ее дочь Анна Рун (Кулькова) числились в совете директоров. Официально компания занимается экспортом, импортом, продажей и производством электроники и электронных запчастей, в основном для измерительных и испытательных приборов. В период с 2005 по 2020 год у компании было четыре разных основных владельца, каждый из которых был связан с военными структурами. InstrumentElectronics была основана 28 ноября 2005 года. Ее первым владельцем стал ныне покойный Николай Марамзин — выпускник Санкт-Петербургского военного училища Радиоэлектроники противовоздушной обороны, следует из его профиля «Вконтакте». Большинство компаний Марамзина были связаны с финансовым сектором, но в 2010 и 2011 годах он учредил фирмы ООО «ВО „Радиоэкспорт“» и ЗАО «ВО „Радиоэкспорт“» (ликвидирована в 2019 году). Они являются частью группы компаний, которые торговали радиоэлектроникой. Паспорт Марамзина. Источник: Expressen В 2011 году на смену Марамзину в ООО «ВО „Радиоэкспорт“» пришел Владимир Амбарцумян — он также числился гендиректором в ЗАО «ВО „Радиоэкспорт“» и ФГУП «ВО „Радиоэкспорт“». ФГУП прекратил свое существование в 2011, правопреемником госпредприятия стал еще один «Радиоэкспорт» — АО «ВО „Радиоэкспорт“», которым владеет «Ростех». Как следует из базы российских таможенных корпораций, последняя компания сотрудничала как раз с фирмой InstrumentElectronics, членами правления которой были Скворцов, Кулькова и ее дочь. В 2013 году InstrumentElectronics поставила «Радиоэкспорту» компоненты для полевых транзисторов на сумму 3,6 млн рублей. «Радиоэкспорт» закупал товары у других иностранных компаний вплоть до 2020 года. В 2016 году АО ВО «Радиоэкспорт» попал под санкции агентства промышленности и безопасности США. В 2018 году компанию переименовали в АО «Сетевые Технологии». По данным издания «Агентство», в 2019 году фирма в обход санкций получила космические технологии от компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH. Впоследствии правоохранительные органы арестовали двоих владельцев компании — сына красноярского губернатора Артема Усса и его партнера в Германии Юрия Орехова В 2011 году новым владельцем шведской InstrumentElectronics становится Тимур Дьяков. Это еще один непростой человек. Дьяков окончил военный университет имени князя Александра Невского при Министерстве обороны. Согласно документам из Бюро регистрации шведских компаний, Дьяков должен был войти и совет директоров InstrumentElectronics, но передумал после того, как его попросили предоставить копию паспорта. В 2012-2017 годах Дьяков заседал в совете директоров эстонского банка Krediidipank. Как раз в это время (в 2010-2014 годах) там отмывались деньги «российского ландромата», который разоблачили расследователи «Новой Газеты» и OCCRP. Один из его адресов совпадает с адресом прописки предыдущего владельца InstrumentElectronics Марамзина, вплоть до номера дома. В том же доме зарегистрировано ООО «ГРУ», однако никаких связей со спецслужбой пока найти не удалось.

Адрес регистрации Дьякова Адрес регистрации Марамзина

Следы Тимура Дьякова тоже ведут в «Радиоэкспорт». Его отец, Анатолий Дьяков, числился первым замгендиректора в ОАО «ВО «Радиоэкспорт» в начале 2000-х. Его брат Артем также упоминается в качестве сотрудника ФГУП «ВО «Радиоэкспорт» — предшественника ОАО. Тимур Дьяков, его брат Артем и их отец Анатолий были совладельцами компании «Радимпэкс», основной деятельностью которой было «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Компания прекратила свое существование в апреле 2022 года. Братья Дьяковы по очереди занимали пост директора фирмы, пока примерно в 2017 году их не сменил Андрей Печатнов — еще один выходец из «Радиоэкспорта».

Печатнов стал гендиректором в ЗАО «ВО „Радиоэкспорт“» и ООО «Электронтрейд» (ликвидирована в 2020 году). Среди соучредителей последней, согласно данным «Росстата», числился ФГУП «ВО „Радиоэкспорт“», а затем его преемник АО «ВО Радиоэкспорт». По данным «Контур-Фокус», другими соучредителями были Тамара Дьякова (33 %) — мать Тимура Дьякова — и Карина Амбарцумян (16 %) — жена Владимира Амбарцумяна, которая работала еще во ФГУП «ВО „Радиоэкспорт“». Андрей Печатнов. Источник: Вконтакте

Судя по базе перелетов, Дьяков вместе с Амбарцумяном летали в Армению в 2004 и 2005 годах — вероятно, на проходившие там переговоры о военно-техническом сотрудничестве. Согласно эстонскому реестру компаний,в 2009 году семья Дьякова и Марамзин с супругой также основали компанию OÜ Radio Elektroniks в Таллине. Она тоже занималась импортом и продажей технологий. В феврале 2015 года владельцем InstrumentElectronics становится кипрская Yassco Investments Limited, основанная неким Павлом Никитиным. Судя по базе адресов, этот человек был зарегистрирован по адресу Народного Ополчения, д. 50 в Москве, где располагается Военная академия Минобороны РФ, известная как «Консерватория ГРУ». Никитин работал в нескольких компаниях с госучастием, а также в упоминавшейся выше ООО «Электронтрейд». Кроме того, он владел 5% компании ЗАО «Спецэлектронтест» (ликвидирована в мае 2020 года). Остальные 95% принадлежали все тому же ЗАО «ВО „Радиоэкспорт“». В 2018 года новым владельцем InstrumentElectronics через Yassco Investments становится полковник в отставке Владимир Кулемеков. О шпионском прошлом гражданина России и Бельгии Кулемекова можно с легкостью прочитать в интернете. Выпускник кавказского Суворовского училища обнаружился в списке высланных из Франции офицеров КГБ и ГРУ (1981 год). Также в книге «Стратегическая разведка ГРУ» автор Михаил Болтунов цитирует воспоминания Кулемекова о советском шпионе Ниле Ленском.

Владимир Кулемеков Владимир Кулемеков

Судя по базе перелетов, Кулемеков летал в Пермь вместе с одним из гендиректоров ЗАО «ВО „Радиоэкспорт“» Андреем Печатновым в 2015 году. Кулемеков в разговоре с журналистом издания Expressen заявил о том, что никогда не владел компанией Yassco Investments и не был партнером Скворцова, однако добавил, что в свое время работал в «Радиоэкспорт» (в каком именно, он не уточнил). По словам Кулемекова, Скворцов был партнером «Радиоэкспорта». Кулемеков видел его, когда приезжал в «Радиоэкспорт» около семи лет назад. Он также отметил, что не знает Печатнова или Никитина, но вспомнил отца Тимура Дьякова как замдиректора «Радиоэкспорт». Кулемеков также является другом в Facebook бельгийца Ханс де Гейтере (Hans de Geetere), чьи компании в прошлом году попали под санкции США за несанкционированный экспорт технологий в Китай. Судя по их перепискам в соцсети, они на короткой ноге. Например, в апреле 2016 года, когда Кулемеков разместил новую фотографию в красном галстуке-бабочке, бизнесмен одобрительно прокомментировал: «секси». Страница Кулемекова на Facebook Это осталась бы просто забавной деталью. Но, как оказалось, связи идут куда глубже. BDT Stockholm AB, где арестованный Сергей Скворцов числился директором, вела бизнес с компанией бельгийца де Гейтере — голландской European Technical Trading. По данным The Insider, BDT регулярно получала платежи от European Technical Trading, которые не отличались по сумме и не имели указанного назначения. Из-за связей с этой компанией на вилле Скворцова проходил обыск еще в 2016 году — их компания подозревалась в поставках голландской фирме. Кроме того, шведское налоговое агентство заметило подозрительные сделки, в ходе которых пропали 2,6 миллиона шведских крон налога.

Другая связанная с Сергеем Скворцовым компания — шведская Swerus Trade AB, где он был членом правления. Владельцем Swerus числился Игорь Кузяков. Согласно его биографии в соцсетях, он окончил факультет иностранных языков и зарубежной военной информации в Военном университете Министерства обороны РФ. Основной вид деятельности Swerus — поставки запасных и расходных частей для горной промышленности. Согласно таможенным документам, компания продолжала экспорт в Россию до конца апреля этого года. Игорь Кузяков

Больше о сети компаний ГРУ в Европе — в следующих расследованиях.

Источник: Центра «Досье»