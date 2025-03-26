Біля базару, на Лівобережці в Києві – пекло: новий вбивчий “бізнес” під прикриттям

Я так розумію, в Києві новий бізнес під прикриттям. Бізнес без перебільшення вбивчий. Мовою оригінала продавців – “просрочка”

Біля базару, метро на лівобережці – пекло. Якщо взимку стояли поодинокі алкаші з гнилими вусмерть лимонами і бананами на дорозі по 10 грн за шт, то зараз це масштабне зло. Площею багатометровою розтягнулися ряди з молочними, м’ясними продуктами. Йогурти, яготинські сири, молоко, ковбаси.

Сорочинський ярмарок, де маргінальні потвори все це продають. Щоразу проходжу повз всі ці труси, шкарпетки, біляші і сало в вихлопному чаду авто, майже, на дорозі, і мене нудить. Але ця “просрочка” – це вже тюрма. Не полінилася. Як би не було огидно тільки від одного вигляду цієї продукції і пропитих продавчинь, я оглянула дати. Дитячі йогурти. Термін придатності скінчився 27 лютого. Ковбаса вже зелененька – 1 березня. Яготинський сир, пачку взяла навмання – увага, 25.11.24

Спитала у феї мекнутої, чи усвідомлюють вони, що зараз щодня вмирають українці, і ви теж до цього маєте відношення? Ви вбивці!

Боже, що потім почало відбуватися. Звідкись виліз дядько у формі і почав кричати – “что ты сука знаешь про смерть”.

Потім бабуся якась нашипіла – “поїдь на Лісову, подивися, що там”.

Продавчиня вирвала з рук сир (думала, вдарить) з криком – “по всему городу торгуют, иди нахуй”

Попросила показати ліцензію на торгівлю. Бугага. Викликала поліцію. Не дочекалася.

Всі на місці. Всі стоять.

Я розумію, що це відповідальність і тих, хто купує.

Але питань багато. Звідки цей мотлох беруть? Чому ця просрочка по всьому місту? Чому їх ніхто не ганяє?

Місто, яке наносить шкоду знесиленим людям

Olena Korolyova

Фото ілюстративне