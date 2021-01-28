Меня обманули, а мошеннику хоть бы что. Зачем мы содержим такую полицию?

Доверие украинцев к Нацполиции резко падает уже который год, об опыте сотрудничества с правоохранителями, часто рассказывают в негативных тонах. Недовольство общества деятельностью полиции подтверждают и данные социологов. В самом МВД о наличии проблем в ведомстве и снижении уровня доверия людей к полиции предпочитают не говорить.Почему такое происходит можно понять из письма нашего читателя, и таких случаев становится все больше.

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5 лет назад мошенник через интернет обманул меня на 850 грн (я сделал на ОЛХ предоплату, а он товар не прислал}. Подал заявление в полицию. Его не сразу, но нашли. Меня вызвали в полицию, показали его фотографию и передали дело по месту его жительства. Туда я обращался по телефону и общался с начальником следствия.

И вот он уже 2 года меня уверяет что его ищут. Вот и все. Я пенсионер. Как мне быть? Я думаю что нужно забыть это и не доверять больше никому, даже полиции. Зачем мы содержим такую полицию?

Да кстати, недавно набрал номер мобильного этого мошенника, а он ответил. Вот так.

Читатель «УК», Авдюхин С.П. Донецкая обл. г.Мирноград

Новый вид финансового мошенничества появился в Украине, известно, что злоумышленники звонят гражданам и сообщают о поступлении от них заявки на кредит, а после отказа от кредита предлагают назвать код из sms, чтобы «зафиксировать отказ», сообщает «Первый деловой».

«К вам звонят «представители банка» или «представители микрофинансовой организации» и сообщают, что от вас поступила заявка на оформление онлайн-кредита. Вы отказываетесь и говорите, что ничего не оформляли. Тогда вам говорят, что для «отмены» этой заявки вам надо продиктовать код с sms-сообщения», — рассказывают те, кто попался на удочку мошенников.

Однако, на самом деле этот код из sms позволяет мошенникам оформить онлайн-кредит на доверчивого гражданина. Кредитные средства получают злоумышленники, а доверчивое лицо становится должником банка или микрофинансовой организации.