Обережно! «Ліві» евакуатори на дорогах Києва

Яки я вам цікавий скандал принесла! Тіньові фінасові схеми і мутки з любімєйшими евакуаторами!

Виявляється, можна купити собі евакуатор, брендувати його так само як комунальні евакуатори КМДА, написати на ньому номер комунальних евакуаторів КМДА, але при цьому не бути у жодних договірних відносинах з КМДА! Тобто стригти купони з водіїв, евакуюючи припарковані неправильно автомобілі, прикриваючись розпорядженням КМДА, але не бути фірмою-підрядником КМДА! То куди йдуть ці гроші? кому? явно ж не у міський бюджет!

Розкажу все по порядку.

15 серпня 2020 року мене протаранив евакуатор. Я стояла у правому ряду на поворот на вулицю Софійську (див. фото), а коли загорівся зелений, евакуатор стартонув в середньому ряду, не дотримався бокового інтервалу (виліз у мій ряд, попросту) і розфігачив мені машину. Вартість ремонту обійшлася мені у колосальну суму, бо була пошкоджена ходова, паливний бак, не кажучи про такі «дрібниці», як знищені задні ліві двері та пошкоджені передні ліві двері, дзеркало…

Спершу виглядало, що все буде гаразд. Винуватець ДТП визнав провину (про що зафіксовано у протоколі), зі мною на зв’язок вийшов заступник директора Департаменту-начальник управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін і сказав, що прослідкує, аби компанія винуватця виплатила мені компенсацію і аби все було чікі-пікі. Я подумала: о, чудово! Людям не все одно.

Пан Дмитро написав, цитую: «Я спілкувался з керівництвом цієї компанії — вони мене повідомили, що питання з вами буде врегулюванне. Цей евакуатр учора не працював з Інспекцією з Паркування. Але я буду контролювати щ, щоб вони були чесними відносно ДТП з вами.»

Надія у мене була.

(Зрештою, збираючи такі суми штрафів щодня за неправильне паркування, можна було б і тихо-мирно врегулювати проблему зі мною.)

Але ніт. Страхова Euroins Ukraine Євроінс Україна нарахувала суму компенсації, що у чотири (!) рази нижча за реально заплачену. Ну, я ще поїду гляну, на підставі чого такі розрахунки і повезу всі чеки та акти за роботу їм. В принципі, то таке.Бачачи, що зі страховою діло йде туго, ми (мій хлопець) сконтактував з паном Дмитром, аби довідатися, що там і як. На що пан Дмитро дав розпорядження своїй заступниці, я так розумію, щоб вона розібралася.

Заступниця подзвонила нам і сказала, що компанія-винувтець не має договірних відносин з КМДА, тому КМДА не може бути стороною конфлікту. Тобто ще Дмитро Рахматуллін спілкувався з ними, але як дійшло до справи, то ніяких стосунків з компанією.

І все, Інспекція з паркування умила руки, попри те, що за всіма візуальними ознаками евакуатор є їхнім.

Я дуже здивувалася і пішла на офіційну сторінку Інспекція з паркування, де на фото видно евакуатори, брендовані один в один як евакуатор, з яким сталося моє ДТП. Ось, наприклад, фотки:

https://www.facebook.com/pg/%D0%86%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-436074770472531/photos/?ref=page_internal

А до посту прикріплено фото з мого ДТП, з точно таким же маркуванням і телефоном.

Уявіть собі красоту ігри!

Тоді я вирішила покопатися у документах і виявила, що назва компанії винуватця у страховому полісі і назва компанії у схемі ДТП — різна. У схемі ДТП фігурує ТОВ «Експрес-Т», а у страховому полісі — ТОВ «Океаніка лоджистік». Згідно з даними ресурсу Vkursi Pro, «Океаніка лоджистік» не брала участь ні в яких тендерах. Зате ТОВ «Експрес-Т» неодноразово перемагала у тендерах з перевозки транспортних засобів у Київській області (не знаю, чи Київ тут рахується, чи ні) — інформація від Prozorro.

А сьогодні страхова компанія мені повідомила, що їхній клієнт не згоден з тим, що він винуватець ДТП і буде оспорювати це в суді. Тобто ці скотиняки з компанії евакуаторів замість того, аби сказати «так, були неправі» і компенсувати мені урон, вирішують взагалі вилізти сухими з води. Це обурливо і нечесно!

Я не вірю в суди в Україні. Я двічі потрапляла в ДТП за своє життя і двічі не з моєї вини. Перший раз це був мєнтовська шишка на лексусі (ще до реформи) і суд, попри свідків, зробив винуватою мене. Лиш публічний розголос допоміг у апеляціях зробити «вину не встановлено за терміном давності». Вдруге я попала на оцю конторку і бачу, що готується те саме.

Я не вірю в суди, але вірю у розголос напередодні виборів. Будь ласка, допоможіть мені. Журналісти, візьміть тему цих муток! Це ж вогонь-тема! Я готова давати коментарі і бути героїнею ваших матеріалів. Чому по місту їздять брендовані евакуатори, але власник евакуаторів — це фірма, яка не має стосунку до Інспекції з паркування при КМДА? Куди йдуть гроші за вивезені автомобілі? Що проісходе взагалі?

Я просто хочу отримати компенсацію за ремонт машини у ДТП, де я постраждала сторона. Мені все одно, хто це виплатить: страхова чи винуватець. Але давайте не спустимо це просто так. Репостніть, будь ласка. Затегайте журналістів. Давайте не спускати такі речі, бо сьогодні я — а завтра будь-хто інший.