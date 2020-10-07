Осторожно! Патрульная полиция Украины может незаконно «сливать» ваши персональные данные

Патрульная полиция Украины и «защита» ваших персональных данных. Группа «Кольцо», оформление материалов для показателя.

Помните новости про слив персональных данных украинцев? Про слив баз данных банков и слив базы данных приложения «Дія»? Так вот к перечню тех, кто жанглирует вашими персональными данными, смело добавляйте патрульных полицейских, которые вступают с вами в диалог!

У патрульных(всей Украины, я проверял)есть множество «рабочих» групп в «Telegram», в их числе есть и группа под названием «Кольцо»!

Что это такое?

Так как я с первого дня появления патрульной полиции там работал, то знаю, что изначально она создавалась с благими намерениями. То есть даже не так, изначально была книга «підозрілих осіб» в которой были данные с фотографиями лиц неоднократно привлекавшихся к ответсвенности. Книга выдавалась местными райотделами для понимания криминогенной ситуации в районе патрулирования, но позже, «горе-руководители» патрульной полиции, решили пойти дальше и переделать всё под свои цели.

Каждую смену, руководство ставит задачи личному составу по проверенным лицам в городе, то есть вы, как полицейский, должны проверять определённое количество людей, ссылаясь на то что они могу подходить по ориентировке или просто «подозрительные». Ладно, пол беды когда ты проверяешь действительно сомнительных персонажей, но…

Вот вам один из реальных случаев в моей службе на Печерском районе Киева.

Дали мне нового напарника пока мой был на выходном. Приезжаем мы на вызов, где девушка набирала на линию «102» и сообщала что к ней в квартиру, выбивая двери, ломится неизвестный. Приехали, поднялись в квартиру, дверь нам открыла девушка-заявитель, дала описание непонятного мужчины(так как с места он ушёл). Обследовав прилегающую территорию, мы его не обнаружили, после чего вернулись обратно к девушки которая вызывала «102». Во время беседы, мой напарник просит у неё паспорт(ну думаю правильно, установим личность заявителя). Девушка выносит паспорт, на что напарник говорит: «Подержите его в руке возле лица, я сфоткаю»😳 Я не понял, говорю что ты делаешь?

На что он мне отвечает: «Так командир сказал минимум 10 перевірених осіб скинуть»🤦‍♂️

Я извинился перед девушкой, благо она до конца не поняла что это было и мы ушли(я, красный от стыда, а напарник радостный что скинул документы и командир его не будет трогать).

Так что это было???

Да всё просто!

Значит есть «Telegram» группа, под названием «Кольцо». В группе только патрульные полицейские, куда они, практически все, скидывают документы с ПЕРСОНАЛЬНЫМИ данными всех людей с которыми они вступают в диалог!!!

Для чего?

Руководство патрульной полиции НЕ доверяет своим подчиненным!

По их мнению, большинство патрульных просто отсиживаются до зарплаты(так и есть, но причём тут граждани которым мы давали присягу???)

ТРЕБОВАНИЕ простое, фотографировать всех лиц с которыми ты ведёшь диалог, их документы, если же человек на машине, фоткаешь документов авто. Некоторые патрульные вообще делают фотографию этих данных с служебного планшета(там где база данных), видимо не следят за событиями и не знают, что за подобное уже привлекали к ответственности!

После этого, командир делает репосты в группы руководства по вертикали и те, тем самым, отчитываются за работу патрульных на улице!

Что получается?

Остановила вас полиция, СКРЫТНО сделала фотографию ваших документов, а ещё, если есть возможность сфоткала вас, после чего скинула данные в группу и отчиталась, мол: «Смотрите, мы работаем»!

То есть, люди которые призваны защищать, в том числе и ваши персональные данные, их же и нарушают, распространяя по сомнительным группам мессенджера!

А дальше всё идёт по схемам в которых «планов нет».

В этой группе находят личностей без определённого места жительства и, составляют на них протоколы(постановления), например, за курение в общественных местах или за распитие там же, спиртных напитков. Были ещё круче схемы, в которых патрульные сливали эти данные своим дружбанам, которые могли взять кредит или, помните была волна с машинами на иностранной регистрации? Так вот патрульные сливали данные с этой группы своим дружбанам, которые занимались пригоном этих машин на людей без определённого места жительства(за бутылку или символическую плату, те оформляли на них автомобили).

В «интересах» службы, патрульные могли поискать данные, опять же кого-то из маргинального общества, для того, чтоб в 03 часа ночи оформить очень пьяного водителя, дописав «левых» свидетелей в протокол!

Зная происходящее я молчал?

Конечно нет!

Я обращался в мониторинг, говорил своим командирам и требовал пресечь этот беспредел, на что слышал: «Нам пришла команда сверху, а им ещё сверху и т.д…».

Я отказывался заниматься нарушением прав граждан, на что чаще всего закрывали глаза, мол лучше его не трогать, или же, отправили в наряд на открывание дверей, когда я отказался в 02 часа ночи перекрывать мост Патона и останавливать все без исключения автомобили, мотивируя это возможным «угоном» и проверкой документов, с целью тех же фото!

Самое печальное, большинство патрульных даже не осознают что они делают! Они слепо выполняют приказы руководителей, которые «мотивируют» их нарядами за отсутствие фотографий документов граждан! (Нам так и говорили: «Нет фото, значит гражданин не проверен»).

Что делать вам(нам), обычным законопослушным гражданам???

Всё просто!

НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ в руки свои документы(только исключительные случаи)сотрудникам полиции!!!

Нет никакой нормы, которая бы обязывала вас это делать!

Вы нарушили закон?

Пусть пишут ваши данные сразу в постановление или протокол и НЕ уходят с ними в служебное авто или «втихаря», отключая звук на камере, делают фотки для того, чтоб показать руководству какие они работнички!

Для того чтоб показать свою работу «горе-руководителям», у нас(полицейских)есть боди-камеры, которые стоят на балансе МВД, имеют сертификаты и выданы и с этой целью в том числе.

Впринципе, я так и ссылался всем заинтересованным в моей службе, объясняя, что если есть вопросы к моей работе, пусть посмотрят мою боди-камеру и количество общений с гражданами, она всё фиксирует в законный способ!

Я не говорю, что каждый патрульный полицейский остановив вас на дороге сделает именно так, сфоткает и отправит, но вы должны понимать, что за это с них спрашивают и чем меньше подобных фото, тем больше вопросов к их работе.

Официальные запросы в департамент патрульной полиции Украины можно не делать, стандартные отписки, по типу: «проводиться службова перевірка, інформація не відповідає дійсності, правопорушень не виявлено», уже давно шаблонно отправляют всем без исключений.

Про эту ситуация журналистам, я впервые рассказал у BIHUS.info, но по каким то причинам, выпуск так и не вышел.

Патрульные полицейские, обращаюсь к вам!

Хоть там вас и процентов 20% осталось, но все же.

Не выполняйте все приказы руководства безоговорочно!!!

Если не уверены в их законности, проконсультируйтесь с юристом, который грамотно даст оценку ваших действий!

Что же по группе «Кольцо», откройте Закон України «Про захист персональних даних» и квалифицируйте свои действия сами.

Помните, злоупотребление возможностями данными вам во имя благого дела, может причинить больший вред!

P.S:

Знаю что некоторые «горе-руководители» даже просили пообщаться со мной, чтоб я не рассказывал про подобные «Telegram» группы, но правда дороже!

Служите согласно букве закона и не нужно будет переживать за свои должностя и 5 точку.

Мониторинг, вам отдельные приветы, смогли найти кто «сливает» мне информацию?😂

Снизу скрины из группы в которой находится руководство патрульной полиции как доказательство того, что они вкурсе и поддерживают действия своих подчинённых(благо не все там ещё «тронулись» и хоть скрытно, но понимают, что это нужно пресекать).

«Там, где заканчивается закон, начинается тирания».

Anton Nantes