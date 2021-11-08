Як лікар-антивакс Дубровський агітує проти вакцин задля збагачення лабораторій свого батька

Бачили на ТБ, чи Ютубі, як «фаховий лікар-інфекціоніст» Євген Дубровський розповідає про небезпеки вакцин? Кидає в повітря медичні терміни, які звучать серйозно для простої людини і абсолютно нелогічно для студента першого курсу Університету Богомольця.

Це чітко розбирає у своєму блозі Кандидат медичних наук Андрій Сем’янків/

При цьому Дубровський пропонує частіше робити тести на Ковід і жити без вакцинації. Пояснення його висловлюванням просте. Чисто комерційний інтерес.

Лікар Євген Ігорович Дубровський у себе на сторінці пише, що працює лікарем в медичній лабораторії «ДНК-лабораторія».

За дивним збігом обставин, засновниками і власниками ТОВ «ДНК-Лабораторія» є Ігор Дубровський(75%) і Тамара Дубровська(25%) — його батьки. Компанія солідна — заснована ще в 2001 році і державні контракти з Укрпоштою і УкрЕксімбанком на сотні тисяч гривень.

ДНК-Лабораторія гарно піднялася в часи Ковіду. За даними Сlarity project у 2020 році чистий прибуток ТОВки склав понад 10 млн грн, що в 20 разів більше ніж у 2019 році. https://clarity-project.info/edr/31457227/finances…

На початку цього року мені порадили робити тест у цій лабораторії. Там хороші ціни, результат ПЦР-тесту роблять за 1 робочий день і мережа має 4 відділення по Києву. Зручно.

Перше, що мене насторожило — медсестра легко помазала паличкою-тестом на початку ніздрі та не лізла глибше, як це мені робили раніше.

І друге, коли ввечері забирав негативний результат — лікарка перепитувала, чи не треба зробити дату на пару днів наперед, щоб не було проблем у подорожі.

За пару тижнів, 18 березня з’явилася новина, що поліція у Києві викрила працівників приватної лабораторії на продажі довідок із потрібним результатом тесту на COVID-19. Переглянувши повідомлення, я з жахом помітив, що мій Негативний сертифікат мав точно такий дизайн, як на фото Поліції. Пізніше у ЗМІ підтвердили, що це саме ДНК-Лабораторія. https://vechirniy.kyiv.ua/news/58107/

Лише уявіть, скільки хворих людей з негативними результатами цієї лабораторії роз’їхалися розносити хворобу по Києву, Україні та іншим країнам.

Думаєте, після цього цю мережу закрили і всіх посадили?

Як завжди ні! Все працює далі. Звинуватили тільки одного лікаря і медсестер. А власник, звісно не знав, що в кількох відділеннях його лабораторії роблять підроблені аналізи і пропонують вписувати в сертифікат з результатом будь-яку дату.