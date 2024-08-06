Чи блокуватиме влада картки ухилянтам за несплату штрафів

В Україні заблокувати банківську картку можуть у випадку, коли банк отримує постанову про арешт рахунку. У виданні Chas News зібрали відповіді на найбільш поширені питання про блокування карток.

Чи можуть накласти арешт на зарплатну картку

Не підлягають арешту кошти, які перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання та інших рахунках, звернення стягнення на які заборонено законом.

Банк не має права арештовувати:

зарплатні рахунки;

пенсійні рахунки;

картки для виплат стипендії;

рахунки для виплат соціальної допомоги та інших соцвиплат;

картки на виплату коштів на дітей.

Такі банківські рахунки вважаються картками для цільового призначення, тому арештовувати їх не можна.

Накладення арешту на зарплатну карту можливе, адже законодавчо вони не визначені, як рахунки спеціального використання.

Банк може заблокувати усі рахунки, навіть зі спеціальним цільовим призначенням.

Чи можуть заблокувати картку, на яку надходить зарплата

Так, але причиною може бути не арешт рахунку, а, наприклад, фінмоніторинг, перевищення ліміту чи підозріла активність картки.

Щоб дізнатися про причину блокування, клієнту потрібно зв’язатися зі службою підтримки банку.

Якщо людині заблокували пенсійний чи зарплатний рахунок, їй варто звернутися до свого виконавця та у банк, і надати документ, який підтверджує, що цей рахунок використовується лише для отримання заробітної плати чи пенсії.

Хто може накласти арешт на банківську картку

Виконавча служба накладає арешти лише на боржників.

Арешт на картку можуть накласти:

державні та приватні виконавці;

податкова служба;

суд.

Також арешт накладається у рамках відкритого кримінального провадження.

Як перевірити наявність боргу

Під час накладання арешту виконавча служба обов’язково вносить інформацію щодо особи до Єдиного реєстру боржників.

Для отримання інформації можна скористатись спеціальною послугою Автоматична система виконавчого провадження на сайті Міністерства юстиції України. Для цього потрібно:

перейти за посиланням;

заповніити особисті дані;

натиснути «Пошук».

На екрані з’явиться інформація стосовно номера виконавчого провадження, документа, на підставі якого воно відкрито, та категорії стягнення коштів.

Також можна скористатися застосунком Дія:

відкрити застосунок;

у меню знайти категорію «Послуги»;

оберати пункт «Виконавчі провадження».

Якщо на особу не відкрито проваджень, на екрані з’явиться інформація, що провадження відсутні або штрафи за виконавчіми провадженнями сплачені.

Статус провадження «Відкрито» означає, що виконавець виніс постанову про відкриття провадження, тож рахунки можуть бути заблоковані.

Як розблокувати арештовані рахунки

Найпростіший спосіб — погасити свій борг. Після цього потрібно звернутися до виконавчої служби з документами, що підтверджують оплату боргу.

Виконавча служба перегляне справу та зніме арешти з усіх рахунків та майна.

Чи блокуватиме влада картки ухилянтам за несплату штрафів

Порушення військового обліку, зокрема неоновлення особистих даних чи повідомлення у додатку Резерв+ фейкової адреси проживання, може стати причиною для накладення штрафу чи блокування банківського рахунку.

Відповідно до постанови Кабміну, ТЦК для оповіщення громадянина може відправляти повістки поштою за адресою, вказаною при оновленні даних.

Поштове повідомлення, у якому поставлено відмітку про відсутність людини за вказаною адресою, може вважатися підтвердним документом для того, аби не складати протокол, а відразу виносити постанову про накладення штрафу.

Штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації наразі складають до 25,5 тис. грн для громадян, і до 59,5 тис. грн для бізнесу.

У разі несплати штрафу військовозобов’язаним його рахунки можуть заблокувати, а майно відібрати у порядку виконавчого провадження.

Автор: Віталіна Костів

Джерело: Chas News