Де отримати допомогу потерпілим від агресії Росії: оформлення документів, евакуація, ліки, їжа

Повномасштабне вторгнення Росії змусило щонайменше 3,5 мільйона людей залишити свої домівки та переїхати в межах країни. Від 24 лютого 2022 року до кінця липня 2023-го щонайменше 16 646 людей на підконтрольних Україні територіях отримали поранення.

Станом на початок 2023 року в Україні було зруйновано близько 140 тисяч приміщень, зокрема й житлових будинків.

П’ять мільйонів мешканців України втратили доступ до питної води через війну, зазначав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у березні 2023 року.

Держава впроваджує різноманітні програми допомоги та підтримки постраждалим від війни. Однак цей процес нешвидкий: потрібна низка законодавчих змін, політичних рішень, а також залучення коштів для реалізації таких проєктів.

Водночас від початку бойових дій у східних областях України у 2014 році та особливо після повномасштабного вторгнення у 2022 році, значну частину роботи з допомоги населенню взяли на себе громадські організації.

Яку допомогу надають постраждалим від війни, хто саме може розраховувати на ту чи іншу підтримку, куди звертатися за нею та де можна дізнатися про актуальні програми допомоги: про це ZMINA поговорила з організаціями, що вже не перший рік допомагають населенню України пережити наслідки бойових дій.

БФ “Право на захист”

Фонд надає комплексну підтримку людям, що постраждали від війни, зокрема особам без громадянства та іноземцям.

Сюди можна звернутися за соціальною допомогою. Працівники фонду інформують та консультують людей щодо взаємодії з державними інституціями, представляють їхні інтереси, допомагають отримати чи відновити документи. За потреби маломобільним людям та людям з інвалідністю можуть надати транспорт та супровід до необхідних установ.

Юристи фонду “Право на захист” безоплатно консультують та, зокрема, супроводжують постраждалих від війни в судах.

Правники також надають консультації щодо трудових відносин під час воєнного стану, оподаткування, умов праці, гарантій та законності звільнення. Крім того, у фонді можна проконсультуватися з кар’єрними менеджерами. Вони допоможуть зорієнтуватися на ринку праці, знайти роботу та адаптуватися на новому місці.

Крім того, спеціалісти фонду розробили “Юридичний порадник для ВПО” – чатбот, де цілодобово можна отримати правову допомогу.

“Право на захист” надає також індивідуальну чи групову психологічну допомогу. Мешканці Києва, Полтави, Сум, Чернігова, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу, Павлограда можуть прийти на очні консультації зі спеціалістами. Водночас передбачені й онлайн-консультації. Однак тривалість індивідуальної допомоги обмежена – від 1 до 6 сесій.

Люди, що постраждали від війни чи опинилися у складних життєвих обставинах, можуть також отримати грошову допомогу.

Так, “Право на захист” є однією з організацій, через яку можна отримати матеріальну допомогу від УВКБ ООН. Жителі 15 регіонів України протягом трьох місяців можуть отримувати по 2200 гривень. Водночас умови програми передбачають, що родина не отримувала раніше грошей від міжнародних організацій. Винятком є люди, що постраждали від підриву Каховської ГЕС – вони можуть податися на допомогу повторно.

Зауважимо, що Управління у справах біженців надає цю фінансову допомогу через різні організації в Україні. Однак отримати її можна лише один раз.

Також діє програма допомоги від Консорціуму захисту України – грошові виплати мешканцям Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Люди можуть звернутися по різноманітну допомогу до “Право на захист” не один раз, наголошують у фонді. Там також підкреслили, що усі послуги безоплатні, а проконсультуватися із спеціалістами фонду можна анонімно.

Поміж іншим “Право на захист” надає матеріальну допомогу тим, хто цього потребує: продуктові та гігієнічні набори, закупівля засобів для опалення, генераторів, обігрівачів, облаштування та ремонт колективних центрів. Однак таку підтримку фонд реалізує через громади та місцеві органи соцзахисту – направляють допомогу на місця, де її розподіляють серед родин з найбільшими потребами.

Фото з соцмережі “Право на захист”

Контакти

Сайт фонду

Телефони:

Лінія допомоги БФ “Право на захист”

+38 (099/о68/093) 507 50 90 (щодня з 8:00 до 21:00)

Гаряча лінія з питань грошових програм БФ “Право на захист”

0 800 750 104 (пн–пт 09:00-18:00)

Запис на консультації психолога (для дорослих і дітей 10+)

+30 093 700 22 20 (9:00-18:00 у будні) або за посиланням

Запис на групи підтримки онлайн за посиланням

Консультації особам без громадянства

+38 (044 337 17 63 (з 9:00 до 18:00)

Юридичні консультації для біженців та шукачів захисту

+38 (093) 038 95 62 (пн–пт 09:00-18:00)

ГО “Блакитний птах”

Організація опікується звільненими з полону, їхніми родинами, а також сім’ями безвісти зниклих та полонених цивільних та військових.

Люди можуть отримати тут правові консультації: приклади заяв та звернень до державних та міжнародних органів, допомогу із їх заповненням та подачею. Юристи організації також консультують та супроводжують людей у зверненнях до правоохоронців.

Постраждалим та їхнім родинам можуть також надати психологічну допомогу, зокрема й тривалу психотерапевтичну підтримку, наголошує Наталія Мельник, координаторка проєктів та програм ГО “Блакитний птах”. Вона зазначає, що організація не ставить обмежень у кількості психологічних консультацій для однієї людини – інколи люди потребують такої допомоги роками.

Ще один напрямок роботи “Блакитного птаха” – соціальний супровід. Це, наприклад, допомога в оформленні документів, подачі заяв та отриманні довідок тощо. Також у критичних випадках співробітники організації можуть фізично супроводжувати людей до державних установ та лікарень.

У певних ситуаціях організація може надавати допомогу в лікуванні та реабілітації постраждалих.

Спеціалісти “Блакитного птаха” надають потерпілим комплексну допомогу, підкреслює Мельник. Вона зазначає, що постраждалі та їхні родини часто перебувають у таких умовах, коли недостатньо вирішити тільки одну їхню проблему.

“Бувають ситуації, коли люди в стані сильного стресу та водночас вони не мають, чим нагодувати дітей чи за що купити ліки. У таких випадках самої психологічної допомоги, наприклад, буде недостатньо”, – наголошує координаторка.

Звернутися по допомогу до “Блакитного птаха” людина може без документів, що підтверджують статус потерпілого чи ступінь споріднення з постраждалими, зазначає Мельник. Так, зокрема, заявку на допомогу можуть подавати цивільні партнери.

“Нам потрібно тільки звернення. Бо головне – це людина та її проблеми, а не папери”, – додає координаторка.

Контакти

Сайт організації

Електронна пошта: [email protected]

Телефони:

Психологічна підтримка

+38 (095) 016 26 22;

+38 (050) 509 40 49 (кризова допомога працює цілодобово)

Юридичні консультації

+38 (050) 937 53 70

З питань медичної та гуманітарної допомоги

+38 (099) 668 72 80

Гуманітарна організація “Людина в біді” (People in need)

Фото з соцмережі People in need Ukraine

Чеська організація, що надає базову та невідкладну допомогу постраждалим від воєнних дій. Виділяє індивідуальну допомогу напряму та підтримує спільноти через місцеву владу та інші громадські організації.

Основний вид безпосередньої допомоги постраждалим – одноразові грошові виплати. Їх виділяють перш за все вразливим групам населення: малозабезпеченим родинам, тим, хто проживає в зоні бойових дій, на деокупованих територіях тощо. Перевага також надається тим, хто ще не подавався на міжнародну допомогу або вже її не отримує.

Люди можуть також звертатися в організацію напряму за психологічною допомогою – телефон довіри працює цілодобово.

Крім того, три мобільні групи психологів регулярно виїжджають у різні райони, що постраждали від війни, та надають допомогу людям на місцях.

Решту напрямів роботи People in need реалізує переважно через співпрацю з іншими організаціями та місцевим самоврядуванням. Так, спеціалісти фонду разом з локальними експертами, волонтерами, активістами визначають райони, де люди потребують невідкладної допомоги, та аналізують їхні потреби.

Далі організація передає продукти, речі, матеріали, обладнання на місця, де це розподіляють між потерпілими.

People in need формує та надсилає також непродовольчі товари, як-от паливні брикети, буржуйки, ліжка.

Також на місця привозять продуктові набори різної комплектації. Це може бути базовий набір продуктів на родину на місяць або ж набори “Відкрив і з’їв” – готова їжа, розрахована на два тижні.

“Ми видаємо допомогу на тривалий час, щоб людина не мала за кілька днів знову її шукати”, – наголошує Сергій Саєнко, регіональний директор Східного регіонального офісу People in need в Україні.

Так, гігієнічні набори, що формує організація, розраховані на три місяці.

Ще один напрям допомоги – доставлення питної води до районів, де люди цього потребують. Зазвичай кожній родині намагаються надати води щонайменше на два тижні.

Проблему доступу до води спеціалісти People in need вирішують комплексно. Поруч з роздачею питної води та ємностей для неї вони відновлюють пошкоджені системи водопостачання та створюють тимчасові системи там, де ремонт наразі неможливий.

Організація також долучається до відновлення приватних будинків, що потребують дрібного чи середнього ремонту: заміна вікон, перекриття даху.

Саєнко зауважує, що для отримання такої послуги люди мають заздалегідь отримати акт оцінки пошкоджень.

До постраждалих районів волонтери також направляють матеріали, що дозволяють екстрено полагодити пошкодження – набори брезенту, дерево та пластикову плівку.

Саєнко зазначає, що організація завжди сповіщає місцеве населення про наявні програми підтримки, що діють в їхніх населених пунктах.

Інформацію поширюють через місцеві телеграм-канали, медіа. Там, де поганий зв’язок та інтернет, розповсюджують паперові оголошення.

Тоді люди можуть подавати заявки у місцеві інституції, що співпрацюють з фондом.

Крім того, за словами Саєнка, люди можуть зателефонувати на гарячу лінію організації та дізнатися, які програми є нині актуальними для їхнього населеного пункту. Однак це може зайняти якийсь час, оскільки гаряча лінія часто перевантажена, додає він.

Контакти

Сайт організації

Електронна пошта: [email protected]

Телефони:

0 800 210 174 (пн–чт 9:00–17:00, пт 9:00–16:00)

+38 (099) 767 37 06 (месенджери вайбер, телеграм, WhatsApp)

Гаряча лінія психологічної підтримки для дорослих і дітей

0 800 210 160 (цілодобово)

“Проліска”

Фото з соцмережі “Проліски”

Гуманітарна місія, що надає всебічну допомогу людям, які постраждали від бойових дій: організовує евакуацію, підтримує родини адресно, забезпечує соціальний супровід та психологічну допомогу тим, хто цього потребує.

“Проліска” працює, зокрема, й у прифронтових районах. Так, працівники організації розвозять необхідні товари в ізольовані населені пункти, куди важко дістатися через бойові дії.

Мешканці зони бойових дій, чиє житло було пошкоджене, можуть також розраховувати на будівельні матеріали для швидкого ремонту.

“Проліска” також допомагає внутрішньо переміщеним особам у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Сумській та Закарпатській областях.

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати продуктові набори, предмети гігієни, одяг, посуд, ковдри, постільну білизну, сонячні лампи.

Працівники “Проліски” супроводжують переселенців після переїзду та усебічно та довготривало підтримують їх на новому місці. Так, зокрема, людям допомагають оформляти документи, пояснюють, як користуватися державними та недержавними програмами допомоги. За потреби спеціалісти організації забезпечують людей транспортом та особистим супроводом.

Велику частину допомоги організація надає у місця компактного проживання ВПО. Туди, наприклад, закуповують меблі та техніку. Для мешканців привозять обігрівачі, теплі речі, постільні речі.

Контакти

Сайт гуманітарної місії

Форма звернення на сайті

Гаряча лінія:

+38 (093) 202 22 32;

+38 (096) 404 10 34 (з 9:00 до 18:00)

“Добробат”

Фото з сайту організації

Добровольчий будівельний батальйон розбирає завали, ремонтує і відбудовує житло та об’єкти соціальної інфраструктури, як-от заклади освіти, амбулаторії, будинки культури. Волонтери працюють у Київській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Херсонській та Миколаївській областях.

Проєкт реалізує допомогу як через органи місцевого самоврядування, так і напряму постраждалим.

Основне завдання “Добробату” – швидке відновлення руйнувань та підготовка до зими. Так, волонтери найперше відновлюють дахи, ремонтують вікна, двері, фасади.

Та водночас проєкт займається і повним відновленням. Наприклад, у Ягідному команда волонтерів з фундаменту відбудувала два багатоквартирних житлових будинки.

Особливість “Добробату”, зокрема, й у тому, що проєкт знаходить волонтерів, які лагодять, ремонтують та відновлюють.

“Зараз недостатньо просто надати людям будівельні матеріали, адже немає робочих рук, які б їх використали”, – зазначає Дмитро Іванов, виконавчий директор проєкту.

Якщо люди вже мають матеріали – отримали від інших організацій, наприклад, чи купили самостійно – вони можуть запитати у “Добробату” виключно допомогу волонтерів.

Проєкт також має власних експертів, що можуть виїхати на місце та провести оцінку пошкоджень житла. Водночас, якщо це можливо, людям варто заздалегідь брати такі акти в органах місцевого самоврядування, наголошує Іванов. Це пришвидшить процес відновлення.

Щоб звернутися по допомогу до “Добробату”, можна заповнити заявку на сайті. Для цього потрібно натиснути кнопку “Допомогти” та обрати форму “Мені потрібна допомога”.

Виконавчий директор “Добробату” наголошує, що волонтери намагаються якомога швидше опрацьовувати заявки. В середньому відповідь надходить протягом кількох днів.

“Добробат” працює коштом грантів від партнерів, а також донатів. Часом проєкт отримує кошти на відновлення декількох будівель у певному районі, а часом волонтери відкривають збори конкретно для відновлення того чи іншого житла.

Проєкт також регулярно залучає волонтерів для відновлювальних та ремонтних робіт.

“Вчителі, лікарі, моряки, будівельники, кухарі об’єднуються в наших добровольчих батальйонах та допомагають швидко відновлювати нашу країну”, – зазначає Іванов.

За його словами, трапляються випадки, коли люди, які чекають на відбудову власних домівок, долучаються до ремонтів інших приміщень.

“Бо саме волонтери – це серце нашої організації”, – наголошує виконавчий директор.

Контакти

Сайт “Добробату”

Форма на отримання чи надання допомоги:

Телеграм-канал будівельного батальйону

Чат бот у телеграмі

Fight for right

Фото з соцмережі організації

Правозахисна громадська організація, що допомагає людям з інвалідністю.

Один з головних напрямів роботи – евакуація, зокрема й медична. Крім безпосереднього перевезення людей, спеціалісти організації консультують щодо варіантів переміщення як всередині країни, так і за кордон, та допомагають оформити необхідні для цього документи.

Водночас організація допомагає і тим, хто не хоче чи не може наразі виїхати. Зокрема, люди з інвалідністю можуть отримати допоміжні засоби: крісла колісні, милиці, слухові апарати, білі тростини, а також медичні товари чи ліки.

У Донецькій області та на деокупованій Харківщині діють також мобільні медичні бригади. Там можна отримати консультації вузькопрофільних спеціалістів, зокрема отоларинголога та кардіолога. Лікарі можуть провести огляд, зробити базові маніпуляції, ЕКГ, а також направити на лікування, реабілітацію, виписати рецепти на ліки.

Організація надає також психологічну допомогу людям з інвалідністю та матерям дітей з інвалідністю. Програма передбачає 6 сесій з терапевтом.

У Fight for right також можна отримати екстрену одноразову гуманітарну допомогу: харчові продукти чи гігієнічні набори, наприклад.

“На жаль, ми не можемо надавати таку допомогу постійно. Та ми можемо допомогти інформаційно: скоординувати людину до інших організацій чи установ, які можуть надати усе необхідне”, – зазначає Марина Текучова, керівниця напрямку “Негайне реагування”.

Інформування та координація – ще один з напрямів роботи організації. Так, спеціалісти допомагають людям скористатися різними державними програмами допомоги, як-от “Доступні ліки”.

“Одна із наших місій – розказати людині про її права та можливості”, – додає Текучова.

Для того, щоб отримати допомогу від Fight for right, потрібно надати документи, що підтверджують інвалідність. Водночас, якщо людина ще не оформила їх, юристи організації можуть допомогти їй у цьому.

“Ми можемо провести людину цим шляхом, покроково супроводжувати її у цьому процесі”, – наголошує Текучова.

Залишити заявку на допомогу від організації можна на гарячій лінії, через електронну пошту чи у приватних повідомленнях у соцмережі Fight for right.

Контакти

Гаряча лінія 0-800-30-66-33 (цілодобово)

Пошта [email protected]

Соцмережі Instagram, FB

“ЮрФем”

Організація допомагає жінкам, що постраждали від сексуального насильства та гендерної дискримінації.

“Ми допомагаємо людям, які пережили будь-яку з форм такого насильства. Це, зокрема, й примусові роздягання, що часто трапляються у фільтраційних центрах чи на блокпостах, й погрози”, – наголошує Марта Змисла, адвокатка, координаторка лінії правової допомоги “ЮрФем: підтримка”.

Правниця зазначає, що організація максимально відкрита до постраждалих: для отримання допомоги достатньо лише показів.

Постаждалим пропонують перш за все юридичний супровід: правові консультації, написання заяв в поліцію, пошук адвокатів, супровід ведення справи.

Водночас, якщо жінки наразі не готові звертатися до правоохоронних органів, вони все одно можуть отримати допомогу від “ЮрФем”.

Це, зокрема, інформаційна підтримка. Працівниці організації можуть скерувати постраждалих на медичну чи психологічну допомогу та зв’язати їх з партнерськими організаціями, що надають безпосередньо ту допомогу, яка зараз необхідна людині.

В організації підкреслюють, що постраждалі від сексуального насильства з боку російських військових можуть звертатися по допомогу, навіть якщо після злочину пройшло багато часу.

“У цих випадках строки не мають значення. Кожен випадок буде розслідуватися, і винних будуть притягати до відповідальності”, – наголошує Змисла.

Контакти

Сайт організації

Електронна пошта [email protected]

Телефони:

+38 (068) 145 55 90

0 800 30 55 90 (безкоштовний номер)

(Пн–пт з 9.00 до 18.00)

Телеграм-чат підтримки

Для отримання допомоги також можна заповнити заявку на сайті.

“Елеос Україна”

Іще одна громадська організація, що забезпечує постраждалих від війни комплексною підтримкою.

“Елеос” першочергово надає допомогу літнім людям, маломобільним, багатодітним родинам, батькам, що самі виховують дітей, людям з інвалідністю. Звернутися за підтримкою можуть й рідні цих людей.

Тут можна отримати продуктові чи гігієнічні набори, ваучери на харчі, непродовольчі товари, як от ковдри, одяг чи речі для дітей, психологічну підтримку чи соціальний супровід. Також люди можуть звертатися до організації по допомогу в евакуації з небезпечних районів.

“Елеос” також займається медичною допомогою постраждалим. Зокрема, лікарі-партнери скеровують людей до вузькопрофільних спеціалістів, а організація зі свого боку допомагає пройти лікування.

У регіонах діють різні програми підтримки місцевого населення, що покликані розв’язувати нагальні питання конкретних громад. Так, наприклад, у населених пунктах, що постраждали від підриву Каховської ГЕС, окрім стандартної допомоги, люди можуть отримати знаряддя для прибирання своїх ділянок: лопати, мішки, граблі.

У Києві, Дніпрі, на Вінничині, Рівненщині та Львівщині діють програми підтримки усіх людей, незалежно від їхнього статусу.

“Якщо люди не підпадають під певну соціальну категорію, однак усе одно відчувають, що їм потрібна допомога, вони можуть звернутися по психологічну підтримку”, – зазначають в організації.

Через “Елеос” також можна отримати грошову допомогу від УВКБ ООН – 2200 гривень протягом трьох місяців.

Для того, аби отримати допомогу, потрібно буде показати або довідку переселенця, або документи, що підтверджують уразливий статус, зазначають в організації.

Контакти

Сайт організації

Телефони:

+38 (095) 277 11 83,

+38 (098) 389 77 06

Пошта [email protected]

Сторінка у фейсбуку.

“Карітас України”

Фото з соцмережі організації

Український осередок однієї з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі, що допомагає, зокрема, внутрішньо переміщеним особам, літнім та малозабезпеченим людям, багатодітним родинам, людям з інвалідністю, а також сім’ям загиблих та зниклих безвісти військових.

Наразі у 23 областях працює 42 місцевих осередки організації. Така мережа локальних центрів допомагає організації бути більш гнучкою та швидкою у своїй роботі.

“Ми маємо міцні горизонтальні зв’язки, які дозволяють швидко знайти партнерство з місцевою владою, іншими неурядовими громадськими організаціями та місцевими підприємствами”, – розповідає президентка “Карітасу України” Тетяна Ставнича.

У місцевих центрах люди можуть отримати продуктові та гігієнічні набори, психологічну підтримку чи соціальні послуги, як от позашкільні заняття для дітей.

Через “Карітас України” також можна отримати грошову допомогу від УВКБ ООН – 2200 гривень протягом трьох місяців.

Крім того, організація надає екстрену одноразову грошову виплату – 2220 гривень. Її можуть отримати люди, що живуть неподалік від зони бойових дій, виїжджають у безпечніше місце або тільки переїхали. Також на грошові виплати можуть податися мешканці нещодавно звільнених територій.

Щоб отримати фінансову підтримку, потрібно зателефонувати у найближчий місцевий осередок, написати повідомлення у соцмережах або прийти до офісу особисто.

Локальні офіси можуть мати різні програми підтримки місцевого населення. Так, у деяких осередках людям можуть компенсувати вартість комунальних послуг, відновити житло чи допомогти орендувати нове, поселити в шелтері, надати дрова чи інше тверде паливо. Є центри, де люди можуть отримати одяг чи послуги пральні, а також безплатні гарячі обіди.

Більшу частину послуг, що надає “Карітас України”, можна отримати саме у місцевих осередках. Водночас працюють і мобільні групи, які виїжджають додому до маломобільних груп населення.

Також є команди, що їздять у найбільш віддалені куточки областей, фіксують заявки та надають допомогу.

Звертатися по допомогу потрібно в місцеві офіси організації. Обрати найближчий можна на цій мапі. Тут також можна знайти контакти усіх місцевих центрів організації.

Заявку на отримання допомоги від “Карітас України” можна залишити і телефоном чи у соціальних мережах. Однак здебільшого людину усе одно запросять до офісу, щоб підписати необхідні документи.

Люди також можуть зателефонувати у місцеві осередки чи на гарячу лінію та дізнатися про усі наявні варіанти допомоги, проконсультуватися, якими саме програмами можуть скористатися.

Для оформлення допомоги потрібно мати документи, що підтверджують категорію вразливості, зазначають в організації.

Контакти

Сайт українського осередку

Гаряча лінія 0 800 336 734

Автор: Діана Колодяжна

Джерело: ZMINA