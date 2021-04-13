Государство разрешило автоматически списывать деньги со счетов украинцев за долги

Наверное, вы уже слышали, что теперь у должников автоматически будут списывать деньги с банковских счетов, так как Министерство юстиции издало такой приказ.

В издании hromadske разбирались, почему Минюст захотел большей автоматизации, что это меняет для государства и для простых украинцев.

О чем вообще речь?

Если вы считаете, что кто-то задолжал вам деньги, но тот не отдает — вы идете в суд. Если суд принимает решение в вашу пользу, то должник должен деньги отдать.

Но он может не исполнить решение суда, и тут на сцену выходит Государственная исполнительная служба или частные исполнители, которые должны заставить его вернуть ваши деньги. Среди прочего, они могут добиться списания денег с банковских счетов должника.

Решение Минюста касается именно взаимодействия банков с исполнителями (как частными, так и государственными). Сам по себе принцип не изменился — по закону, исполнитель вправе требовать списания денег со счета физического или юридического лица, если оно является должником. Изменения же касаются упрощения этой процедуры.

Как это работает сейчас? Исполнители фактически получают задание — найти у должника средства и взыскать их для уплаты долга. У такого человека могут быть счета в любом из 73 украинских банков, поэтому исполнитель заполняет бумажные документы и направляет их по почте в банки (может быть во все, а может быть в какие-то конкретные). То есть это уже большой объем работы. И здесь исполнитель сталкивается с банковской тайной. По закону, банк обязан раскрыть ее исполнителю, однако есть противоречивое толкование этого обязательства — некоторые банки отказываются предоставить информацию о номерах счетов должника и суммах, которые на этих счетах есть. «Только за 2020 год было 35 757 случаев, когда банки вместо предоставления информации о номерах банковских счетов должниов а и остатков средств на них сообщают, что “счет имеется” или “счет имеется, средств недостаточно” или похожую информацию», — отмечал Александр Олейник, глава Директората правосудия и уголовной юстиции Минюста. Но даже если информацию банки раскрыли, исполнитель вынужден снова идти на почту и направлять новый бумажный документ в банк уже с требованием арестовать счет. Это очень усложняет процесс исполнения решений, объясняет Олейник. А если исполнитель направлял запросы не во все банки, есть риск вообще денег не найти.

Что изменится? В случае с банковской тайной Минюст не мог самостоятельно что-то изменить, поэтому добивался этого от Нацбанка. В итоге НБУ 12 февраля внес изменения в свои правила — теперь банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и сумме средств на них. «После смены руководства в Нацбанк удалось достучаться. Наша позиция проста: банки должны выполнять законные требования как частных исполнителей, так и государственных, потому что этому предшествует решение суда. Например, страховая компания должна вам деньги, вы идете к исполнителю, а он не может взыскать средства, поскольку процесс долгий, бумажный», — говорит Александр Олейник в комментарии hromadske. Он также называет эти изменения позитивными и для самих должников — когда исполнитель будет знать сумму на счетах, ему не нужно будет арестовывать весь счет. «Бытовая ситуация: вы где-то получили штраф за превышение скорости, вам вовремя об этом не сообщили, и вы стали участником исполнительного производства. Вы об этом узнаете, когда арестовали весь ваш счет в банке. А так будет арестована только сумма, на которую оштрафовали, и в дальнейшем ее спишут. Это не создает трудностей, не надо идти к исполнителям, чтобы арест сняли», — объясняет представитель Минюста. Но НБУ лишь уточнил положения о банковской тайне, а бумажная волокита остается. И именно для упрощения всего процесса Минюст издал упомянутый приказ — он предусматривает взаимодействие исполнителей и банков в электронном виде, а не только по почте. Для этого уже есть инструмент — Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП). Она заработала в 2019 году, но с ее помощью исполнители могли автоматически арестовать только средства/счета должников по алиментам. Теперь эта система будет работать со всеми исполнительными производствами (о них есть отдельный закон). То есть автоматический арест средств станет возможным для всех видов долга — за неуплату штрафа за нарушение ПДД, за неуплату кредита или процентов по нему, за долг по коммуналке и тому подобное.

Как и когда заработает система? Приказ Минюста дает три месяца на практическую реализацию, в силу он вступил 6 апреля, то есть отсчитывать надо от этой даты. Когда все заработает, процесс ареста средств должника будет выглядеть примерно так: исполнитель с помощью автоматизированной системы создает требование на получение информации о наличии счетов должника и денежных средств на них;

все требования от исполнителей загружают в информационные системы банков, которые проверяют, есть ли у них счета должников;

если счета есть, система банка не позднее чем за час передает исполнителю информацию об этих счетах и суммах на них. После этого исполнитель формирует в системе постановление об аресте средств. Процедура такая же, как и предыдущая, — разве что решение об аресте исполняет ответственное лицо банка, а не информационные системы.

Что это означает для простых украинцев? В контексте наших прав и обязанностей ничего не меняется, ведь законодательство как раньше, так и сейчас требует от нас платить долги. Стоит понимать: исполнитель не просто «с потолка» решает, что надо арестовать деньги или счет — перед этим соответствующее решение принимает суд (и только если не удалось решить спор миром). Стороны судебного процесса знают об этом решении, то есть не должно быть так, что в какой-то момент вы проснетесь, а деньги со счета у вас списали. Конечно, здесь уже могут быть вопросы к судебной системе, но мы не о ней. Если вы являетесь должником, для вас такое нововведение Минюста, наверное, плохая новость, ведь теперь будет больше шансов, что ваши средства найдут и взыщут. Однако у этой медали есть обратная сторона — если вы кредитор. Нередко в Украине можно выиграть суд, но потом воевать за то, чтобы решение было воплощено в жизнь. Поэтому если деньги должны вам, новая модель должна помочь вам быстрее взыскать деньги с должника.

Какие есть нюансы? В приказе Минюста речь идет именно об аресте средств на счете, а не об их списании. Для этого исполнителям пока придется работать «по старинке» — через почту. Как говорит Александр Олейник, в планах автоматизировать и этот процесс. В разговоре с hromadske об этом говорит и Алексей Чепуренко, заместитель гендиректора ГП «Национальные информационные системы», которое и должно воплотить в жизнь приказ Минюста. Он ожидает, что автоматическими взыскания станут осенью. Еще один важный нюанс: банки подключаются к автоматизированной системе добровольно. Закон не обязывает их взаимодействовать с исполнителями в электронном виде. Как рассказал Алексей Чепуренко, сейчас с Автоматизированной системой исполнительного производства работают 7 банков: «ПриватБанк», «Универсал банк», «ОКСИ Банк», «ТАСкомбанк», «Индустриалбанк», «Банк Восток» и «ПроКредит Банк». Уже в ближайшие дни этот список должен пополнить «Укргазбанк», а еще 40 банков работают в системе в тестовом режиме, добавляет Чепуренко. Это означает, что они дали принципиальное согласие на присоединение к системе. В Минюсте говорят, что в целом такую модель работы поддерживают 62 из 73 банков. И Алексей Чепуренко, и Александр Олейник уверяют, что банки сами заинтересованы в переходе на более современную модель работы, поскольку она экономит их человеческие, временные и бумажные ресурсы. Более того, часто банки сами пытаются взыскать деньги с кого-то, поэтому им выгоднее эффективная процедура.