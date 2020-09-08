Страна приближается к ковид-катастрофе

Отправив весной страну в локдаун, правительство объяснило нам: «Это — чтобы не было коллапса в больницах». Прошло полгода — и вот коллапс уже рядом. По крайней мере, для некоторых регионов страны. Количество госпитализированных с ковидом выросла за август почти вдвое.

И, очевидно, будет расти дальше, поскольку никаких эффективных мер противодействия распространению инфекции не предвидится, отмечает издание LB.ua. Украина так же мало тестирует, соответственно, поздно обнаруживает случаи и не успевает локализовать вспышки. Деньги из коронавирусного фонда пошли не на разведение доставку кислорода в больницах, а на нужды МВД и ремонт дорог. Адаптивный карантин не работает — достаточно взглянуть на цифры, чтобы это понять: растет количество выявленных случаев среди протестированных, растет количество госпитализаций, резко подскочило количество смертей. Почти каждый день — новый рекорд. Оснований для оптимизма — ноль.

Сегодня мы наблюдаем:

— в некоторых регионах — нехватка мест и/или кислорода для ковидних пациентов;

— также в некоторых регионах — экстренную выписку из больниц пациентов, больных не ковидом, поскольку целые отделения и корпуса превращают в «ковидные больницы второй волны»;

— нехватка медицинского персонала, поскольку медики инфицируются и выпадают из работы на срок от нескольких недель до пары месяцев;

— отказ в госпитализации больным с тяжелыми симптомами ковида из- за отсутствия у них теста ПЦР, подтверждающего диагноз, а также отказ в госпитализации пациентам в тяжелом состоянии, не связанном с респираторными инфекциями, но от которых требуют доказать, что они не имеют коронавируса.

Фото: facebook / Черновицкая областная государственная администрация

Киев: «Одних пациентов выбросили на улицу, чтобы положить других»

Журналист Виктория Полиненко должна была провести в кардиологическом отделении 8-й больницы Киева еще минимум неделю, когда вечером в пятницу, 28 августа, ее внезапно выписали домой. Врачи и медсестры известили всех пациентов, что они в течение часа должны покинуть больницу, так как внизу уже ждут скорые с больными ковидом. Сразу несколько отделений больницы перепрофилировали под лечение коронавирусной болезни.

Фактически одних пациентов выбросили на улицу, чтобы положить других, — говорит Полиненко. — Настолько позорную ситуацию я видела впервые. Только в нашем отделении было около 80 человек, в том числе в тяжелом состоянии. Из отделения этажом выше вывозили инсультников, которые вообще не двигаются. Так же травматологию — я видела, как людей на растяжках пытались впихнуть в обычные машины и такси.

Оформить документы врачи не успевали, поэтому пациентов выписали без каких-либо документов об их пребывании в больнице. «Это не выглядело как выписка, это выглядело как эвакуация, — говорит Полиненко. — Я завтра поеду встречаться с врачом и получать свою выписку. Хорошо, что у меня есть такая возможность и состояние здоровья позволяет. Представьте себе, как послеоперационным больным».

Персонал отделения, говорит Виктория, был шокирован не менее пациентов.

Они были так же застигнуты врасплох, как и мы. Врачи отделения будут работать с ковидными пациентами, хотя никто из них не являются инфекционистами. У них нет выбора. С собрания персонала выбегали очень эмоциональные медсестры, которые кричали, что они будут увольняться. Эта больница совсем не приспособлена к инфекционным потребностям — длинные коридоры, палаты по 6 человек.

Киевлянку Людмилу (имя изменено), наоборот, госпитализировали в 8-ю больницу с ковидом. Она видела, как происходила эвакуация пациентов из перепрофилированных отделений.

Мы ждали у скорых 4 часа, пока вывозили людей из терапевтического отделения, в том числе инсультников на каталках и под капельницами, их грузили в другие скорые. Как нам объяснили, эта больница только в пятницу получила телефонограмму, что они становятся опорной по ковиду. Вот они и проводили срочную эвакуацию.

Людмила говорит, в палате вместе с ней лежит еще четверо пациентов, за их состоянием наблюдают терапевты, сотрудники этого отделения. «Все экипированы средствами защиты. Но инфекционистов здесь нет. И нет кислорода. Я так понимаю, что если потребуется кислород, то сразу в реанимацию», — говорит Людмила.

Фото: EPA/UPG

Заместитель главного врача 8-й больницы Киева Богдан Легинь в комментарии LB.ua говорит, что в течение часа в пятницу были выписаны не все пациенты, а только те, кто может долечиться амбулаторно, а также те, кого удалось быстро перевести в другие больницы. Часть тяжелых нековидных пациентов из разных отделений, по словам Богдана Легиня, до сих пор находится в больнице и получает помощь.

«В больницах первой волны уже практически все места заняты. Поэтому распоряжением министра здравоохранения наша больница была включена в перечень заведений второй волны, которые принимают больных ковидом и пациентов с подозрением на коронавирус. Это ситуация государственного уровня и вопрос государственной безопасности. Заболеваемость растет, а больницы и врачи — заложники этой ситуации. Не мы принимаем решения, мы просто их выполняем», — говорит заместитель главного врача.

Отсутствие инфекционистов в отделение объясняет так: в бригаде должен быть один анестезиолог, один инфекционист или терапевт и еще один врач любой специализации.

По словам Богдана Легиня, решение министра было принято в четверг, 27-го, а в пятницу после 16 часов скорые начали привозить пациентов с ковидом в больницу. Тогда началась эвакуация других пациентов.

Однако в Департаменте здравоохранения города Киева, у в комментарии LB.ua уверили, что больницу предупредили о поступлении ковидных пациентов за несколько дней, поэтому руководство имело больше времени освободить отделения и не должно было выгонять всех за один час.

В ближайшее время 8-я больница должна подписать договор с НСЗУ на пакет оказания помощи при коронавирусе (это довольно распространенная проблема — больницы работают с больными ковидом, но еще не подписали договор, потому что не выполнили всех необходимых условий).

Средняя загруженность ковидных больниц по Киеву по состоянию на 3 сентября — около 55%. Это уже с учетом всех мест во всех ковидных заведениях второй волны: это больницы №3, 5, 6, 8, 10 и 17. Как сообщили в департаменте, также обсуждается возможность позже привлечь 7-ю и 18-ю больницу. Полностью заняты ковидом 4-я и теперь 8-я больницы, а также Александровская — кроме корпуса, где предоставляется кардиохирургическая и цереброваскулярная помощь.

Как можно понять из этого длинного перечня, ситуация с ковидными кроватями в Киеве далеко не худшая. И даже при сохранении высоких темпов распространения вируса (10273 активных больных в Киеве сегодня против 5425 активных больных 3 августа), киевлянам хватает мест в больницах еще некоторое время.

Есть регионы, которым повезло гораздо меньше.

Одесса: нехватка кислорода

Одна из самых сложных ситуаций сейчас сложилась в Одесской области, где загруженность больниц доходит до 90%. Причем загружены и инфекционные отделения в районных больницах — там оказывают помощь пациентам с симптомами коронавируса без подтверждения ПЦР-тестом.

«Даже если места заполнены не все, то исчерпаны ресурсные возможности. Например, в нашем инфекционном отделении есть только четыре кислородных концентратора, и последние три недели они постоянно заняты, — говорит врач-анестезиолог Иван Черненко из Раздельнянского центральной районной больницы, Одесская область. — Если появляется пятый человек, которому нужен кислород, то нам его просто неоткуда взять».

Врач говорит, что таких ситуаций, когда приходилось выбирать, кому дать кислород, пока не было — пациенты на концентраторах успевали выписаться, либо умерли. За август в его больнице, которая не является ковидной, от пневмонии умерло три человека. «Не должны люди умирать от пневмонии в августе! Это совершенно не сезон для пневмонии».

Он отмечает, что в общем-то ни один протокол не предусматривает применения концентратора при вирусных пневмониях, но кислородных точек в инфекционном отделении районной больницы нет.

Это касается всех районных больниц страны, ведь они построены по одному принципу. Я слышал, что когда-то в советские времена разводка в инфекционных корпусах была, но за годы независимости исчезла. Кислород у нас есть только в главном корпусе, 15-16 точек.

Врач рассказывает, что в прошлом году были выделены деньги на разводку кислорода, но сделали только половину от запланированных работ. Также в 2019 году, по его словам, больница подавала заявки на два аппарата ИВЛ, так как те, которые есть, очень устарели. «Это была комическая ситуация. Один аппарат купили, а о втором депутаты нам сказали, что мы врем, пилим деньги и он нам не нужен. И буквально через несколько месяцев началась пандемия», — говорит Черненко.

Фото: dumskaya.net

Он добавляет, что по всем протоколам должен перевести пациента с пневмонией, которому нужен кислород, в реанимацию. Но приказы МОЗ, говорит врач, запрещают это делать в случае с больными, у которых подозрение на ковид: «Если у меня в реанимации лежит больной с инсультом и больной с инфарктом, а я добавлю к ним больного ковидом, то этим убью плюс еще двух человек. Но если на меня родственники подадут в суд за то, что я этого не сделал, то они выиграют. А врач проигрывает в любом случае».

Сейчас его больница в процессе подписания договора с НСЗУ на лечение ковида. Когда договор будет, появятся дополнительные деньги, а также значительно больше пациентов, поскольку сюда будут везти уже подтвержденные случаи.

Тот алгоритм, который действует сейчас, приводит к тому, что инфицируются сотрудники всех больниц, — говорит Черненко. — Потому что везде лежат больные с пневмониями, везде «грязная зона». Любое подозрение на ковид надо сразу везти в спецстационар, а у нас наоборот: пока ковид не подтвержден, везут в другие больницы.

Одесский волонтер, председатель БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова говорит, что из районов в опорную областную поступают пациенты со столь низкой сатурацией (содержанием кислорода в крови), что спасти их уже фактически невозможно.

В областной опорной (больнице Водников) с кислородом также непросто.

Кислород есть только в хирургии, операционных и в реанимации. На старте было всего 15-20 точек вывода кислорода. Разводки в палатах нет вообще. Кислородных концентраторов по состоянию на начало августа было 18, их закупил наш фонд. И еще 6 аппаратов ИВЛ от наших доноров. При этом 60-70% пациентов нуждаются в кислороде. То есть мы столкнулись с огромной проблемой. И когда начали бунтовать и кричать о ней на каждом шагу, департамент купил еще 10 концентраторов на эту больницу, вместе уже 28. Что в общем проблемы не решило, этого все равно мало. Дошло до того, что врачи завышают показатели сатурации, чтобы не давать пациентам кислород. И уже был случай у нас в больнице, когда пациенты за кислородный концентратор подрались.

Фото: Ивано-Франковская областная клиническая больница

Также есть проблема с количеством мест:

“В нашей больнице (опорной областной — LB.ua) было заявлено 150 мест, а по факту работало только одно отделение, рассчитанное на 60 мест, — говорит Ножевникова. — Сейчас там 80 пациентов, доставляли кровати. Есть второй корпус, куда можно было бы класть пациентов, которым не нужен кислород. Но для этого должна быть сформирована дополнительная бригада, которая будет работать в этом корпусе и на которую подпишет пакет НСЗУ. В какой-то момент эта бригада уже была сформирована и НСЗУ подписала, но врачи из первого корпуса заболели и выпали, их заменили людьми из новой бригады. И снова мы оказались в ситуации, когда положить людей в больницу можно, но работать с ними некому», — объясняет Ножевникова.

Она также рассказывает, что в детской опорной по ковиду из 75 мест занято уже 40.

Самая большая проблема сейчас — что ургентных пациенты не могут нормально получить медицинскую помощь, — говорит Екатерина Ножевникова. — Это катастрофа как для пациентов с ковидом, так и для пациентов без него.

Екатерина рассказывает свежую историю: ребенка с диареей и температурой 6 часов возили по городу, а больницы отказывались его принимать, потому что диарея — это также один из симптомов ковида. Теста ПЦР у ребенка не было. «В результате скорая вернула ребенка домой и там врач скорой сам оказывал помощь. А вечером его уже положили в стационар под капельницы», — рассказывает она.

Ситуация с ковидом обрушила всю систему. Мне постоянно пишут люди, которые не могут дозвониться к врачам, не могут дозвониться до мобильных бригад. Потому что в мобильных бригадах также болеют медики и они также выпадают в лучшем случае на две недели. Это мы не говорим о долгосрочных последствиях болезни — о неврологии, о фиброзе легких. Некоторые люди чувствуют слабость еще полтора месяца после болезни. Рассказывает еще одну историю: пациентка лежит в больнице с положительным тестом на ковид, а у ее мужа воспаление легких, что подтверждено КТ, но готового теста ПЦР нет. Чувствует себя очень плохо, пытается попасть в больницу. Без теста его в опорную больницу не приняли, отправили в районную. А районная отказалась принимать с симптомами ковида. В результате устроить его в больницу помогали волонтеры.

Фото: facebook / Ивано-Франковская областная клиническая больница

Львов: больницы переполнены

Во Львове нельзя, как в Киеве, просто вызвать скорую и попасть в больницу. Больницы переполнены. Всех, кого можно, держат дома, — говорит львовский волонтер Наталья Липская, руководитель БФ «Крылья надежды».

— Если нет одышки или еще каких-то тяжелых симптомов, то попасть в больницу трудно. Я советую всем сейчас иметь дома пульсоксиметр — устройство, которое измеряет сатурацию, уровень кислорода в крови. И если видите, что уровень меньше 95, немедленно звоните в скорую.

Правда, говорит Наталья, это также не гарантирует госпитализации: «Но по крайней мере, это основание для обращения. А пульсоксиметр — ваша страховка, чтобы не упустить тяжелый вариант».

Больницы забиты, нам постоянно звонят и спрашивают: а может, вы примете пациента? Бывает такое, что семейные врачи до ночи обзванивают больницы и врачей, чтобы где-то положить больного. Это если семейный хороший. Даже скорые иногда отказываются брать, потому что больницы переполнены, — говорит сотрудник пульмонологического отделения львовской больницы №5.

В это отделение поступают больные, у которых ПЦР-тест не подтвердил коронавирус или требующие лечение, имея уже негативный ПЦР (а раньше лежали в опорной больницу с положительным).

Отделение почти на почти 60 коек забито. У наших пациентов ПЦР на коронавирус отрицательный, но симптоматика классическая для ковида. Постоянно в отделении 30-40 пациентов с пневмониями, это, конечно, совершенно не характерно для августа-сентября. И это мы еще не берем тяжелых, потому что у нас нет мощного кислорода. Есть оксигенаторы (они же концентраторы) и есть 5 точек доступа к прямому кислороду. Но если одновременно дышат 4-5 пациентов, то они выдыхают весь кислород из баллонов за 10 минут. А заправляют баллоны утром, — объясняет сотрудник отделения, имя и должность он попросил не называть.

По его словам, в больнице катастрофически не хватает медсестер, потому что раньше сократили ставки, потому что мало кто хочет работать в больнице в коронавирусное время и с учетом карантина очень трудно ехать во Львов на смену из области.

Фото: facebook / Черновицкая областная государственная администрация

Также не хватает средств защиты — маску выдают одну на сутки: «После смены иду в аптеку и покупаю себе 10 штук». Кроме того, в отделении закончился запас лекарств, теперь бесплатные препараты получают только ургентные пациенты. Остальные покупают сами.

Это также возмущает волонтера Наталью Липскую. «Бывает даже такое, что человек попадает в реанимацию и ему говорят: если хочет лечиться, нужны деньги на лекарства. Пациенты вынуждены покупать лекарства, чтобы выжить».

С чем Львову повезло, так это с кислородом, у нас есть кислородный завод, — говорит Липская. — Если не будет хватать стационарных кислородных точек, то мы имеем запас кислородных баллонов, к которым присоединяются пластиковые трубки. Пока нам не звонили, чтобы мы везли баллоны, значит, Армагеддона еще нет. Но на самом деле Львов прежде всего занялся разводкой кислорода в больницах, еще в апреле. Поэтому мы даже не покупали много концентраторов.

Кстати, Киев и Львовская область имеют схожее количество активных больных, но при этом очень заметна разница в количестве умерших от ковида. Так, за все время вспышки в Киеве умерло 222 человека, за последний месяц — 87. А во Львовской области за все время вспышки умерло 423 человека, за последний месяц — 156. То есть почти вдвое. Это может свидетельствовать как о качестве оказания медицинской помощи, так и об особенностях ведения статистики.

Коронавирусная ситуация очень отличается в зависимости от региона. Любые сведения о коронавирусе по всей стране — это средняя температура по палате, которая не дает абсолютно никакой информации о реальности.

Если во Львове закончились препараты в больницах, то в Киеве и Одессе проблем с лекарствами пока нет. Где-то маршруты пациентов проложены с учетом здравого смысла, а где-то — сплошная коронавирусная вспышка. Где-то больше не хватает кадров, где-то — кислорода, где-то — мест в больницах. А в Почаеве Тернопольской области медсестра ковидной больницы счастливым голосом ответила мне: «У нас уже все хорошо, слава Богу!»

Фото: facebook / Юрий Рыльчук

***

И, наконец, история от анестезиолога Ивана Черненко о том, действительно ли некоторые врачи имитируют коронавирус, чтобы получить за это деньги.

В одной из больниц нашей области санитарка пришла на работу и почувствовала, что ей плохо, — рассказывает Иван.

— Ее руководитель сказал: «Не выдумывай, иди работай». Через некоторое время ей стало еще хуже, она оставила рабочее место, поднялась на второй этаж в реанимацию, сказала: «Мне плохо, помогите!» — и потеряла сознание. Вся реанимация оказывала ей помощь, а потом выяснилось, что у санитарки ковид. И все реанимационное отделение от нее заразилось. Так вот, главный врач пытался доказать, что они заразились не на рабочем месте, а в маршрутке. Хотя часть из них вообще не ездят в маршрутках. Но если заразились в больнице, значит, руководство виновно, не организовали надлежащих мер безопасности. Поэтому главные врачи костьми ложатся, чтобы не подтвердили факт заражения на рабочем месте. Так что компенсацию получить невозможно. И в этой истории никто ее не получил.

Автор: Виктория Герасимчук; LB