Представительства России в западных странах — рассадник шпионажа

За последний период США, Канада, Великобритания и страны ЕС выслали сотни дипломатов россии. В большинстве своем они были именно российскими разведчиками.

Война россии против Украины идет не только на фронте, а по всему миру. Солдатами этой тотальной войны являются сотрудники Службы внешней разведки россии (СВР) и Главного управления Генерального штаба Минобороны россии (ГУ ГШ), отмечает агентство Укринформ.

Они работают в западных столицах под прикрытием дипломатических представительств рф, обладая дипломатическим иммунитетом. Сам этот факт несовместим со статусом дипломата и очень часто становится основанием для объявления персоной нон-грата (нежелательной персоной) и высылки дипломатов из страны. Поэтому огромная волонтерская армия специалистов из OSINT ежедневно работает над разоблачением сотрудников и агентов российских разведывательных органов, осуществляющих свою деятельность под прикрытием дипломатических учреждений и общественных организаций.

Огромные массивы данных OSINT-расследований, предоставляемые командами волонтерского сообщества InformNapalm, компаниями Youcontrol и Molfar, журналистами-расследователями используются потом для аргументации и принятия решений относительно высылки из западных стран лиц, деятельность которых несовместима со статусом дипломата.

За последний период США, Канада, Великобритания и страны Евросоюза выслали сотни дипломатических представителей россии. В большинстве своем высланные дипломаты были именно российскими разведчиками под дипломатическим прикрытием. Имена таких лиц зачастую хорошо известны национальным контрразведывательным органам западных стран. Однако, чтобы поддерживать дипломатические отношения с россией, на засилье разведчиков на дипломатических должностях часто закрывают глаза. Вплоть до момента громких скандалов. Как, например, скандал 2020 года в Чехии…

Политическое руководство Чехии было как минимум нейтральным к россиянам, а по большей мере — достаточно лояльным. Особенно в том, что касалось пребывания российских разведчиков в Праге. Вплоть до момента, когда широкой публике стало известно, что российские разведки осуществляли диверсии на территории центральноевропейских стран и даже подрывали склады с боеприпасами. Когда подрывная деятельность российских разведок на территории Чехии открылась — российских дипломатических сотрудников стали интенсивно высылать из страны.

На данный момент уже почти все цивилизованные страны мира присоединились к высылке российских дипломатов. Однако, еще много шпионов под дипломатическим прикрытием выполняют задачи СВР и ГУ ГШ за рубежом.

Активные мероприятия вместо дипломатии

Активные мероприятия (активки) являются одной из форм работы разведок. К числу «активок» относится и продвижение дезинформации в определенные целевые аудитории. Сначала формируется сам контент дезинформации, который должен вызвать у аудитории определенную запланированную реакцию. Обычно это делается агентурой спецслужбы, которая может создать определенный информационный повод или написать документ.

А потом этот контент доводится до целевой аудитории благодаря другим возможностям — агентурным или официальным.

1 июля 2022 года первый заместитель постоянного представителя россии в ООН Дмитрий Полянский разослал делегациям стран-членов ООН письмо, в котором приглашал посетить мероприятие под названием «Неонацизм и радикальный национализм: исследуя причины кризиса в Украине», запланированное 11 июля 2022 года в помещении штаб-квартиры ООН.

Без сомнения, это мероприятие станет еще одной платформой, на которой произойдет очередной слив специально сконструированной лжи об Украине, призванной легитимировать бессмысленное полномасштабное военное вторжение российских войск на территорию Украины и убийство гражданских людей.

Однако для этого кто-то должен создать эту ложь и придать ей какой-нибудь презентабельный вид, чтобы дипломатические представители российских делегаций в Нью-Йорке и Вене могли презентовать это на площадках таких международных организаций как ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ и других. Материалы лжи об Украине дипломатическим представителям предоставляют российские спецслужбы СВР и ГУ ГШ, что уже неоднократно подтверждено расследованиями.

Так, например, через три дня после масштабного вторжения российских войск в Украину постоянный представитель россии в ООН Василий Небензя, выступая на срочной сессии Генеральной ассамблеи ООН, посвященной российской агрессии, зачитал с трибуны сообщение от руководства общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты имени Бережной”.

Эта организация связана с ныне покойной экс-депутатом украинской Партии Регионов Ириной Бережной и ее матерью Еленой Бережной. С первой половины 2014 года, когда началась российская агрессия против Украины, они имели тесные связи с бывшим руководителем администрации президента Виктора Януковича — Андреем Портновым, который был их куратором.

По сути, Портнов пытался построить сеть людей в Украине, которая могла бы выполнять задачи российских спецслужб и получал за это деньги и привилегии, о чем рассказали журналисты Радио Свобода. Таким образом, Небензя зачитал с трибуны Генассамблеи ООН сообщение от обоснованно подозреваемых в тесных связях с российскими спецслужбами людей.

5 апреля 2022 года Василий Небензя снова зачитал подобное обращение, однако, на этот раз уже на заседании Совета Безопасности ООН, где он снова рассказывал о мифических украинских неонацистах. На этот раз было установлено, что информация к Небензе поступила от директора российской публичной организации “Фонд исследования проблем демократии”, которая используется российскими спецслужбами в качестве прикрытия Максима Григорьева.

В свою очередь, Максим Григорьев очень тесно сотрудничает с СВР и даже не скрывает этого. По его утверждениям в соцсетях, Григорьев совершил не менее 12 визитов в Сирию с начала присутствия там российских войск, якобы осуществляя общественный надзор за выборами. Григорьев даже выступает вместе с руководителем СВР Сергеем Нарышкиным.

Максим Григорьев вместе с Сергеем Нарышкиным на открытии «выставки нарушений прав человека»

Представительство россии в ООН — рассадник шпионажа

Уже не первый год войны россии против Украины OSINT-волонтеры собирают по крохам информацию о конкретных людях, подозреваемых в работе на российские спецслужбы и подрывной деятельности против западных стран.

Серьезные признаки такого сотрудничества с российскими разведками появляются, когда западные страны высылают дипломатов, что само по себе является серьезным международным демаршем. Или же отказывают в предоставлении разрешения въезжать в страну. Обычно имена и фамилии тех, кто получил статус персоны нон-грата формально или из-за отказа в выдаче визы, никто не обнародует… Такова дипломатическая этика. Однако, иногда российская сторона сама устраивает скандал, вместо того, чтобы не обнародовать личность того, кого иностранные правительства считают причастным к разведывательно-подрывной деятельности.

Таким российским дипломатом (которого было не жалко) стал, например, ГЕОРГИЙ ВИКТОРОВИЧ МИХНО.

Георгий Михно во время онлайн-конференции с членами BRICS Counter Terrorism Working Group (CTWG). Источник: Facebook

21 февраля 2020 года постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя публично возмутился тем, что США не выдали визу заместителю директора департамента по новым вызовам и угрозам МИД россии Георгию Михно. Об этом написали многие российские топовые медиа, обвиняя США в невыполнении обязательств по соглашениям о выдаче виз дипломатическим сотрудникам. На самом же деле, с высокой долей вероятности можно сказать, что Михно не получил визу в связи со своей афилиацией с российскими разведками.

Михно возглавляет делегацию на 19-й сессии межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (CICTE), Вашингтон, 23–24 мая 2019 г. Источник

Георгий Михно родился 9.11.1972, с 29.06.2018 имеет звание чрезвычайного и уполномоченного посланника 1-го класса. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и Дипломатическую академию МИД россии.

Михно является сотрудником управления «А» СВР, работал под дипломатическим прикрытием в миссии россии при ООН в Нью-Йорке, делегации россии при Совете Европы в Страсбурге. В 2017-2018 годах занимал должность исполняющего обязанности постоянного представителя россии при международных организациях в Вене (Австрия).

Михно на первой региональной конференции по устойчивому промышленному развитию. Источник

Возглавлял отдел общеевропейского сотрудничества, а позже назначен заместителем директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД россии.

В июле и декабре 2020 года Михно принял участие в докладах для ООН Уполномоченной при президенте россии по правам ребенка Анны Кузнецовой. Напомним, что противоправный вывоз украинских детей на территорию россии продолжается прямо сейчас.

Георгий Михно женат (Юлия Михно) и воспитывает взрослого сына (Михаил Михно) и золотого ретривера «Ваниль». Судя по социальным сетям, сын российского дипломата учился и работал на загнивающем Западе, а не в «расеюшке». В фейсбуке Михаил Михно указал, что учился и работал в Vienna International School для детей дипломатов.

Михаил, Юлия и Георгий Михно (Источник)

Еще одним ярким представителем сотрудников российских спецслужб под дипломатическим прикрытием считается ЕФИМЕНКО СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ.

Сергей Ефименко фотографируется на трибуне Генасмаблеи ООН (Источник)

Как и в случае с Михно, Сергей Ефименко стал известен после того, как в понедельник, 28 февраля 2022 года, представитель миссии ООН в США Оливия Далтон сообщила о высылке 12 российских дипломатов, работавших в ООН в Нью-Йорке. Причиной для высылки дипломатов, по словам Далтон, стало «участие в шпионских действиях, которое несовместимо с нашей национальной безопасностью».

Далтон также сообщила, что операция по выявлению шпионской деятельности продолжалась несколько месяцев, то есть началась еще до полномасштабного вторжения россии на территорию Украины 24 февраля.

Впрочем, американские власти не обнародовали имена российских дипломатов, разоблаченных в шпионской деятельности. Сергей Ефименко сам сделал соответствующие посты у себя в фейсбуке о том, как он и его коллеги с семьями уезжают из США.

Источник — профиль Facebook Сергея Ефименко

Источник — профиль Facebook Сергея Ефименко

Посты Ефименко в социальных сетях стали поводом для публикаций в российских медиа. В связи с тем, что Сергей Ефименко является уроженцем Пскова, губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что готов оказать содействие Ефименко в переезде в Псков. Очевидно, что губернатор не относится так к псковским десантникам, большая часть которых осталась лежать в украинской земле, а другая часть вернулась в Псков с увечьями.

Сергей Ефименко родился 13.10.1971 года. Он – выпускник факультета иностранных языков (ныне факультет русской филологии и иностранных языков) Псковского государственного университета (ПсковГУ). Кроме того, у себя в профиле Ефименко указывает, что учился в Северо-Западной академии государственной службы, реформированной в 2021 году в Северо-Западный институт управления РАНХиОС.

С 1997 по 2003, с 2006 по 2009 и с 2012 по 2017 годы – Сергей Витальевич был Представителем МИД россии в Пскове. С 2003 по 2006 год работал первым секретарем Посольства россии в Эстонии, с 2009 по 2012 — советником Посольства. Позже выпускник псковского инъяза устроился на должность старшего советника Постоянного представительства российской федерации при ООН в Нью-Йорке и являлся руководителем административно-юридической группы.

Кроме этого, Сергей Ефименко страстно увлекается фотографией; в Пскове трижды были организованы выставки его фоторабот.

Жена Ефименко — Наталья публикует фото вылета из США после высылки ее мужа

Сергей Ефименко женат (жена — Наталья Ефименко, работала в школе при постоянном представительстве россии в ООН) и воспитывает двух дочерей (Дарья и Мария 01.03.2012 г.р.) и сына (Игорь Ефименко).

В результате жена Сергея Ефименко опубликовала в соцсетях, что семья переехала обратно в Псков.

От предполагаемых сотрудников СВР россии перейдем к агентуре. Ведь бывают такие агенты, которые стоят десятков карьерных офицеров по своим возможностям, навыкам и способностям.

Одним из таких российских развед-мастодонтов является УЛЬЯНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ — постоянный представитель россии при международных организациях в Вене.

Михаил Ульянов (Источник — Facebook-профиль)

Михаил Ульянов возглавляет представительство россии в Вене с 23 января 2018 г., когда путин назначил его постоянным представителем российской федерации при Отделе ООН и других международных организациях в Вене, Австрийская Республика.

С тех пор под его патронатом и с его помощью СВР россии и ее сотрудники под дипломатическим прикрытием осуществляют мероприятия, направленные на подрыв авторитета, территориальной целостности и суверенитета Украины.

Однако, вне всякого сомнения, главная роль Ульянова — быть мощным рупором российской пропаганды на Западе. Для этого он ведет свой Twitter с более чем 27,5 тысячами фолловеров на враждебном и ненавистном для каждого россиянина английском языке ежедневно, публикуя от семи до двенадцати твиттов.

Михаил Ульянов родился 23 августа 1958 года. С 2017 года имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 1980 окончил Московский государственный историко-архивный институт и до 1986 работал в историко-дипломатическом управлении МИД СССР. Вряд ли эта должность хоть как-то соответствует оперативному интересу ПГУ ГГБ (разведка во времена СССР).

С 1986 по 1990 г. работает в управлении международных организаций МИД СССР, а развал совка Ульянов встретил, работая в постоянном представительстве СССР, а затем рф при ООН в Нью-Йорке.

В 1995–1998 и 2002–2004 занимал различные должности в департаменте международных организаций МИД рф. В период 1998-2002 работал в постоянном представительстве россии при НАТО (г. Брюссель, Бельгия). Это был именно тот период, когда владимир путин, по его собственным словам, все еще хотел вступить в НАТО. Однако потом обиделся на то, что его не взяли.

Поэтому, логично было бы предположить, что в этот период к Ульянову проявили очень пристальное внимание его коллеги из спецслужб. И это сразу же сказалось на карьере, поскольку с 2004-го он уже заместитель директора департамента по безопасности и разоружению МИД россии.

В 2006 году возглавил делегацию рф на венских переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. В 2011-2018 — директор департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД россии (в апреле 2014-го реформирован в департамент по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями).

Среди его текущих задач — взаимодействие с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии), Организацией Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), Управлениями ООН — по наркотикам и преступности, по космическому пространству, по промышленному развитию (ЮНИДО), а также с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЭК) и т.д.

Очевидно, что назначение на столь высокую дипломатическую должность в Вене он также заслужил, выполняя задачи своих коллег в погонах. Например, анонсируя размещение ядерного оружия на территории оккупированного Крыма еще в 2015 году.

Ну, а уже с момента полномасштабного вторжения российских войск в Украину он комментирует абсолютно все на своем Twitter и других онлайн-медиа: от нефтяного эмбарго, наложенного на россию, до ракет и событий в Лисичанске.

Ульянов женат и имеет дочь. Жена: Ульянова Валентина Викторовна — 08.02.1957. Дочь: Ульянова Елена Михайловна — 05.06.1981. В Москве зарегистрирован по адресу Осенний бульвар, 20, корпус 2, кв. 653.

Еще один человек, в большей мере рупор активных мероприятий и дезинформации российских спецслужб, нежели шпион — СТРЖИЖОВСКИЙ ФЕДОР КИРИЛЛОВИЧ.

Он является советником постоянного представительства россии при ООН и фактически выступает пресс-секретарем делегации, озвучивая фейки по абсолютно всем тем, которые попадают в поле зрения делегации.

Федор Стржижовский (слева). Источник

Стржижовский ответственен за все темы: относительно химического оружия в Сирии и претензий к ОЗХО, относительно продвижения так называемых «лнр» и «днр» на международных площадках или продвижения вакцины «Спутник V». По сути, он просто не отходит от Василия Небензи и озвучивает все, что придет ему в голову.

ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

При этом он, конечно же, обвиняет западные медиа в том, что они, а не он распространяют дезинформацию.

В почти 70% комментариев Стржижовского присутствует тема Украины. В основном в таких комментариях он обвиняет Украину в распространении дезинформации или сокрытии каких-либо данных.

Стржижовский родился 22.10.1982 года и окончил МГИМО. Женат на Александре Стржижовской. В Москве зарегистрирован по адресу ул. Строителей, 11, корпус 1, кв. 115.

Еще 28 февраля 2022 года, через три дня после вторжения, EuromaidanPress опубликовал мои подробные аргументы, почему и как россия должна быть удалена из Совета Безопасности ООН. В этом материале представлен еще ряд аргументов относительно того, что россия злоупотребляет международными организациями ООН и ОБСЕ ради своих меркантильных интересов и интересов своих спецслужб.

Именно поэтому россия должна быть исключена из ОБСЕ и СБ ООН.

Автор: Дмитрий Золотухин; УКРИНФОРМ