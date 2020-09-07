«Кручу-верчу». На что используются деньги со спецфонда COVID-19 и какие нарушения нашли эксперты

Когда два месяца назад журналисты анализировали работу так называемого антиковидного фонда, информацию пришлось собирать по крупицам от представителей департаментов здравоохранения в регионах и по данным правительственного портала. В то время не было конкретных цифр, сколько средств потрачено на закупки товаров и услуг, которые должны помочь медицинской системе преодолевать эпидемию.

Тогда же премьер-министр Денис Шмыгаль попросил все министерства, которые получают антиковидные средства из фонда, готовить ежемесячно открытый отчет об осуществленных расходах. Сейчас полную финансовую картину о фонде публикует Министерство финансов Украины. Это положительно и тревожно одновременно, отмечает газета «День».

Хорошо, что один из центральных органов власти открыто отчитывается о каждой гривне, ведь фонд формировался путем урезания расходов бюджета на другие сферы — образование, культуру, дороги и пр. Смущает, откуда средства в свое время «дернули», теперь на те же сферы правительство и раздает. При этом речь идет о «Фонде борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями». То есть большинство расходов должны касаться медицинского сектора.

«НАЧИНКА» ФОНДА

Однако из 66 млрд грн (общая смета фонда) на строительство и реконструкцию дорог государственного значения заложено почти половину — 35 млрд грн (использовано уже 7 млрд грн). На закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц предусмотрено 5 млрд грн, на меры социальной поддержки — 9,5 млрд грн, на финансовую помощь фонда соцстраха — почти 7 млрд грн. Среди статей расходов фонда значится также государственная поддержка сферы туризма, культуры и креативных индустрий (1 млрд грн), на помощь предпринимателей ФЛП — более 1 млрд грн и на доплаты зарплаты медработникам — почти 6 млрд грн.

В общем по последним данным Минфина, кассовые расходы по состоянию на 28 августа составляют 18,9 млрд, то есть эти средства уже освоены, и это отнюдь не вся сумма антиковидного фонда. Так, на закупки для лабораторий Минздрава и закупки средств индивидуальной защиты затрачено всего 445,5 грн из предусмотренных трех миллиардов. Из 100 млн грн, предоставленных Минздравом на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, не потрачено еще ни копейки. Так же в сводной таблице Минфина расходы за счет фонда стоят нули напротив закупок оборудования для приемных отделений опорных больниц, так же не потрачено ничего из запланированных 1,7 млрд грн на строительство таких приемных.

Однако доплаты военнослужащим, полицейским почти использованы — 2,3 из предусмотренных 2,5 млрд грн. Из фонда не пошло ни гривни на обещанные надбавки медикам — возможно, их платят местные органы самоуправления, но в антиковидфонде заложено на это также немало — почти 6 млрд грн.

В этом же фонде оказались почему-то расходы на сферу приватизации госимущества, а также на сферу физкультуры и спорта. Правда, тоже пока ничего не потрачено из запланированных 48 и 475 млн грн соответственно.

ДОРОГИ ОБЕДНИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ

Поэтому средства фонда, который должен работать на быстрые и важные закупки, сейчас рассеяны между другими сферами, которые далеки от медицины. Напомним, из этого же фонда правительство решило возвращать абитуриентам средства за пробное ВНО, которое в последний момент отменили из-за карантина (это 52 млн грн). Кстати, из образовательной сферы в фонд после секвестра бюджета попало почти 5 млрд грн. А теперь педагоги жалуются, что не хватает средств на организацию обучения в условиях пандемии.

На днях образовательный омбудсмен Сергей ГОРБАЧЕВ заявлял, что направил премьер-министру письмо «с предложением немедленно вынести на рассмотрение правительства вопрос о предоставлении системе образования целевой субвенции из государственного бюджета для преодоления негативных последствий воздействия пандемии COVID-19 на безопасность и качество образования в Украине».

Образовательный омбудсмен отметил, что для реализации многих мероприятий нужны дополнительные средства, в частности «необходимые финансы на оплату дополнительной работы педагогов в условиях, когда предлагается уменьшить количество соискателей образования в учебных классах (группах), разделив их на подгруппы для обеспечения санитарной дистанции, на повышение качества интернет-покрытия, приобретение достаточного количества моющих, дезинфицирующих и защитных средств, повышение квалификации педагогов и т.д.». Сейчас такое финансирование взяли на себя местные органы власти, но насколько хватит их ресурсов?

Другой вопрос — почему за счет антивирусного фонда чиновники не предусмотрели закупку тестов? Сейчас многие украинцы делают их в частных лабораториях. И часто не из-за доверия-недоверия к государственной медицине, а из-за отсутствия реактивов в больницах. Поэтому на вопрос «где же деньги из ковидфонда, часто пользователи соцсетей отвечают: «закатали в асфальт». Ведь на самом деле львиная доля денег из антивирусного фонда предусмотрена на строительство дорог.

«В принципе, этим государство признало, что карантин будет до конца года. Потому расходы на дорогу предусмотрены до конца декабря, — иронизирует Виктор Мазярчук, советник председателя Счетной палаты, комментируя дискуссию, организованную ГП «Прозорро» о работе фонда и эффективности закупок. — В апреле мы с волонтерами сделали дашборд, на котором ежедневно размещается информация обо всех платежах, которые могут касаться расходов на борьбу с ковидом. Сейчас в системе представлено 126 тисяч платежей. ТОП-плательщики — это Минэкономики, НСЗУ, МВД. Наибольшие расходы из резервного фонда шли на МВД — это закупка в первые три месяца карантина на сумму 138 млн грн средств индивидуальной защиты».

ПОКУПАЮТ ПРОДУКТЫ И… МЕБЕЛЬ

Татьяна Руденко, адвокат, независимый эксперт по мониторингу медицинских закупок Тtransparency International, напомнила, что 17 марта антиковидные закупки были выведены из перечня публичных. Порядок проведения закупок и перечень товаров, работ и услуг были утверждены в отдельном порядке Кабмина, который впоследствии меняли из-за сложности процедуры. В общем закупки, связанные с коронавирусом, должны проходить по тем же принципам, что и публичные закупки: конкуренция, прозрачность, честный выбор победителя и т.д., они так же публикуются на сайте Prozorro с дополнительной отметкой COVID-19.

Как отмечает Татьяна, закупки в больницах должны были проводить уполномоченные лица, но на самом деле этим занимаются тендерные комитеты. Впрочем, это не самое худшее нарушение. Часть закупок проводится без публикации отчетов и договоров со всеми приложениями. По словам Татьяны Руденко, часто на ковидные средства больницы закупают продукты питания, мебель, окна, двери, бензин, бытовую технику, товары и лекарства, которых нет в правительственном перечне.

«В целом, анализируя данные закупок, можно увидеть странные вещи: Ивано-Франковщина получает почему-то наибольшие расходы из всех областей, хотя количество больных там не самое большое в стране. Это дает возможность делать внутренние оценки и выявить рисковые сферы, — продолжает Виктор Мазярчук. — За средства одной бюджетной программы разными институтами, например, закупаются респираторы второй и третьей степеней защиты. Цены самые разные — по 26 грн, потому что закупили большое количество (ГП «Медицинские закупки»), или даже за 335 грн. Эту закупку просто отменили. Но есть много странных закупок, когда сумма за один респиратор третьей степени защиты достигает 150 грн, а второй ступени защиты — 160 грн».

НЕСОВЕРШЕННЫЙ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

Счетная палата ежедневно мониторит расходы, которые осуществляются по всем бюджетным программам из ковидного фонда. Так же эти сведения собирает и анализирует Государственная аудиторская служба. Но дальше анализа дело не двигается.

Председатель аудитслужбы Геннадий ПЛИС во время онлайн-встречи с коллегами и экспертами объяснял, что сейчас его сотрудники не ходят с проверками в учреждения, которые проводят коронавирусные закупки: «Выйти на конечный этап закупки — значит выйти на источник конкретной опасности, иногда нас не пускают в центры, где обнаружен ковид, из-за непосредственной угрозы заражения.

Есть ли у меня моральное право направлять людей на проверку подобных объектов? Бывает, что наши люди имеют положительные тесты и целесообразно ли их отправлять туда? Реальная проверка может быть путем ревизии — это быстрее, чем аудит, на 90 дней. Но ревизию можно делать один раз. Поэтому насколько целесообразно сейчас выходить на объект, который использовал только 10% средств и который потом мы не сможем проверить? Поэтому пока мы занимаемся стратегическим мониторингом — накапливаем информацию. Ревизии делаем у тех, кто имеет значительный процент освоения средств».

Сейчас можно делать уже определенные прогнозы и проводить закупки более централизованно, — считает Василий Задворный, директор ГП» Прозорро». — Нужно также совершенствовать механизм закупок, по большому счету есть большое количество сомнительных вещей через те инструменты, в которых была необходимость в начале пандемии, когда закупки должны происходить в течение одного дня. Ведь даже задержка на 48 часов вызывала страшное возмущение заказчиков. Нужно повышать эффективность работы аудиторов по возврату денег. Потому что стоит же контролировать не только то, сколько предоставлено средств, но и финальную цену, сколько потрачено

Эксперты не одобряют такой подход аудиторов и советуют просматривать нормативную базу по работе аудиторской службы. А правительства рекомендуют улучшать процедуру антивирусных закупок.

«Сейчас можно делать уже определенные прогнозы и проводить закупки более централизованно, — считает Василий Задворный, директор ГП» Прозорро». — Нужно также совершенствовать механизм закупок, по большому счету есть большое количество сомнительных вещей через те инструменты, в которых была необходимость в начале пандемии, когда закупки должны происходить в течение одного дня. Ведь даже задержка на 48 часов вызывала страшное возмущение заказчиков. Нужно повышать эффективность работы аудиторов по возврату денег. Потому что стоит же контролировать не только то, сколько предоставлено средств, но и финальную цену, сколько потрачено».

Конечно, учить чиновников — неблагодарное дело. Но располагая огромными средствами, которые должны идти на поддержку медицинской сферы, будет странно разводить руками в случае форс-мажоров. Кстати, по словам заместителя министра здравоохранения Светланы Шаталовой, больницы первой волны обеспечены ЗИЗ на два-три месяца. Ведет ли речь сейчас Минздрав о возобновлении закупок средств защиты, аппаратов ИВЛ или массовом тестировании украинцев? Нет.

Вместе с тем Франция предлагает своим гражданам бесплатное тестирование на коронавирус. Так, в Страсбурге можно без денег и без направления врача сдать тест во время так называемого вечернего или ночного тестирования.

Автор: Инна ЛИХОВИД, «День»