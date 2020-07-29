«Кручу-верчу…». Защитные костюмы для медиков купленные МОЗ в двадорога оказались без сертификатов?

В апреле 2020 года только что назначенный министр здравоохранения Максим Степанов попал в скандал, который сам себе и организовал. Минздрав заблокировал выполнение заключенного госпредприятием «Медицинские закупки Украины» контракта на закупку защитных костюмов для медиков от отечественного производителя и с экономией в 40%.

Зато Минздрав через посредника закупил костюмы в Китае. Ожидание поставки костюмов продолжалось более двух месяцев.

Министерство не ответило на запрос Центра журналистских расследований о качестве закупленных костюмов. Поэтому пришлось искать таинственные костюмы самостоятельно.

Государственное предприятие «Медичні закупівлі України» заключило 14 апреля 2020 года договор с известным отечественным производителем — компанией «Текстиль-контакт» на закупку 90 000 защитных костюмов стоимостью 245 гривен за единицу.

Вместо то, чтобы порадоваться и докупить комбинезонов на сэкономленные 14 млн гривен, МОЗ заблокировало договор — якобы из-за несоответствующего качества отечественных костюмов, а через сутки сообщило о своей закупке — в Китае, через посредника и более дорогих — по 488 гривен за каждый.

По договору, заключенному между Минздравом и ТОВ «Меддів», защитные костюмы для медиков должны быть поставлены до конца апреля. Время шло, а 71 000 защитных костюмов все еще оставались в Китае. Руководители МЗ объясняли задержку изменением правил оформления экспорта товаров из Китая из-за пандемии.

Между тем в Украину из Поднебесной один за другим прибывали гуманитарные грузы со средствами защиты, опровергая слова топ-чиновников об объективных причинах задержки с поставкой комбинезонов для медиков.

Получить информацию от поставщика — ООО «Меддив» оказалось непросто. Напомним, что на момент получения заказа Минздрава на 35 млн гривен компания имела тендерную историю всего в несколько месяцев и очень локальный адрес поставок — структуры МВД.

В мае расследователи обнаружили, что офис ООО «Меддив» по его юридическому адресу был закрыт, по телефону говорить с журналистами в компании отказались, а на запросы не ответили. Так же, как и министерство здравоохранения, которое проигнорировало два письменных запроса на доступ к публичной информации и множество устных обращений в пресс-службу с просьбой об интервью. Поэтому Центр журналистских расследований решил искать костюмы самостоятельно — по проплатам по контракту. И таки нашли.

Договор с ООО «Меддив» МЗ подписал 17 апреля 2020 года, а поставили костюмы только в середине июня. То есть костюмы биозащиты для медиков, заботой о здоровье которых в МОЗ оправдывали блокировки вдвое более дешевой закупки, шли из Китая аж два месяца!

«В начале июня Минздрав выплатило второй транш средств в более чем 17 млн гривен за последнюю партию костюмов, которые должны были поступить из Китая в Украину. Данные закупки в целом продолжались более двух месяцев — то есть, мы можем судить об эффективности МОЗ», — комментирует Глеб Каневский, эксперт неправительственной организации StateWatch.

Из Китая в Обухов

По дополнительному соглашению к договору между Минздравом и ООО «Меддив» костюмы биозащиты должны были доставить в Киев по адресу Березняковская, 29, где находится ГП «Укрмедпостач». Однако 19 мая Министерство подписало с “Меддив” еще одно дополнительное соглашение, которым было изменено место поставки защитных костюмов: вместо Киева их должны были доставить в Обухов. По указанному адресу по улице Каштановой находится база медпрепаратов ГП «Укрвакцина». Руководство увидеть не удалось — съемочную группу на территорию не пропустили.

Посоветовавшись с начальством по телефону, охранник складов передал, что никакой информации здесь ожидать не стоит, «все в министерстве». Но позже предоставил телефон начальника базы медпрепаратов «Укрвакцины» Александра Цикры.

Тот сообщил, что китайских костюмов, приобретенных Минздравом у «Мэддив», на складах уже нет, однако назвать конкретные больницы в Киеве отказался.

«Костюмы уже пошли по всей Украине. На 25 областей. Обращайтесь в Минздрав. Мне запрещено давать информацию», — сказал Александр Цикра.

Центру журналистских расследований удалось найти нескольких адресатов поставок засекреченных МОЗ костюмов. Напомним, что согласно договору, ООО «Мэддив» обязалась поставить костюмы биозащиты производства китайской фирмы Nanjing Trust Garment Company LTD.

Киевская детская областная больница в Боярке получила 2 июня 500 защитных костюмов из минздравовских закупок. Однако половина комбинезонов в этой партии оказалась не китайского производства, а корейской компании Caremile.

Остальные защитные костюмы вообще не имеет признаков происхождения — они упакованы в полиэтиленовые пакеты без опознавательных знаков. Несколько костюмов еще остались неиспользованными, и журналисты получили возможность убедиться, что они действительно не имеют никаких данных о производителе и уровне защиты.

«Плотный, неплохой костюм. Он уже идет в комплекте с бахилами, он одевается как одно целое. И то, и другое было в одной поставке», — сообщила главный врач Областной детской больницы в Боярке Екатерина Савинова.

Врачи костюмами довольны. Говорят, удобные в работе, и выполняют защитную функцию.

«Хорошо, что костюм имеет резиночки везде, имеет замочек, липучку и капюшон. То есть, мы герметично одеты», — рассматривает костюм Елена Колюшко, заведующая инфекционным отделением КОДБ.

Визуально и на ощупь этот костюм биозащиты очень напоминает тот, который Центр журналистских расследований ради эксперимента покупал в мае 2020 году в гипермаркете «Эпицентр» и демонстрировал киевским врачам. Тогда они предпочитали костюмы украинского производства, которые им поставляли волонтеры.

Руководство Киево-Святошинской районной больницы, куда также были поставлены закупленные МОЗ костюмы, отказалось говорить с журналистами.

Молчание МОЗ

В течение двух с половиной месяцев Центр журналистских расследований не смог получить никакого ответа и от министерства здравоохранения — ни на письменные, ни на устные запросы. Отказ предоставить информацию об использовании бюджетных средств является нарушением закона о доступе к публичной информации, а потому эти действия были обжалованы.

Принципиальный в этой истории момент: из-за молчания МОЗ журналистам так и не удалось найти сертификаты на костюмы биозащиты, поставленные ООО «Мэддив». В больницах уверяют, что «костюмы приехали с одной лишь накладной». Поэтому какое их настоящее качество что за изделия были в тюках без каких-либо знаков распознавания — вопрос открытый, но стоит внимания правоохранителей.

Отметим также, что партии костюмов, которую закупил МОЗ и которую медики ожидали около двух месяцев, должно хватить только на один день для всего медицинского персонала страны.

«Хочу подчеркнуть, что, возможно, кажется, что 71 000 костюмов — очень большое количество, однако это не так. Сегодня в медицинской отрасли может быть привлечено к противодействию COVID-19 на всех уровнях почти 50 000 человек медицинского персонала, на которых нужно 4,6 млн костюмов в месяц», — говорит Глеб Каневский, эксперт StateWatch.

Сейчас министерство разблокировало работу госпредприятия «Медичні закупівлі». Однако требует от ГП каждый раз согласовывать с Минздравом «технические, качественные и другие характеристики» всех товаров, а это тормозит процесс, что является ничем иным, как попыткой воздействовать на закупки.

Автор: Елизавета Стрий; Центр журналистських расследований