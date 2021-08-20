«Каждый второй клиент воняет». Как в Чехии работают салоны эротического массажа

В рамках спецпроекта ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми Настоящее Время поговорило с проституированными женщинами, клиническими психологами, исследователями проституции и врачами о том, отличается ли опыт женщин в проституции в разных странах, почему мужчины покупают секс и существует ли добровольная проституция.

Светлана родом из России. Сейчас ей 28 лет. Несколько лет назад она переехала в Чехию. Два года назад Светлана попала в массажный салон, который предлагает эротический массаж. Занятие проституции в Чехии никак не наказывается. Также здесь нет законодательства, которое бы определяло понятие «проституции». Поэтому предоставление сексуальных услуг здесь находится в правовом вакууме.

«Тупой козел»

Совсем неадекватных клиентов у меня не было. Единственное, иногда они что-то просят. Например, говорят: «Давай я буду бегать на четвереньках, а ты меня называй тупым козлом». Но это скорее смешно, чем страшно. Клиенты в основном иностранцы, а иностранцы все равно боятся в чужой стране делать что-то очень трешовое.

Я бы хотела сказать своим клиентам, чтобы они лучше мылись. Каждый второй клиент воняет. Но это не причина, чтобы отказаться обслуживать его. Отказаться мы можем, лишь если клиент агрессивно себя ведет или у него на теле есть какие-то гнойные высыпания, которые могут передаваться.

Я приехала в Чехию по рабочей визе. Сначала подрабатывала в магазине за 80 крон ($3,7) в час. Этих денег мне не хватало. Надо было оплачивать жилье, страховку и платить налоги. На жизнь вообще не оставалось. Потом я была на разных подработках – в основном убирала. Жить в Праге совсем недешево.

«Долги поджали – я пошла»

Когда я сюда ехала, то работодатель обещала много хорошей работы. Однако по приезду мне предложили только мыть посуду в ресторане. Это был ад. Я как-то пробовала это. Посуды было просто до невозможности много, моешь целый день не разгибаясь. А в конце смены нужно еще и жирный пол мыть. Ну и отношение местных было просто отвратительное. И все это за 80 крон в час.

Однажды я пошла на подработку в ресторан – убирать перед открытием. Там была одна девушка. Мы с ней много разговаривали в течение дня. Она спросила: «Зачем тебе эти уборки? Ты же можешь зарабатывать больше». Она дала мне контакты подруги, которая была в этой сфере. Она уверяла, что спать с клиентами там не надо, что это запрещено.

Я решилась на это, поскольку назанимала денег, у меня был долг по кредитной карте. Я пару недель себя настраивала, чтобы пойти туда. У меня были страхи и стеснение. Но как долги поджали – я пошла.

«Толстый и вонючий»

Я помню свой первый день в салоне. Клиентом оказался толстый и вонючий мужик. Было страшно из-за внутренних комплексов. Ну, и я не нашла его члена, когда перевернула, а только черный волосатый треугольник. Но потом провела рукой и все же нашла.

В первый день я очень нервничала. Когда стояла на выборе (клиенты приходят, садятся на диван и выбирают себе массажистку), то смотрела в потолок. У меня был сильный внутренний страх. Однако после пары дней все стало более-менее привычно.

Для меня самое тяжелое в этом занятии – внутренний барьер. Как так, взять и раздеться перед незнакомым человеком?

Мои родственники не знают, чем я занимаюсь. Друзья – знают. Они не поменяли ко мне отношения из-за этого. Однако если бы мне удалось найти хорошую работу, я бы ушла из этой сферы.

Авторы: Татьяна Ярмощук, Кристина Закурдаева, Лиза Карими, Самая Рзаева, Анвар Сафарзода; Настоящее время