Как женщины попадают в проституцию в Афганистане и что им за это грозит

В рамках спецпроекта ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми Настоящее Время поговорило с проституированными женщинами, клиническими психологами, исследователями проституции и врачами о том, отличается ли опыт женщин в проституции в разных странах, почему мужчины покупают секс и существует ли добровольная проституция.

Шарифа родилась и выросла в Афганистане. В проституцию попала в 30 лет после смерти мужа и отказа родственников помочь ей. В Афганистане занятие проституцией – уголовно наказуемо. За это грозит от 5 до 15 лет тюрьмы.

«Плохая работа»

Я бы хотела забыть день, когда меня избил клиент. Я ему сказала, что он не имеет права повторно требовать от меня секса, поскольку заплатил лишь за один раз. Он так сильно меня избил, что я потеряла сознание.

Проституция – это плохая работа. У тебя нет нормальной жизни. Ты все время живешь в страхе, все время скрываешься, как преступница. Я хочу, чтобы никто из женщин не попадал в проституцию. Хочу, чтобы правительство помогало таким, как я.

Пять лет назад мой муж пропал без вести. Я осталась одна с тремя детьми. До исчезновения мужа я не работала, занималась домашним хозяйством и ничего больше не умела. У меня не было денег, чтобы прокормить детей и платить за дом.

Я была вынуждена пойти работать прислугой в один дом. Но через некоторое время хозяин стал требовать, чтобы я с ним переспала. Я отказалась. Однако он сказал, что если я не этого не сделаю, то уволит меня, а так у меня будет две работы. На тот момент я не могла купить детям даже еды и задолжала за три месяца за аренду квартиры. У меня не было выбора.

«Из-за него я попала в проституцию»

Я помню первый день. Это был самый ужасный день в моей жизни. Сначала он обнял меня, когда я работала на кухне, потом начал делать со мной все что хотел. Когда я говорила, что больше не могу, он начинал угрожать увольнением. Тот мужчина до сих пор для меня как ночной кошмар. Не могу забыть, что из-за него я попала в проституцию.

Так все и началось. Сначала я спала только с ним. Потом он стал приводить других мужчин. Он меня познакомил с моей нынешней сутенершей. У нее в доме живут и другие женщины. Клиентов она нам ищет по своим каналам.

Мои родственники не знают, что я проститутка. Я скрываю это ото всех. С родственниками я вообще не общаюсь. После исчезновения мужа мой отец не стал мне помогать. Он сказал, что раз он выдал меня замуж, то больше у него нет никаких обязательств передо мной.

«Жалко жен и детей клиентов»

«Я не чувствую себя в безопасности, занимаясь этим. К проституткам приходит много разных людей. Иногда даже наша начальница боится. Как можно чувствовать себя в безопасности, когда скрываешь ото всех, чем ты занимаешься? Никто не знает, где я бываю днем и ночью.

Однажды полицейские пришли в дом нашей сутенерши и всех задержали. Я им сказала, что если не отнесу инсулин своей дочери, то она умрет, поскольку у нее диабет. Меня тогда отпустили. Однако я знаю, что многие сотрудники МВД связаны с сутенерами.

Иногда очень сильно устаешь. Не хочется, чтобы к тебе кто-то даже прикасался. Но потом вспоминаешь, что надо зарабатывать, и терпишь.

Своим клиентам я бы хотела сказать, чтобы они оставались хорошими мужьями для своих жен. Многие мои клиенты женаты, у них есть дети. И мне очень жалко их жен и детей.

Я несколько раз пыталась уйти из проституции. Но у меня больная дочь, нужны деньги, и я вынуждена продолжать этим заниматься. Думаю, уйти из проституции я могла бы, только покинув Афганистан. Но этого не случится, надежды нет. Так что буду жить как живу.

Авторы: Татьяна Ярмощук, Кристина Закурдаева, Лиза Карими, Самая Рзаева, Анвар Сафарзода; НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ