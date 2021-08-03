«Изнасилование за деньги». Может ли проституция быть добровольной

Проституция – сфера, в которой подавляющее большинство продающих себя – жертвы торговли людьми. Почти все они – женщины.

В разных странах власти по-разному пытаются регулировать проституцию, пишет издание «Настоящее время«. В некоторых странах, как Афганистан, проституция полностью криминализирована, и проституированным персонам, как и сутенерам, грозит уголовное наказание. В большинстве стран постсоветского пространства за занятие проституцией в основном грозит административная ответственность.

Например, в Чехии проституция частично декриминализована – это означает, что занятие проституцией не наказывается, но за организацию работы борделей или сутенерство может грозить тюремное заключение. В таких странах, как Германия, Швейцария, Австрия или Турция, проституция легализована, в некоторых случаях женщинам оформляют рабочие визы, предоставляют страховку и медобслуживание, а также они должны платить налоги.

Одной из самых эффективных моделей борьбы с проституцией исследователи называют «шведскую» или «скандинавскую» модель. Проституированным персонам там помогают выйти из проституции, и их деятельность не наказывается, но наказание несут сутенеры и клиенты.

В рамках спецпроекта ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми журналияты издания Настоящее Время поговорили с проституированными женщинами, клиническими психологами, исследователями проституции и врачами о том, отличается ли опыт женщин в проституции в разных странах, почему мужчины покупают секс и существует ли добровольная проституция.

Как и почему люди попадают в проституцию

По данным американских и европейских исследователей в сфере проституции, не менее 80% всех проституированных персон – жертвы торговли людьми. Они были либо вывезены из их родных стран насильно, либо их ввели в заблуждение. Профессорка Мелисса Фарли, которая занимается исследованием проституции последние 30 лет и основала центр помощи проституированным женщинам Prostitution Research and Education в Калифорнии, рассказала Настоящему Времени, что множество женщин, оказавшихся в проституции, привела туда бедность, а сутенеры пытаются скрыть полноценную информацию о работе, которую они предлагают.

«Сутенеры и люди, которые занимаются траффикингом в проституцию, очень хорошо врут. Они скрывают информацию, они вводят девушек в заблуждение, когда пытаются завлечь их в проституцию, – говорит Фарли. – Они убеждают девушек, что они просто будут ходить на свидания с богатыми мужчинами, что они смогут заработать много денег, что это будет веселым опытом, что они смогут заработать на учебу за два или три месяца. Но позже оказывается, что все это ложь.

Большинство женщин идут в проституцию, просто потому что им нужны деньги. А деньги нужны для того, чтобы заплатить за какие-то вещи или услуги: аренда жилья, обучение, курсы повышения квалификации, некоторым просто не на что купить еду. В США мы встречали случаи, когда девушки продавали сексуальные услуги за проезд, за гамбургер из “Макдональдса”, просто за продукты, чтобы накормить своих детей. И по всем этим причинам женщины пытаются обмануть себя, что это не настолько плохо, как кажется. Никто не хочет думать, что их вынудили сделать минет и предоставить секс-услугу в обмен на деньги».

Многие исследователи в этой сфере сходятся во мнении, что насилие, бедность и проституция неизбежно взаимосвязаны, именно поэтому нельзя говорить о добровольной проституции даже в тех странах, где она легализована. Этого же мнения придерживается докторка Ингеборг Краус, которая занимается исследованиями в этой сфере с 1990-х и напрямую работает с проституированными женщинами в качестве клинического психолога в рамках проекта Trauma and Prostitution.

«Исследования показали, что вхождению в проституцию предшествует опыт насилия в детстве. В этом контексте говорить про «свободный выбор» очень неуместно. Свободный выбор вступить в проституцию требует определенных условий, – говорит Краус. – Множество женщин в проституции и в последующей жизни не научились самозащите, они научились «отключаться» от происходящего в раннем возрасте. Сексуальность в целом – продукт взаимосвязи тела и разума.

Чтобы позволить незнакомым людям тебя пенетрировать, ты должен уметь отключать инстинктивные реакции, которые в рамках нормы включаются непроизвольно: страх, стыд, алиенация, отвращение, боль и так далее. Этот процесс называется диссоциацией. Использование вагины в качестве «рабочего инструмента» возможно только в состоянии диссоциации».

По данным только полиции Германии, где проституция легализована, почти 90% проституированных женщин занимаются этим не по своей воле или их свобода контролируется третьими лицами. Насилие в отношение женщин – тоже частая проблема. Именно поэтому, настаивает Краус, проституцию нельзя называть секс-работой.

«Проституция рождается из бедности, а главные ее бенефициары – третьи лица. Чтобы разорвать этот порочный круг, очень важно называть проституцию тем, чем она является – сексуальным насилием. Проституция не работа. Те, кто на ней наживаются, придумали термин – “секс-работа”. Они наживаются на претравмированных женщинах, вовлекают их в проституцию и продолжают их травмировать. Доказать изнасилование в полиции проституированным женщинам почти невозможно, потому что полицейские считают, что это часть их работы».

“Я не понимаю, почему некоторые страны думают, что легализация проституции улучшит ситуацию. Этому нет ни единого подтверждения, – говорит Мелисса Фарли. – Наоборот, все стало только хуже. Организованные преступные группировки, которые в том числе занимаются торговлей людьми, наводнили такие страны, как Германия, Швейцария или Нидерланды. Большинство женщин в этих странах – жертвы торговли людьми. Они происходят из мест, где экономика не функционирует, а они просто пытаются найти работу, чтобы прокормить свои семьи”.

Кто покупает секс и почему

Ученые, с которыми поговорило Настоящее Время, утверждают, что единственные, у кого есть выбор в проституции, – это клиенты: они выбирают, покупать секс или нет. Мелисса Фарли и ее коллеги несколько лет исследуют мотивацию и психологию людей, покупающих секс. Для этого исследования они опросили несколько тысяч мужчин в пяти разных странах.

“Одна из главных наших находок – мужчины, которые покупают секс, намного менее эмпатичны, – говорит Фарли. – Они считают, что у них есть право на секс. Они считают, что они вправе покупать женщину. Это такой паттерн маскулинного превосходства и сексуальной агрессии, в котором мужчины считают, что они могут быть мужчинами, только если они находятся в доминирующем положении над кем- то. Еще одно исследование, которое проводили коллеги, показало, что мужчины, которые покупают секс, склонны к изнасилованию женщин, которые не находятся в проституции. Я всегда думала, что покупающие секс люди ушли совсем недалеко от парня, который избивает и насилует свою девушку. И это подтвердилось исследованиями”.

Ингеборг Краус рассказала, что с легализацией проституции в некоторых европейских странах отношение к проституированным персонам ухудшилось в разы, а помощь, наоборот, сократилась.

“В Германии покупатели секса стали намного более жестоки, они стали просить женщин заниматься более опасными для здоровья практиками. Все это последствия либерализованного законодательства. Насилие в отношении проституированных женщин постоянно растет. Отзывы клиентов на секс-форумах показывают, насколько проституция является надругательством над человеческим достоинством. Они считают, что они как мужчины вправе издеваться над женщинами так, как им захочется. Бордели составляют меню услуг онлайн, в других странах это приравнивают к описанию пыток”.

С чем сталкиваются проституированные женщины

Проституированные женщины очень часто страдают проблемами с физическим и психологическим здоровьем. Из-за того что клиенты редко проявляют желание пользоваться барьерными контрацептивами вроде презерватива, проституированные персоны часто вынуждены лечиться от венерических заболеваний.

Среди основных травм, которые они получают: разрывы прямой кишки, повреждения влагалища и уретры, челюстные травмы, кожная экзема, а также проблемы с суставами – из-за того, что они регулярно находятся в некомфортном физическом положении или придавлены весом клиентов. Как рассказывает Мелисса Фарли, женщинам часто дают различные сильнодействующие препараты, чтобы они не чувствовали боли или заглушали болезненные симптомы.

“Очень часто женщин в борделях обкалывают седативными веществами, дают им метамфетамины, иногда опиаты, чтобы они не чувствовали боли и были более податливыми. Иногда им дают таблетки, повышающие уровень эстрогена, чтобы они не могли забеременеть, потому что клиенты очень редко используют презервативы – просто потому что с ним “ощущения не те”, – говорит она.

У женщин также часто случаются нежелательные беременности. В некоторых странах также есть спрос на беременных женщин. Немецкий врач Вольфганг Хайде рассказывает, что нередко его пациентками становятся беременные проституированные женщины.

“У 90% проституток нет никакой страховки из-за того, что это дорого, а сама сфера крайне стигматизирована. Проституция для беременных женщин в Германии не запрещена. Проститутки зависят от докторов-волонтеров. Когда мы говорим про проституцию, мы говорим об оскорблении человеческого достоинства. Ко мне однажды пришла женщина через три дня после родов. У нее были разрывы в области гениталий. Она спросила меня, как ей можно скорее вернуться на работу, потому что она обязана была платить за аренду комнаты в борделе. Поскольку она рожала, то просрочила выплату по аренде. Часто женщины скрывают свою беременность, а потом становится слишком поздно, чтобы сделать легальный аборт. Из-за этого им приходится искать иные выходы”.

Хайде также рассказывает, что наличие заболеваний, передающихся половым путем, у женщин в проституции может значительно осложнить беременность или даже привести к выкидышу.

“Например, сифилис. Существует риск передачи заболевания плоду через плаценту с 12-й недели беременности. Это может привести к позднему выкидышу или серьезному повреждению плода. Если говорить про гонорею у беременных, то у инфицированных может быть самопроизвольный выкидыш или септический аборт”, – говорит Хайде.

И Мелисса Фарли, и Ингеборг Краус рассказывают, что проституированные персоны очень часто сталкиваются с целым рядом тяжелых психологических расстройств, вызванных или усугубившихся проституцией. У большинства из них диагностируют посттравматическое расстройство и тяжелые формы депрессии.

“Ничего так сильно не травмирует, как намеренная человеческая жестокость. Именно это ранит сердце и душу людей. Это сравнимо с травмами военных, которые были свидетелями абсолютной жестокости и зла, совершенных людьми на войне. Около 2/3 женщин в проституции страдают от ПТСР даже спустя годы после того, как они оттуда вышли. Они испытывают тяжелые симптомы, включая тяжелые формы депрессии, суицидальные мысли, расстройства пищевого поведения, тревожные расстройства – все это следствия работы в проституции. В ходе психологических исследований также выяснилось, что частично эти расстройства происходят из детства. Потому что абсолютное большинство проституированных персон не чувствовали себя в безопасности с самого детства. Это может быть и отсутствие защиты со стороны общества, и со стороны государства”.

Авторы: Татьяна Ярмощук, Кристина Закурдаева, Лиза Карими, Самая Рзаева, Анвар Сафарзода; НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ