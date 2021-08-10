«Не женщина, а кусок мяса». Проститутка из Грузии – о турецком опыте и насилии со стороны клиентов

В рамках спецпроекта ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми Настоящее Время поговорило с проституированными женщинами, клиническими психологами, исследователями проституции и врачами о том, отличается ли опыт женщин в проституции в разных странах, почему мужчины покупают секс и существует ли добровольная проституция.

Манана родилась и выросла в грузинском регионе Квемо-Картли в многодетной семье. В проституцию она попала в 17 лет. Сейчас ей 32 года. За эти 15 лет Манана была в проституции в Грузии, потом – в Турции. Но с началом пандемии опять вернулась в Грузию. В Грузии за занятие проституцией грозит административное наказание, за сутенерство – уголовное. В Турции проституция легальна, но лишь для граждан этой страны.

«Думала, это будет лишь раз»

Мне очень нужны были деньги, я хотела помочь своей семье. Мне знакомая сказала, что клиенты платят 60 лари ($19) в час. Я согласилась. Я очень волновалась, но знакомая успокаивала и говорила, что такие деньги я нигде больше не достану.

Первый клиент не был грубым. Тогда я думала, что это будет всего лишь раз. Но снова очень потребовались деньги, и другого пути, как их заработать, я не знала.

Если бы я знала, что в будущем от меня откажется семья, что я буду сталкиваться с насилием со стороны клиентов, с унижением, то ни за что бы не продолжила этим заниматься. Но мне было 17 лет, и я ничего не понимала в жизни.

Я родилась в провинции, в очень бедной многодетной семье. Нас было семеро детей, и родителям трудно было всех прокормить. Когда мне было 17 лет, я узнала от знакомой, что в проституции можно легко заработать деньги. Она мне рассказала, как все работает, и помогла начать этим заниматься. Так я и попала в проституцию.

Родители вскоре узнали об этом и выгнали меня из дома. Поэтому я переехала из своего города Дманиси (регион Квемо Картли) в Сагареджо. Это между Тбилиси и регионом Кахети, и мне удобно здесь жить и работать. Уйти из проституции я пока не могу, поскольку найти работу, которая приносила бы хороший доход, мне сложно.

«Кусок мяса»

Мне хочется забыть тот день, когда ко мне домой вместо одного пришли пятеро мужчин. После жесткого изнасилования они избили меня и ушли. Для них я была не женщиной, а просто куском мяса. Они считают, что, поскольку я проститутка, имеют право делать все что им захочется. Это был самый худший день за все время моего пребывания в проституции. Вспоминать его мне до сих пор сложно.

Я бы хотела сказать своим клиентам, что я тоже человек и заслуживаю к себе нормального отношения. Это всего лишь мой заработок. Обратиться в полицию я не смогла, поскольку проституция в Грузии нелегальна, а нарушитель в этом случае – только проститутка. Случалось, что мои знакомые-проститутки подвергались насилию и обращались в полицию, но дела никто не заводил. Часто сами полицейские проявляют акты насилия по отношению к нам.

«Казалось, что в Турции рисков меньше»

Я работала несколько лет в Турции, где это легально для турецких граждан. Я была нелегальной проституткой. Но чувствовала себя там безопаснее, чем в Грузии. Мне казалось, что там рисков меньше.

Хотя и там было много насилия. Однажды клиент не хотел мне платить, я схватила его за руку, а он в ответ сильно ударил меня по носу и сбежал. В итоге нос у меня оказался сломан. Многие клиенты в Турции не расплачивались. Как-то один из них сказал, что пойдет разменяет деньги, и не вернулся. Многим кажется, что эта работа нам в удовольствие и платить за нее необязательно.

«От меня отказались все»

Одиночество – это самое тяжелое, что мне приходится переживать из-за того, что я проститутка. От меня отказались все, кого я знала. При этом мне никто не пытался помочь. От меня просто отказались, сказав, что я больше не существую.

Я считаю, что государство должно легализировать проституцию. К сожалению, для многих женщин это единственный способ заработка. Мы не от хорошей жизни занимаемся этим. Хочется, чтобы у нас были права и защита от государства в случае насилия со стороны клиентов.

Авторы: Татьяна Ярмощук, Кристина Закурдаева, Лиза Карими, Самая Рзаева, Анвар Сафарзода; НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Иллюстрации: Любовь Моисеенко