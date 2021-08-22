Как действовать, если кто-то рядом с вами угрожает оружием: советы психолога и эксперта по вопросам безопасности

4 августа ветеран войны на Донбассе Владимир Прохнич, вооруженный гранатой, захватил здание Кабмина. Год назад Максим Кривош захватил автобус с 13 пассажирами в Луцке, а в 2019-м Алексей Белько угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

В издании hromadske расспросили психолога и эксперта по вопросам безопасности, как правильно действовать, если вы попали в ситуацию, когда кто-то угрожает оружием.

Каковы основные правила безопасности?

Эксперт по вопросам безопасности и рисков Юрий Костюченко рекомендует действовать так:

сохранять — насколько это возможно — спокойствие, не паниковать, не кричать, не делать резких движений;

предупредить других, если они не видят угрозы;

искать способы предупредить об угрозе службу безопасности;

искать пути эвакуации или безопасные зоны, чтобы выйти из потенциальной зоны поражения взрывного устройства или оружия;

не конфликтовать с вооруженным человеком, позволить ему высказываться;

тянуть время, воспользоваться малейшей возможностью сбежать в безопасное место;

после того как удалось покинуть место происшествия, отойти как можно дальше, не оставаться вблизи (всегда существует угроза вторичного теракта, можно помешать работе служб безопасности).

Но в реальности все не так просто? Да, есть много нюансов, которые возникают в каждой конкретной ситуации. Скажем, в случае с захватом Кабмина ошибку допустил персонал, отвечающий за безопасность. Он должен был сразу перекрыть проход в здание и убрать людей из холла. На этом, кстати, настаивал и сам нападавший. К тому же люди его в основном игнорировали. Например, Прохнич старался не пропустить в здание, которое он собирался захватить, женщину. «Мне на работу надо!» — сказала она ему, и ошарашенный Прохнич отступил.

Но почему люди так поступали? Юрий Костюченко видит в этом последствия войны. Точнее, даже не войны как таковой, а ее отражения в СМИ. «В массовом сознании сложились различные, не всегда корректные паттерны безопасного поведения, — рассуждает эксперт. — Это не совсем равнодушие и не пренебрежение собственной жизнью, это нечто иное, более сложное. Это способ сохранить привычные жизненные практики в кардинально изменившихся условиях».

Стоит ли пытаться вступить с нападающим в контакт? В идеальных условиях переговоры должны вести люди, которые на этом специализируются. Но часто бывает так, что рядом таких людей нет, а ситуация развивается быстро. «Стоит ли вступать в контакт — это вопрос индивидуальный, — убежден психолог и ветеран войны на Донбассе Алексей Карачинский. — Например, если этот человек — АТОшник, а в этом помещении есть другой АТОшник, то он ему может сказать: “Слушай, я тебя понимаю, я сам там был”, и попытаться наладить контакт». В случае с Прохничем именно переговоры с его знакомым волонтером Василием Олексюком помогли разрешить ситуацию мирно. В любом случае вступать в переговоры надо очень осторожно, а лучше — оставить это профессионалам.

А чего точно не стоит делать? «Нельзя провоцировать: “Ты не бросишь эту гранату, потому что ты трус!” Не делать резких движений, которые этот человек может неправильно интерпретировать», — говорит Алексей Карачинский.

А что СМИ? Как они должны действовать? Работа СМИ во время терактов — тоже сложный вопрос. Классический пример — штурм российскими спецназовцами захваченного террористами театра на Дубровке в 2002 году. Позже президент России Путин обвинил телеканал НТВ в том, что он показывал штурм в прямом эфире. Именно этим аргументом в России часто объясняют «полезность цензуры». Вопрос, показывать ли штурм в прямом эфире, кажется достаточно простым для решения, однако бывают более сложные случаи. «Освещение события иногда может ухудшить ситуацию, — утверждает Карачинский. — Например, человек хотел что-то взорвать, но он не хочет это делать втихую, он хочет, чтобы все это увидели. И тогда трансляция может подогреть это желание».

Почему Владимир Прохнич вел себя так странно? Человек, который действительно хочет что-то взорвать или кого-то застрелить, далеко не всегда будет делать из этого шоу. Как и человек, который действительно хочет совершить самоубийство, обычно не склонен сообщать об этом другим. «Важно понимать, что если человек [сразу] не взорвал или не убил, то убить или взорвать — это для него не первичный мотив. То есть, если я что-то решил, то я беру и делаю, а остальное я делаю для демонстрации. Таким образом я пытаюсь привлечь к себе внимание. И здесь важно понять мотив», — говорит Алексей Карачинский.