Как остановить поборы в украинских школах

Что считается школьными поборами? Все ситуации, где речь идет о вымогательстве денег и давлении на родителей учеников, считаются школьными поборами. Чаще всего средства собирают сами родители — например, главы самоорганизующихся родительских комитетов, которые не имеют никакого юридического статуса. Учителю грозит уголовная ответственность за любое вымогательство денег, поэтому участие родителей якобы снимает доказательства этого: дескать, школа тут в стороне. Впрочем, если учитель «намекает», что было бы хорошо приобрести телевизор для класса или сделать ремонт — это манипуляция. Психологическое давление на родителей, которые отказываются сдавать деньги, проявляется в разных формах: унижение, ведение списков тех, кто сдал на определенные нужды, а кто — нет, упреки, что вы не сдали, а выши дети этим будут пользоваться. Все это тоже расценивается как вымогательство. Школьные поборы в перспективе имеют еще одно негативное последствие, считает Елена Бондаренко. «Если школы организуют систему взносов правильно, это позволит избежать буллинга, давления и — в определенной степени — диктаторства родителей, которые управляют тем, что нужно сделать в классе. Ведь такая ситуация приводит к пренебрежительному отношению к образованию: мы даем деньги, поэтому работайте молча», — говорит она. Поборы в школах: Бойтесь родкомов, блага приносящих …

Как и на что именно правильно делать взносы? Директор должен обращаться со списком потребностей в управление образования, которое обеспечивает школу. Такие запросы позволяют лучше понять, чего именно требуются школе, посчитать, сколько денег на это нужно. Управление отвечает, насколько оправдан такой запрос. «Родительские деньги часто идут мимо счетов. Это наличные, которые нигде не учитываются, поэтому из-за такой непрозрачности трудно оценить, какими должны быть реальные государственные расходы на школьное образование. Неофициальные расходы могут быть существенными, но неизвестно, эффективны ли они. Родители могут захотеть поменять шторы или переложить паркет — но это слабо коррелирует с качеством образования детей», — комментирует Елена Бондаренко. Есть другие способы более прозрачного привлечения средств: поиск доноров, меценатов, использование инструмента электронной демократии — общественного бюджета. Добровольные родительские взносы лучше осуществлять не наличными, а по целевому назначению на номер официального специального счета школы — это гарантия, что деньги пойдут именно на требуемые нужды. Такой формат позволяет собирать средства под конкретный проект: если родители считают его нужным для детей, то перечисляют деньги. В то же время родители не должны отчитываться квитанциями, что сделали перечисление. Такие проекты обычно реализуются не для какого-то одного класса, а для всей школы: например, это может быть современная химическая лаборатория, скалодром и тому подобное. Запретные подарки в немецких школах: сравните с украинскими школьными поборами

Должны ли родители сдавать деньги, когда речь идет о форc-мажоре? Например, в школе сломался кран умывальника, который необходимо быстро починить. Должны ли родители покрывать такие непредсказуемые срочные расходы? В том, чтобы родители частично отвечали за образовательное учреждение или самостоятельно делали в нем ремонт, есть определенные риски. Без соответствующих навыков, документов, квалификации такое вмешательство создает опасность для школьников. Любой ремонт должен проводить владелец заведения — территориальная громада. Для быстрых мелких закупок, не требующих тендеров, есть простые способы. Например, директор может обратиться в магазин, чтобы там выписали платежки на нужный товар. Бухгалтерия оплачивает их, после чего директор или завхоз могут забрать инвентарь. Школы, которые имеют финансовую автономию, могут делать закупки без дополнительных процедур. И оптимальный вариант — когда управление образования заключает договор на обслуживание с коммунальными службами. Те приезжают на вызов и ремонтируют.

Куда обращаться, если на вас оказывают давление? Прежде всего следует сообщить директору школы. Лучше сделать это письменно: подготовить заявление в двух экземплярах, рассказать в нем о нарушениях, максимально усилив доказательствами того, что на вас давят, и назвав нормы закона, которые нарушаются. Заявление регистрируют, ставят на нем входящий номер, один экземпляр возвращают заявителю. Просите сообщить о рассмотрении заявления. Если ничего не меняется и давление только усиливается, стоит написать жалобу в управление образования о том, что дирекция не сделала ничего, чтобы исправить ситуацию. На этом этапе возможно заседание комиссии, которая будет рассматривать жалобу (на заседании может присутствовать и сам заявитель). Нет результата и на этом этапе — можно обращаться в СМИ, в государственную службу качества образования Украины, к образовательному омбудсмену (впрочем, это можно сделать и раньше, на первых шагах). Можно написать заявление в полицию о вымогательстве средств. В Кривом Роге родители воспитанников ДЮСШ № 1 пожаловались на буллинг и поборы