«Блатные» метаморфозы. Как санкции против «воров в законе» сочетаются с законом?

4 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что после введения санкций против «воров в законе» их в Украине больше не осталось. В мае полиция задержала двух самых влиятельных криминальных авторитетов, а перед этим СНБО наложил санкции примерно на 600 уголовных фигур, отметив, что «Украина — гостеприимная страна», но не для них.

В список попали «воры в законе», фигуранты уголовных дел и даже бывшие добровольцы. Что известно о санкционном списке и насколько законна такая борьба с организованной преступностью — в материале Громадского.

Задержание «Умки»

«Умка», он же Сергей Олейник, был задержан правоохранителями 20 мая по дороге в аэропорт. Его ждал чартерный рейс, которым он собирался покинуть территорию Украины. Следствие говорит, что он хотел бежать, а адвокаты, что отправлялся на лечение.

По данным правоохранителей, его влияние распространялось почти на всю территорию Украины, в основном — на родную Днепропетровскую область, а также Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и на западные регионы.

Задержанный по подозрению в распространении преступного влияния Сергей Олейник «Умка» / Фото: пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции

«Воровской общак», изъятый при задержании двух «воров в законе», Лаши Джачвлиани «Лаши Свана» и Сергея Олейника «Умки» / Фото: пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции

«Это было влияние на криминальных авторитетов, так называемых “смотрящих”. Это было распределение преступных средств, так называемого “общака”, оперативное управление этим общаком и создание преступной группировки в целом», — рассказал начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, первый этап операции против преступной группировки начался в апреле.

«Тогда во время полицейской спецоперации правоохранители задержали 16 человек. Возглавлял их так называемый “смотрящий”. В эту группу входили еще пять “смотрящих” разного уровня и четыре криминальных авторитета. Все они задержаны, всем объявлены подозрения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», — рассказал Коваль.

Сергею Олейнику объявили подозрение по статье 255-1 Уголовного кодекса — распространение преступного влияния. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«“Умка” — представитель так называемого нового или современного преступного мира, он был “коронован” в Санкт-Петербурге в 2014 году и, находясь в своем статусе “вора в законе”, ни разу не задерживался правоохранительными органами”, — говорит Евгений Коваль.

В деле Сергея Олейника — несколько эпизодов.

«Подозреваемый Олейник дал разрешение другим ворам взять из “общака” 220 тысяч долларов, чтобы откупить определенное лицо от экстрадиционного ареста в Испанию. Этот человек в настоящее время не экстрадирован», — рассказал прокурор по делу.

Также, по данным следствия, Олейник участвовал в распределении «воровского общака», чтобы финансово поддержать родных и близких умершего «вора в законе», решал спор между криминальными элементами, утвердил «назначение» «смотрящего» за городом Черноморск в Одесской области и организовал поставки осужденным в Софиевской исправительной колонии №45 на территории Днепропетровской области продуктов питания, сигарет и запрещенных вещей. Кроме того, по данным следствия, Олейник координировал создание «call-центров» для мошеннических действий в странах СНГ. Как утверждает следствие, ранее он согласовал это с СБУ и полицией, что якобы свидетельствует о его связи с правоохранителями.

Место, где жил Сергей Олейник «Умка». Повсюду — фигурки и изображения медведей, похожих на героя мультфильма про медведя Умку / Фото: кадр из видео Департамента стратегических расследований

Место, где жил Сергей Олейник «Умка». Повсюду — фигурки и изображения медведей, похожих на героя мультфильма про медведя Умку / Фото: кадр из видео Департамента стратегических расследований

Адвокаты «Умки» отметили в суде, что следствие не может называть их подзащитного «вором в законе», поскольку этому нет подтверждений.

«Каким образом произошло это событие (“коронование” — ред.)? Существует ли протокол собрания или что-то подобное? Я понимаю, что мы все много смотрели фильмов, у нас есть некоторое представление о структуре, но это уже не кино, это жизнь человека, который сейчас находится под стражей», — сказал адвокат подозреваемого Юрий Иващенко.

В то же время прокуроры отмечают, что эту информацию подтверждают как оперативно-розыскные мероприятия, так и ответ из Интерпола.

«Вот личное дело подозреваемого. На втором листе указано, что подозреваемый является “вором в законе”», — отметил прокурор.

Также адвокаты отмечали, что преступления, инкриминируемые Олейнику, были совершены до июня 2020 года, когда вступил в силу закон о «ворах». Прокуроры же, в свою очередь, уверяют, что это не имеет значения, ведь преступления якобы являются продолжающимися.

«Общественная опасность и формирует состав уголовного преступления. То есть это негативное влияние, его координация и распространение. Что касается эпизодов преступления до вступления в силу закона, то это не соответствует действительности. Поскольку из шести инкриминируемых эпизодов преступной деятельности только один был в марте. Однако это преступление является продолжающимся», — отметил прокурор по делу.

Подозреваемый в распространении преступного влияния Сергей Олейник «Умка» во время судебного заседания в Апелляционном суде Киева / Фото: Виктория Рощина / hromadske

Связи «Умки»: Петровский, Корбан, Коломойский?

«“Умка” — это хорошо с точки зрения того, что задержали авторитета. Но он многого не решает без определенных олигархов, крупного теневого бизнеса и коррупционных связей. Так что, в дополнение к закону о “ворах” и авторитетах надо принять законы о деолигархизации и борьбе с коррупцией. Ведь “Умка”, как и многие другие авторитеты, без теневого бизнеса и коррупции не будет иметь такого влияния», — говорит бывший руководитель управления по борьбе с оргпреступностью Валерий Кур.

По данным, которые ранее публиковались в СМИ, карьера Олейника началась на заре 90-х, когда он сошелся с Александром Петровским (также известным как «Нарик»), а впоследствии к ним якобы присоединились Валерий Кондратьев «Гастелло» и Богдан Гулямов. Именно про них пел российский исполнитель шансона Владислав Медяник в песне «Днепропетровская братва».

Также Сергей Олейник — основатель общественной организации «Клуб спортивной борьбы Медведь», которая является партнером благотворительного фонда «Солидарность» Александра Петровского.

Олейник был замечен на играх баскетбольного клуба «Днепр» вместе с его президентом, все тем же Валерием Кондратьевым «Гастелло», олигархом Игорем Коломойским и Александром Петровским.

Игорь Коломойский, Валерий Кондратьев Сергей Олейник и Александр Петровский на матче баскетбольного клуба «Днепр» / Фото: пресс-служба БК «Днепр»

Игорь Коломойский, Валерий Кондратьев, Александр Петровский и Сергей Олейник на матче баскетбольного клуба «Днепр» / Фото: пресс-служба БК «Днепр»

Связывали Петровского и с местным днепровским бизнесменом Леонидом Сергиенко. А в 2017 году Петровский выдал свою дочь Богдану замуж за внука Сергиенко — Никиту Павелко, сына бывшего народного депутата, заместителя руководителя фракции БПП и действующего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Андрей Павелко (слева) и Александр Петровский (справа) фотографируются с Кубком чемпионов в епархиальном храме в Днепре / Фото: пресс-служба МБФ Александра Петровского «Солидарность»

Сам экс-депутат Павелко родом из Днепра, там он и живет уже долгое время. В апреле 2018 года в СМИ было опубликовано фото, на котором депутат Павелко вместе с Петровским принесли кубок Лиги Чемпионов в церковь.

В 2015 году тогдашний глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что Александр Петровский (он же Налекрешвили) был членом группы близкого к Игорю Коломойскому Геннадия Корбана, которого задержали в октябре 2015 года. Петровский якобы отвечал за похищения и давление на определенных лиц.

«Для чего был нужен этот фонд лидерам ОПГ, в которую входили на тот момент Геннадий Олегович (Корбан, — ред.) вместе с Хазаном, Кошляк, Налекрешвили, Олейник (“вор в законе”, так называемый “Умка”). Эта ОПГ специализировалась на похищении людей. Согласно материалам дела, по команде руководителей так называемые частные охранники Кошляка, вооруженные автоматами, совершали похищения и оказывали давление на этих людей», — сказал во время брифинга Василий Грицак.

Михаил Кошляк — бывший помощник нынешнего мэра Днепра Бориса Филатова. В 2015 году СБУ задерживала его по делу об убийстве офицера СБУ Виктора Мандзика.

По данным следствия, Кошляк контролировал охранную фирму «Сич», члены которой 21 марта застрелили Мандзика в Волновахе.

Кроме того, Кошляк является президентом Федерации дзюдо Украины, а ранее возглавлял охранную структуру «Леон». В СМИ также отмечали, что Кошляк был руководителем силового блока группы «Приват» и имел отношение к группе Александра Петровского.

По информации бывших правоохранителей, сфера бизнес-интересов «Умки» — политическое лоббирование, бюджетные средства, общеуголовные преступления, в частности — разбои, кражи, контроль над рынками и тому подобное.

Также в материалах дела об убийстве ветерана войны на Донбассе Виталия Олешко «Сармата», по которому в качестве обвиняемых проходят члены ОПГ Виктора Власюка, упоминается фамилия «Арутюнян» как вероятного финансиста группы. По нашей информации в правоохранительных органах, здесь может идти речь о близком к Александру Петровскому меценате и днепровском бизнесмене Эмиле Арутюняне.

В телефонных переговорах, которые заслушивали в суде, Власюк, разговаривая с другим обвиняемым Николаем Ломакой, упоминал об Арутюняне: «Набери нашего депутата, спроси, может он на час завтра подъехать, чтобы встретиться с моим старшим (Арутюняном)», — говорится в перехваченных разговорах, текст которых зачитывали в суде.

Санкции

«Мы гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев, к которым так же применен пакет санкций. Мы не говорим вам “до свидания”, мы говорим “прощай”», — так президент Владимир Зеленский прокомментировал майские санкции против 668 человек, среди которых «воры в законе» и криминальные авторитеты мира.

Санкции предусматривают блокирование активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении виз и видов на жительство, а также отмену уже действующих, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения гражданства Украины и принудительное выдворение.

Вскоре после этого трое из санкционного списка лиц подали жалобы в суд. Это уроженцы Чеченской Республики, граждане Российской Федерации: Муслим Идрисов, Адлан Ясагов, Магомед Шаипов. Двое последних, по информации СМИ со ссылкой на полицию, являются фигурантами дела об избиении музыканта DZIDZIO в 2018 году.

27 людям из перечня «криминальных авторитетов» Национальная полиция уже аннулировала вид на жительство в Украине, в десятерых из них депортировали. Речь идет об уроженцах Грузии и Армении, которые якобы поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины. Все они проходят подозреваемыми по уголовным делам. Большинство из них находятся в местах лишения свободы.

Еще двух «воров в законе» из санкционного списка СБУ впоследствии задержала во Львовской области. Это гражданин России Виктор Панюшин «Витя Пан» и гражданин Грузии Реваз Катамадзе, известный в криминальном мире как «Магало» или «Резо». Оба находились в розыске Интерпола.

А 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после введения в действие санкций «воров в законе» на территории Украины не осталось.

«Если помните, у нас было 111 “криминальных авторитетов”, которые находились на территории Украины и попали под наши санкции. На сегодня есть отчет: из 111 остались 42, в отношении которых идет процедура выдворения, 36 — уже отправились по месту своего желания, а 33 находятся под следствием», — сказал Данилов.

В то же время правозащитник Евгений Захаров отмечает, что введение санкций является нарушением, в первую очередь — прав человека.

«Это попытка простыми средствами решить сложные проблемы. Но так не бывает. Это как у Саакашвили их выдавили из страны, и у нас так же сейчас хотят. Это гораздо проще, чем расследовать реальные преступления, и это не делает чести правоохранительным органам, которые это готовили. Но эта практика очень уязвима, поскольку означает полное недоверие к правоохранительной системе в том, что она в состоянии расследовать преступления, и полное недоверие к правосудию, которое способно эти преступления в соревновательном процессе рассмотреть и назначить наказание», — сказал Захаров в комментарии hromadske.

Бывший начальник уголовной полиции Украины Вячеслав Аброськин считает санкции, несмотря на все их недостатки, необходимым методом борьбы с организованной преступностью.

«Кто бы что ни говорил, но решение СНБО о “ворах в законе” требовалось уже давно, потому что в нашу страну “воры” ехали свободно со всего мира, как к себе домой. И еще — ФСБ РФ использовала и продолжает использовать “воров в законе” в гибридной войне против нашей страны», — сказал Вячеслав Аброськин.

«По моему личному мнению, СБУ, Нацполиции, Пограничной и миграционной службам необходимо еще поработать и создать действенный механизм реализации этого решения СНБО, чтобы оно действительно работало», — добавил бывший начальник уголовной полиции.

Бывший руководитель Управления по борьбе с организованной преступностью Валерий Кур отметил, что права человека нарушает и закон о «ворах», принятый в прошлом году. Впрочем, он также говорит о его необходимости.

«Существует мнение, что они продавили, возможно, не совсем положительный с точки зрения европейского права законопроект о ворах в законе. Но Украина находится в безвыходной ситуации, и этот закон все же приближает нас хоть на шаг к Европе. Таким образом, президентская вертикаль дала сильный урок силовикам — Министерству внутренних дел и другим. Потому что закон был принят еще год назад, и только сейчас благодаря волевому решению президента и СНБО у них моментально нашлись все инструменты», — сказал Кур.

Гилани Алиев / Фото: скриншот

Азиз Батукаев / Фото: скриншот

Кто попал в список

В числе «воров», попавших в санкционный список, — Гилани Алиев и Азиз Батукаев.

По данным «Кавказ.Реалии», Гилани ранее входил в клан Аслана Усояна («Дед Хасан»). Ему прочили неплохие перспективы в криминальном мире, но дальнейшей «карьере» якобы помешали частые аресты. В последнее время Гилани присоединился к чеченским «ворам в законе» Азизу Батукаеву и Исламу Эдильгирееву («Ислам Большой»).

Азиза Батукаева в 2006 приговорили в Кыргызстане к 16 годам и 8 месяцам с конфискацией имущества за убийство, незаконный оборот и изготовление оружия, организацию массовых беспорядков. Срок его заключения должен был закончиться в 2021 году, однако в 2013-м его освободили досрочно — якобы из-за тяжелой болезни. Его отправили в Бишкек, откуда он сразу вылетел в Грозный — столицу Чечни.

Впоследствии правоохранители Кыргызстана возбудили дело о незаконном освобождении Батукаева с помощью подделки медицинских документов. В производстве фигурировал, в том числе, и бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Сам Атамбаев утверждал, что Батукаева освободили, чтобы экстрадировать из РФ в Кыргызстан бывшего начальника Службы государственной безопасности Жаныша Бакиева.

В то же время в СМИ неоднократно упоминали и о роли в освобождении Батукаева депутата Госдумы РФ и правой руки Рамзана Кадырова Адама Делимханова, который якобы для этого лично приезжал в Кыргызстан.

Про этих двух «воров» мы упоминали в материале о деле экс-депутата Максима Микитася. Именно на них, по данным полиции, работала транснациональная банда, которая якобы по указанию Микитася похитила юриста Олега Мирошниченко.

Подозреваемые члены транснациональной преступной группировки Мансур Умаров, Хизир Мусаев, Ильяс Дажикаев / Фото: предоставлено hromadske

Алви Вутсаев — подозреваемый в похищении Олега Мирошниченко, Шевченковский суд Киева / Фото: Виктория Рощина/hromadske

Подозреваемые Нажмудин (слева) и Али (справа) Газиевы во время судебного заседания в Шевченковском суде Киева / Фото: Виктория Рощина/hromadske

Али Газиев — подозреваемый в похищении Олега Мирошниченко. Шевченковский суд Киева / Фото: Виктория Рощина/hromadske

Еще несколько чеченцев, фигурирующих в этом деле, также попали в санкционный список. Речь идет об Али Газиеве, Алви Вутсаеве, Нажмудине Газиеве.

В списке есть и еще один вероятный член этой банды, который проходил по другому эпизоду — Хизир Мусаев из Одесской области. Его зимой также задерживала полиция в рамках операции против транснациональной ОПГ.

Среди фигурантов списка — еще один вероятный член группировки Равиль Галиев «Мага», задержанный ранее правоохранителями. В интернете было опубликовано фото удостоверения человека с такими же именем и фамилией якобы из ОО «1-я сотня самообороны Майдана», которую, согласно реестру, возглавляет Александр Третьяков. Однако действительно ли речь идет о том же лице, и чем именно занимается организация, мы не знаем.

В списке также «воры» Магомед Дукузов, Георгий Кикладзе, Андрей Недзельский, Нодар Алоян, Каха Джангвеладзе.

СБУ в ответ на официальный запрос hromadske сообщила, что Магомеда Дукузова (настоящее имя Хамзат Бувайсович Авхадов) в 2016 году задержали в Украине по подозрению в вымогательстве и незаконном обращении с оружием. Осенью 2017-го украинская сторона приняла решение выдать Дукузова РФ с отсрочкой минимум до 2018 года. Но до сих пор это не сделано, а судебный процесс над ним в Украине продолжается.

Брат Магомеда, Казбек Дукузов, проживает в Чечне. Как мы рассказывали ранее, именно с Казбеком связывали деятельность некоторых чеченских группировок в Украине. В частности, группировки Магомеда Гуциева, который пользовался поддельными документами на имя Васамбек Боков. Он был осужден в Грузии за якобы покушение на убийство журналиста Георгия Габунии.

По информации российских СМИ, Казбек Дукузов связан с двумя «ворами в законе» — Азизом Батукаевым «Азиз» и Гилани Алиевым «Гилани Седой». Те, по данным украинских правоохранителей, руководили бандой, которая фигурирует в деле Максима Микитася. Организатором банды в Украине, по данным следствия, является чеченец Нажмудин Газиев, который сейчас помещен под стражу по подозрению в убийстве.

Также ранее в прокуратуре Киева нам подтвердили информацию о том, что Гуциева проверяют на возможную причастность к преступлениям в Украине. В частности, в рамках отдельного производства в отношении вероятных соучастников убийства сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Георгий Киладзе / Фото: пресс-служба Департамента стратегических расследований

В санкционный список также попал один из самых молодых «воров в законе» Георгий Киладзе, известный как «Гега Озургетский». В феврале правоохранители объявили ему о подозрении в распространении преступного влияния. По данным следствия, 28-летний гражданин Грузии был «коронован» в Греции в 2013 году. В марте 2020-го его приговорили к 7,5 годам лишения свободы за покушение на убийство.

Отбывая наказание в Новгород-Северской исправительной колонии №31, он якобы распространил свое преступное влияние на территории учреждения через доверенных лиц, назначал «смотрящих». Кроме того, он решал конфликты и спорные ситуации, возникающие между представителями криминалитета.

Андрей Недзельский, известный как «Неделя», на момент получения «титула» не отбывал наказание в местах лишения свободы, что фактически противоречит старым понятиям. Он имел широкие связи в клане «Деда Хасана», был «смотрящим» в Украине и Киеве, наблюдал за «общаком». В мае 2020 года сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции заочно сообщили Недзельскому о подозрении в вероятном убийстве его бизнес-партнера. Именно по этому делу он сейчас находится в розыске.

По информации бывшего руководителя уголовной полиции Вячеслава Аброськина, в 2019 году его «разкороновали». По словам Аброськина, это произошло на торжествах по случаю свадьбы в семье криминального авторитета Олега Бакинского.

«У “воров в законе” можно нарушать законы любой страны, но только не ”законы” их жизни. Вообще это очень хорошо, что в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше. Невозможно подняться на гору, не пройдя весь путь, обязательно будет падение. Этот фрукт его не проходил, так было и будет всегда, эта закономерность точно для всех», — написал Аброськин в Facebook.

А бывший глава УБОП Валерий Кур пояснил, что Недзельский был, скорее, бизнесменом.

«“Неделя” демпинговал и использовал административный рычаг государства, а этого нельзя делать в блатном мире. Он был бизнесменом, и ему “предъявили” за это», — рассказал нам Валерий Кур.

Нодар Алоян, известный как Нодар Руставский, был «коронован» в 25-летнем возрасте в Грузии. В 2010 году. По данным СМИ, он вместе с уголовниками «Хмело» и «Куцу» создал группировку, которая действовала на территории Донецкой области, а после начала войны в 2014-м перебралась в столицу. В феврале в одном из ресторанов Киева полицейские задержали его вместе с российским криминальным авторитетом Андрианом Родиным по прозвищу «Полузверь».

В то же время, по информации свидетеля по делу о покушении на грузинского журналиста Георгия Габунию Хасана Халитова, ему известно, что подозреваемые киллеры, которые в декабре 2019 года стреляли в автомобиль бизнесмена Вячеслава Соболева, получили задание убить именно Нодара Руставского.

Обвиняемый Андрей Лаврега говорил в суде, что не хотел убивать Соболева, а только запугать. Пострадавшие такую версию отвергают. А полиция проверяет возможную причастность чеченца Магомеда Гуциева к организации покушения на Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.

Каха Джангвеладзе был «коронован» в 1991 году в Грузии. В 2007 и 2009 годах задерживался правоохранителями Украины.

Кроме этого, под санкции попал Валид Айдамиров, о котором мы упоминали в нашем материале. Он приехал в Украину якобы как тренер по боксу.

В санкционном списке и «вор в законе» Лаша Джачвлиани, известный как «Лаша Сван». Правоохранители задержали его вместе с «Умкой», а суд отправил под стражу без возможности внесения залога.

«Вором в законе» он стал в 1995 году, тогда ему был 21 год.

«Была интересная история. Когда в 2008 году на теплоходе проходила одна из крупнейших сходок преступного мира, туда нагрянули правоохранители. И «Лаша Сван» был единственным, кто попытался убежать — нырнул в холодную воду. Но правоохранители его выловили», — рассказывает начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

По словам Коваля, «Лаша Сван» неоднократно задерживался правоохранительными органами разных стран — Грузии, Российской Федерации, Украины. В основном за незаконное хранение наркотиков и подделку документов. Именно по этим статьям он был осужден в 2010 году в Российской Федерации, где отбывал наказание сроком в 1,5 года.

Также в списке оказался чеченец Ибрагим Шахгириев «Орц», который тоже был фигурантом дела об убийстве сына Вячеслава Соболева. По данным следствия, он передавал патроны вероятным киллерам. Сам он утверждает, что не знал, для какой цели они предназначались. Шахгириев заключил сделку со следствием и получил условный срок. В отношении его возбуждено еще одно уголовное дело — о подделке документов.

Как сообщил нам свидетель по делу о покушении на жизнь грузинского журналиста Георгия Габунии чеченец Хасан Халитов, «Орц» якобы сотрудничал в Украине с группой осужденного по этому делу Магомеда Гуциева, который проживал по поддельным документам на имя Васамбека Бокова и имел прозвище «Ахмед».

Также, по его словам, в группу входил еще один чеченец, которого зовут Башлам Хасиев.

«Некоторые еще его называют “Башка”. Он без проблем ездил домой в Москву из Украины, встречался с кадыровцами», — заявил нам Хасан Халиев.

Именно Башлам якобы и познакомил его с Гуциевим. Как мы уже рассказывали, после дачи им показаний в суде против Гуциева, ему поступали угрозы от кадыровцев, в частности от Казбека Дукузова — брата Магомеда Дукузова.

Командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский в студии hromadske, Киев, 17 сентября 2018 года / Фото: hromadske

Салман Сайнароев на скамье подсудимых во время заседания Шевченковского райсуда Киева, 22 октября 2018 года / Фото: hromadske

Попали в санкционный список и бывшие добровольцы, воевавшие за Украину.

В частности, в списке оказался Алви Вутсаев, который фигурирует в деле Микитася, а также Муслим Идрисов и Салман Сайнароев.

Последний — подозреваемый по делу об убийстве охранника ювелирного магазина и разбое. Сам Сайнароев говорил нам, что считает дело политическим и не признавал своей вины. Сейчас дело слушается в суде.

В санкционном списке также Умхан Автаев. Это второе имя чеченца, командира батальона имени Шейха Мансура Муслима Чеберлоевского.

Именно в батальоне имени Шейха Мансура в свое время служил и Тимур Тумгоев, которого Украина в 2018 году выдала РФ.

«То, что туда попали пятеро беженцев, бежавших из России и воевавших в составе Вооруженных сил Украины, а сейчас с ними поступили вот так — это просто аморально. Это и из батальона имени Шейха Мансура, и из батальона “Крым”. И это может быть конфликтом, поскольку их боевые побратимы заявили, что их не отдадут», — говорит правозащитник Евгений Захаров.

Их боевые побратимы собрали брифинг, на котором заявили, что не отдадут их в РФ, и потребовали отменить санкции. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

«Это целенаправленная диверсия со стороны РФ. Санкции предполагают, что так называемые “воры в законе” должны покинуть территорию Украины. А нужно это, чтобы потом выдать бойцов Кремлю, где их, как минимум, надолго посадят, а как максимум — замучают за защиту нашего государства!», — заявила член комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от партии «Голос» Александра Устинова.

В то же время Евгений Захаров отмечает, что если они виновны, то это должен установить суд, а не санкции.

«Чтобы что-то утверждать наверняка, надо знать обстоятельства по каждому. Но если есть основания для привлечения к уголовной ответственности — так и надо делать, а не применять санкции вместо работы правоохранительных органов и суда», — добавил правозащитник.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что ни одного случайного человека в списке нет.

«В последнее время в некоторых СМИ появилась информация, что якобы в санкционный список попали люди, которые воевали и имеют соответствующие удостоверения… Ни один случайный человек не может попасть в санкционные списки. Эти списки заранее проверяются, верифицируются не только на территории Украины, но и на территориях других стран», — сказал секретарь СНБО. Он отметил, что все люди попадали в эти списки за совершение конкректных преступлений.

Эффективно ли это?

В Министерстве внутренних дел отмечают, что санкции являются «продолжением взвешенной и продуманной государственной политики президента, Кабинета Министров и парламента».

«Решение СНБО также существенно повлияет на снижение уровня преступности во многих сферах жизни общества, сделает страну более безопасной и стабильной», — отметили в МВД.

Глава криминальной полиции Евгений Коваль отмечает, что санкции это лишь итог работы правоохранительных органов, а не замена ей.

«Вообще у нас более 70 задержаний по статьям нового законодательства после вступивших в силу. Мы задержали криминальных авторитетов и “положенцев”, которые распространяют преступное влияние. После этого в некоторых учреждениях исполнения уголовных наказаний больше нет “смотрящих” — они отказываются, понимая, что через некоторое время им будет объявлено о подозрении и добавится весомая часть наказания», — сказал начальник криминальной полиции Украины Евгений Коваль.

В МВД также считают, что важным шагом в борьбе с организованной преступностью должно стать создание совместно с Министерством юстиции единого пенитенциарного учреждения, где будут содержаться те «воры в законе» и криминальные авторитеты, уже приговоренные судом.

«Там, где для них будет исключена любая возможность нарушения режима исполнения наказания. Все эти решительные шаги власти направлены только на одно — украинцы будут чувствовать себя защищенными от организованной преступности», — сказали в ведомстве.

Однако правозащитник Евгений Захаров считает, что введение санкций — это своего роде этническая чистка, а также — следствие несовершенства закона о «воров в законе».

«Они решили, что проще применить санкции и выдавить их отсюда. Потому что понимают, что все это будет разваливаться в судах. И это опять же — недоверие к правоохранительным органам и к судебной власти. В соответствии с указом от 14 мая, им дали месяц, чтобы покинуть страну. Если они этого не сделают, то их будут принудительно депортировать», — говорит Евгений Захаров и добавляет, что массовая депортация иностранцев — это тоже нарушение.

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Сергея Олейника «Умку» суд взял под стражу без возможности внесения залога. Подозреваемый обжаловал решение в апелляционном суде, но безуспешно. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Его адвокат Юрий Иващенко заявил, что они уже обратились в правоохранительные органы для выяснения правовых оснований наложения санкций. Не исключено, что они будут их обжаловать.

Автор: Виктория Рощина; hromadske