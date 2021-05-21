СНБО против «воров в законе». Гангстеры не открывают счет в банке, где в описании указано «общак»

В свежем решении СНБО власть ссылается на прошлогодний закон о борьбе с ворами в законе, но это ведь тоже чушь, ведь ввели воровское криминальное понятие как юридическую норму, что свидетельствует о полной некомпетентности людей, которые этим занимаются. Хотя есть и осужденный по этому закону, там просто бытовуха.

Мужчина покупал лошадь, лошадь не понравилась, и он «наехал» на продавца этого животного. Но где тут вор в законе? Если это держатель «общака» — докажите, где «общак»? Более того, Геннадий Москаль в свое время эту процедуру тоже по беспределу делал, заставляя воров в законе на камеру говорить, что они воры в законе. Да, по понятиям после этого они лишаются такого статуса. Но воровские законы уже не столь сильны в коммерциализированном мире, в том числе уголовном, поэтому это все на руку коррумпированной правоохранительной системе.