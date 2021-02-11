Как с помощью чужих сим-карт мошенники оформляют кредиты на их владельцев

За последний год в фейсбук-сообщество «Преступления с онлайн-кредитами» обратились около 400 человек по поводу «угонов» сим-карт, незаконного использования персональных данных, создания личного кабинета на чужое имя. По словам соучредителя Украинского офиса защиты данных Богдана Хаустова, в судах сейчас находятся около 50 дел, еще столько готовят к подаче.

Как с помощью чужих сим-карт оформляют кредиты, что делать, если звонят коллекторы и как уберечь себя от мошенников — в материале hromadske.

«Угрожали, что сожгут машину и квартиру»

В мае 2020-го Виталию из Полтавы начали звонить незнакомые люди. Они требовали вернуть кредит одной из компаний «быстрых денег», которого, по словам Виталия, он не брал.

«Иногда я обращался к таким кредитным компаниям, но все возвращал. Когда я закрыл последний кредит, мне еще полгода потом звонили и предлагали снова его взять. Могли звонить по праздникам и в выходные, звонили моим родственникам. Я решил поменять сим-карту. После этого я начал получать сообщения, что должен вернуть кредит», — рассказывает Виталий.

Сначала на новый номер телефона пришло смс-сообщение от банка, что с его карточки пытаются снять деньги. Это была карта, на которую он когда-то брал кредит.

«Я приехал в отделение, мне сказали, что это со старой карты, которую я закрыл, кто пытается снять средства. Сказали, чтобы я не переживал», — вспоминает Виталий.

Потом начались звонки родственникам — незнакомые люди рассказывали им, что Виталий взял деньги и должен их вернуть. Через некоторое время начали звонить и на новый номер.

«Оказалось, что на меня взяли четыре кредита, но оформили на другую кредитную карту. В этих компаниях мне сказали, что кредиты брали на мои данные, поэтому я должен их возвращать», — говорит Виталий.

Он рассказывает, что в одной из компаний мошенники смогли взять на его имя примерно 20 тысяч гривен, в другой — 9 тысяч. Еще в двух его зарегистрировали впервые и поэтому взяли небольшие кредиты — примерно 2 и 3 тысячи.

«В компаниях, где взяли большие суммы, я раньше брал деньги в кредит, поэтому они смогли получить большие суммы», — объясняет Виталий.

Фото: depositphotos

Он обратился в полицию, там зарегистрировали уголовное нарушение и посоветовали выбросить новую сим-карту, чтобы ему больше не звонили, или обратиться в суд и аннулировать договоры на кредит. В августе Виталий подал иск. Дело зарегистрировали, заседание должно состояться в конце января, однако его перенесли на март. До обращения в суд, говорит Виталий, представители кредитных компаний звонили ему ежедневно, кроме этого, давили на его близких. «Мне могли звонить 50 раз в день. Угрожали, что сожгут квартиру и машину. Моей маме что-то рассказали, что она заплатила им еще одну тысячу за отсрочку кредита. Люди, с которыми я работал, мои родственники — все смотрели на меня как на последнего человека на земле из-за этих кредиты», — рассказывает Виталий. «Сим-карта Виталия не была привязана к паспорту, он не пользовался ею некоторое время, а этот номер телефона был привязан к кредитным компаниям. Если у человека хорошая кредитная история, то мошенники могут снять больше кредитных средств», — объясняет Богдан Хаустов. Старой сим-картой Виталий перестал пользоваться, а когда решил проверить ее — узнал, что она уже не действует. Мобильный оператор сообщил, что сим-карту перевыпустили. «Чтобы получить доступ к сим-карте, мошенники говорят мобильному оператору, что она утеряна, и ее надо восстановить, — рассказывает Хаустов. — Сделать это можно, узнав баланс и последние номера, на которые звонили с нее. Поэтому часто перед тем, как похитить сим-карту, мошенники звонят человеку и пытаются узнать эти данные под видом мобильного оператора или еще кого-то». Обычно человек использует один номер телефона для разных услуг — указывает его в социальных сетях, привязывает к нему почту, интернет-банкинг и тому подобное. Этим, рассказывает Хаустов, и пользуются мошенники: получив доступ к сим-карте, они могут получить с ее помощью любую информацию. В колл-центре одного из ведущих украинских мобильных операторов нам рассказали, что пользователи время от времени жалуются на подозрительные звонки якобы от представителей телефонных компаний. Эти номера затем проверяет служба безопасности и в случае нарушений блокирует. Если сим-картой не пользуются больше года, ее блокируют, и уже через несколько месяцев мобильный оператор может снова выставить номер на продажу. Чтобы избежать ситуации с аферистами, в компании советуют привязывать номер телефона к паспорту (тогда карта не будет анонимной) или устанавливать на нее личный пароль.

Фото: depositphotos

«Взяли кредит на 500 гривен, погасили его и сразу взяли на 12 тысяч» Даже если человек никогда раньше не брал денег у кредитных компаний, говорит Богдан Хаустов, это не гарантирует, что их не смогут от его имени взять мошенники. Так произошло с Юлией из Киева — она раньше не брала кредитов, но все равно пострадала от мошенничества. «Летом 2020-го, когда мы поехали отдыхать, мне позвонили с неизвестного номера. В достаточно жесткой манере спросили, когда же я собираюсь возвращать деньги. Так я узнала, что на меня оформлен кредит», — рассказывает Юлия. Она зашла на сайт одного из бюро кредитных историй и увидела, что на ее имя оформили 5 или 6 кредитов. «Один из кредитов сначала взяли на сумму 500 гривен, потом его погасили и взяли уже 12 тысяч. В других компаниях кредиты смогли взять от 500 гривен до 5 тысяч», — говорит Юлия. Впоследствии кредитные компании начали ежедневно звонить к родителям Юлии и сообщать про ее кредит. Она подала заявление в полицию и разослала выписку из Единого реестра досудебных расследований, требуя аннулировать кредит и удалить ее персональные данные. Одна из компаний, по ее словам, сразу аннулировала кредит. Но некоторые из них не хотели даже предоставлять более подробную информацию — как были оформлены эти кредиты и на чьи данные. «Однако я все же узнала, что при оформлении кредитов использовали мой номер телефона, которым я пользовалась лет 8-9 назад. Его снова начали продавать», — объясняет Юлия. Богдан Хаустов говорит, что мошенники взяли ее данные из государственного реестра, поскольку она является , а затем зарегистрировали ее в кредитной компании. Вместе с юристом они в конце сентября подали иск в суд, чтобы аннулировать кредиты. Судья разделила иск на пять отдельных дел, выделив их в отдельные производства по каждой кредитной компании, и направила в различные районы города, оставив у себя дела по двум компаниям. Юлия говорит, что кредитные компании передали в суд запись якобы ее разговора с просьбой предоставить кредит. По словам юристов, на записи слышно, что это голос другой женщины. Но судья отказала Юлии в иске, поэтому она готовится к апелляции. По другим делам открыто производство, однако никаких подвижек пока нет. Богдан Хаустов говорит, что такие судебные дела весьма трудны, поэтому надо иметь доказательства своей правоты: справки из банков или налоговой, что деньги не поступали на карту жертвы, информацию о сим-карте, на которую поступали электронные подписи (смс-сообщения, которые являются подписью-подтверждением о регистрации и т.п.). «Мне лично уже попадались судьи, которые не могут поверить в то, что происходит. Это понятно, ведь они не пользуются услугами кредитных компаний и мало знакомы с этой проблематикой», — говорит юрист. Также до подачи в суд нужно обратиться в правоохранительные органы и контролировать ход досудебного расследования, чтобы не допустить бездействия и закрытия уголовного дела.

Паспорт гражданина Украины и SIM-карты Фото: УНИАН/Владимир Гонтар