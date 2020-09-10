Коллекторы угрожают или навязчиво звонят из-за просроченного кредита соседа. Как защититься?

Национальный банк получил 535 жалоб граждан на действия коллекторов в июле 2020 года. Это почти треть от всех полученных за месяц жалоб на действия небанковских финансовых учреждений. Две главные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты: коллекторы звонят должнику с угрозами и коллекторы контактируют с родственниками или соседями должника, которые не имеют никакого отношения к кредиту.

Поэтому граждане обращаются в Национальный банк с просьбами разъяснить, законно действуют коллекторы и как защитить себя в случае угроз или навязчивых звонков. Нацбанк опубликовал разъяснение.

Сначала выясним, почему такие ситуации вообще случаются. Давая кредит, финансовая компания обычно просит заемщика дать телефон родственника, коллеги или друга. В то же время учреждение не подписывает с ними никаких документов о поручительстве и может даже не проверять подлинность контактов. Взамен компания рассчитывает, что в случае просрочки кредита его удастся взыскать с помощью коллекторов.

Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство.

Если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали и по которым не выступали поручителем, можно говорить о нарушении Закона Украины «О защите персональных данных». Номер телефона человека и его домашний адрес — это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия владельца.

Если коллектор угрожает, он нарушает законодательство.

Во-первых, такие методы работы коллекторов как угрозы, круглосуточные звонки должнику и членам семьи, использование бранных слов в сообщениях, распространение оскорбительных фотоколлажей и т.д. нарушают ряд статей Конституции Украины (статьи 3, 21, 22 и 32), Гражданского кодекса Украины (статьи 3 , 291, 301, 302 и 308), Уголовного кодекса Украины (статья 182).

Во-вторых, если коллектор угрожает принудительно взыскать долг, то он вводит человека в заблуждение. Ведь только органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители имеют законодательные основания принудительно взыскивать задолженность, соблюдая официальные процедуры, предусмотренных Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Коллекторские компании имеют право только информировать должника или поручителя по кредиту о наличии долга.

Как себя защитить?

Во-первых, нужно узнать название коллекторской компании, представители которой к вам звонят. Если кредит никак вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки.

Во-вторых, если вам продолжают звонить по кредиту, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505 240. Также следует обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных.

В-третьих, если коллекторы угрожают, нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы.

Планирует ли Национальный банк урегулировать работу коллекторов?

Национальный банк присоединился к разработке законопроекта, над которым работает профильный комитет Верховной Рады, и который должен четко определить правила работы коллекторов, запретить неэтичное поведение и установить санкции за нарушения.

Среди главных изменений, предлагаются:

банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора должны предупреждать клиента о привлечении коллектора в случае просрочки по кредиту

коллекторы будут обязаны соблюдать требования этического поведения;

Национальный банк будет вести реестр коллекторов

банки и финансовые компании контролировать поведение привлеченных ими коллекторов, а также будут обязаны сообщать НБУ о заключенных сделках с коллекторами.

Национальный банк принял требования к раскрытию информации в конце прошлого года, после того как получил полномочия на защиту прав потребителей . Регулятор дал время банкам на адаптацию к новым требованиям, понимая, что изменение информации в рекламе и на сайтах требует ресурса. Из-за коронакризиса Национальный банк отложил требования к сентябрю этого года.

Национальный банк будет проверять соблюдение требований?

Профильное подразделение Национального банка — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг — с 1 сентября 2020 осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

Больше информации — в Постановлении Правления Национального банка Украины от 28 ноября 2019 № 141 «Об утверждении Положения об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и других финансовых услуг» и Постановлении Правления Национального банка Украины от 14 мая 2020 №62 «Об утверждении изменений в положение об информационном обеспечении банками клиентов по банковским и других финансовых услуг».

Источник: НБУ