Микрозаймы онлайн: взял тысячу, отдал десять тысяч и еще остался должен

В 2019 году украинцы только онлайн оформили микрозаймов на более 27,5 млрд грн. Сегодня в Украине действуют около ста микрофинансовых организаций (МФО), где кредит можно оформить онлайн, в тот же день получить деньги и не предоставлять кучу документов, подтверждающих платежеспособность.

Несмотря на такую ​​популярность, из-за деятельности МФО усиливается проблема «долговой ямы»: когда человек не успевает погасить один кредит, поэтому берет другой, ведь средняя ставка составляет более 650 % годовых. Редакторка издания «Заборона» Анна Беловольченко поговорила с управляющим партнером Профессионального адвокатского объединения «Консенсус», адвокатом Николаем Яневым о том, как сегодня выдают микрокредиты и почему дело не дойдет до суда, даже если вам угрожают коллекторы.

Микрокредиты появились в конце XX века, их придумал выходец из Бангладеш Мухаммад Юнус. В 1983 году он открыл банк, где люди могли взять небольшую ссуду, чтобы начать свой бизнес. Таким образом Юнус стремился преодолеть бедность. Письменных подтверждений того, что заемщик сможет вернуть средства, в банке не требовали. Однако тех, кто хотел получить кредиты, делили на группы, внутри которых люди поручались друг за друга и таким образом гарантировали погашение кредита.

За свою идею Юнус даже получил Нобелевскую премию в 2006 году. Но вместе с ней и критику. Ведь люди использовали ссуды не для того, чтобы основать собственное дело и улучшить жизнь, а тратили их на подарки или визиты к врачу.

Микрокредит от микрофинансовой организации – это заем на месяц, размер которого обычно не превышает одну минимальную заработную плату. Такие кредиты не регулируются отдельным законом Украины. Сегодня права и обязанности заемщика и МФО определяют лишь отдельные нормативно-правовые акты.

В Украине понятие «микрозаймов» появилось в 2011 году. Сегодня на территории страны действуют около 100 микрофинансовых учреждений. Одни выдают кредиты на тысячу гривен, другие – на крупные суммы. Некоторые даже предлагают оформить первый кредит без уплаты процентов, чтобы завлечь человека выгодным предложением. Но когда заемщик подписывает следующий договор, он вынужден потом отдавать такой организации суммы, превышающие начальную в два-три и даже больше раза.

Основная проблема микрокредитов – высокие кредитные ставки, которые порой достигают 900 % годовых. А также штрафы, которые приходится платить, если не успел погасить тело кредита в срок.

Микрокредиты имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными банковскими займами. Чтобы их оформить, часто не нужно даже выходить из дома – организации по большей части не имеют физического представительства и работают только онлайн. Чтобы получить услугу, достаточно паспорта или его копии, тогда как в классическом банке придется предоставить подтверждение доходов, идентификационный код и тому подобное. МФО иногда не спрашивают даже контакты поручителя и не изучают кредитную историю человека.

Такой вариант сотрудничества с клиентом сопряжен с рисками для компании, поэтому она диктует свои условия и требования.

Низкие условия получения кредита порождают высокие проценты. Хотя по Закону Украины «О потребительском кредитовании», если человек откажется от кредита в течение 14 дней и вернет деньги, он вообще не обязан платить никаких процентов. Договоры о микрозаймах противоречат этому условию, а люди не знают своих прав. Но когда договор уже заключили и там указано, что с первого же дня будут начисляться проценты, доказать свою правоту можно только написав жалобу в Нацбанк или в судебном порядке. Впрочем, судебный сбор и услуги адвоката обычно превышают саму сумму займа. Если вы задолжаете компании средства, вряд ли она будет судиться. Скорее всего, (и в лучшем случае) вам будут звонить коллекторы. В худшем – коллекторы будут звонить и угрожать не только вам, но и друзьям, родственникам, коллегам, то есть всем, чьи контакты найдут. Это делают, используя социальные сети, открытые базы данных, а также путем преступного сотрудничества с правоохранительными органами. В худшем случае коллекторы прибегают к физической расправе. Заявления на действия коллекторов, которые угрожают только по телефону, в полиции практически не рассматривают. Их принимают, но дальше ничего не делают и через полгода закрывают, поскольку не удается установить лицо, совершившее такое правонарушение.

Закон «О потребительском кредитовании» говорит, что человек должен сначала погасить тело кредита, потом набежавшие проценты, а после этого – штраф. Ведь когда заемщик погасил тело кредита, на него уже не начисляют проценты. Однако в договорах с МФО прописано наоборот: сначала заемщик выплачивает штраф, потом проценты и только после этого тело кредита. Это играет против клиента, ведь пока он пытается погасить то, что набежало сверху займа, на тело кредита продолжают начислять проценты. Микрофинансовые организации предлагают платить кредит через онлайн-кабинет. Однако этот инструмент не позволяет проконтролировать, за что именно вы заплатили: за тело кредита или проценты. Лучший вариант в таком случае – платить через банковскую кассу и указывать назначение платежа.

Микрокредит могут оформить на вас, а вы не будете об этом знать. Так случается потому, что микрозаймы оформляют онлайн и только с помощью паспорта или его копии. Усложнить махинации можно, если, к примеру, установить требование: МФО вправе переводить средства только на карту того человека, который оформляет кредит. Получить доступ и к паспорту, и к данным карточки все же сложнее. Однако такое требование на законодательном уровне отсутствует, поэтому микрофинансовые организации сами диктуют правила.

Проверить, не оформили ли на вас микрокредит, можно онлайн в Украинском бюро кредитных историй. Если вы определили, что такая проблема есть, следует обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Ведь это – основание для возбуждения уголовного дела.

Также нужно обратиться к МФО, в которой на вас оформили кредит. Там можно получить копии всех документов по кредитному делу. Однако оперативный ответ предоставят разве что на профильный запрос адвоката – в течение пяти рабочих дней. Далее следует подготовить жалобу в Национальный банк. Он обязан назначить проверку деятельности МФО.

За рубежом вопрос микрозаймов урегулирован законом. Например, в Грузии с 2017 года процентная ставка не может превышать 100 % от суммы займа, а теперь ее планируют снизить до 50 %. Ограничение в 100 % установлено и в Великобритании.

В Литве ограничили процентную ставку на уровне 75 %. При этом, если человек не заплатит по кредиту вовремя, то общая стоимость со штрафами не может составлять более 100 % от суммы займа.

В Украине существует законопроект, который должен урегулировать законодательные нюансы относительно микрокредитов. В частности установить, что проценты и штрафы по кредиту не могут превышать сумму самого займа; что информацию о микрокредите должны внести хотя бы в одно бюро кредитных историй, которое включено в соответствующий единый реестр и т. п. Впрочем, когда его примут и произойдет ли это вообще – неизвестно.

Автор: Анна Беловольченко; «Заборона»