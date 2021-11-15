Кто и как ворует тепло: незаконные врезки в теплосеть и монтаж радиаторов в неустановленных местах

Регулярное повышение тарифов и недобросовестная работа коммунальных служб стали обыденностью для украинцев. Поэтому, когда во время отопительного сезона батареи остаются чуть теплыми, а в квитанциях по-прежнему фигурируют тысячные счета, мы по инерции обвиняем правительство. На самом же деле, причины такого несоответствия могут крыться в действиях «предприимчивых» соседей по дому.

В издании Realist.online выясняли, кто может «красть» общее тепло, и существуют ли способы вывести нарушителей на чистую воду, чтобы вернуть свои деньги.

Тепло «мимо кассы»

Самовольная установка в квартире дополнительных радиаторов, змеевиков и теплых полов может привести не только к лишним нулям в квитанциях жителей многоэтажки, но и некорректной работе отопительной системы дома. Что уже говорить о случаях, когда за счет всех домовладельцев оплачивается отопление отдельного учреждения.

Во время прошлого отопительного сезона Киевтеплоэнерго выявило около 100 фактов безучетного и бездоговорного потребления тепла и горячей воды. Почти 80% нарушителей оказались юридическими лицами. Сэкономить за счет других решили салоны красоты, парикмахерские, общепиты, компании, предоставляющие услуги и заведения розничной торговли. При помощи незаконной «врезки» в теплосеть предприниматели потребили тепла на сумму более 5 млн грн.

Так, на улице Новополевой владельцы помещения самовольно организовали отопление пристройки площадью 358,5 м2. В результате, жильцы дома переплатили почти 105 тыс.грн. за тепло, которое не получили.

В другом случае было обнаружено, что владелец адвокатской фирмы самовольно пользовался мансардным помещением. В результате чего отапливаемая площадь возросла со 142,6 м2 до 301,5 м2. «Лишние» 72 тыс.грн. за используемые бизнесменом коммунальные услуги сообща выплатили ничего не подозревающие домовладельцы.

Как понять, что вас «нагрели»

В новых домах квартиры оборудованы отдельным вводом тепла. Соответственно, собственник в пределах своей квартиры может производить разводки системы отопления по своему усмотрению и платить за использованную тепловую энергию по своему личному счетчику.

В домах старой застройки теплоноситель подается по стоякам, проходящим через квартиры. Именно в таких случаях чаще всего и происходят нарушения – незаконные врезки в теплосети, рассказал в комментарии Realist.online менеджер по энергоэффективным проектам Сергей Свистюк.

«В этих домах все квартиры в свое время были подключены к центральной системе теплоснабжения на одинаковых условиях, а затем люди начали самостоятельно заменять батареи, увеличивать количество радиаторов в помещении, осуществлять врезки в системы отопления и/или горячего водоснабжения, обустраивать теплые полы. Выявить такие врезки, не заходя в квартиру, практически невозможно, поскольку для этого необходимо согласие владельца. А вот, если владелец сделал «вынос» батареи на балкон (лоджию), это можно увидеть зимой с помощью тепловизора – как правило, такие балконы «светятся» на фоне других более яркими пятнами. Данный прибор обычно есть у специалистов, занимающихся энергоаудитом построек», — рассказал эксперт.

По его словам, специализированного органа, осуществляющего контроль над такими ситуациями, нет. Проблема решается на усмотрение собственника (балансодержателя) дома, особенно, если в доме создано ОСМД или ЖСК.

«Теплоснабжающую организацию это может беспокоить только в случае, если дом не оборудован счетчиком, когда начисления происходят по м2 (обогрев балкона, лоджии – это дополнительные м2 отопления). В остальных случаях – владельцы квартир со всего дома «оплачивают» услуги тому, кто увеличил отопление в своей отдельной квартире. Юридически, конечно, этот вопрос можно решить через суд, если кто-то подаст жалобу на владельца такой квартиры. Тогда будет создана комиссия, которая будет определять соответствие внутренней отопительной системе проектной», — рассказал Сергей Свистюк.

В свою очередь, Киевтеплоэнерго информирует, что в случае системных дисбалансов потребления тепла производятся обследования для выявления неправомерных действий. Проверку проводит специальная комиссия. В ее состав входят представители Киевтеплоэнерго, управляющей компании (организации, обслуживающей дом), в случае необходимости — райгосадминистрации, а также жильцы дома.

Если вам известны факты подобных нарушений, можно оставить обращение для инициирования проверки. Для этого необходимо отправить соответствующее письмо по адресу: ул. Жилянская, 83/53 или по e-mail: [email protected].

Перерасчет

Главной целью проверки является фиксация нарушений и применение санкций. В том числе – выплата штрафа, возмещение ущерба за незаконно потребленное тепло и устранение (за свой счет) всех изменений, которые были внесены в теплосеть. В свою очередь, остальные жители дома получают перерасчет в сторону уменьшения стоимости услуг.

По словам координатора программ ЖКХ общественной сети «Опора» Татьяны Бойко, если нарушителем оказался не жилец дома, а посторонний человек, «врезавшийся» в общую сеть для отопления помещений под бизнес, решать проблему придется через суд.

«В случае незаконного подключения к сети какой-то организации, предприятия или бизнеса, ОСББ придется подавать на него в суд. Скорей всего, изначально этот человек договорился с кем-то, чтобы выполнить незаконную врезку. Следовательно, у него есть влиятельные связи. Разрешение таких споров, как правило, затягивается», — рассказала эксперт.

Что делать по итогу?

Если вы заметили, что суммы в счетах за отопление начали стремительно расти, хотя объективных причин (резкое похолодание или рост тарифов) на то нет, следует обратиться в управляющую компанию или ОСМД для вызова энергоаудитора, который проведет обследование при помощи тепловизора.

После этого необходимо обратиться в теплокоммунэнерго для проведения обследования силами специальной комиссией.

Если комиссия подтвердила факт незаконной «врезки», но ситуация не меняется, глава ОСМД, «вооружившись» заключениями аудитора и комиссии, подает иск в суд и привлекает нарушителя к ответственности.

В обществе всегда были, есть и будут люди, желающие платить меньше, а получать больше остальных. Проблема заключается в том, что их «хотелки» почти всегда оплачиваются из карманов тех, кто соблюдает правила. Увы, «власть связей» в нашей стране порой сильнее закона, но это не значит, что нужно закрывать глаза на мошенничество за ваш счет. Терпение и настойчивость законопослушного большинства, в конце концов, сломают коррупционную систему.

Как тратить меньше?

Почти половину продолжительности отопительного сезона в большинстве городов Украины температура за окном доходит до +8°. В то же время, теплоснабжающие предприятия не имеют технической возможности регулировать подачу тепла. В результате – дом перегревается, а мы вынуждены открывать форточки, фактически отапливая улицу за свои же деньги.

Чтобы иметь возможность регулировать тепловой режим, в доме нужно установить автоматический индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с погодным регулированием. Данное оборудование необходимо для присоединения внутренних систем теплопотребления к внешним тепловым сетям.

ИТП обеспечивает:

— регулирование отпуска тепла (в зависимости от температуры наружного воздуха и выбранной потребителями комфортной внутренней температуры);

— учет потребленного тепла с помощью счетчиков (чтобы платить не за мифические квадратные метры, а за то количество тепла, которое было использовано);

— необходимое качество воды в системе (чтобы она не загрязняла трубы и не содержала болезнетворные бактерии);

— контроль за параметрами теплоносителя на вводе в систему (соответствие его температуры и давления нормативным);

Также при помощи ИТП можно уменьшить подачу тепла после утепления стен, окон, крыши и т.д. Это позволяет снизить затраты на природный газ на 8-10% за счет погодного регулирования и устранения перегрева в переходный период.

Стоимость модульного ИТП вместе с выполнением строительно-монтажных работ может доходить до 420-440 тыс. грн. Оборудование устанавливается в подвальном помещении и является совместной собственностью жильцов дома.

Как заставить ОСМД работать

С тех пор, как повсеместно стали внедряться ОСМД (организации совладельцев многоквартирных домов), качество обслуживания ощутимо улучшилось. Принцип «делать как для себя» полностью себя оправдал. Но в вопросах, требующих больших финансовых и организационных усилий, как-то замена труб перед отопительным сезоном или ликвидация аварии на теплосети, некоторые главы ОСМД предпочитают перекладывать ответственность на городские власти или самих жильцов дома. В таких случаях важно не спускать ситуацию на тормозах и решать вопрос сразу.

Существует два варианта снятия с должности председателя ОСМД. Первый — на основании решения общего собрания, его инициируют члены правления. Второй — когда инициаторами являются сами жильцы. Для этого они собирают инициативную группу из трех человек и заполняют соответствующий протокол. За 14 дней до собрания информируют людей о дате, месте проведения собрания и о порядке дня. Оповестить нужно более 50% жителей. Решение об увольнении принимается простым большинством голосов. О принятом решении председателю необходимо сообщить под расписку. Если же это невозможно или он отказывается ставить подпись, сообщение направляется заказным письмом (с описью вложения и уведомлением о вручении по зарегистрированному адресу проживания).

В своем комментарии Realist.onlinе адвокат Виталий Магдич советует подходить к выбору главы ОСМД максимально ответственно, так как снять его с этой должности может быть не просто.

«Конечно, ОСМД создавать нужно. Это эффективное управление, своевременная замена лифтов, утепление домов, проведение ремонтов. Другой вопрос: кто будет этим заниматься? Бегать, решать проблемы, участвовать в программах – это сложно, и далеко не всем по плечу. Если председатель не справляется или не хочет справляться, а просто занимает должность и получает зарплату, его нужно менять. Проблема в том, что это не так просто, как кажется. Во-первых, зачастую все согласны, что менять нужно, но никто не хочет брать на себя эту работу. Во-вторых, это сложная процедура, требующая времени и ресурсов. Если председатель не согласится покидать свою должность и дойдет до суда, вам придется вникать в сложные юридические нюансы. Как показывает практика, заниматься этим никто не хочет. В итоге, дом останется под началом неэффективного управленца. Поэтому, если вы оказались в такой ситуации, настоятельно рекомендую сразу обратиться к юристу, иначе процесс может затянуться надолго«, — рассказал Виталий Магдич.

Отопительный сезон в Украине не бывает спокойным. Очередное повышение тарифов, аварии на теплосетях и холодные батареи – это то, с чем придется столкнуться многим из нас. Лучшая тактика для переживания зимы в наших краях – делай, что должно, и будь, что будет. А посему, проверяем домашние радиаторы, устанавливаем счетчики, посещаем собрания ОСМД и надеемся, что в этот раз зима не будет долгой.

Источник: REALIST.ONLINE