Музыка до утра и круглосуточный ремонт у соседей. Когда вызывать полицию?

Лето — время музыкальных вечеринок, фестивалей, соседских ремонтов, террас кафе и ресторанов на первых этажах жилых домов. Уровень шума там часто превышает допустимую норму.

В издании hromadske объясняют, какой уровень шума допустим в городе, квартире и ресторане неподалеку, а также — что делать, если он мешает вам жить.

Когда точно нельзя шуметь?

Законом запрещено превышать санитарные нормы с 10 вечера до 8 утра. А именно — громко петь и кричать, запускать фейерверки и салюты, использовать музыкальную аппаратуру, бытовую технику, которая издает шум.

Этих норм должны придерживаться все граждане, предприятия, учреждения, организации, государственные и местные органы власти.

Каков допустимый уровень шума? В квартирах, жилых домах, пансионатах, интернатах днем уровень шума не должен превышать 55 децибел, ночью — 45. Для гостиниц и общежитий допустимые нормы иные: 60 децибел — днем и 50 — ночью. На площадках отдыха возле домов норма — до 60 децибел. В залах кафе и ресторанов — до 70 децибел. В торговых залах, аэропортах и залах ожидания на вокзалах — до 75 децибел. Самостоятельно измерить уровень шума можно с помощью мобильных приложений Sound Meter, Decibel Meter или Spectroid. Эти правила не касаются спасателей, медиков, полицейских, пожарных, коммунальщиков, которые выполняют свою работу. Ремонт можно делать в будни с 8 утра до 9 вечера. В выходные или праздничные дни владелец или арендатор должен получить разрешение от каждого соседа из близлежащих квартир. Без этого ремонт делать запрещено.

Когда вызывать полицию? Сначала попробуйте поговорить с вашими соседями, показать видео, которые вы записали, показания мобильных приложений для измерения шума. Объясните, что у вас это вызывает дискомфорт. Если соседи на это не реагируют — вызывайте полицию. Важно, чтобы полицейские составили протокол об административном правонарушении с подробным описанием ситуации.

Что делать, если полиция не реагирует? Можно вместе с другими соседями написать коллективное заявление участковому инспектору. А еще — обратиться в Госпродпотребслужбу, они уполномочены составлять акты, когда нарушаются допустимые нормы шума. И именно их замеры используются в суде. Со всеми доказательствами вы можете идти в суд и требовать возмещения материального и морального вреда.

Музыка фестиваля доносится до моего дома. Не помогают и закрытые окна. Что делать? Урбанист Виталий Селик говорит: на уровень шума, превышающего норму и создающего дискомфорт для местных жителей ночью, повлиять фактически невозможно. Можно вызвать полицию, но если у организаторов фестиваля есть юристы, те потребуют доказательств превышения уровня шума от полицейских. Шумомеры имеют только специалисты Госпродпотребслужбы, которые ночью на вызовы не выезжают. Более того, организаторы могут вообще не пустить полицейских на территорию фестиваля без решения суда. «Можно самому попробовать поехать к месту проведения фестиваля и поговорить с организаторами. Попросить убавить звук. Я так несколько раз делал, и это помогало», — говорит Селик. Проведение каждого фестиваля организаторы должны согласовывать с городским советом. Однако он не нормирует уровень звука, который может быть на мероприятии, объясняет урбанист. «На городском уровне нужно принять решение, в соответствии с которым создали бы отдельную службу или уполномочили городскую стражу оперативно приезжать на городские фестивали, измерять уровень звука, сразу выносить предписание или взаимодействовать с организаторами, чтобы они его убавили».

На первом этаже моего дома открыли летнюю террасу. Какой там допустимый уровень шума? На террасы распространяются общие правила соблюдения уровня шума. Если заведение расположено на территории, прилегающей к жилым домам, то уровень шума, доносящегося оттуда, не должен превышать 40 децибел днем и 30 — ночью. А проводить концерты, праздники и дискотеки в заведениях можно с 9 утра до 11 вечера. Если же заведение находится в вашем доме, то уровень шума должен быть 55 децибел днем и 45 — ночью, а выступления возможны с 9 утра до 7 вечера.

А как контролировать уровень шума от уличных музыкантов? Виталий Селик рассказывает, что в Киеве это не нормировано. Уличные музыканты используют усилители звука, благодаря которым он распространяется на километры вокруг. «В идеале должно быть решение, что без разрешения городского совета, уличные музыканты не могли бы играть на улицах со звукоусилительной аппаратурой и барабанами. Но в Киеве такого нет, музыканты фактически устраивают концерты на улице, а полиция на жалобы не реагирует», — говорит Селик.