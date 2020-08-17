Насудили и теперь несудимы: в чем секрет неприкасаемости «волчьего» суда

На днях в лентах политических новостей вновь появился Окружной административный суд города Киева (ОАСК). И это не удивительно — указанный суд постоянно оказывается в различных скандалах как минимум со времен управления государством Петром Порошенко.

В то время переговорщиком от пятого президента Украины был сверхвлиятельный народный депутат Александр Грановский, отмечает издание ZN.ua. Именно его засняли журналисты-расследователи в одном из фешенебельных столичных ресторанов за столом с главой ОАСК Павлом Вовком.

Со временем последний даже пересказывал коллегам разговоры с Грановским, словно радуясь факту признания им «судейской политической проституции». В конце концов, это не произвело эффект «взрыва ядерной бомбы» в общественно-политической сфере, ведь судьи ОАСК являются самыми скандальными персонами в области правосудия.

Иногда создается впечатление, что судьи именно этого учреждения не только скандально известные, но и самые неприкасаемые. Можно пофантазировать, что выше их находится разве что только президент Украины и его ближайшее окружение. Раньше — Порошенко. Сегодня — Зеленский. При этом каждый из этих двоих словно пытается осторожно держать судей «при себе». Но какая может быть ценность в судьях, которые с легкостью продаются оппонентам после очередных выборов? Никакой.

Президентам кажется, что они держат в руке скальпель. На самом деле это попытка удержать голыми руками гадюку. Змею, которая тебя обязательно укусит, если ослабишь хватку пальцев, удерживающих ее за голову. И, что удивительно, имея все возможности, президенты Украины не реализуют элементарное решение — ликвидировать ОАСК.

Соответствующее решение могло быть воплощено в конце декабря 2017 года, когда Высший совет правосудия согласовал указ президента о ликвидации ОАСК и Киевского окружного административного суда путем создания одного учреждения. Но через несколько дней ОАСК «случайно» исчез из списка судов, которые должны были ликвидировать. И это в то время, когда указанный суд не был настолько дискредитирован своими же действиями и словами, которые мы услышали из рассекреченных прокурорами материалов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках уголовных производств против судей ОАСК.

Последние пытались влиять на решения государственных органов, фактически вмешиваясь в работу других ветвей власти. Кроме этого, они даже хотели получить доступ к трафику мобильного телефона журналистки, которая в своем расследовании показала шикарное празднование дня рождения одного из руководителей суда в столичном ресторане.

Но это было при предыдущем президенте Петре Порошенко, сегодня же ситуация еще красноречивее. Год назад НАБУ обнародовало аудиоматериалы из уголовного производства, где снова фигурируют судьи ОАСК. Простого гражданина фрагменты разговоров могли бы шокировать. Но юристы, которые судятся в ОАСК, и активисты, следящие за процессом, только убедились в своей правоте. Этот суд должен быть ликвидирован. Но скандал как возник, так и исчез. Ведь «Вовчьи судьи» (Павел Вовк является председателем ОАСК. — А.Л.) не очень-то испугались. Проскочили с легкостью тогдашнюю политико-правовую турбулентность.

Ровно через год — летом 2020-го — детективы НАБУ во второй раз обнародуют материалы. Вновь при участии судей ОАСК. В этот раз добавляя к ним семь подозрений — главе суда Павлу Вовку и еще шести судьям. Но странным образом все сразу заболели или ушли в отпуск. Как следствие, сообщения о подозрениях остались на рабочих местах «служителей Фемиды». Все это время генпрокурор Венедиктова хранила молчание, не обращаясь в Высший совет правосудия по поводу вышеупомянутых судей ОАСК.

И через несколько недель руководитель аппарата ОАСК вернул сообщения о подозрениях в Офис генпрокурора, считая их не врученными и вообще намекая на незаконность соответствующих действий представителей НАБУ. Представители Бюро, в свою очередь, недолго думали и объявили в розыск всех семерых «служителей Фемиды» (Павла Вовка, Владимира Келеберду, Игоря Качура, Николая Сироша, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, Сергея Остапца). Но это не конец, ведь у перечисленной компании «служителей Фемиды» существовала еще одна линия «защиты». Попробую коротко объяснить ее суть.

4 августа 2020 года Печерский районный суд города Киева обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело в отношении судей ОАСК. С соответствующей жалобой в Печерский суд обратился адвокат подозреваемого в этом деле Евгения Аблова, занимающего должность заместителя председателя ОАСК Павла Вовка. И судья Печерского суда — Сергей Вовк — удовлетворил просьбу, хотя это решение вообще не относится к компетенции этого суда. Как следствие, Сергей Вовк обязал изменить подследственность дела в отношении судей ОАСК и передать дело из НАБУ, например, в руки сотрудников Национальной полиции (читайте — Авакова. — А.Л.).

И тут же, пока Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не успела отменить решение Печерского районного суда города Киева, вышеупомянутый Евгений Аблов подает апелляцию на решение, которым удовлетворили его же требования. Простому читателю это ничего не говорит, но это — типичный юридический трюк. Таким образом решением обычной, а не «антикоррупционной» апелляции хотят зацементировать позицию, выраженную судьей Печерского районного суда. Эта схема стара как мир.

Но, как заметил представитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин, и здесь они «спалились». Во время заседания судья Киевской апелляции спросил у прокурора, не будет ли он просить вообще закрыть производство? Намекнув таким образом, что это — самое быстрое решение. Но закрывать производство нельзя, ведь это будет означать, что в Высший антикоррупционный суд в апелляционном порядке обращаться будет запрещено. И, как следствие, незаконное решение Печерского суда отменить не смогут.

Не намерен перегружать читателя деталями попыток захвата государственной власти вышеупомянутыми судьями, потому что и так слишком сложная для понимания конструкция описана выше. Сейчас речь пойдет о другом. Существуют два измерения, фактически угрожающие нормальному функционированию органов государственной власти. Первое — политическая импотентность предыдущего руководства государства, которое «терпело» таких судей. Как тогда, так и сегодня существуют все правовые основания для ликвидации ОАСК. Этого же (и это впервые) требуют профильные общественные организации.

Более того, фактически сегодня вышеупомянутые «служители Фемиды» пытаются выторговать свою дальнейшую судьбу путем принятия к рассмотрению иска об отмене регистрации провластной партии. Это вообще выходит за рамки понимания даже нашего немного вывернутого ума, разбирающегося в общественно-политических раскладах. Вдумайтесь, судьи «садят в растяжку» президентскую команду, поскольку над ними нависла угроза быть расформированными. И где-то в этот же период офис президента дает беззубый ответ на запрос журналистов об ОАСК и ходе расследования.

По мнению руководителей с Банковой, они никоим образом не могут вмешиваться в работу органов правопорядка и суда. Джордж Оруэлл с Олдосом Хаксли просто позавидовали бы такому сценарию, ведь их антиутопии филигранно перекликаются с соответствующим положением дел в политико-правовой структуре нашего государства.

Второе измерение касается другого — судьи специализированного административного суда, наделенного возможностью рассматривать все иски против центральных органов публичной власти, фактически пытались посягать на государственную власть, создавая опасные прецеденты для дисбаланса ветвей власти в стране, где и так разделения властей по факту не наблюдалось.

Иными словами, судьи ОАСК с легкостью действовали в стиле раннего Януковича (начало каденции в 2010 году. — А.Л.), решением Конституционного суда фактически получившего дополнительные полномочия, которыми народ при избрании его не наделял. Вылились эти события при участии президента-беглеца в Евромайдан, аннексию Крыма и разжигание войны в Донбассе. Кстати, судья-спикер ОАСК Богдан Санин запрещал мирные собрания во время Революции Достоинства. Поэтому, возможно, «Вовчьи судьи» действуют совершенно естественным для себя образом.

Даже в случае ликвидации ОАСК следует проанализировать все варианты создания нового учреждения, судьи которого не смогут даже глянуть в сторону практик Павла Вовка и его соратников. Сегодня они в розыске. Президент молчит, словно воды в рот набрал. Генпрокурор вообще подыгрывает недостойным представителям судебной ветви власти. Возможно, ближайшее окружение Зеленского — Андрей Ермак или Сергей Шефир — еще не смогло определить для себя сторону, которую следует занять. Хотя отголоски позиции слышно, если не затыкать уши. В конце концов, это их политическое решение, за которое потом придется нести ответственность.

И президентское слово должно стать последним — этот суд должен быть ликвидирован. Иначе свое последнее слово скажут украинцы, которым уже и так за год надоело, что Зеленский лишь разбрасывается обещаниями и своей бутафорской неэффективной властью сохраняет в стране статус-кво коррупции.

Автор: Александр Леменов, главный эксперт StateWatch; ZN.ua