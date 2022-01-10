Обязательный техосмотр возвращается уже в этом году, а также возможно, обязательная смена шин по сезону

Уже в этом году в Украине должен вернуться обязательный техосмотр всех легковых автомобилей. Пройдут проверку технического состояния и прицепы. Какие требования будут предъявляться автовладельцам?



Для многих водителей техосмотр не является новым. Ведь до 2011 года все должны были его проходить каждые два года. Но при Януковича решили, что проверять исправность автомобилей необязательно. Однако после подписания ассоциации с Европейским Союзом Украине пришлось вернуться к этому вопросу. В издании «Главком» решили ответить на наиболее часто задаваемые вопросы, которые касаются обязательного техосмотра, возвращаемого в 2022 году.

Когда вернется обязательный техосмотр?

Точной даты нет. Но вернуться обязательное техническое освидетельствование должно не позднее сентября 2022 года. То есть, у украинских водителей осталось меньше года «свободной» жизни.

Сейчас разработкой проекта закона о техосмотре активно занимается Министерство инфраструктуры. Не все идет гладко. Но время у министерства еще есть. Да и когда законопроект будет готов для представления в Верховную Раду, принять его могут очень быстро.

Поэтому сомневаться в том, что в Украине уже в течение года будет введен обязательный техосмотр, нет причин.

Почему решили вернуть техосмотр?

По большому счету возвращение обязательного техосмотра не зависит от Украины. Власти страны обязались контролировать техническое состояние транспорта, когда подписали Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом .

В одном из приложений к соглашению говорится о выполнении директивы «о проверках по пригодности к эксплуатации автомобилей и автоприцепов».

Согласно документу, для личных легковых автомобилей положения директивы должны быть внедрены в течение пяти лет после вступления в силу соглашения с ЕС, которое вступило в силу 1 сентября 20017 года. А это значит, что Украина обязана ввести обязательный техосмотр личного транспорта до 1 сентября 2022 года.

Кто его должен проходить?

Обязательное техническое освидетельствование обязаны будут проходить владельцы легковых и грузовых автомобилей, а также владельцы прицепов.

О мотоциклах, скутерах или электрическом транспорте в сделке информации нет.

Кто будет проводить техосмотр?

Ранее техническое освидетельствование автомобилей проводили государственные учреждения. Но сейчас, очевидно, от этой схемы откажутся. Во-первых, это большой риск вернуться к коррупционным схемам.

Во-вторых, в настоящее время частных автомобилей слишком много. И государственные сервисные станции попросту не смогут предоставить услуги всем.

Поэтому, скорее всего, будет введен европейский опыт, где обязательное техническое освидетельствование проводят частные СТО, имеющие соответствующее оборудование и сертификат.

Почти нет сомнений в том, что все процедуры технического осмотра будут сниматься на видео, чтобы исключить коррупционные схемы.

Как часто нужно будет проходить техосмотр?

Скорее всего, технический осмотр будет проходить через четыре года после первой регистрации нового автомобиля, а затем каждые два года.

К примеру, один из законопроектов предусматривает очередность для авто в зависимости от года выпуска. Транспортные средства, зарегистрированные в нечетном году, должны пройти техосмотр в 2023 году, а зарегистрированные в парном или с последней цифрой «ноль» – в 2024 году.

Какие автомобили могут не пройти техническое освидетельствование?

К категории автомобилей, которые не пройдут техническое освидетельствование, прежде всего, относятся автомобили на иностранной регистрации, или, так называемые «евробляхи».

Не пройдут осмотр и автомобили, не соответствующие параметрам, заявленным производителям. Это касается, например, дизельных автомобилей с удалённым катализатором.

Также в зоне риска – битые автомобили. Пройдут ли они техосмотр – зависит от качества ремонта.

Автомобили, у которых есть сквозные повреждения коррозией, тоже не пройдут техосмотр. Владельцам грузовых микроавтобусов, переработанных под пассажирские, придется также не легко.

Требования к техническому состоянию автомобиля содержатся в постановлении Кабмина (приложение 5).

Надо ли платить за обязательный техосмотр?

Информация о том, что обязательный техосмотр будет платным, нет.

Предложения, брать деньги за техосмотр, нет ни в одном проекте закона. Однако установить определенный тариф могут на уровне Кабмина. Так что утверждать, что обязательный техосмотр будет бесплатным, сейчас рано.

Что будет, если не пройти техосмотр?

За непрохождение техосмотра сейчас предусмотрен штраф в 1,7 тыс. грн. За повторное нарушение – лишение водительского удостоверения.

Кроме того, правительство готовит изменения к правилам дорожного движения.

МВД хочет обязать водителей менять шины и ездить с включенными фарами и менять шины по сезону

Министерство внутренних дел хочет обязать водителей менять шины на зимние и летние, а также постоянно, в любое время суток и времен года, ездить с включенными фарами.

Информация о проведении электронных консультаций с общественностью по поводу проекта постановления Кабмина о внесении соответствующих изменений в ПДД появилась на сайте министерства.

«Реализация проекта постановления позволит урегулировать вопросы эксплуатации в зимний период времени транспортных средств, оборудованных исключительно зимними и всесезонными шинами, а также установить порядок использования дневных ходовых огней (ближнего света фар) при движении механического транспортного средства», – говорится в сообщении.

МВД считает, что такие изменения приведут к положительному влиянию на уровень безопасности дорожного движения, снижению количеств аварий и повышение ответственности водителей.

Проект дополняет Правила дорожного движения новыми пунктами, которые определяют, как отличить зимнюю резину от летней и всесезонной:

шина зимняя – шина, имеющая на боковине маркировку «M+S», «M.S», «M&S», «MS», «DP» и предназначенная производителем для эксплуатации во время зимнего периода времени;

шина летняя – шина, не имеющая на боковине маркировок зимней и всесезонной шины и предназначенная производителем для эксплуатации во время летнего периода времени;

всесезонная шина – шина, имеющая на боковине маркировку «All Seasons» и предназначенная производителем для эксплуатации во время летнего и зимнего периода времени.

Датами смены шин определены 1 октября и 31 марта. По задумке специалистов МВД, все водители должны сменить шины на своих транспортных средствах в один день.

За использование шин, которые не отвечают сезону, полиция сможет штрафовать водителей. Соответственно части первой статьи 121 КУоАП штраф будет составлять 340 грн.

Что касается постоянного света фар в любое время суток и время года, в проекте сказано следующее: «на всех механических транспортных средствах во время движения должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар».

По мнению специалистов, которые работают в МВД, это нововведение должно уменьшить количество ДТП в светлое время суток.

Источник: Главком