Про те, що у певній родині систематично трапляється домашнє насильство, можуть не знати навіть найближчі родичі

Причини, чому постраждала людина не розповідає про те, що відбувається, можуть бути різними: небажання псувати репутацію сім’ї або ж навіть страх того, що, у випадку звернення до правоохоронців, ситуація може погіршитись.

Таким людям необхідна допомога. Тож, якщо ви стали свідком домашнього насильства або навіть почули підозрілі звуки у помешканні сусідів чи родичів – ігнорувати це не варто. Міністерство юстиції надало рекомендації, що робити у такій ситуації.

ЯКЩО ВАМ ЗДАЄТЬСЯ, ЩО У СУСІДІВ/ЗНАЙОМИХ У РОДИНІ ПРОБЛЕМИ

Якщо ви чуєте крик, звуки боротьби, дитячий плач або інші підозрілі звуки з оселі сусідів – це може свідчити, що там відбувається домашнє насильство. Не будьте байдужими та спробуйте допомогти.

Спершу варто подзвонити у двері з будь-яким приводом, щоб оцінити ситуацію. Якщо побоювання підтвердились – викликайте поліцію.

“Під час дзвінка на “102” поліція не може вимагати докази вчинення насильства від свідка та погрожувати йому адміністративною відповідальністю за завідомо неправдивий виклик поліції. Ні постраждала особа, ні свідок домашнього насильства не зобов’язані збирати докази дій кривдника. Це робота правоохоронців. Працівники поліції повинні невідкладно прибути на виклик, відібрати пояснення у свідка та скласти протокол про адміністративне правопорушення, в якому максимально детально зафіксувати факти вчинення домашнього насильства”, — говорить директор Правобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Сергій Бреус.

При особистій зустрічі з можливою постраждалою людиною – розкажіть про необхідність звернутись до поліції, існування притулків для постраждалих від насильства в сім’ї та порадьте звернутись по безоплатну правову допомогу.

ЯКЩО ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї СТРАЖДАЮТЬ ДІТИ

Діти є постраждалими від домашнього насильства навіть тоді, коли є лише його свідками. У таких випадках варто викликати поліцію та звернутись до служби у справах дітей.

Що робити у випадку домашнього насильства Міністерство юстиції України

ЩО МОЖЕ БУТИ ДОКАЗОМ У СПРАВІ ПРО ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО

Докази фактів домашнього насильства, зібрані постраждалою людиною чи свідками, можуть допомогти притягти кривдника до відповідальності. Постраждала людина чи свідки має право подавати зібрані самостійно докази.

Та часом їх отримати складно, оскільки зазвичай насильство відбувається в приватних місцях та без свідків. До того ж деякі види домашнього насильства і зовсім непомітні для оточення: як от психологічне або економічне насильство, але і в такій ситуації покарати кривдника можливо.

Головна порада: якщо ви помітили факт домашнього насильства або воно вчиняється щодо вас – звертайтесь до правоохоронних органів та інших уповноважених установ та зберігайте усі докази і документи.

Це можуть бути фото чи відео, аудіозаписи розмов чи скриншоти листування з погрозами або шантажем, попередні заяви до поліції, висновки медичних експертиз, висновки комісії у справах дітей тощо.

Якщо не впевнені як діяти – зверніться до фахівців системи безоплатної правової допомоги. Юристи системи БПД пояснять, які докази можуть бути корисні у вашому випадку та як їх зібрати.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ

зателефонуйте до контактного центру системи безоплатної правової допомоги 0 800 213 103 , дзвінки безплатні

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чи зверніться до найближчого бюро правової допомоги https://linktr.ee/legalaid.gov.ua

Джерело: 5 канал