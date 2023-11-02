Псевдорелігійна секта імені Путіна, яка пустила коріння в Україні

1 листопада СБУ розпочала обшуки по всій Україні у членів новітньої релігійної секти, яка поширювала проросійські наративи та вірила в божество, біографія якого точно співпадала із життєписом Путіна

Раніше до СБУ, РНБО та Мін’юст з проханням перевірити діяльність АллатРа звернулась народна депутатка Інна Совсун, наголошуючи на тому, що організація здійснює антидержавну діяльність і на неї відкриті кримінальні провадження. Телеканал ЕСПРЕСО нагадує , що це за організація, як вона з’явилась в Україні, хто її члени та чим вони займались.

Коли та де створена АллатРа

Рух “АллатРа” заснований в Україні донеччанами Галиною Яблочкіною (вона ж авторка книг під псевдо Анастасія Нових) і лікарем Ігорем Даниловим ще у 2014 році. Втім фактична діяльність розпочалась у 2010 році. Перед цим вони активно рекламували свою діяльність і промотували друковану літературу.

Упродовж 2016-2018 років до секти долучились нові прихильники у соціальних мережах та на поодиноких конференціях по різних містах України. Вже у 2019 році цей рух почав використовувати для реклами білборди, пресу, та ютуб-канал “АллатРА-ТВ”

Що таке АллатРа

Самі про себе члени релігійної групи говорять як про міжнародний громадський союз, який діє поза політикою та поза релігією, які прагнуть застосувати свої найкращі якості на благо суспільства.

Втім релігієзнавці вказують на те, що це псевдонауковий деструктивний культ, спрямований на руйнування соціальних структур, культури, порядку, сім’ї, особистості та суспільства в цілому, і який практикує приховане психологічне насильство над своїми послідовниками.

У що вірять члени АллатРи

Особливу увагу “АллатРа” приділяє пропаганді псевдонауки й теорії змов за участю іншопланетян і таємних впливових еліт, які приносять в жертву дітей. У книгах, що їх розповсюджує організація, чимало місця посідають езотерика та конспірологія.

“Світом керує таємний світовий уряд – архонти. Це світове зло. Архонти створили історію, встановили існуючий світовий лад, керують народами, впровадили релігії, поширюють хвороби. А зараз архонти готують третю світову війну. ООН та Ліга Націй відповідають інтересам архонтів, а НАТО – їхній “хлист” (батіг)”, – йдеться в літературі, яку розповсюджує “АллатРа”.

У матеріалах, які читають та поширюють члени секти йдеться про боротьбу з ордами сатаністів з Альфа Центаври, які хочуть знищити людство за допомогою мікрочипів. Створена власна міфологія в якій згадуються: і Шамбала, і Атлантида, Гіперборея, прибульці, піраміди, шумери, стовбурові електрони, демони, космічні потоки тощо.

На ці теми записує численні інтерв’ю також і один з засновників Аллатри Ігор Данілов, колишній шахтар з Макіївки, а нині духовний пророк, якого називають “святим духом”, “архангелом Гавриїлом”, “посланцем Аллаха імамом Махті”. Упродовж кількох місяців він провів десятки програм. Одна з останніх, під назвою “Відповідальність за зраду”, відбулась 19 жовтня та має вже 15 тисяч переглядів. Загалом YouTube-канал “АллатРа ТВ” має майже півмільйона підписників. Крім цього каналу, є ще декілька схожих ютуб-каналів і безліч сторінок різних представництв руху в соцмережах. Скрізь головною публічною особою виступає Ігор Данілов.

Фото: facebook/sovsun.inna

Як стверджують ЗМІ у Данілова є офіс на території Києво-Печерської лаври.

Організація АллатРа заснувала рух “Благотворче суспільство”. Його учасники закликають поширювати інформацію з метою “вийти з усіх криз мирним шляхом” і завадити “самознищенню людства”.

Релігієзнавці вказують на те, що історія АллатРи нагадує відому в 1990-их роках організацію “Біле братство”, що пропагувало подібну ідеологію – самовдосконалення, пізнання себе та інші психологічні прийоми впливу на свідомість мас. Дійшло до того, що учасники цієї організації планували вчинити масове самогубство у Софійському соборі. Спецслужби вакханалію припинили, а найактивніших членів арештували.

Московський слід АллатРи

Цікаво, що через кількадесят років засновницю “Білого Братства” журналістку Марину Цвігун виявили у Москві, де вона змінила ім’я та прізвище на Вікторію Преображенську. В Москві жінка не соромилась критикувати Помаранчеву революцію, Революцію гідності, а президента-втікача Віктора Януковича активно підтримувала.

У 2016 році видання “Дзеркало тижня” припустило, що до діяльності АллатРи має стосунок Марина Цвігун, або як вона ще тоді називалась Марія Деві Христос. У матеріалі також згадується, що підтримку Цвігун надавав екскерівник так званої ДНР нині мертвий Олександр Захарченко.

Проросійська лінія чітко прослідковується в діяльності організації. І справа навіть не в російськомовності літератури (прихильники АллатРи, які все життя спілкувалися українською, часто переходять на російську). Члени секти АллатРа також влаштовували телемости з Росією, на яких запрошували до розмови пyтiнicтів та депутатів від “Єдиної Росії”.

Агресію РФ проти України лідери організації намагаються коментувати, використовуючи розмиті формулювання – “нас штучно поділили на держави, національності, раси”.

У проповідях АллатРи фігурують тези про слов’янську єдність, “особливий слов’янський менталітет”. Крім того, вказує у своєму дописі, присвяченому діяльності секти депутатка Інна Совсун, її представники несуть благу вість, що світ врятує Номо – слов’янський лідер, який походить зі спецслужб. У книжці “Перехрестя. Споконвічний Шамбали” біографія персонажа Номо викладена у позитивному образі, написано що він приведе цивілізацію до процвітання. “Його біографія підозріло точно збігається з біографією Пyтiнa”, – пише народний депутат.

Український центр аналітики та безпеки, ще у лютому 2021 року стверджував, що АллатРа треба заборонити як інформаційний проєкт Кремля, котрий просуває відверто проросійські наративи.

Як АллатРа здобуває прихильників різними шляхами

Окрім великої кількості друкованої літератури, АллатРа активно розміщує зовнішню рекламу, займається промоцією в соціальних мережах, а також секта створила власний канал АллатРа-ТВ.

Останнім часом секта АллатРа показово відмежовується від політики й релігії, роблячи акцент на інших темах. Члени організації називають себе “Благотворчим суспільством” і кажуть, що прагнуть лише вдосконалення світу.

Ще один акцент “Благотворче суспільство” робить на зміні клімату, заперечуючи вплив людства на нього. На думку організації, зміни клімату зумовлені циклічними природними процесами тривалістю 12 тис. років, тому їх можна передбачити й запобігти шкоді. З цією тезою активісти спільноти навіть вже встигли піти в маси, одягнувши на себе брендований одяг з написами “Благотоворче суспільство” та роздаючи друковану продукцію.

Фото: facebook-сторінка Лари Поліщук

“Уже немає людей, які не бачать, наскільки критично змінився клімат. На сьогодні наш головний ворог – це клімат! Ворог всього людства і справитися з ним ми можемо тільки разом. Кліматичний цербер набирає обороти і його апетит зростає з кожним днем… Міжнародний проєкт “Благотворче суспільство” пропонує реальний вихід, але ще не всі люди знайомі з проєкт, на жаль. Благотворче суспільство – це твоє щасливе майбутнє, це майбутнє твоїх дітей”, – пише волинська психологиня Лара Поліщук і кличе перейти по посиланню, довідатись рецепти запаморочливого успіху вже у найближчому майбутньому.

Про те, що секта АллатРа і, зокрема, “Благотворче суспільство” розпочали новий виток свої діяльності, декілька днів тому писала нардепка Інна Совсун. Вона каже, що вже знає декілька прикладів, де довірливі люди піддаються під небезпечний вплив. Користувачі у коментарях зазначають, що навіть були факти намагання секти зайти зі своїми промовами у навчальні заклади. Крім того, вони встановлюють білборди на дорогах України.

Фото: facebook.com/sovsun.inna

Також у коментарях під дописом Совсун користувачка Інна Скаржинська, яка є президентом у ГО “Всеукраїнська академія автентики” пише, що з необережності дала їм інтерв’ю.

Фото: facebook/sovsun.inna

“Мала необережність, за порадою знайомої, дати їм інтерв’ю давно колись. Їх розмах вражає. Я одразу зрозуміла, що це секта. Звичайно корені з Росії, бо вони пропагують книжки “анастасія” почитати. Довго потім дзвонять, не відпускають, цікавляться життям. Але я не знала, що благотворне суспільство – то їхні ідеї. То капець просто, як пропаганда діє на усіх рівнях”, – писала жінка.

Фото: facebook.com/sovsun.inna

Відомі прихильники АллатРи в Україні та світі

За даними ЗМІ до діяльності АллатРи залучались родичі високопосадовців українських правоохоронних і розвідувальних органів. Тут згадують, що одним із лідерів руху був Олег Кулініч, голова СБУ в Автономній Республіці Крим, звинувачений у державній зраді України на користь Росії.

Інтерв’ю телеканалу “АллатРа-ТВ” дала також колишня народна депутатка Надія Савченко, яка зазначила, що “дуже хотіла б, щоб АллатРа мала центральний канал в Україні”.

Міський голова Коростеня Володимир Москаленко і взагалі розпорядився встановити в центрі міста пам’ятник АллаТрі.

“Ми з задоволенням будемо представляти АллаРу як колективний член”, – зазначив мер від імені міста.

Фото: facebook/sovsun.inna

Учасниками секти є Євген Мураєв, проросійський політик, якого підозрюють у державній зраді. Його політична програма “Формула країни” мала змістовні збіги з проєктом Ігоря Данілова “Благотворче суспільство”.

Видання “Ґрунт” також пов’язує з АллатРою ексголову СБУ Івана Баканова. Буцімто саме через його причетність, СБУ так довго не розслідувала діяльність секти.

Уродженка Львівщини, колишня голова міста Рава-Руська, а нині міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук дала 40-хвилинне інтерв’ю на онлайн-телебаченні “Аллатра ТВ” у 2020 році, невдовзі після того, як стала народною депутаткою України від партії Слуга народу”. Втім днями вона оприлюднила пост у якому обурилася тим, що її прізвище “намагаються прив’язати до однієї із сект”.

Фото: facebook/sovsun.inna

“Я не була і не є членом секти й геть не поділяю її ідеологію”, – заявила Верещук.

Роббі Веллс – безпартійний постійний кандидат у президенти США 2012, 2016, 2020 та 2024 років. У своїй передвиборчій кампанії 2024 року активно підтримує проєкт “Благотворче суспільство”.