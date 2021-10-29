С 1 ноября в Украине изменятся правила дорожного движения: новые знаки, разметка и предписания для велосипедистов

Кабинет министров Украины внес изменения в Правила дорожного движения, которые 1 ноября 2021 года вступают в силу. На дорогах появятся новые знаки, а главное — в переменах особое внимание уделено велодвижению и его нормам.

Издание «Заборона» рассказывает, что изменится с 1 ноября в правилах дорожного движения Украины.

В правилах дорожного движения (ПДД) прописали регулировку велодвижения.

На дорогах появятся новые знаки, в частности о платных дорогах и зарядке электокаров.

В Украине начнут делать диагональные пешеходные переходы (рассказываем, что это такое).

ПДД: наконец-то вспомнили о велосипедистах

В изменениях подробно прописаны права и обязанности велосипедистов, а также то, как теперь должны двигаться велосипедисты.

Кроме того, регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, движение людей с нарушением зрения.

В правила дорожного движения вводят (да, их до сих пор не было) понятия велосипедная дорожка, велосипедная полоса, велосипедный проезд:

велосипедной дорожкой является дорожка с покрытием вне проезжей части, расположенная отдельно или смежно с тротуаром или пешеходной дорожкой;

велосипедная полоса – это полоса, предназначенная для движения на велосипедах в пределах проезжей части;

велосипедный переезд – место пересечения велосипедистами проезжей части. Велосипедисты, в соответствии с изменениями, должны пересекать проезжую часть через велосипедный переезд, а если нет — в соответствии с требованиями ПДД. Они также должны управляться сигналами регулятора или светофора.

На дорогах появятся знаки, регулирующие велодвижение.

Изменения в ПДД с 1 ноября 2021 года. Инфографика: Укравтодор.

Изменения в ПДД с 1 ноября: новые знаки

В Украине будет запрещено двигаться со скоростью 110 км/ч, если элемент дороги, отделяющий полосы противоположных направлений, не выделен разметкой 1.2 (ранее 1.1 или 1.2), разметки отличаются шириной – до 15 см и 20 см соответственно.

На дорогах появятся диагональные пешеходные переходы – это переход, позволяющий пешеходам пересекать проезжую часть не только по периметру перекрестка, но и наискосок. Они будут обустраиваться на регулируемых перекрестках, где разрешен переход по диагонали.

Также будет расширена типизация государственных дорог. Так, внедряется территориальный тип дорог (в дополнение к международному, национальному и региональному типам). Это поможет знать, какая полиция должна разбираться с ДТП.

В изменениях в дорожные правила также прописаны новые знаки. В частности, они будут обозначать:

электрозарядные станции и шиномонтаж;

таблички для информирования водителей о возможности пересадки на городской общественный транспорт;

о направлении движения велосипедистов;

знаки для платных дорог;

минимальная скорость движения на разных полосах дороги.

Изменения в ПДД с 1 ноября 2021 года. Инфографика: Укравтодор.

Изменения в ПДД с 1 ноября 2021 года. Инфографика: Укравтодор.

Новая разметка с 1 ноября: зачем она

Новой разметкой будут обозначаться новые диагональные пешеходные переходы. Также к привычной вертикальной черно-белой разметке прибавятся две, их лучше видно при недостаточном освещении — желто-красная и красно-белая.

Желто-красной разметкой будут обозначать аварийно-опасные участки дороги, где часто бывают ДТП, а также лежачих полицейских, места парковки дорог и приближение к кольцевой развязке, участки перед выходами из территории школ.

Красно-белый цвет имеют линии нерегулируемого пешеходного перехода, нерегулируемый пешеходный переход в местах с повышенной опасностью ДТП, обозначение нерегулируемого пешеходного перехода в местах проживания или работы слепых; обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть.

Автор: ЕВГЕНИЙ КОЗЯРИН: Заборона