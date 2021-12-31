Традиція дарувати подарунки чиновникам під Новий рік чи Різдво до сьогодні збереглася в Україні. Чиновники часом отримують під ялинку і елітні авто, і квартири, і дорогі годинники. Список можна продовжувати нескінченно.

Якщо ви – посадова особа, то разом з завданнями, відповідальністю і обов’язками ви отримуєте і певні обмеження свого життя, зокрема і обмеження на одержання подарунків. Напередодні свят юристка Bihus.Info Єлизавета Середіна підготувала пам’ятку, які подарунки, від кого і на які суми можуть отримувати держслужбовці згідно з законом.

Детально правила отримання подарунків розписані в Розділі IV Закону України «Про запобігання корупції».

Що можна дарувати чиновникам, а що ні

Закон говорить, що подарунок – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

На кого розповсюджуються правила щодо подарунків?

Обмеження діють для посадових осіб (визначених у пунктах 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції»).

У цьому списку широкий перелік посад – від депутатів і міністрів, прокурорів і суддів до рядових працівників держпідприємств, поліцейських, членів наглядових рад держустанов.

Простіше кажучи – для всіх, хто подає електронні декларації, плюс ​​для осіб, які не є державними службовцями, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, приватні виконавці, оцінювачі та інші особи з підпункту б) пункту 2 ч.1 ст. 3 вищевказаного закону).

Від кого не можна приймати подарунки взагалі?

Посадовим особам забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб, якщо:

1) дарувальник є підлеглим посадової особи;

2) подарунок пов’язаний із здійсненням особою посадових обов’язків (залежить від оцінки того, хто отримує подарунок).

Які подарунки можна приймати?

Від інших дарувальників посадові особи можуть приймати подарунки, якщо їх вартість не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка (з 1 грудня це 2 481 грн), одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує 4 540 грн (на 2021 рік).

АЛЕ! Такі обмеження не поширюються на подарунки:

1) від близьких осіб (батьки, діти, сестри, брати, бабусі, дідусі, тощо);

2) у вигляді загальнодоступних знижок на товари, послуги, виграші, призи, премії, бонуси.

Також цікаво, що рішення, прийняте держслужбовцем на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів.

Які подарунки потрібно декларувати?

Якщо вартість подарунку перевищує 5 прожиткових мінімумів на 1 січня року, за який подається декларація – 11 350 грн за 2021 рік.

А для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує ті ж 11 350 грн за 2021 рік.

Варто звернути увагу, що те, що посадовці отримують за нижчою від ринкової ціною, закон теж визначає подарунком. Як приклад можна навести оренду квартири, яка на ринку коштує 50 тисяч гривень на місяць, а для чиновника чомусь обходиться у 10 тис. грн, або купівлю авто чи будь-яких інших товарів зі знижкою, що не передбачена для інших громадян.

Яка відповідальність передбачена за порушення цих правил?

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою накладення штрафу від 1 700 грн до 3 400 грн з конфіскацією такого подарунка (ст. 172-5 Кодексу України про адмінправопорушення).

Якщо особу вже протягом року штрафували за таке порушення, тоді відповідальність буде від 3 400 грн до 6 800 грн з конфіскацією такого дарунка та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік.

Отже, посадовим особам заборонено приймати подарунки від підпорядкованих осіб та у зв’язку із здійсненням своїх обов’язків. Від інших осіб можна приймати подарунки тільки в межах певної суми та, як говорить закон, які «відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність» (юридичного визначення гостинності не існує, це оціночне поняття).

Обмежень щодо вартості подарунків від близьких осіб не існує, проте їх потрібно декларувати, якщо вони дорожчі за 5 прожиткових мінімумів на 1 січня року, за який подається декларація.

Ось кілька судових справ про притягнення держслужбовців до адмінвідповідальності за отримання заборонених подарунків, які відшукали у Bihus.Info.

Штраф за нерухомість депутатці

У 2016 році Ганна Бойко, на той час депутатка сільської ради в Полтавській області, отримала у подарунок нерухоме майно від неблизьких осіб. Їй подарували приміщення торгівельного центру.

У 2018 році суд притягнув Ганну Бойко до адмінвідповідальності. Наклав штраф 1700 грн з конфіскацією подарунка. Це рішення того ж року підтвердила і апеляційна інстанція. Захист стверджував у суді, ніби договір дарування приміщень уклали з метою замаскувати угоду купівлі-продажу, однак це не переконало суддів – і штраф з конфіскацією лишився в силі.

А оскільки Ганна Бойко невдовзі після остаточного рішення апеляції продала приміщення, які мали бути конфісковані, то у 2020-му році потрапила ще й під кримінальну відповідальність. За статтею про незаконні дії щодо майна, яке підлягає конфіскації. От тільки в цьому випадку вона уклала з прокурором угоду про визнання вини і отримала за продаж приміщень лише штраф – 6 тис грн. Продала ж вона їх (принаймні офіційно) – за 70 тис грн. Оціночна вартість проданого була ще вищою – 315 тис. грн.

Штраф за відпочинок директору НАБУ

У 2018-2019 рр. директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник двічі по кілька днів відпочивав у комплексі на Рівненщині. Оренда житла коштувала загалом 25 тис грн.

Оплачував рахунки за проживання не директор НАБУ і не його родич, а стороння особа. Разом з тим Артем Ситник стверджував, що повертав кошти цьому чоловікові після відпочинку. “Була домовленість про те, що місце буде замовлено, після чого розрахунок буде проведено. І цей розрахунок був проведений. Суму за проживання я віддавав у Києві [Миколі] Надєйку,” – запевняв директор НАБУ.

У 2019-му райсуд Рівненської області визнав винним Артема Ситника в адмінправопорушенні – отриманні “забороненого” подарунку. І наклав штраф – 3400 грн. Апеляційний суд залишив рішення без змін. Через це директора Антикорупційного бюро внесли до реєстру корупціонерів.

Артем Ситник вважає справу політичним замовленням і звернувся в Європейський суд з прав людини.

Штраф за подарований алкоголь пожежнику

У 2020-му Сергій Кордунян, начальник відділу мобілізаційної роботи пожежної охорони та надзвичайних ситуацій сільради у Чернівецькій області, отримав у подарунок пляшку горілки “Львов Преміум Голд” та пиво “Львівське світле” від свого підлеглого.

Того ж року райсуд Чернівецької області визнав винним Сергія Кордуняна в адмінправопорушенні та призначив штраф – 1700 грн. Оскільки подарунка на момент засідання вже не було, суд не мав можливості застосувати його конфіскацію.

Однак, бувають випадки, коли держслужбовці отримали “заборонені” подарунки, а суд у цьому порушень не побачив.

Подарунок нардепу на 120 000 грн

Парламентарій з президентської фракції “Слуга народу” Максим Гузенко наприкінці 2020-го отримав у подарунок послуги вартістю 119 тис грн. Обдарувала народного обранця приватна компанія «Євраліс Семенс Україна». В електронній декларації депутат зазначив, що це – подарунок.

Нацагентство з питань запобігання корупції склало на нього адмінпротокол за порушення обмежень щодо одержання подарунків. Однак Печерський райсуд Києва не знайшов порушень у цьому подарунку.

Суддя скандально відомого суду Світлана Смик у рішенні взагалі не згадала про законодавчі обмеження вартості подарунків народним обранцям. Вона послалася лише на норму закону, яка забороняє всі подарунки, якщо вони пов’язані із здійсненням посадової діяльності. Далі зазначила, що Нацагентство не довело пов’язаність за цим пунктом, і вирішила, що складу адмінправопорушення немає…

Переліт для віце-прем’єрки на конференцію

У 2019 році тодішню віце-прем`єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванну Климпуш-Цинцадзе запросили спікером на конференцію. Організатори оплатили її переліт Київ-Одеса-Київ вартістю близько 7 тис грн.

Нацагентство з питань запобігання корупції розцінило це як подарунок і у 2021-му році спрямувало до суду адмінпротокол. Климпуш-Цинцадзе назвала їхнє рішення сумнівним, зокрема, й через те, що строки притягнення до адмінвідповідальності минули.

Власне через закінчення строків суд у 2021-му закрив провадження. Винна чи ні особа – не встановлювалось.

Квартира у подарунок поліцейському

У 2019 році на посаді поліцейського взводу груп реагування батальйону Управління поліції охорони в Черкаській області Євгеній Довгополий отримав у подарунок однокімнатну квартиру вартістю 221 тис грн, тобто значно більше дозволеної законом ціни подарунків.

У 2020-му райсуд Черкас розглядав адмінпротокол, складений через цей подарунок. Євгеній Довгополий правопорушення не визнав: сказав, що отримав об`єкт нерухомості від близької людини, який є співмешканцем його матері. Суд постановив закрити провадження у зв’язку з відсутністю складу адмінправопорушення.

Депутати виділили гроші самі собі

У 2017 році депутати міськради у Волинській області проголосували за виділення самим собі близько 8 тис грн бюджетних коштів “з нагоди дня місцевого самоврядування”.

У 2019-му міський суд розглядав адмінпротокол по Сергію Загорському від політичної партії “За майбутнє”, який був серед 16 депутатів, що голосували за це рішення, і отримав “на святкування” 300 грн з бюджету.

Суд визнав його винуватим у вчиненні адмінправопорушення – прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Але звільнив депутата від відповідальності через малозначність вчиненого, оголосивши усне зауваження.

Аналіз Єдиного реєстру судових рішень показав, що антикорупційне законодавство про покарання чиновників за дорогі подарунки – переважно працює. Правоохоронці складають адмінпротоколи і суди нерідко вважають їх обгрунтованими. Однак лояльність суддів до посадовців може залежати від висоти посади чиновника.

З усіх описаних нами випадків найбільше здивування викликає рішення судді у справі про подаровану послугу нардепу від президентської партії. Попри те, що сума подарунку значно перевищувала дозволену, суддя потрактувала закон на користь політика.

Автор: Єлизавета Середіна, юристка проєкту «Тисни» (Bihus.Info); Українська правда