Що робити якщо в Україні зникне зв’язок та як до цього підготуватися

Міноборони країни-окупанта раніше повідомляло, що завдасть ударів у Києві по об’єктах СБУ та 72-го головного центру інформаційно-психологічних операцій (ПСО). У відомстві агресора заявили, що це необхідно для «припинення інформаційних атак проти Росії».

Через кілька годин після цього одна ракета потрапила в київську телевежу, друга розбомбила єврейські могили у Бабиному Яру. Після цього в деяких населених пунктах Київської області також не працювало цифрове телебачення.

Раніше також повідомлялося, що російські окупанти готуються запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії.

Спочатку вони планують влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилося на капітуляцію. На «підтвердження» цього фейку будуть поширювати начебто підписані «документи», а також змонтовані фейкові відеоролики.

Міністр оборони Олексій Резніков попередив українців, що ЦЕ БРЕХНЯ. «Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога!» – сказав міністр. Разом з тим, усі українці повинні бути готові до перебоїв зі зв’язком. ЕП дає поради, як це зробити.

Чи може мобільний зв’язок зникнути одночасно по всій країні

Ні. Мережі мобільних операторів мають високу щільність і гнучку архітектуру. Це дозволяє в разі необхідності міняти маршрути трафіку через вузлове обладнання, розташоване в різних містах України. Це дозволяє оператору зберегти функції мережі і поновлювати надання послуг, навіть якщо якісь об’єкти отримають пошкодження і вийдуть з ладу.

Базові станції забезпечені альтернативними джерелами живлення для безперебійного постачання електроенергії обладнанню, а також резервними каналами для телеком-з’єднань.

У той же час, пошкодження або тривале знеструмлення великої кількості об’єктів зв’язку може призвести до відсутності або відчутного погіршення якості зв’язку на певній території. Ведення тривалих військових дій на певній території з одночасним виведенням з ладу обладнання може призвести до тривалої відсутності зв’язку.

За інформацією мобільних операторів на 2 березня, у багатьох населених пунктах, які зазнали руйнації через обстріли з боку країни-окупанта, базові станції мобільних мереж працюють від дизель-генераторів. Місцеві мешканці несуть каністрами пальне, щоб робота зв’язку не припинялася.

Як користуватися мобільним зв’язком на окупованих територіях

На окупованих територіях у ворогів є теоретична можливість ставити обладнання, яке може перебивати українські мережі. Потужності такого обладнання може вистачити максимум на один мікрорайон. Але є простий спосіб від інженерів українських мобільних операторів, як від цього захиститися.

Інструкція для Android (назви пунктів можуть дещо відрізнятися) 1. Відкрити «Налаштування». 2. Знайти пункт «Мобільна мережа» чи в «Підключеннях» (там, де налаштування Wi-Fi). 3. Обрати пункт «Оператор» чи «Оператори». 4. Прибирати галочку «Вибирати автоматично». 5. Погодитися на ручний пошук мереж. 6. Знайти й обрати мережу свого оператора і тип мережі: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) чи LIFECELL. Назви можуть дещо відрізнятися. Інструкція для iOS 1. Зайти в «Параметри». 2. Стільникові дані. 3. Вибір мережі. 4. Авторматично – відключити. 5. Почекати завантаження доступних мереж. 6. Знайти й обрати мережу свого оператора і тип мережі: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) чи LIFECELL. Назви можуть дещо відрізнятися.

Що робити, якщо є суттєві перебої в роботі мобільної мережі

У разі значних перебоїв у роботі мобільної мережі користувачам слід звернути увагу на функцію відправки голосових повідомлень або відеоповідомлень через Viber, Telegram, Signal, WhatsApp, Messenger.

Це актуально в тому разі, якщо найближча базова станція не працює, але є уривчастий зв’язок з віддаленою БС.

Що робити, якщо пропало ефірне телебачення

У разі зникнення ефірного цифрового телебачення можна дивитися пряму трансляцію українських каналів на YouTube або завантажити додатки для перегляду цифрового телебачення.

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV відкрив вільний доступ до національних телеканалів. Дивитися можна через браузер, додаток на мобільному пристрої або телевізорі всюди, де є інтернет.

Чому пропав телевізійний сигнал у Київській області і що робити

За словами опитаних ЕП експертів, через влучання в київську телевежу потужність ретрансляторів дещо впала.

Через це в Київській області може пропасти сигнал цифрового телебачення у домогосподарств, які приймають сигнал на домашні антени, на малопотужні антени або на антени, перед якими є фізичні перешкоди для прямого сигналу.

У такому разі потрібно або змінити місце розташування антени, або перейти на інші способи прийому сигналу: супутник, мобільний або кабельний інтернет.

Чому є проблеми з прийомом супутникового інтернету

За словами джерела ЕП, окремі підрозділи окупаційних військ почали використовувати обладнання для створення перешкод супутникам Amos і Astra, через які транслюються українські телеканали. Через це користувачі супутникового ТБ можуть бачити «биту» картинку або зіткнутися з відсутністю сигналу.

Між тим, оператори цих супутників мають технічну можливість швидко встановлювати точні географічні координати станцій перешкод, тому ці станції ворога часто змінюють своє місце перебування.

У той же час, ключові українські загальнонаціональні телеканали розкодували свої сигнали із супутника.

Яка структура прийому телесигналу в Україні за технологією

Приблизно 50% домогосподарств приймають телесигнал через технологію Т2, 20% – через «відкритий» супутник, 30% – через кабель, ОТТ та iPTV.

Наскільки стійка українська інтернет-мережа

Українська фізична інтернет-мережа має високу щільність і багато вузлів, тому загалом вона має високу стійкість у разі виведення з ладу певних сегментів. Однак при цьому інтернет-мережа дуже чутлива до перебоїв з електроенергією.

У компанії «Ланет» кажуть, що загалом питання інтернет-зв’язку під час військового вторгнення просте: якщо буде електроенергія – буде і доступ до інтернету. При цьому електроенергія повинна бути всюди, на всій території країни.

Наприклад, щоб працювали магістральні лінії, що з’єднують Україну з ЄС, живлення необхідне за всім маршрутом – від Києва до західного кордону. Якщо трапиться масове відключення світла, то, імовірно, генераторів не вистачить і тоді інтернету не буде ні в кого.

Усі несправності інтернет-мережі, що не залежать від електроенергії, провайдери обіцяють усувати в протягом годин за умов відсутності фізичної небезпеки для співробітників.

Які найбільш стійкі технології голосового та інтернет-зв’язку є в Україні

Більш стійкою технологією голосового зв’язку може виявитися фіксована телефонія та інтернет за технологією FTTH.

Фіксована телефонія має три важливі переваги.

1. Надійність: працює без електроживлення в домі. Живлення здійснюється з АТС, яка має резервні потужності – стаціонарні або мобільні генератори.

2. Захищеність: дроти переважно розміщені в кабельній каналізації під землею в понад 100 тис канало-кілометрах кабельної каналізації і не піддаються радіовтручанню або заглушенню сигналу. Дроти не захищені лише від фізичного розриву.

3. Якість: проводова телефонія забезпечує стабільність зв’язку за будь-якої погоди.

Варто згадати події в Ічні у 2018 році, коли під час надзвичайної ситуації на складі боєприпасів фіксований зв’язок, на відміну від мобільного, працював стабільно.

Фіксованим телефонним зв’язком активно користуються бізнес та державні установи, серед яких – об’єкти соціальної інфраструктури: заклади освіти, медицини, адміністративні управління, служби.

Якщо абонент підключений до оптичного інтернету за технологією FTTH, і його роутер підключений до джерела безперебійного живлення, інтернетом можна буде користуватися в разі відключення електроенергії в будинку.

Лише в оператора «Укртелеком» за технологією FTTH інтернет отримують понад 200 тис абонентів. Загалом в Україні таким інтернетом користуються понад 1 млн абонентів.

Що із супутниковим інтернетом

Супутниковий інтернет доступний обмеженій кількості користувачів, серед яких переважно спецкористувачі та бізнес.

Після звернення в Twitter міністра цифрової трансформації Михайла Федорова до засновника компанії Starlink Ілона Маска Україна вже на другий день отримала обмежену партію супутникових терміналів Starlink, а сама компанія розширила покриття на Україну.

Що робити, якщо мобільний зв’язок та інтернет повністю зникнуть

Навіть за умови повної відсутності зв’язку смартфони можуть створити власну мережу зв’язку. Ця технологія називається mesh – щільна мережа.

Її суть у тому, що телефони з установленими спеціальними програмами-чатами напряму або через спільні точки доступу Wi-Fi (навіть без інтернету) вишукують інші такі ж телефони. Це можливо і через Bluetooth, дальність дії якого в «полі» може сягати 100 метрів.

Для користування цією технологію потрібно завчасно встановити такі додатки.

Bridgefy. Доступна для Android та iOS, але з iOS працює дуже нестабільно. Має суттєвий недолік: для реєстрації в мережі треба хоч раз запуститися з доступним інтернетом. Щоб створити контакт, треба бути на невеликій відстані один від одного.

Завантажити: Bridgey для Android, iOS.

Briar. Доступна тільки для Android. Додаток може починати працювати повністю офлайн. Користувач зможе роздавати додаток і розширювати меш навіть в умовах повної відсутності інтернету.

Він дозволяє додавати контакти на відстані за допомогою спеціальних посилань. При додаванні за посиланням необхідно, щоб один одного додали обидві сторони.

Потрібно встановити обидві програми всім рідним, оскільки невідомо, наскільки якісно буде працювати в реальних умовах та чи інша програма. Ще краще – завантажити вже заказ apk-файл програми на телефон.

Завантажити: Briar для Android.

Що робити в разі повної відсутності зв’язку

Потрібно користуватися радіоприймачем на батарейках. Вмикати приймач щогодини для отримання новин.