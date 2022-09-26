Що зробити вже зараз, щоб бути готовими до зими

Холодний вересень ще раз нагадав нам, що холоди близько і настануть, можливо, раніше, ніж ми очікуємо. Насправді ніхто не знає, що нас чекає зимою, як ми будемо її зимувати та яку температуру очікувати на вулиці й у будинках. Потрібно готуватися. Нам треба скласти такий імпровізований тривожний рюкзак, але тривожний саме через тепло.

Насамперед потрібно змоделювати ситуацію, що може статися взимку.

Буде не досить тепло у квартирі чи будинку. Не буде опалення взагалі або будуть значні перебої. Не буде електрики. Не буде опалення, води й електрики.

Отже, найголовніше – знати, що робити в таких випадках та мати все необхідне. Адже коли в нас не пропрацьовані сценарії, ми діємо дуже хаотично або панікуємо. А коли маємо необхідне та знаємо, що робити, то стає зрозуміліше.

🔴 Підготування дому

Потрібно подбати про утеплення стін . Це точно допоможе зберегти тепло та не так швидко будинок / квартира вихолонятимуть після літа. Так само не забудьте про балкон.

. Це точно допоможе зберегти тепло та не так швидко будинок / квартира вихолонятимуть після літа. Так само не забудьте про балкон. Обовʼязково відрегулюйте пластикові вікна . Часто люди не знають, що це взагалі можливо, і ніколи цього не робили. Найкраще запросити спеціаліста, що знається на цьому.

. Часто люди не знають, що це взагалі можливо, і ніколи цього не робили. Найкраще запросити спеціаліста, що знається на цьому. Всі щілини , через які дме та втрачається тепло, потрібно надійно полагодити. Скотч – це не найкраща ідея.

, через які дме та втрачається тепло, потрібно надійно полагодити. Скотч – це не найкраща ідея. Батареї . Якщо у вас якась батарея в попередній опалювальний сезон була не досить гаряча, а ви не знайшли часу, щоб зрозуміти чому й усунути цю проблему, то зараз саме час це зробити. Також встановіть між стіною та батареєю тепловідбивний щиток у вигляді фольгоподібної плівки.

. Якщо у вас якась батарея в попередній опалювальний сезон була не досить гаряча, а ви не знайшли часу, щоб зрозуміти чому й усунути цю проблему, то зараз саме час це зробити. Також встановіть між стіною та батареєю тепловідбивний щиток у вигляді фольгоподібної плівки. Килими. Ми зараз активно від них відмовляємося, бо це не дуже трендово, але вони також допоможуть зберегти тепло і додати трішки затишку у вашу оселю. Максимально застеліть їх у себе в домівці.

🔴 Для тих, у кого приватний будинок

Якщо ви живете в приватному будинку та маєте автономне опалення, варто подумати про альтернативний котел. Найкраще мати два види, як-от газовий і твердопаливний чи газовий та електричний на крайній випадок. У кого залишилися старі добрі печі, радимо їх підготувати до використання.

Запасіться достатньою кількістю дров та іншого палива.

Обовʼязково перевірте вентиляційні отвори, щоб вони добре працювали. “Потрусіть сажу” – для цього викличте пічника з індикатором.

Генератор можна купити, і він забезпечить вам додаткове джерело електроенергії, але зважайте на нюанси:

1. Генератор працює переважно на бензині чи дизпаливі, і їх треба постійно десь брати.

2. Якщо проблема з електрикою буде тривалою, то генератор вам не допоможе. Це розв’язання проблеми лише на деякий час. Плюс він не зможе давати вам тепло, і опалювальні електричні прилади не зможуть довго від нього працювати. Радше генератор для малих побутових потреб.

3. Подумайте, де буде розміщений генератор. Памʼятайте, що він досить шумний та викидає вихлопні гази, які є отруйними. Тому його не можна тримати в закритих приміщеннях.

Важливо! Майте варіант евакуації на випадок, якщо все буде погано. Це має бути місце, де точно буде тепло. Приватний будинок, де є котел чи піч та достатня кількість палива. Так само подумайте, як туди доїхати.

🔴 Ночівля та перебування в оселі

Одягайтеся за принципом багатошаровості. Детально це описано в посібнику “Журналіст і (не)безпека” (Розділ ІІ. ст. 31).

Детально це описано в посібнику “Журналіст і (не)безпека” (Розділ ІІ. ст. 31). Вдягайтеся в термобілизну та фліс. Під час вибору термобілизни враховуйте її тип. Варто купувати ту, що призначена не для активного відпочинку. Зрозумійте принцип роботи термобілизни, зауважте, що вона не працює з джинсами та іншими бавовняними тканинами.

Під час вибору термобілизни враховуйте її тип. Варто купувати ту, що призначена не для активного відпочинку. Зрозумійте принцип роботи термобілизни, зауважте, що вона не працює з джинсами та іншими бавовняними тканинами. Майте окремий набір термобілизни та теплого одягу для сну. Одяг має бути максимально легкий та зручний.

Одягайтеся в натуральну шерсть та вовну .

. Окремо подбайте про шкарпетки . Вони мають бути з натуральної вовни. Можна використовувати дві пари. Наприклад, одні тонкі із шерсті мериноса, а інші товстіші вовняні. Добре гріють і шкарпетки з ангори.

. Вони мають бути з натуральної вовни. Можна використовувати дві пари. Наприклад, одні тонкі із шерсті мериноса, а інші товстіші вовняні. Добре гріють і шкарпетки з ангори. Тримайте точки, через які втрачається тепло, завжди в теплі. Одягніть шапку, додатково закутайте поперек або утепліть спину.

Суперлегкі пухові жилетки також стануть у пригоді та добре вас зігріють.

Купіть електропростирадло або електрогрілку . Зауважте, що вони мають бути від надійних виробників.

. Зауважте, що вони мають бути від надійних виробників. Подбайте про додаткові дуже теплі ковдри. Не зайвим буде і спальний мішок, але він має бути з температурою екстремуму не менш ніж –8℃.

Електрообігрівачі також знадобляться. Але вибирайте надійні та потужні. Проте памʼятайте про перенапруження ліній електрики.

також знадобляться. Але вибирайте надійні та потужні. Проте памʼятайте про перенапруження ліній електрики. Водяні гарячі грілки чи просто пластикові пляшки зігріють вас на деякий час.

🔴 Їжа

Запасіться поживною їжею , яка не потребує готування. Ми рекомендували в статті “Тривожний рюкзак для медійників”.

, яка не потребує готування. Ми рекомендували в статті “Тривожний рюкзак для медійників”. Туристичні горілки допоможуть нагріти воду, але пам’ятайте про запас газу та спеціальний посуд для того, щоб вода швидше закипіла. Не використовуйте сухий спирт (ви колись намагалися на ньому щось закипʼятити? Отож).

допоможуть нагріти воду, але пам’ятайте про запас газу та спеціальний посуд для того, щоб вода швидше закипіла. Не використовуйте сухий спирт (ви колись намагалися на ньому щось закипʼятити? Отож). Сублімована їжа не потребує готування, потрібен лише окріп.

не потребує готування, потрібен лише окріп. Армійські сухпаї в реторт-пакетах зовсім не потребують електрики й окропу та розігріваються дуже добре. Просто налийте води, покладіть каталізатор та пакет з їжею. Вуаля – через 10–15 хвилин ви матимете порцію гарячого обіду.

зовсім не потребують електрики й окропу та розігріваються дуже добре. Просто налийте води, покладіть каталізатор та пакет з їжею. Вуаля – через 10–15 хвилин ви матимете порцію гарячого обіду. Не забувайте про великий запас води.

🔴 Гігієна

Майте велику кількість дитячих мокрих серветок. Вони гіпоалергенні та без запаху. Пʼятьма серветками можна обтерти себе повністю.

Є так званий туристичний душ – це губка, якою можна помитися без води.

Якщо будете митися в душі, подбайте про туристичний рушник, який легко сохне, адже в холодній хаті з цим будуть проблеми.

🔴 Що ще потрібно мати

Свічки – багато і різних. Вони не тільки дають світло, а й трішки зігрівають.

Сірники.

Мінімум три павербанки.

Можна купити павербанк, який заряджається на сонці.

Радіоприймач на батарейках.

Ліхтарик на батарейках.

Багато батарейок.

Вогнегасник.

🔴 Лайфхаки

Хімічні грілки. Якщо ви дуже замерзли, то це може бути добре джерело, щоб зігрітися. Гарно працює, якщо покласти її в ділянку попереку.

Якщо ви дуже замерзли й немає додаткового джерела тепла, візьміть шкарпетки з тонкої вовни, нагрійте їх у себе під пахвами й вдягніть. Вам одразу стане краще.

Майте за правило завжди все заряджати за першої можливості.

Усім затишної зими!

Джерело: Інститут масової інформації