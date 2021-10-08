Штрафні бали для водіїв за порушеня правил дорожнього руху

Щодня на дорогах України у середньому гине не менше 10 людей. У відповідь на високу смертність у ДТП, Міністерство внутрішніх справ у червні 2020 року запустило автоматичну систему фотовідеофіксації порушень, а у березні 2021 Верховна Рада підвищила штрафи за низку порушень ПДР.

Однак на додачу до грошового покарання у багатьох європейських країнах успішно працює ще один механізм − система штрафних балів. У виданні РУБРИКА розглядали механізми її роботи, спроби імплементації в Україні та найкращі європейські практики.

Як працює система штрафних балів щодо порушень правил дорожнього руху

Система штрафних балів передбачає нарахування балів за порушення Правил дорожнього руху. Якщо водій набирає певну кількість балів, у нього вилучають права. Або ж навпаки – бали вираховуватимуть за порушення, а той, хто вичерпав свій ліміт, втрачає право керувати авто (тимчасово або постійно).

Штрафні бали нараховуватимуть за порушення, зафіксовані як в автоматичному режимі, так і патрульними. Кількість балів у більшості країн Європи залежить від тяжкості порушення. Якщо людина певний період не порушує повторно, штрафні бали анулюються (або навпаки, повертаються списані). Відповідно, головна перевага системи – вона спонукає водіїв уникати повторних систематичних порушень.

Штрафні бали виконують три функції:

Запобігати: якщо водій отримає штрафні бали за проїзд на червоне світло, наступного разу він буде обережнішим за кермом. Адже за друге порушення отримає ще більше балів, і опиниться ще ближче до вилучення посвідчення водія.

Відсіювати: частина водіїв продовжать ігнорувати ПДР? Тоді за «перебір» штрафних балів відповідальний орган позбавлятиме їх водійських прав, відсіявши порушників з наших автошляхів.

Змінювати поведінку: Щоб повернути собі права, порушник матиме заново пройти курси і скласти іспити, ще раз нагадавши собі Правила дорожнього руху.

За що саме карати штрафними балами? Відповідно до рекомендацій Європейської транспортної комісії, мінімальний перелік таких порушень має включати:

Перевищення швидкості;

Керування автомобілем у стані алкогольного та / або наркотичного сп’яніння;

Порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами, неналежне використання дитячих автокрісел;

Використання телефонів за кермом;

Проїзд на червоний сигнал світлофора;

Порушення правил пріоритету;

Порушення правил обгону;

Порушення правил про мінімальну дистанцію між транспортними засобами;

Загроза для пішоходів на пішохідних переходах;

Порушення правил перетину залізничних переїздів;

Проїзд проти напрямку руху та використання заборонених смуг;

Втеча з місця ДТП та інша небезпечна поведінка після аварії.

Штрафні бали в Україні

На папері система штрафів в Україні існувала ще з 2015 року. Однак повноцінно вона так і не почала свою роботу, а минулоріч, перед запуском системи автоматичної фотовідеофіксації, Верховна Рада скасувала цю систему.

Як вона мала працювати? Кожен водій отримував 150 балів, а за кожне порушення з нього знімали по 50. Така система означала, що одна людина може тричі порушити ПДР, не отримавши фактичного покарання (наприклад, штрафу). Адже штрафувати починали б лише водіїв, котрі втратили усі бали. Тож порушники отримували б відчутне покарання значно пізніше.

Система штрафних балів в Україні мала працювати для порушень ПДР, які фіксували б камери у автоматичному режимі. Такими порушеннями мали бути:

Перевищення швидкості більш як на 20 км/год;

Порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг;

Порушення правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах

Порушення заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками;

Порушення правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування;

Порушення правил проїзду на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу тощо.

Зрештою, ця версія системи штрафних балів виявилася недосконалою − тому ми так і не побачили її в дії на дорогах України.

«Талони попередження» в радянські часи

Однак сам механізм штрафних балів − не новинка для українців. У 1968 році СРСР підписав Конвенцію про дорожній рух, і незабаром запрацювали перші єдині для всієї країни правила дорожнього руху.

Повертаємось до системи покарань: тоді ж у кожного водія з’явились так звані «талони попереджень«. Якщо власника ловили на порушенні, інспектор ДАІ робив у талоні позначки спеціальним компостером. Наприклад, «перевищення швидкості», «їзда по зустрічній смузі», «порушення правил обгону та маневрування». Три такі проколи означали: за четверте позбавлять водійських прав.

Вже в 1991 році проколи на «талонах попереджень» скасували, натомість з’явилася вже знайома бальна система, яка пережила СРСР. Тепер права вилучали у того, хто набере 15 штрафних балів. У інспекторів була спеціальна інструкція з описом: скільки «коштує» те або інше порушення. У 1997 році відмовилися і від цього.

Європейський досвід

Єдиного для всіх рецепту системи штрафних балів у Європі не існує: різні держави мають свої варіанти. Та є одна спільна риса. У всіх країнах, чий досвід ми вивчали, штрафні бали не замінюють грошовий штраф, а стають додатковим покаранням.

У Великій Британії бали водію нараховує суд, а зберігаються на «рахунку» вони від 4 до 11 років, залежно від тяжкості порушення. Втратити водійські права тут ризикує людина, яка отримала понад 12 штрафних балів за 3 роки. Для водіїв-новачків (менше двох років за кермом) правила суворіші: у них посвідчення заберуть після 6 балів.

Наприклад, за перевищення швидкості британці отримують від 3 до 6 балів, які лишаються чинними 4 роки. Штрафні бали також нараховують за інші порушення, зокрема за керування напідпитку чи ігнорування дорожніх знаків. Більше інформації тут.

Австрійські водії можуть отримати до 3 балів. Перший бал − попередження. За другий порушника чекатимуть «виховні заходи»: наприклад, обов’язок прослухати лекції з водіння чи відвідати автошколу. Після третього балу водія позбавляють права керувати транспортним засобом.

Кожне правопорушення зі спеціального переліку (зокрема керування напідпитку) коштує водію один бал.

Водії-новачки в Болгарії отримують 26 балів, а за правопорушення їх знімають. Через два роки, після обміну водійського посвідчення на постійне, водії мають 39 балів.

За перевищення швидкості на більше ніж 50 км/год списують 12 штрафних балів, за використання телефону за кермом − 6. Інші правопорушення, за які карають втратою балів, можна знайти тут.

В Угорщині водії втрачають право керування транспортним засобом «назбиравши» 18 штрафних балів. Проте у них є змога пройти добровільну переатестацію і зменшити кількість балів.

За використання телефону за кермом, порушення правил користування дитячими кріслами, мотошоломами чи ременями угорець отримає 3 бали, за перевищення швидкості − 6-8 балів, як і за керування в стані алкогольного сп’яніння. Кількість штрафних балів за інші правопорушення можна знайти тут.

У Латвії водій втрачає посвідчення, якщо накопичить 16 штрафних балів. Так, за перевищення швидкості буде нараховано 1-5 балів, за використання телефону за кермом − 1 бал, за непристебнутий ремінь − 1 бал. Нараховані штрафні бали зберігаються два роки незалежно від тяжкості скоєного. Інші правопорушення та штрафи за них тут.

Система штрафних балів працює і в інших країнах Європи. Здебільшого, країни використовують накопичувальну систему, а кількість нарахованих балів залежить від тяжкості порушення. Період зберігання балів коливається від 2 до 4 років, я для водіїв-новачків їх критична кількість часто меншою.

Ефективність

За даними Європейської транспортної комісії, у перший рік після запровадження системи штрафних балів кількість ДТП зменшилася на на 1,4% в Ірландії (2002), 3,2% в Італії (2003), 14% у Данії (2005) та 7,6% в Іспанії (2006), порівняно з роком до їх введення.

У Франції в рік після запровадження штрафних балів (1992) кількість смертельних випадків на дорогах була на 7% меншою, ніж у попередньому році.

Рекомендації для України

Використання систем штрафних балів в європейських країнах доводить свою ефективність, однак є нюанси.

Зокрема, слід пам’ятати, що система може бути виключно додатковою санкцією за порушення ПДР, яка доповнює штрафи. Також система штрафних балів має застосовуватись до порушень, які ВООЗ визнала основними факторами ризику на дорозі. Йдеться про перевищення швидкості, невикористання ременів безпеки, мотошоломів та дитячих утримуючих систем, керування напідпитку та використання телефонів за кермом.

Інші порушення, за які можливе нарахування балів, слід визначати залежно від їх розповсюдженості, тяжкості можливих наслідків та можливостей контролю.

На нашу думку, порушення, за які водіям нараховуються бали, мають фіксуватися як патрульними, так і в автоматичному режимі. Порушник має одночасно отримувати і бали, і грошовий штраф.

Таким чином, система штрафних балів змінюватиме поведінку на краще − каратиме водіїв за систематичні порушення. Окрім цього, європейська практика показує, що ефективніше додавати водіям бали (які будуть накопичуватися), замість дозволяти їм порушувати правила, віднімаючи бали від автоматично наданих.

Задля збереження життів на українських дорогах, застосування штрафних балів має бути врегульоване законом і стати механізмом, який запобігатиме системним порушенням Правил дорожнього руху.

Авторка: Юлія Дядюк, аналітик Кампанії «За безпечні дороги»; РУБРИКА