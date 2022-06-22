Візовий режим з Росією: потрапити в Україну зможуть не всі росіяни

З 1 липня Україна запроваджує візовий режим з Росією. Але чи буде він дієвим безпековим заходом? Адже наразі офіційний Київ не контролює більшу ділянку українсько-російського кордону.

Від 1 липня громадяни Росії зможуть легально потрапити в Україну лише маючи українську візу. У відповідній постанові Кабінету міністрів України йдеться про те, що українська сторона припиняє дію двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації, підписаної країнами у 1997 році. Як повідомили виданню DW в міністерстві закордонних справ (МЗС) України, нині нотифікація про це готується українською стороною і найближчим часом буде передана Росії.

Українські візи видаватимуть в восьми містах Росії

«Є рішення уряду України, що візовий режим почитає працювати 1 липня, і українська сторона вживає заходів, щоб візовий режим розпочав свою роботу саме у визначений українським урядом термін», — сказав в інтерв’ю DW речник МЗС України Олег Ніколенко. За його словами, зараз розробляється процедура видачі таких віз, а також визачається, хто саме може їх отримати та на яких умовах. «Це не будуть якісь спеціальні візи для громадян Росії, це будуть стандартні українські візи і стандартна процедура отримання, але за невеликим винятком. Оскільки Росія належить до категорії держав з підвищеним міграційним ризиком, відповідно, перевірка візових клопотань буде займати більше часу, бо буде здійснюватися глибше», — зауважив Ніколенко.

Українські консульства в Росії зараз не працюють

Оскільки українські консульства наразі не працюють в Росії від моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну, то вдачею українських віз займатиметься незалежна міжнародна компанія-посередник VFS Global через візові центри. «Можна буде скористатися візовими центрами у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі. А громадяни Росії, які знаходяться в третіх країнах, можуть звертатися за візою до українських дипустанов у цих країнах», — пояснив речник МЗС України.

Потрапити в Україну зможуть не всі росіяни

Однак потрапити до України зможуть не всі. Відмовлятимуть у видачі візи тим росіянам, які є у санкційних списках, чи тим, які є у переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. До них належать, зокрема, деякі російські актори, співаки, діячі культури. «Це рішення було викликано тим, що Україна посилює свою національну безпеку, бо Росія веде повномасштабну війну проти України. Звичайно, запровадження візового режиму давно назріло», — прокоментував Олег Ніколенко та додав, що видана віза це ще не гарантуватиме вільного в’їзду в Україну і остаточне рішення щодо перетину кордону ухвалюватимуть співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Росіяни зможуть заїхати до України лише з Молдови та країн ЄС

В ДПСУ розповіли DW, що починаючи з 2014 року, після початку російської збройної агресії, кількість росіян, які приїжджали в Україну, значно скоротилася. За словами помічника голови Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, якщо у 2013 році 11 мільйонів російських громадян перетнули український кордон на в’їзд в країну, то в 2014 році таких перетинів було лише 2,5 мільйона.

Протягом подальшого часу ця цифра щороку зменшувалася, у 2020 році лише 400 тисяч росіян приїхали в Україну, у 2021-му таких було 500 тисяч. Актуальних цифр легального перетину українського кордону громадянами Росії у 2022 році Демченко не надав. Він лише зазначив, що з 1 липня російські громадяни можуть скористатися для в’їзду в Україну визначеними пунктами пропуску. «Пропуск через кордон здійснюється через пункти пропуску, які функціонують за рішенням уряду. Це пункти пропуску на кордоні з Молодовою, без придністровського сегменту, та на кордоні з ЄС», — зауважив помічник голови ДПСУ Андрій Демченко.

Політичний крок на безпекові виклики

Від лютого, коли Росія втоглася на територію України, всі пункти пропуску через український державний кодон з Росією та Білоруссю не працюють, також велику частину українсько-російського кордону Україна не контролює. Чи стане запровадження візового режиму додатковим безпековим запобіжником? Заступник директора центру «Нова Європа» Сергій Солодкий вважає, що передусім візовий режим з РФ є політичним сигналом, і вже потім — дієвим безпековим заходом.

«Всі знають, як російські спецслужби коїли злочини у Великобританії, і їх не зупиняв візовий режим, так само і у Чехії, де росіян підозрюють у підриві військових складів чи провокації російських спецслужб під час виборів США. Тож взагалі візовий режим не має значення. Візи — це передусім політичний вимір опору українців російській агресії», — каже експерт. Він припускає, що візовий режим навряд чи зможе убезпечити Україну, хоча не виключає, що деструктивним елементам буде дещо складніше потрапити в Україну в легальний спосіб.

Київська експертка з управління кордонами та міграцією Ірина Сушко вважає, що запровадження візового режиму з Росією є запізнілим кроком. Адже дискусії про його запровадження в Україні тривали ще починаючи з 2014 року, однак до реального втілення так і не дійшли. «Ще до пандемії Рада з нацбезпеки і оборони України радила встановити попередній контроль, який би дозволяв більш уважно відстежувати, хто заїжджає в країну, але цей попередній контроль так і не було вчасно запроваджено. Тому і є зараз критика, що тепер візовий режим нічого не дає в ситуації, що ми зараз маємо. Однак все ж таки візовий режим — це логічна реакція на агресію Росії, хоч і запізніла», — резюмує Сушко.

Автор: Лілія Ржеутська; Deutsche Welle