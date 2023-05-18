Як постраждалим від сексуального насильства отримати безоплатну правову допомогу від держави

Постраждалі від сексуального насильства під час війни та домашнього насильства можуть отримати безоплатну правову допомогу від держави

Система безоплатної правової допомоги (БПД) запускає інформаційну кампанію про допомогу постраждалим від насильства. Кампанія складатиметься з двох частин: підтримка у випадках сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією росії проти України, та допомога постраждалим від домашнього насильства.

Мета кампанії – проінформувати про можливість отримати безоплатну правову допомогу та мотивувати постраждалих діяти, щоб захистити себе. Адже нині більшість подібних злочинів залишаються невідомими, а відтак кривдники – непокараними. Розголос важливий – це спонукає інших звертатися по допомогу.

ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО ЗІ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Сексуальне насильство під час війни має багато проявів. Це і зґвалтування, навіть якщо людина не чинить опір при вчиненні відносно неї сексуальних дій у небезпеці, і примус до оголення, примусове роздягання (наприклад, на ворожих блокпостах), тортури сексуального характеру, травмування чи каліцтво статевих органів, і навіть погрози вчинення таких дій.

Звернувшись до системи безоплатної правової допомоги, можна отримати консультацію юриста, допомогу зі зверненням до поліції, представництво інтересів у суді.

«Після пережитого люди часто не готові звертатися по правову допомогу одразу. Важливо пам’ятати, що такі злочини не мають строку давності. Людина може звернутися тоді, коли буде готова. Система безоплатної правової допомоги завжди буде поруч», – зазначила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Після 24 лютого проблема домашнього насильства не зникла. Його вчиняють найближчі люди – рідні та близькі.

Протидія домашньому насильству на часі навіть під час війни. Та постраждалі часто не знають, що робити й як захиститися.

«В Україні питання захисту своїх прав у випадках домашнього насильства досі недостатньо висвітлені. Ця кампанія – для того, щоб більше людей навчилися розпізнавати насильство та знали, куди звернутися по допомогу», – зазначив директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олександр Баранов.

ЩО ТАКЕ СИСТЕМА БПД

Система безоплатної правової допомоги – це мережа бюро правової допомоги та дистанційні сервіси для отримання правової допомоги. Через них можна скористатися гарантованим державою правом кожної людини отримати безоплатну кваліфіковану допомогу юристів.

ЯК МОЖЕ ДОПОМОГТИ СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

У системі БПД працюють досвідчені юристи, які допоможуть з підготовкою документів, складанням заяв до правоохоронних органів. Якщо потрібно представництво інтересів клієнтів у суді, зокрема в кримінальних справах – можуть додатково залучатися адвокати, які співпрацюють з системою БПД. Усі правові послуги надаються безоплатно для клієнтів.

ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

телефоном 0 800 213 103, дзвінки безкоштовні;

написати юристу в телеграм (кнопка «Отримати консультацію»);

звернутися до найближчого бюро правової допомоги.

Відеоісторії на основі реальних життєвих ситуацій постраждалих від домашнього насильства можна переглянути на Youtube.

Детальніше про допомогу у випадках домашнього насильства та сексуального насильства під час війни можна дізнатись у експертів системи БПД.

Джерело: УКРІНФОРМ